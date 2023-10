Ecoweekend, tra bambini, danze, sagre e sapori d’autunno

E’ un weekend che si preannuncia carico di vento, con allerta meteo in alcune parti della regione. Ma il fine settimana pugliese sa riservare comunque tante sorprese e tante escursioni, comprese sagre e appuntamenti fieristici per degustare i prodotti tipici locali. E non mancano gli appuntamenti dedicati ai bambini. Ecco la tradizionale carrellata di eventi green dell’Ecoweekend.

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com.

La danza del sale

Inaugura il 21 ottobre alle ore 12 con l’intervento dell’artista Virginia Zanetti a Torre Pietra, presso Margherita di Savoia, il progetto Fari e torri del fuoco segreto, proposto dalla Fondazione Pino Pascali di Polignano a Mare, a cura di Christian Caliandro e Nicola Zito.

Ad inaugurare il programma è La danza del sale, l’intervento site-specific di Virginia Zanetti, costituito da azioni e trasformazioni di elementi materiali e immateriali che si focalizzano sulla memoria del processo di lavoro per l’estrazione del sale e i codici condivisi della comunità di Margherita di Savoia. Questo processo si concretizzerà il 21 ottobre con la presentazione di un’installazione e di una performance, nata dallo studio dei movimenti dei salinieri nelle saline.

L’installazione, costituita da sette sculture di sale di dimensioni variabili, disposte intorno a Torre Pietra, mette in luce altrettante serie, individuate dall’artista, di simboli vivi nella cultura, nella religione, e nella storia del luogo. Le sculture evolutive, immerse nei bacini salanti, aspettano la propria cristallizzazione mostrando come la Natura in modo costante e ineluttabile si riappropria dell’artificiale inglobandolo a sé.

Lettura d’argilla

Sabato 21 ottobre laboratorio creativo in libreria. Alla Skribi di via Conte a Conversano, alle 17.30 doppio appuntamento con Francesco Laforgia (artigiano specializzato nella lavorazione della terracotta) e Carlo Picca (libraio), con una lettura animata e un laboratorio di manipolazione che porterà alla realizzazione di un manufatto in terracotta. Info 3932518665.

Escursione nella Gravina di Laterza

Affacci mozzafiato, cavità in parete, grotte e insediamenti rupestri: l’escursione nella Gravina di Laterza rappresenta un’opportunità unica per entrare in contatto con la natura selvaggia e scoprire i tesori nascosti della Terra delle Gravine. L’appuntamento è fissato per sabato e domenica, con ritrovo presso Palazzo Marchesale, a Laterza. Info 3482315005.

Singles walking

Una camminata rivolta a persone single che amano il contatto con la natura. Si intitola proprio ‘Singles walking’ l’appuntamento fissato per sabato 21 ottobre a Ostuni: una camminata è di circa 10 km., un percorso suggestivo che attraversa la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese nel territorio della Valle d’Itria. Info 3246864564.

Festival città dei bambini

La manifestazione, in programma il 22 ottobre ad Alberobello, è ricca di incontri, giochi, laboratori e attività culturali ed è dedicata a diversi ambiti: arte, musica, natura, ambiente, teatro, danza, letteratura, fotografia, scienza, folklore, cinema etc. Sono previsti gli incontri con l’ autrice Maestra Mary e con Angelo Petrosino, scrittore, giornalista, autore di libri per ragazzi e in particolare “padre” della celebre Valentina, uno dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dettagli sul programma qui, info 3804111273.

Bacco per Bacco

Giunto alla decima edizione, Bacco per Bacco porta in piazza Vino Primitivo, caldarroste e tanta pugliesità.

Il 21 e 22 ottobre il centro di Turi, in via XX Settembre, regala momenti di gusto, divertimento e musica. Protagonisti indiscussi resteranno il Vino Primitivo e le caldarroste, ma anche prelibatezze della nostra tradizione come i panzerotti, il caciocavallo impiccato, la carne alla brace e tanto altro ancora.

Alla scoperta di Castro

Abitata fin dalla preistoria e conosciuta dai Romani come Castrum Minervae, Castro è una città posta sulla costa adriatica che conserva le tracce archeologiche dei popoli del Mediterraneo. Ed è proprio lungo questo itinerario che si snoda tra le vie che costeggiano le antiche mura e il Castello Aragonese, si configura il trekking in programma sabato 21 ottobre. Si attraversano tratturi e sentieri, dove querce e carrubi arricchiscono il paesaggio, giungendo nell’insenatura dell’ Acquaviva nota per le sue numerose sorgenti rinfrescanti. Info www.18meridianoescursioni.it/eventi/

Birdwatching

In occasione del mese del Birdwatching organizzato dalla Lipu, domenica 22 ottobre è in programma l’evento #Capacciottigreendream, in collaborazione con la Lipu Capitanata, ti offre l’opportunità di esplorare le bellezze naturalistiche e la biodiversità presso la Diga Capacciotti (Cerignola). Durante questa giornata speciale, si avrà anche l’opportunità di osservare e imparare di più sulle diverse specie di uccelliche abitano questa zona. Famiglie, curiosi e appassionati sono invitati a partecipare, in una giornata all’insegna del rispetto per la natura e della scoperta delle meraviglie alate che la circondano. Info 3492600100

Buck festival

Centoquaranta appuntamenti, 18 location, più di 100 volontari, 2.500 operatori coinvolti e 15 mila bambini attesi (nella fascia 3-13 anni). Sono i numeri della tredicesima edizione di Buck, il festival di letteratura per ragazzi che si terrà a Foggia dal 22 al 29 ottobre.

Il Buck Festival 2023, quest’anno dedicato alla fotografia, prenderà il via ufficialmente domenica 22 ottobre alle 11 nella sede della Fondazione, in via Arpi 152, con l’inaugurazione della tredicesima edizione che sarà tenuta a battesimo da Massimiliano Tappari. Fotografo, poeta e autore, Tappari si esibirà in una performance dal vivo e subito dopo inaugurerà prima la mostra personale “Ogni cosa ha la sua Foggia” e, a seguire, la Fiera dell’Editoria, fiore all’occhiello del festival con 40 case editrici presenti, entrambe in allestimento nella galleria di via Arpi per tutta la durata della manifestazione (dal 22 al 29 ottobre, dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20). Negli stessi giorni il Buck Festival proporrà altri due allestimenti: “Cupo incanto” di Antonio Ferrara e Marianna Cappelli, alla galleria d’arte moderna e contemporanea di Palazzo Dogana (inaugurazione venerdì 27 alle ore 9), e “Filo filo d’ombra” di Teresa Porcella, realizzato in collaborazione con Scioglilibro nell’ambito del bando Cepell “Io leggo Ad Alta Voce” (inaugurazione venerdì 27 alle ore 17), presso il Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza”. Info buckfestival.it

PugliArte

Tra gli appuntamenti di PugliArte, domenica 22 alle 10.30 è in programma “Brindisi la porta dell’Oriente”. Si visitano la Scalinata monumentale con la colonna terminale della Via Appia, l’esterno della Casa dove morì il poeta Virgilio, la Cattedrale, la loggia Palazzo Balsamo, la Chiesa di San Giovanni al Sepolcro, Palazzo Granafei, Nervegna dove è esposto il capitello originale della colonna del porto ed aree archeologica San Pietro degli Schiavoni, con passeggiata poi sul lungomare. Info 3403394708.

Festa Agricola

A Corato è in programma la “Festa Agricola“. Si parte sabato 21 ottobre in Piazza Abbazia a Corato, con un Caffè della Controra a tema agricolo (ore 16.30) e il concerto serale di Matteo Castellano (ore 21)

La Festa entra nel vivo domenica 22: a partire dal mattino, visita narrata alla cantina sociale insieme agli addetti ai lavori e al cantastorie Donato Laborante. A pranzo si mangerà tutti insieme: artisti, pubblico e staff, in un’unica, grande tavolata. A fine pasto, musica da tavola con la famiglia salentina Valzano-Mele (Fior di Velluto) e gli altri musicisti presenti.

Dopo pranzo, il Caffè della Controra: Ivan Fantini racconterà la sua filosofia di vita e di cucina, insieme ai ragazzi della CSA “La Ràkene” che praticano agricoltura sociale sostenibile. Il caffè verrà dalla Colombia, portato in Italia direttamente da Martina Camargo, l’ospite di punta della serata, che racconterà la vita nei campi colombiani confiscati ai narcotrafficanti.

Dal tardo pomeriggio, i concerti: a dirigere le danze Peppe Leone e l’orchestra agricola, che farà da sfondo, contraltare e collante alle esibizioni di Sandro Joyeux, Andrea Tartaglia, Matteo Castellano, Giuvazza. Ospiti speciali: il grande sassofonista Daniele Sepe e la cantante Martina Camargo, dalla Colombia. A concludere, i saluti psichedelici di Vincenzo Vasi. Info: www.versosud.org

Dalle olive all’olio

L’associazione culturale Murgia Enjoy, attivamente impegnata nella promozione del territorio murgiano e costantemente alla ricerca delle eccellenze locali, propone la quarta edizione dell’evento “Dalle olive all’olio” che si terrà domenica 22 ottobre a Sannicandro di Bari dalle ore 9 alle ore 13 circa.

Già in passato, con attività tenutesi in altri Comuni, l’associazione si è occupata dell’argomento permettendo ai partecipanti di conoscere i metodi di lavorazione e le proprietà di un alimento sano ed essenziale nella nostra cucina. Attente ricerche sul territorio e l’eccezionale qualità dell’olio già acquistato dai soci lo scorso anno ad un prezzo molto interessante, hanno convinto i soci a riproporre, anche per questa edizione, il Frantoio “Il Sannicandrese” (Oleificio Cooperativo Coltivatori Diretti Soc. Coop.) che produce olio extravergine di oliva da oltre 50 anni “con lo stesso impegno e le stesse olive, frutto dei secolari ulivi di Sannicandro di Bari”, come si legge nello stesso slogan del frantoio.

Alla vigilia della campagna olearia 2023/2024, i produttori della Puglia, polmone olivicolo dell’Italia che produce la metà dell’olio nazionale, saranno ulteriormente penalizzati dall’incremento smisurato dei costi dei carburanti e dell’energia necessari per il raccolto e la lavorazione delle olive. Tale circostanza, unita alla scarsità delle piogge, preannuncia anche un ulteriore incremento del prezzo del prodotto finito indispensabile nella nostra dieta così come raccomandato dalle nutrizioniste che più volte hanno incontrato i soci Murgia Enjoy durante i precedenti eventi.

L’attività prevede un’escursione nelle campagne per ammirare gli ulivi secolari che i nostri avi hanno piantato e la visita guidata al frantoio durante la quale il Presidente, gli amministratori e gli operatori della cooperativa spiegheranno i processi necessari per ottenere un buon olio extravergine dalle olive del nostro territorio utilizzando un ciclo produttivo che garantisce un corretto grado di ossidazione, quindi un giusto quantitativo di polifenoli che conferiscono una minore acidità all’olio. Info www.murgiaenjoy.it