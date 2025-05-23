Ecoweekend tra biodiversità, cortili aperti e dimore storiche

Un Ecoweekend ricco di eventi tra camminate nella biodiversità, cortili aperti e dimore storiche. La natura torna protagonista nel fine settimana: ecco il tradizionale appuntamento con il cartellone e il calendario di iniziative green proposte in Puglia

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com

La natura che non t’aspetti

In occasione della Settimana della biodiversità pugliese., il 24 maggio alle 9.30 presso Lama Balice è in programma “La natura che non ti aspetti”. In collaborazione con il Movimento Naturalistico Pro Lama Balice, la Consulta comunale Ambiente organizza un percorso per conoscere il Parco Naturale Lama Balice e le sue specificità. Accompagnati da una guida naturalistica del Movimento, i partecipanti potranno fare la conoscenza di specie animali e vegetali sconosciute o poco note e apprezzare la grande biodiversità contenuta nell’area naturale. Gli esperti che accompagneranno la visita aiuteranno i partecipanti anche a riconoscere specie edùli spontanee e apprezzarne le loro proprietà. Info: lucia.schinzano@ambienteambienti.com

XV Giornata nazionale Adsi e Cortili Aperti

Domenica 25 maggio torna la Giornata Nazionale promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane: oltre 500 dimore tra castelli, ville, rocche, parchi e giardini dislocati in tutto lo Stivale e sulle isole saranno visitabili gratuitamente, offrendo l’opportunità di immergersi nella bellezza senza tempo del patrimonio artistico e culturale nazionale.

Circa 20 mila dimore storiche private accolgono visitatori nell’arco dell’anno a dimostrazione del loro ruolo di attrattori culturali e turistici e della loro capillarità sul territorio. l’11% si trova nei piccolissimi Comuni con meno di 2.000 abitanti, il 17% in quelli con meno di 5.000 abitanti; complessivamente il 54% è situato in centri abitati con meno di 20.000 residenti. Inoltre, una dimora su quattro si trova in un contesto rurale. Questi dati sottolineano l’importanza delle dimore storiche nel contrastare lo spopolamento delle aree interne e favorire lo sviluppo delle imprese artigiane legate alla manutenzione di questi beni oltre alla diversificazione dei flussi turistici, portando benefici economici anche alle aree meno frequentate dai grandi circuiti internazionali. Negli ultimi anni, infatti, il turismo di prossimità ha registrato una crescita significativa raggiungendo 34 milioni di visitatori annui e offrendo nuove prospettive per la valorizzazione delle dimore storiche.

In Puglia, nell’ambito della Giornata nazionale, saranno svelate a turisti e visitatori le bellezze di palazzi storici, ville, castelli e masserie anche delle province di Lecce, Bari, Taranto e Brindisi.

La provincia di Lecce – che ospita anche ‘Cortili aperti’ – è coinvolta intensamente con l’apertura di molti palazzi storici e dimore. Ad accogliere i visitatori a Cavallino l’atrio del Palazzo ducale dei Castromediano, il frantoio ipogeo di via Crocifisso e la Chiesa e il chiostro dell’ex Convento dei Domenicani; a Sternatia Palazzo Marchesale Granafei e a Minervino di Lecce Palazzo Ducale Venturi (noto come Castello Nuovo). Al castello di Casamassella un ricco programma che comprende una degustazione di oli e vini locali, l’evento “Telai all’opera: l’arte della tessitura de Le Costantine” e momenti musicali. Ad Alessano apre al pubblico solo nella mattinata il Palazzo Ducale, a Depressa la cantina ottocentesca “Castel di Salve” è aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (pranzo su prenotazione), a Tiggiano si schiude il portone di Palazzo Baronale Serafini-Sauli, a Santa Maria di Leuca Villa La Meridiana della famiglia Caputo-Caroli e a Gallipoli Palazzo Briganti.

Quest’anno significativa è anche la collaborazione del gruppo ADSI Giovani Puglia, il cui nuovo direttivo, guidato da Rebecca Braccio e Riccardo Winspeare, cura alcune aperture dislocate nella provincia di Brindisi: a Francavilla Fontana si può visitare Palazzo Resta Barbaro-Forleo Braccio; a San Pietro Vernotico la Masseria Torleanzi e a San Vito dei Normanni il Castello Dentice di Frasso. Al gruppo giovani sono affidate anche le visite di Palazzo Maremonti a Lecce, di Palazzo Briganti a Gallipoli e della Cantina Castel di Salve a Depressa.

Nella provincia di Brindisi, a Francavilla Fontana, aprono anche: Palazzo Argentina (Circolo Cittadino), Palazzo Salerno, Ex Real Collegio Ferdinandeo (Scuola Bilotta), Castello-Palazzo Imperiali, Palazzo Caroli-Forleo-Milone (già Bottari), Palazzo Truppi-Ognissanti (già Bottari).

Accolgono i visitatori le dimore storiche nelle altre province del territorio regionale: nella provincia di Bari, sabato 24 e domenica 25, si schiudono i battenti di Palazzo Gioia a Corato e, nelle stesse date Bitonto si trasforma in un museo diffuso per l’XI edizione di “Bitonto Cortili Aperti” organizzata dall’A.D.S.I. Puglia per promuovere il cospicuo patrimonio storico-artistico privato di questa città.

Nella provincia di Barletta-Andria-Trani ad aprire è Palazzo Rossi a Canosa.

La provincia di Taranto aderisce alla XV Giornata Nazionale A.D.S.I. con Villa Pantaleo a Taranto mentre per la provincia di Brindisi si schiudono giardini e cortili del centro storico di Mesagne svelando luoghi sconosciuti che segnano, per ricchezza architettonica e paesaggistica, la storia e l’identità della città che negli ultimi anni sta vivendo una significativa rinascita culturale.

È necessario prenotare la propria visita per recarsi alla dimora prescelta. Visita il sito www.associazionedimorestoricheitaliane.it

Tesori nascosti di Puglia

Tesori nascosti di Puglia fa tappa a Maruggio. Sabato 24 e domenica 25 maggio in programma due giornate dedicate ai percorsi e alle esperienze culturali innovative, alla scoperta di siti e beni culturali meno noti. Storia, arte, enogastronomia e musica: già Bandiera Blu 2024 per la qualità delle acque del suo mare, Bandiera Lilla per l’attenzione al turismo inclusivo e inserito da tempo fra i Borghi più belli d’Italia, il piccolo centro in provincia di Taranto aprirà le porte dei suoi luoghi del cuore alle delegazioni delle Pro Loco provenienti dalle province vicine e a tutti coloro che vorranno trascorrere momenti di interesse e intrattenimento, alla ri-scoperta delle specificità culturali del territorio. Le visite guidate esperienziali condotte da guide autorizzate, sveleranno particolarità architettoniche, artistiche e curiosità: sarà possibile visitare il Chiostro dell’ex Convento dei Frati Minori Osservanti, per secoli importante centro culturale e scrigno di splendidi affreschi. Adiacente al Chiostro, si trova la Chiesa di S. Maria delle Grazie, una delle più antiche testimonianze del culto mariano nel territorio maruggese. Info 3735212127 o proloco.maruggio@gmail.com

Camminate nella biodiversità

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, che si celebra ogni 22 maggio, il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano invita a riscoprire la straordinaria varietà di specie animali e vegetali che, insieme ai loro habitat, rendono unico il nostro Paese. Lo fa con le Camminate nella biodiversità, l’evento di punta della campagna di sensibilizzazione #FAIbiodiversità, una ricca proposta di visite speciali con guide d’eccezione che, dopo il weekend appena trascorso, proseguono sabato 24 e domenica 25 maggio 2025 in numerosi Beni della Fondazione, da nord a sud della Penisola, pensate per osservare da vicino la vita che ci circonda. Un viaggio lento e consapevole tra paesaggi naturali e agrari, giardini storici, parchi, boschi e zone umide, volto a diffondere conoscenze e buone pratiche affinché ciascuno, nelle piccole scelte quotidiane, possa fare la sua parte per la tutela della biodiversità, un patrimonio spesso nascosto ma indispensabile per il futuro del Pianeta e oggi fortemente minacciato (informazioni sulle visite speciali e sulle altre iniziative previste nella campagna su www.faibiodiversita.it).

In Puglia le proposte spazieranno da Monopoli (BA) con la visita straordinaria al Giardino Botanico Lama degli Ulivi, in compagnia del suo curatore Francesco Intini, alla provincia di Lecce con escursioni alla scoperta delle Serre Salentine di Neviano e un percorso per grandi e bambini nel Bosco della Baronessa di Corsano (sabato 31 maggio).

Erbe da gustare

Il risveglio della natura offre l’opportunità di un’esperienza immersiva tra profumi, suoni e sapori autentici. Sabato 24 maggio “Erbe da gustare nella Pineta Longa” di Melpignano: si parte alle 16:30 con una passeggiata tra i sentieri della Pineta Longa, un’area verde che custodisce un prezioso patrimonio di biodiversità, tra querce, roverelle settecentesche e cespugli odorosi di mirto, rosmarino e lentisco, per arrivare ad un antico casolare ottocentesco, circondato da frutti e fiori antichi, un giardino roccioso, l’orto, la vasca dei papiri egiziani. Qui si spalanca un mondo di sapori dimenticati: i visitatori potranno degustare tisane a base di Bidens Aurea (coltivata sul posto), tortini alle erbe, crostini con creme di semi, foglie e fiori eduli, friselline con pesto di fave fresche e crostate con composta di frutti. Il tutto accompagnato dal suono delle chitarre e dei tamburelli dei cantori del Centro di Cultura Popolare di Melpignano, tra canti, pizzica e tarantelle, in un’atmosfera che rievoca le antiche feste rurali. Info: https://bit.ly/ErbeDaGustare

Botanica Sava

Dopo il successo della prima edizione, torna il festival dei fiori ‘Botanica Sava’. La manifestazione – in programma a Parco Sassi – Parco Cinieri – prevede la partecipazione di numerosi operatori economici del territorio, tra cui vivaisti, fiorai, produttori e imprenditori agricoli, che esporranno e venderanno i propri prodotti. Saranno inoltre organizzati laboratori didattici per bambini e adulti, mostre artistiche, corsi pratici in agricoltura e presentazioni di libri. Non mancheranno momenti di intrattenimento musicale e degustazioni di prodotti enogastronomici locali. Info 0999727932.

“Cammina, Respira, Nuota”

Un paesaggio che cambia a ogni passo: dai campi coltivati alle dune dorate, il Parco delle Dune costiere è un mosaico di natura autentica. Domenica 25 maggio appuntamento a Ostuni: un viaggio tra natura, storia e bellezza selvaggia partendo dall’area umida di Fiume Morelli, tra le ultime orchidee spontanee e dune fossili, per poi immergersi nella spettacolare Lama Morelli: un canyon naturale ricco di fascino, grotte antiche e paesaggi da film. Il tutto si concluderà con un meritato bagno rigenerante nelle acque cristalline della costa. Info 3760358327

Alle Isole Tremiti dal Gargano

Un tour accompagnato da una guida è l’unico modo per conoscere la vera essenza delle Isole Tremiti, la loro ricchezza storico-naturalistica, quella dell’abbazia fortezza, dei fondali, della rarissima e preziosa flora. Domenica 25 maggio Gargano Natour propone un itinerario suggestivo: la guida si imbarca con il gruppo dal porto-canale di Marina di Lesina (parcheggerete in un’area privata) per giungere sull’arcipelago dopo circa un’ora di navigazione. Una volta arrivati si scende per la visita guidata all’isola di San Nicola con la sua parte storica con la guida esperta, per poi risalire in barca e dedicare la giornata al relax e divertimento in barca, con tour tra le baie più belle dell’arcipelago e bagni nelle stupende acque cristalline delle Isole Tremiti. Info garganonatour.it

Murgia Enjoy

Alla scoperta del territorio e delle nuove forme di relazione. Ospite dell’attività escursionistico-culturale Murgia Enjoy, in programma per domenica 25 maggio a Cassano delle Murge, sarà Sara Brucoli che oltre a varie esperienze lavorative, tra cui anche periodi di volontariato e una breve permanenza a Londra e a Milano, consegue un diploma da estetista in una accademia triennale, un diploma di laurea di primo livello honoris causa in scienze esoteriche avvicinandosi alla cartomanzia e all’astrologia, una laurea in scienze olistiche che le ha permesso di approfondire ciò che riguarda la medicina naturale (definita integrativa o complementare o alternativa). Info www.murgiaenjoy.it

Con i cavalli tra lamie e gravine

Una passeggiata lungo un tratto della suggestiva Via Ellenica del Cammino Materano, da Laterza in direzione Ginosa, immersi nella natura incontaminata e nella storia millenaria di questi luoghi.

Si verrà accompagnati da istruttori esperti, che apriranno l’esperienza con un breve ma intenso workshop dedicato alla relazione profonda tra persona e animale, insegnando ad ascoltare, comunicare e camminare insieme con rispetto e armonia. Il cammino con la nostra Guida Ambientale Escursionistica, condurrà alla scoperta dell’affascinante territorio di San Pellegrino, tra pinete profumate, boschi ombrosi e la spettacolare gravina, in un continuo dialogo tra natura e silenzio. Al fianco ci saranno cavalli, asini e muli, compagni fedeli e pazienti, che renderanno questo viaggio ancora più autentico e speciale, riportandoci a un ritmo più lento, umano, e profondamente connesso alla terra. Info 3394591656

Latiano su due ruote

Domenica 25 maggio torna Latiano su due ruote, la ciclopasseggiata ecologica giunta quest’anno alla sua 29esima edizione. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Latiano e rappresenta un’occasione per esplorare il territorio in bicicletta, promuovendo il turismo sostenibile e la cultura ciclistica. Il percorso attraverserà le suggestive campagne latianesi, con un arrivo al Torrione di Contrada Asciulo, un’importante testimonianza storica della zona. La partecipazione è aperta a tutti, dalle famiglie ai ciclisti più esperti, per una domenica all’insegna della natura e dello sport. Info 0831729330

Madonna della Ricotta

È tutto pronto a Carlantino per la Festa della Madonna della Ricotta, una delle tradizioni popolari e religiose più gustose della Puglia. Domenica 25 maggio, dal mattino, Carlantino celebrerà la propria devozione per la Madonna dell’Annunziata, detta “della Ricotta” per un’antichissima tradizione legata alla transumanza. Saranno due i giorni di festa. Sabato 24 maggio, a cura della Pro Loco, le celebrazioni saranno anticipate dalla terza edizione della Sagra della Ricotta, che avrà inizio alle ore 19.30 e offrirà musica, degustazioni di piatti tipici e dj set fino a notte fonda. La “due giorni” proseguirà domenica con le tutte le iniziative messe in campo grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, Pro-Loco di Carlantino e il locale Comitato Feste. Una grande comunità d’intenti per accogliere al meglio turisti e visitatori provenienti sia dai Comuni del vicino Molise sia dal Foggiano.

Terra Rossa

Una nuova e affascinante escursione nel Geoparco dell’Alta Murgia per scoprire le affascinanti cave di bauxite. Il cammino si snoderà attraverso il tipico paesaggio murgiano, un territorio che alterna tratti apparentemente desertici, dalle immense distese brulle di ferule secche sorvolate da imponenti falchi, a un susseguirsi di lame e boschi di conifere con piccole cave di Bauxite nascoste qui e là nella vegetazione.

Meta finale del cammino è il luogo più suggestivo della storia mineraria di Puglia, l’antica Cava Grande di terra rossa, maestosa miniera di Bauxite, un tempo di grande importanza economica per l’estrazione del minerale.

Uno scenario naturale incredibile, un paesaggio insolito con colori accesi e forme particolari che ci daranno l’impressione di trovarci su un altro pianeta, quasi come se fossimo atterrati su Marte. Info 3471152492

Festa dei Popoli

Fino al 25 maggio nel Giardino Princigalli di Bari è in programma la 21esima edizione del Festival interculturale che promuove l’incontro tra popoli e culture “Occhio al mondo” è il tema di questa edizione, che si rivolge ad un pubblico sempre più giovane con giornate dedicate alle scuole e agli studenti universitari.

Nell’ambito della sostenibilità, Festa dei Popoli offre spazio ai lavoratori di riciclo e di riuso dei materiali e vanta degli importanti partner di tipo ambientale: con il supporto della Eco Eventi, le pietanze preparate dai vari gruppi nazionali saranno servite utilizzando piatti, posate e tovaglioli biodegradabili; con il supporto di Legambiente, Plastic Free, AGESCI Bari 9 e dei volontari dei vari gruppi organizzatori delle Festa, sarà poi garantita la pulizia del parco e il supporto ai visitatori per il corretto conferimento dei rifiuti nei contenitori collocati in quattro punti di raccolta all’interno del parco. Sarà benvenuto l’aiuto di qualsiasi cittadino che volesse prestare servizio di volontariato per questo scopo. Info: www.abusuan.com

Flowers

I fiori hanno suscitato l’interesse degli artisti di ogni tempo e cultura con significati e ruoli diversi, a volte sono solo elementi decorativi, altre rappresentano un vero universo di simboli. Anche negli ultimi decenni, gli artisti hanno continuato a guardare ai fiori: dall’ispiratrice della pop art Georgia O’Keeffe, passando per Andy Warhol o David Hockney, fino a Jeff Koons, il fiore non ha perso nulla del suo fascino tra gli artisti contemporanei. In un momento in cui la crisi climatica ci sta portando a ripensare il nostro rapporto con la natura e il mondo vivente, il nostro fascino per loro sta crescendo, ben oltre il mero piacere estetico. Possiamo chiederci cosa possiamo imparare dai fiori, dalla loro resilienza, dal loro costante adattamento all’ambiente. Vulnerabili ed essenziali, sono una forza motrice indispensabile alla vita. Simboli di fragilità e rinascita, stanno diventando un indicatore particolarmente potente per illuminare questioni attuali. E si intitola “Flowers” la mostra che si inaugura alle 24 maggio presso ‘Muratcentoventidue-Artecontemporanea’ di Bari, con le opere di Lello Gelao / Francesca Loprieno / Lauren Moffatt / Ursula Palla / Chiara Passa / Sabrina Ratté / Raeda Saadeh. Info 3348714094