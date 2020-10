Ecoweekend: sagre, visite guidate e feste, è ancora estate in Puglia

Apre la Fiera del Levante a Bari e anche nei padiglioni c’è spazio per la sostenibilità ambientale. Ma cosa fare, in alternativa, nel fine settimana in Puglia?

Ecco una carrellata di eventi, visite guidate e feste all’aperto in Puglia per godersi un altro po’ di estate.

Ecoweekend: gli appuntamenti in Puglia

Bari e gli insediamenti rupestri

Domenica 15 settembre (ore 10.30) appuntamento con “Bari e gli insediamenti rupestri”. Grazie al protocollo di intesa siglato con l’Archeoclub di Bari “Italo Rizzi”, si va alla scoperta di un immenso patrimonio archeologico della città di Bari. Si visiteranno antichi ipogei e chiese rupestri: la Terra di Bari, infatti, è ricca di ambienti ricavati nella roccia, buona parte di essi si trovano all’interno delle lame, il loro scavo risale al medioevo. Alcune di queste cavità furono utilizzate da monaci tra il VIII ed il IX secolo d.C., che le trasformarono in chiese o Santuari. Punto d’incontro: via Generale Alberto dalla Chiesa 2, info@pugliarte.it.

Alla scoperta del Parco dell’Incoronata a Foggia

È en plein air l’evento organizzato dal Polo Biblio-Museale di Foggia: sabato 14 settembre, infatti, è in programma un’escursione notturna nel Bosco Incoronata con la guida dei curatori scientifici del Museo di Storia Naturale. Al chiaro di luna sarà possibile ascoltare i suoni d’ambiente e i versi degli animali che popolano uno dei pochi boschi planiziali, cioè in pianura, che restano in Italia.

Situato a circa dodici chilometri da Foggia, il Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata è inserito nella Rete Natura 2000 istituita dall’Unione Europea, la rete di aree con specie e habitat di interesse comunitario. Appuntamento alle ore 19.00, presso il Museo di Storia Naturale, in viale Giuseppe Di Vittorio 31, per un approfondimento teorico sul bosco e sulla sua fauna, con l’obiettivo di preparare meglio i partecipanti all’escursione vera e propria. Alle 20, partenza per il bosco, con mezzi propri. Dalle ore 20.30 alle ore 23.00, escursione, accompagnati dagli esperti del Museo (Info 0881.70.64.60)

Le scritture femminili a Brindisi

Proseguendo con le visite guidate, venerdì 13 settembre (ore 19) appuntamento al Palazzo Granafei-Nervegna di Brindisi con letture dedicate alle scritture femminili in Terra di Brindisi nei secoli XVI-XX.

Una stanza tutta per sé è il titolo della serata: una visita guidata e letture di scritti ed epistolari di donne brindisine tra il XVI e il XX secolo, a cura dell’attrice Giampiera Dimonte (info 0831.229784).

Dunque, un inedito percorso di scritture femminili nel territorio brindisino nel corso dei secoli. Fin dal Medioevo le donne nutrivano ambizioni letterarie: l’amore e la critica dei vizi sembrano essere i temi particolarmente trattati nel XIII-XIV secolo. Poi con il passare dei decenni emergono nuovi bisogni e anche l’alfabetismo femminile si diffonde maggiormente, complici i tanti abbecedari e manuali di scrittura che si diffondono alla fine del Cinquecento.

Rievocazione medievale a Torre Alemanna

Il 14 e 15 settembre a Borgo Libertà, a pochi chilometri da Cerignola, la cerimonia di insediamento dei Cavalieri Teutonici tra musiche, abiti e cibi del 1200. Una suggestiva rievocazione storica per raccontare un episodio che ha segnato il territorio e l’origine del Complesso Monumentale di Torre Alemanna. Il 14 e 15 settembre 2019 sarà possibile rivivere il momento dell’istituzione della Commenda autonoma di Corneto (Torre Alemanna) avvenuta in seguito alla donazione delle terre da parte dell’imperatore Federico II all’Ordine religioso militare dei Cavalieri Teutonici. Nel corso della due giorni, all’interno del complesso monumentale e sul piazzale esterno, cuore della borgata, i visitatori vivranno un’esperienza immersiva nel Medioevo, rivivendo quel periodo storico anche grazie ai costumi, i figuranti, le musiche, i cavalli, il cibo e l’atmosfera riprodotta.

Sarà come effettuare un viaggio indietro nel tempo, anche grazie allo spirito evocativo del luogo e al racconto animato dell’episodio che ricorda la presenza dei Cavalieri Teutonici nel territorio della Capitanata. Info frequenze.info/ritornoallatorre/

Otranto Film Fund Festival

Proseguono gli appuntamenti dell’Otranto Film Fund Festival. La giornata di venerdì 13 prevede gli interventi di Francesco Ceraolo su La regia nel XXI secolo tra teatro e cinema; Stefano Sardo su Cinema e serialità, Italia e America; Luca Miniero su Come affrontare un remake. Alle 16 ha avvio il lavoro del FilmLab con Pippo Mezzapesa, Gianni De Blasi e Kristina Sarkite. La pratica del montaggio è affidata a Roberto Perpignani e al suo staff.

Alle 17.30 i Cavalieri Erranti di Koreja si danno convegno nell’atrio del Castello Aragonese di Otranto per poi prendere il largo nei vicoli del centro storico di Otranto coinvolgendo passanti e abitanti. Cavalieri Erranti è una street performance presentata in uno speciale adattamento per il festival, con un messaggio ecologico. Nel suo percorso il corteo interagisce con le opere d’arte e le installazioni di Alice Mocellin, da Naturamorta a Il Mondo è appeso a un filo, ed è accompagnata da una call for action che invita gli spettatori a raccogliere la plastica sul litorale. Alle 19 è il dj set di Lucia Manca allo Spinnaker ad inaugurare Diversity Sound System, mentre alle 19.30 la piazzetta Madonna dell’Altomare accoglie le parole di Sandrone Dazieri per Scrivere il genere, una masterclass che esamina teorie e flussi narrativi, tra colpi di scena, rivelazioni e show down, per andare oltre lo stile e l’immaginazione. Il dibattito è moderato dalla giornalista Claudia Catalli. Alle 20.30 hanno inizio le proiezioni di Diversity Film Edition alla spiaggia della Madonna dell’Altomare.

Festa del pane

Il Consorzio per la Valorizzazione e la Tutela del Pane di Altamura D.O.P. ed il Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Lenticchia di Altamura I.G.P. hanno organizzato “+ gusto insieme”.

All’interno del giardino dell’ex Monastero del Soccorso, ad Altamura, in piazza della Resistenza 5, fino al 15 settembre si anima un percorso del buon cibo accompagnato da spettacoli, eventi e convegni. La manifestazione ha lo spirito di condivisione della promozione di prodotti rinomati e riconosciuti in tutto il mondo, e per questo ospiterà diversi importanti Consorzi di Tutela che organizzeranno i laboratori di degustazione. Bitto DOP, Salva Cremasca DOP, Robiola di Roccaverano DOP sono alcuni degli eccellenti prodotti che assieme al Pane di Altamura DOP ed alla Lenticchia di Altamura IGP e a tanti straordinari vini DOC e DOCG sarà possibile degustare.

I due consorzi hanno organizzato e coordinato due interessanti convegni “Alimentazione e Salute” e “Il valore della filiera agricola” che vanteranno la presenza di importanti relatori di caratura internazionale.

Presentazione di libri, incontri con gli autori, laboratori di lettura per bambini, giochi musica e danza accompagneranno un appuntamento che per quanto alla sua prima edizione ha l’ambizione di diventare un evento di riferimento per il mondo delle Indicazioni Protette.

Sabato 14 settembre la Sagra ospiterà la serata conclusiva del Festival dei Claustri oramai alla sua 7^ edizione. Musicisti, ballerini ed attori di fama internazionale raggiungeranno i Consorzi nell’atrio dell’ex Monastero del Soccorso per dare vita ad uno spettacolo unico basato sulla magia dell’improvvisazione. Per scaricare il programma completo: www.lenticchiadialtamura.it

Sagra dell’impanata Castellana Grotte

Cicorie selvatiche, purea di fave bianche, olio extravergine di olive serviti su una base di pan crostini Divella. Tutto servito con ortaggi della nostra terra preparati come da tradizione. Stiamo parlando della ricetta dell’impanata. F. Divella S.p.A e il suo Corporate Chef Donato Carra, ambasciatore della cucina pugliese nel mondo, rivisitano un piatto tipico di Castellana Grotte in occasione della Sagra dell’Impanata in programma sabato 14 e domenica 15 settembre nelle vie storiche e principali di Castellana Grotte.

Un appuntamento storico per la cittadina barese che quest’anno presenta qualche novità. Tra le tante, una videoricetta realizzata dalla F. Divella S.p.A durante la quale lo chef Carra mostra passo dopo passo il piatto tipico castellanese per consentire a chiunque di realizzarlo. Lo stesso Chef sarà presente sabato 14 settembre, giorno dell’inaugurazione della sagra, come ospite d’eccezione della serata per suggerire preziosi consigli agli appassionati di cucina e dei sapori nostrani.

Nel mare dell’intimità a Porto Cesareo

Sabato (ore 18) al museo Castromediano di Lecce e domenica (ore 18) a Torre Chianca di Porto Cesareo (Lecce) presentazione del catalogo della mostra “Nel mare dell’intimità. L’archeologia subacquea racconta il Salento”. Tutto nasce da una mostra, allestita fino al 5 luglio 2020 nel luogo di transito e accoglienza del Salento della contemporaneità che, tra reperti di archeologia subacquea, contenuti multimediali inediti, arte contemporanea e narrazioni, costituisce un’ideale veleggiata lungo le rive di questa terra, la ragnatela di rotte e gli intensi rapporti che l’hanno coinvolta nella koinè mediterranea, rendendola nei secoli “porta d’Italia”.

Una mostra che è anche al centro di una rete di relazioni progettuali e di programmazione dei musei del territorio, chiamati a impegnarsi non solo prestando alcuni preziosi reperti delle rispettive collezioni, ma ospitando all’interno del proprio museo un corner dedicato proprio a Nel mare dell’intimità. L’archeologia subacquea racconta il Salento, con materiale informativo e approfondimenti multimediali.

Ostuni Green Riot

Torna per il terzo anno di fila Ostuni Green Party, l’evento che tinge di verde l’estate ostunese. La festa sarà, ancora una volta, l’occasione ideale per trascorrere un lungo pomeriggio all’aperto, vivendo un’esperienza di condivisione e interazione. Ostuni Green Party si terrà domenica 15 settembre a partire dalle ore 16.30 all’interno dell’ormai consueta cornice bucolica di Giovannarolla Green House (Km 5.3 – SP 29 per San Michele Salentino). L’evento è finalizzato a sostenere l’attività di educazione ambientale e sensibilizzazione ecologista svolta dall’associazione in cinque anni di attività.

Alle 16.30 c’è il laboratorio con la realizzazione e la decorazione di elementi che andranno a completare l’arredo urbano dell’aiuola in viale degli Emigranti, già oggetto di riqualificazione da parte di Ostuni Green Riot. Contemporaneamente, si svolgerà una Passeggiata nell’Arte a cura di Monica Giovene, professionista ostunese che guiderà i presenti in quelle che saranno delle vere e proprie escursioni virtuali tra opere d’arte che hanno come protagonista la natura e il paesaggio. Seguiranno laboratori per la creazione di talee ornamentali e la messa a dimora di piante e fiori.

Alle ore 18 il dottore forestale e paesaggista ostunese Tommaso Giorgino terrà il seminario “Verde pubblico e surriscaldamento ambientale”, alle 18.45 torna a grande richiesta il seminario su “Tecniche e coltura dei bonsai”, tenuto dai membri dell’associazione Taranto Bonsai Club. Poi l’attore Alessandro Epifani si esibirà in un originale spettacolo teatrale, costruito su brani e poesie che si ispirano alla straordinaria ed ineguagliabile bellezza della natura.

La musica dal vivo della Jammers Acoustic Band aprirà la seconda parte di Ostuni Green Party alle ore 21, con un elegante concerto rock che scalderà l’atmosfera sull’aia di Giovannarolla Green House. Info e prenotazioni: ostunigreenriot@gmail.com

Cercavo il mare a Lecce

Si terrà il 14 settembre a Lecce (Open Space, ore 17:30, ingresso libero) la tavola rotonda “Cercavo il Mare. un atlante delle marine leccesi per raccontare il paesaggio, interpretare i cambiamenti, costruire identità”, una riflessione, con autorevoli rappresentanti istituzionali, giornalisti, operatori e cittadini, sulle marine leccesi, i cambiamenti del paesaggio, le identità delle comunità coinvolte.

L’incontro, moderato dal giornalista Giancarlo Greco, sarà incentrato in particolare sulla ricerca e sulla documentazione fotografica come strumento di lettura del paesaggio, oltre che sul rapporto tra valore estetico delle immagini e sulla necessità di interpretare e rappresentare i cambiamenti in atto nelle città e nelle periferie culturali.

Meeting del volontariato

“Nuove GenerAzioni” è il tema della XII edizione del Meeting del Volontariato che, per il secondo anno consecutivo, il Centro di servizio al volontariato San Nicola porta in Campionaria dal 14 al 22 settembre.

Centoquaranta enti di Terzo settore, circa 2000 volontari, convegni, performance artistiche, mostre, presentazione di libri, proiezione di cortometraggi, spazi espositivi, animazione per bambini e tanto altro nei 9 giorni della solidarietà. Numerosi i testimoni d’eccezione che saranno presenti al Meeting del Volontariato, tra i quali: Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei deputati; Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia; Giuseppe Centomani, direttore del Centro per la Giustizia Minorile di Puglia e Basilicata; Pietro Guastamacchia, direttore Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Puglia e Basilicata; Stefano Bronzini, Rettore dell’Università degli Studi di Bari; mons. Alberto D’Urso, presidente nazionale della Consulta Antiusura; don Gianni De Robertis, direttore generale della Fondazione Migrantes; Giorgio Paolucci, giornalista, scrittore e caporedattore del quotidiano “Avvenire”; Claudio Risé, psicoterapeuta e scrittore.