Ecoweekend tra archeotrekking, storie e gusti

Il secondo Ecoweekend del 2025 è accompagnato da qualche dubbio meteorologico. In alcune zone della Puglia si temono ondate di maltempo e, pertanto, la tradizionale carrellata di eventi a sfondo green ha subito alcuni scossoni. Tra escursioni, trekking e spettacoli, però, il fine settimana ‘verde’ in Puglia è comunque ricco di eventi. Ecco una serie di appuntamenti in programma, con l’invito a contattare in anticipo i promotori e organizzatori per conoscere modalità di svolgimento

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com

Quintaessenza

Un’ escursione rivitalizzante sui colli di Cisternino, il cuore verde della Valle d’Itria. Sabato 11 gennaio si cammina attraverso colli e antichi sentieri, scoprendo la bellezza senza tempo di questo angolo di energia verde. Cisternino, con la sua posizione e la sua storia esoterica, rappresenta la quintessenza degli elementi naturali: terra, aria, fuoco e acqua si uniscono qui in un armonia perfetta. Ma è il quinto elemento, lo spirito, che rende questo luogo veramente speciale. L’energia pura di Cisternino, percepibile da chiunque vi cammini, è considerata un meridiano di forza vitale, un rifugio di pace e serenità che continua ad affascinare e ricaricare chi lo visita. La passeggiata porterà fin giù alla Piana degli Ulivi, spettatori silenziosi di secoli di storia e di storie di popoli, per rilassarsi e godere della vista mozzafiato di questo spettacolo naturale. Info 3471152492

“Volare” su Laterza

Sabato 11 gennaio, l’occasione di scoprire Laterza da una prospettiva unica. Si aprono eccezionalmente, infatti, le porte del campanile di San Lorenzo per condurre in cima e ammirare panorami mozzafiato sulla gravina e sul bianco centro storico. Si scoprirà la storia di questo elemento simbolo del borgo e alcuni aneddoti che renderanno la visita ancora più speciale. Sarà come volare su Laterza, non mancate. Info 3476730441

L’Oasi di Monte Sant’Elia

Sabato 11 gennaio appuntamento con “Puglia Trekking – L’Oasi di Monte Sant’Elia” (TA). Si va all’interno del Parco Regionale della Terra delle Gravine, iniziando il cammino dal centro visite del WWF, situato all’interno di un suggestivo agglomerato di case e trulli posto in perfetta sintonia con l’ambiente circostante. Ci si immergerà nei piccoli sentieri dell’Oasi godendo di una splendida vista panoramica sul Golfo di Taranto, esplorando anche il Bosco di Sant’Antuono tra maestose querce e tipici esempi vegetativi di macchia mediterranea, facendo ritorno al Centro Visite entro la mattinata. Info 3403394708

Il Bestiario scolpito

Tra gli appuntamenti di PugliArte, sabato 11 gennaio a Bari nuovo percorso “Il Bestiario Scolpito”: in questo percorso si va alla ricerca dei simboli del bestiario medievale cercando tra le chiese minori come Sant’Anna, il portale della basilica e la finestra absidale della cattedrale, del significato segreto della statuaria medievale. Dalla città si arriva al borgo murattiano cercando nelle statue contemporanee riferimenti mitologici. Durante il percorso grazie a Pasquale D’Attoma, si ascolta la storia dello scalpellino innamorato e strane leggende. Info 3403394708

Puglia Archeo Trekking

Domenica 12 gennaio appuntamento con “Puglia Archeo Trekking – All’Impalata di Monopoli”. Il paesaggio racconta i suoi antichi ricordi, lascia intravedere la fatica e il sangue dei contadini che, con le loro ruvide, sapienti e dignitose mani, hanno costruito monumenti di pietra, celati tra la fitta vegetazione mediterranea agli occhi indiscreti di chi aveva il compito di far rispettare la legge. Info 3403394708

Storie di pastori

Un cammino nel cuore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Tra le mete del percorso: l’imponente Masseria di Pietre Tagliate, il bosco di Quasano e il “tratto” del fiume Sele dell’Acquedotto Pugliese. Domenica 12 gennaio “Storie di pastori”, a Quasano in un percorso che è caratterizzato dalle tipiche ondulazioni del paesaggio carsico dovute alla presenza di lame e doline. Lungo il cammino sarà possibile ammirare le strutture tipiche dell’architettura rurale come muretti a secco, jazzi e masserie. Info 3760358327

“Capitolo” non solo mare…

Domenica 12 gennaio, un’iniziativa gratuita dedicata a promuovere la camminata e l’apprezzamento della natura. A Capitolo di Monopoli, l’avventura inizierà dalla storica Masseria Rosati, un luogo ricco di storia e fascino, inoltrandosi tra campi di ulivi secolari per ammirare alcune grotte e antichi siti archeologici. Il percorso condurrà fino alla costa, respirando l’aria salmastra e ammirando panorami mozzafiato. Info: 3394584437

Le falesie a sud del Ciolo

Un’escursione alla scoperta dei sentieri costieri a sud del Ciolo. Domenica 12 gennaio, hiking avventuroso lungo la costa di Gagliano del Capo, percorrendo i Sentieri dell’Aspro e delle Mannute, tra le antiche località gaglianesi, scalamuzza, cucuruzzi e le due pietre, scoprendo paesaggi costieri mozzafiato ricchi di natura e storia. Info www.18meridianoescursioni.it/eventi/

La Sinfonia dei giocattoli

Con La Sinfonia dei giocattoli, ultima produzione di Teatro dei Colori, prosegue la ricerca della storica compagnia abruzzese tra teatro di figura e arte figurativa. Un’esperienza coinvolgente che mescola arte, colori, musica, suoni, forme, oggetti: è quanto accade con “La sinfonia dei giocattoli”, teatro per un pubblico di tutte le età in scena sabato 11 e domenica 12 gennaio alla Casa di Pulcinella di Bari. Info 0805344660

Trekking nel regno del lupo

Un’escursione nel cuore pulsante e roccioso della Murgia dove le grandi forze geologiche e le glaciazioni hanno plasmato un territorio magico in cui il lupo è ancora padrone incontrastato. Luoghi silenziosi e selvaggi in cui respirare il senso dell’avventura a piedi alla conquista di orizzonti mozzafiato boschi e vecchi sentieri che conducono a storici jazzi, capolavori dell’architettura murgiana, terra aspra e ricca di sorprese. Zaino in spalla, con Pugliatrekking si attraversa un pezzo di territorio tra i più suggestivi, percorrendo il bordo della dolina carsica nota come Pulicchio, tra grandi bastioni di roccia e immensi boschi nello spirito libero del cammino e dell’avventura (Gravina di Puglia). Appuntamento domenica 12 gennaio, info 3471152492

La Pietra del gusto

Al Palazzo Marchesale di Melpignano è in programma il finissage de “La Pietra del Gusto”, con la presentazione del libro “Istanze Poetiche” con Paolo Miggiano.

L’11 gennaio alle ore 18 arte, poesia e sapori si intrecciano per raccontare l’anima più profonda del Salento. Un viaggio nella memoria attende i visitatori, durante il finissage dell’esposizione dell’architetto Silvana Inguscio, realizzata in collaborazione con Bianco Cave, in esposizione da fine ottobre. Un’installazione che parla al cuore: una lastra di calcarenite intagliata con disegni a forma di gocce d’olio e foglie d’ulivo, piccoli scrigni che custodiscono i sapori di stagione. Un omaggio vibrante alla millenaria cultura dell’ulivo, simbolo di resilienza e rinascita per un territorio ferito dalla xylella, ma ancora capace di rigenerarsi grazie ai custodi dei semi antichi. Un invito a riflettere sulla biodiversità, sulla stagionalità e sul valore delle radici.

Alle 18, nella suggestiva Sala Falegnameria al piano terra del Palazzo Marchesale, la parola si trasformerà in emozione con la presentazione di “Istanze Poetiche”, il libro di Paolo Miggiano edito da Terra Somnia Editore. Info www.discovermelpignano.it/

4passi a 4zampe

Dopo veglioni, abbuffate e cenoni si torna a passeggiare, domenica 12 gennaio, a Cassano delle Murge, una nuova data per gli eventi a 4zampe, la prima del 2025: una passeggiata organizzata da Danilo Spagnulo e la sua 4zampechepassione in un ambiente confortevole per entrambi, accompagnati da una figura esperta che può aiutare a entrare in sintonia con quello che ci circonda. Info 3492634715

Il Gran Ballo del Fuoco

Sabato 11 gennaio, a Novoli, la prima edizione del Gran Ballo del Fuoco. In piazza Sant’Antonio, alle ore 20, la Società di Danza – Circolo Pugliese insieme a tutta la rete nazionale dei circoli della Società di Danza organizza il Gran Ballo del Fuoco in abiti storici con la direzione artistica di Assunta Fanuli, aprendo i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, il sabato che precede i giorni della Festa. Ingresso libero