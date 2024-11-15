Ecoweekend tra arteterapia, storia e giardini

È un Ecoweekend, come sempre, particolarmente ricco di appuntamenti in giro per la Puglia. Numerosi eventi in programma, sia dal sapore autunnale – a cominciare da castagne e novello – che con escursioni a tema. Ma, viste le condizioni meteo, è meglio contattare in anticipo i promotori delle iniziative per conoscere modalità e conferma degli eventi

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com

Arteterapia tra foglie e colori d’autunno

Sabato 16 novembre a Noci è in programma l’appuntamento di Arteterapia tra foglia e colori d’autunno. Il percorso di trekking inizia nel silenzio contemplativo dell’autunno, una stagione di transizione che invita alla consapevolezza e al cambiamento. Camminando tra i boschi, immersi nei colori e nei profumi della natura, ci si confronta con le foglie che cadono, simbolo di ciò che lasciamo andare. Attraverso l’arteterapia, utilizzando i colori dell’autunno, si compie un viaggio interiore, durante un’attività grafico-pittorica: uno spazio di creatività, fatto di pennelli e colori, che ci preparerà al passaggio dalla quiete autunnale alla rinascita della primavera. Un cammino che invita a trovare comfort nel cambiamento e a scoprire una nuova forma di equilibrio tra il dentro e il fuori, tra il passato che sfuma e il futuro che lentamente prende forma. Info 3471152492

Novello sotto il castello

Anche quest’anno torna immancabile l’appuntamento con il vino novello e le caldarroste nel cuore del centro storico di Conversano. Giunto alla sua 14ª edizione, “Novello sotto il Castello” anima ancora una volta le vie della cittadina barese il 15, 16 e 17 novembre. “Di luce e d’ombre”, questo il claim scelto per la manifestazione che darà appuntamento agli appassionati del turismo enogastronomico, della musica elettronica e dell’arte di Puglia e dintorni. Con un palco che pulsa oltre trenta ore di musica tra showcase, dj set e live di ospiti internazionali e nazionali, e oltre settanta protagonisti tra artisti del food e autentici vignaioli, anche questa edizione è infatti pronta a decollare: il percorso si snoda da Piazza Castello fino a Piazza XX Settembre, passando dall’Anfiteatro Belvedere e dalla Villa Garibaldi, scandito da cantine ed espositori, Ingresso libero.

Dog, trekking & sport

La passeggiata e gli odori ricoprono per gli animali un ruolo molto importante e curare questo aspetto della loro vita è fondamentale. L’attività esplorativa di gruppo ha molteplici funzioni ed è un elemento determinante per la salute psicofisica dei nostri amici a 4 zampe. Per questo, assume particolare importanza l’iniziativa “Dog, trekking e sport”, in programma il 17 novembre al Bosco delle Pianelle. Si va alla scoperta di piante e di animali che popolano questo posto meraviglioso, con due educatori cinofili che daranno nozioni relative all’educazione e al benessere del cane. Info: 3407748165

Bari tra streghe e fate

Tra gli appuntamenti di PugliAerta, sabato 16 novembre si va alla scoperta di Bari tra Magie e Misteri: streghe e fate. È l’occasione per esplorare il lato arcano di Bari Vecchia in un tour teatralizzato unico, dove storie di streghe, fate e antichi incantesimi prendono vita tra vicoli e palazzi nobiliari. Accompagnati dall’attore Pasquale D’Attoma, si attraversano archi e strade dove si dice che le streghe si riunissero per invocare Diana e doni soprannaturali, scoprendo maschere apotropaiche, l’Arco della Malombra, l’Arco delle Streghe e la maestosa chiesa di Santa Teresa dei Maschi. Un’esperienza che intreccia storia e leggenda. Info 3403394708

Viaggio nel patrimonio del Salento

Un’emozionante passeggiata storico-architettonica, visitando uno dei simboli più belli del Salento. Sabato 16 novembre visita guidata a Galatina, sui passi di Maria d’Enghien attraverso i superbi affreschi della Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria. Info qui.

Biolab a Torre Canne

Una mattinata per giovani scienziati e tutta la famiglia alla scoperta dei tanti misteri del cetacei del Mediterraneo. Se ne sentiranno i canti, conoscendo le tecniche di caccia e imparando a riconoscerli tramite il disegno naturalistico. È il Biolab al Faro di Torre Canne, in programma domenica 17 novembre. Info 3484966368

Percorsi d’autunno tra olio e uliveti

Domenica 17 novembre è in programma il secondo Percorso D’Autunno tra olio e uliveti, visitando luoghi caratteristici di Ginosa in compagnia della guida Michele Natale: il percorso si concluderà presso Il Rudere della carità, dove ci sarà un momento di teatro popolare e, a seguire, una degustazione di prodotti tipici. Info 3339440725

L’ incantevole giardino delle Ninfe

Un’esperienza nella maestosa Tenuta della Villa Storica situata a Statte, alle porte di Taranto: domenica 17 novembre si va nel “parco delle Ninfe”: circondata dal verde, la tenuta di un ettaro è un vero e proprio giardino botanico, con un vasto agrumeto, alberi da frutto secolari, una macchia mediterranea con erbe aromatiche spontanee, olivi secolari e una piccola Gravina nella quale ancora oggi scorre l’acqua dell’Acquedotto Romano del Triglio. La Tenuta, all’interno della quale insiste la villa Ottocentesca, presenta numerosi insediamenti rupestri e reperti fossili, tracce di un passato remoto ed affascinante. Tenuta da un valore storico e naturalistico inestimabile. Info 3423125196

Dieta mediterranea

Festa in pompa magna in Puglia per il XIV Anniversario della Dieta Mediterranea, iscritta nella prestigiosa lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO il 16 novembre 2010, e che si è classificata, ancora una volta anche nel 2024, al primo posto della classifica delle migliori diete al mondo, uno stile alimentare e di vita che fa bene alla salute.

L’appuntamento è a Bitonto, sabato 16 novembre 2024, dove al Teatro Traetta, dalle ore 18,00, con il presidente e il direttore di Coldiretti Puglia, Alfonso Cavallo e Pietro Piccioni, dopo i saluti del sindaco, Francesco Paolo Ricci, si confronteranno Francesco Schittulli, Nicola Di Noia, Vito Amendolara, Felice Adinolfi, Riccardo Fargione, Nicola Pice. Seguirà la cena della condivisione, alle ore 20,30, nella sala polifunzionale della Fondazione Santi Medici, con il menù della Dietra Mediterranea per l’infanzia, a cui saranno graditi ospiti i bambini delle scuole elementari.

Ecologia domestica

Venerdì 15 novembre presso l’Evolux – Centro Polifunzionale di Fotografia in via Piave a Bari, è in programma l’appuntamento “Ecologia domestica”: durante l’incontro i relatori Vito Cappellano e Mariateresa Catera condivideranno argomenti mirati in campo ecologico per dare un valido contributo alla sensibilizzazione e all’azione collettiva. Ingresso libero.

FèXtra Experience

Dopo il successo di pubblico delle prime due tappe di Mattinata e San Marco in Lamis, “FèXtra Experience”, lo spin-off di FèXtra, la festa dell’olio extravergine d’oliva di Mattinata, continua il suo tour garganico e nel weekend arriva a Manfredonia, San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo.

La prima tappa di questo weekend è in programma venerdì 15 novembre 2024 a Manfredonia, con visite guidate, un laboratorio esperienziale (fasi di raccolta e molitura) e uno enogastronomico.

Sabato 16 novembre ci si sposta a San Giovanni Rotondo con visista al Frantoio Oleificio “Padre Pio” (Contrada Quadrone) e spazio all’esplorazione delle tecniche produttive locali. Due laboratori in programma: uno esperienziale (attività pratica nelle fasi di produzione dell’olio) e uno enogastronomico (abbinamento olio EVO/formaggi locali con la partecipazione di alcuni chef locali). La giornata si chiuderà alle ore 18.00, al Chiostro Comunale, con il talk “San Giovanni Rotondo verso la Carta dell’Olio”.

La settimana di “ FèXtra Experience ” si concluderà domenica 17 novembre a Monte Sant’Angelo, la città dei due Siti UNESCO. Alle ore 11.00 l’appuntamento è al Frantoio Armillotta (Macchia, SS89) con l’introduzione alle tecniche di produzione dell’olio. Alle ore 13.00 degustazioni con specialità locali con olio EVO, mentre alle 16.00 la giornata si concluderà con una visita guidata al Santuario di San Michele Arcangelo.