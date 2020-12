Ecoweekend ‘natalizio’ con la zona “green”

Le limitazioni e restrizioni natalizie sono in agguato. Ma nel fine settimana c’è ancora spazio e tempo per escursioni e visite fuoriporta. Ecco l’ultimo Ecoweekend prima del ‘semi-lockdown’ delle festività

Il consiglio, come d’abitudine da qualche mese a questa parte, è di contattare i promotori degli eventi per tutte le informazioni e controllare la possibilità di partecipare alle iniziative, visto il numero limitato di posti per le misure anti-Covid.

Trekking in masseria sulla Murgia

Come per tutti, è stato un anno difficile anche per i soci Murgia Enjoy. Il 2020, però, è stato comunque ricco di esperienze e conoscenze con tanti partecipanti alle diverse iniziative proposte e importanti patrocini ottenuti. Nella speranza di poter riprendere presto le consuete attività associative con maggiore tranquillità, l’associazione propone per domenica 20 dicembre un percorso escursionistico in un’area privata tramandata da secoli di padre in figlio. Oltre a poter vedere al pascolo o nei loro recinti vari animali, sarà possibile acquistare direttamente dal produttore ottimi prodotti caseari e pregiate carni. Durante l’iniziativa, inoltre, sarà presentato il calendario associativo “Murgia 2021” frutto dei magnifici scatti realizzati dai membri del Fotoclub Murgia.

L’incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 9:00 di domenica 20 dicembre. Info 328/3130450

Erbe selvatiche del Parco Dune Costiere

Grespini, borragine, cicorie selvatiche, scardaccioni, rucola, ruchetta violacea e tante altre erbe da scoprire tra gli oliveti e i maggesi del Parco Dune Costiere.

Cestini alla mano per riconoscere le principali specie di erbe commestibili che è possibile raccogliere e consumare nei piatti della tradizione pugliese. Si parte dal giardino dell’Albergabici ricchissimo di erbe commestibili selvatiche per muoverci successivamente in auto fino a raggiungere i campi e i pascoli del Parco Dune Costiere, per ricercare menta, timo, santoreggia e altre specie aromatiche, piante che possiamo utilizzare in cucina per preparare gustose frittate, minestre e colorate insalate. Un appuntamento firmato Serapia, in programma sabato 19 dicembre. Info 3470081412

Il patto del lupo

Storie di lupi, storie di uomini, storie di cuori che battono al ritmo delle stagioni. Storie di sopravvivenza e di ingegno da riscoprire camminando in luoghi addormentati alle porte dell’inverno. Un luogo spesso sottovalutato può restituire grandi suggestioni a chi sa cercare i giusti segni, le tracce più antiche. Chi non si è mai sentito, perdendosi in un tratturo o arrampicandosi su una collina, messo a parte di un segreto, di un patto tra sé stesso e la natura? È quello che ancora può accadere in questi luoghi, sebbene vicinissimi a grandi strade e paesi, in cui si può respirare ancora qualcosa di selvatico, qualcosa che ci riporta indietro al tempo in cui i lupi e gli uomini hanno stretto un legame di convivenza. Per perdersi tra jazzi, vecchi fontanili, masserie abbandonate nello scorcio sospeso nel tempo tra finito e infinito, tra cielo e terra, tra uomo e animale. Appuntamento sabato 19 dicembre alle 9,30 a Quasano (frazione di Toritto nella città metropolitana di Bari), info 3471152492

Scalando la collina

Un percorso ad anello alla scoperta della zona più boscosa della Selva di Fasano, un interessante percorso che alterna bosco a collina, discese e risalite, fino alla parte più alta del colle. Un’ascensione non impegnativa ma che ci concede uno sguardo sul sorprendente modo in cui gli ecosistemi cambiano. Attraverso roccia, terra, grotte e fitto bosco, il visitatore si spinge fino al panorama della selva con il verde dei boschi sotto e l’azzurro del cielo sopra. Un trekking da non perdere che bilancia bellezza e senso di sfida adatto a tutti. Appuntamento domenica alle 9.30 a Fasano, info: pugliatrekking.com

Ciclotrekking a Monopoli

Un ciclo-trekking a Monopoli nel cuore della piana “olivetata” di Puglia, dove i grandi verdi patriarchi hanno fatto la storia di un popolo dedito alla terra e al mare. Saranno i monumentali olivi della campagna di Monopoli che indicheranno “la giusta via” tra antiche edicole Mariane, muretti a secco e Masserie fortificate. Tra queste si visitano Masseria Conghia, nell’omonima contrada, con le sue imponenti mura e le garitte indispensabili per la difesa del prezioso oro di Puglia preda in passato di popoli ostili che arrivavano dal vicino mare.

Si pedala ancora fino a Masseria Mammella altro gioiello incastonato alle pendici della Murgia dove, oltre al corpo masserizio, si ammira un meraviglioso frantoio ipogeo scavato nella roccia, tra i più grandi e ben conservati di Puglia, dove aleggiano ancora la fatica e il sudore di uomini e donne di un tempo. Di ritorno, si visita un luogo dove più di duemila specie diverse di piante, provenienti da ogni parte del mondo, convivono in perfetta armonia. Si rimirano, s’intrecciano e fioriscono insieme. E’ il Giardino Botanico “Lama degli Ulivi”, ubicato all’interno dell’azienda Vivaistica Capitanio Stefano. Appuntamento domenica 20 dicembre dalle 10, info 3286474719.

Premio Ecologia e ambiente

Domenica 20 dicembre a mezzogiorno presso il Parco della città di Mottola Terrazze del Mezzogiorno si svolge la premiazione della prima edizione del “Premio Ecologica e Ambiente”, intitolato alla memoria del compianto Scipione Scapati, ecologista prematuramente scomparso. Quest’anno vedrà premiato Michele Lavarra, pensionato, per il suo costante impegno nella cura del verde pubblico e del decoro urbano, simbolo di cittadinanza attiva. Si spera sia da esempio per tanti cittadini.

Musica, arte, teatro sul trenino turistico a Lecce

Partirà da sabato 19 dicembre il programma di spettacoli itineranti che il Comune di Lecce ha predisposto per il periodo festivo. Un programma “mobile” che intende trasferire ai quartieri della città l’atmosfera di festa, osservando al contempo l’esigenza di non generare assembramenti impropri e facendo leva sulla creatività e l’inventiva delle realtà artistiche e di spettacolo del territorio.

Spazio dunque al Barbonaggio Teatrale Delivery di Ippolito Chiarello, a cura dell’associazione Culturale Nasca Teatri di Lecce, che realizzerà sette brevi performance di teatro e di danza della durata di mezz’ora in diverse aree della città raggiunte in bici dal protagonista.

E spazio agli spettacoli itineranti sul trenino turistico, venti in totale, che coinvolgeranno realtà artistiche e diverse arti: teatro, circo, musica. Il trenino “dotto train” percorrerà la città, giungendo in spazi e aree pubbliche densamente popolate per offrire gli spettacoli senza preavviso (per prevenire gli assembramenti). L’Ass.ne Culturale Co.D.E.d realizzerà dieci brevi incursioni artistiche con una band musicale (sei elementi) e di un gruppo di artisti di strada (cinque elementi) con lo spettacolo dal titolo “Affacciati alla finestra!”. Concerti Musicali anche dall’associazione Manigold, Lobello Records, Zagor Street Band e Music Empire.Il Circonauta offrirà lo spettacolo di teatro-circo a bordo del trenino turistico e di un risciò elettrico con musicisti, giocolieri, acrobati, clowns.

Strumenti cartografici digitali per scoprire il Gargano

Proseguono invece virtualmente gli incontri alla scoperta del Gargano. La Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana, in collaborazione con Gargano Natour propone un corso di speleologia di 2° livello sulla cartografia digitale per la speleologia e il trekking, una full immersion di 4 ore che si terrà online sabato 19 e domenica 20 dicembre (dalle ore 18 alle ore 20). Obiettivo ultimo del corso è fornire le conoscenze di topografia digitale e gli strumenti necessari all’organizzazione delle fasi di avvicinamento e ricerca delle cavità sotterranee (ma anche altri punti di interesse). Insieme per imparare a sfruttare gli strumenti digitali per studiare il territorio prima delle esplorazioni, usare gli strumenti digitali durante il cammino e interfacciare mappe e dati tra pc e smartphone. Info 3935269825 e info@garganonatour.it