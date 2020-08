Ecoweekend in Puglia: un fine settimana tutto da gustare

Il primo weekend di agosto si passa in giro tra degustazioni, visite guidate e incontri dedicati all’ambiente

Tra mercatini e villaggi, si possono assaporare – nel senso letterale del termine – tutti i gusti della nostra terra. Ecco una carrellata di appuntamenti. Tutti, appunto, da gustare.

Biotour – “Il villaggio del gusto”

Durante questo ecoweekend si potrà gustare la qualità, consumare consapevolmente, conoscere i luoghi d’origine della produzione. È questa la mission di Bio tour, che a Trani propone il Villaggio del Gusto, in concomitanza con la festa patronale, dal 2 al 5 agosto.

Il progetto “Biotour Puglia” mira infatti a creare uno spazio di condivisione tra l’informazione di settore e i produttori dell’agroalimentare biologico pugliese impegnati anche in progetti di ricettività nei territori di riferimento. Le produzioni biologiche si presentano come modelli per la natura promuovendo valori, idee e relazioni di microterritori da comunicare.

“Biotour Puglia” in Puglia è pensato così per incentivare il turismo green e slow pugliese favorendo il contatto diretto a più livelli con l’offerta turistica. In programma incontri, tavole rotonde sul tema agroalimentare, cooking show, laboratori didattici e trekking del gusto.

Ecoweekend in Puglia: Sagra della puccia

Giunta alla sua venticinquesima edizione, la “Sagra ta puccia” è uno degli eventi più longevi dell’estate salentina, promosso dal Comitato Feste Patronali. Appuntamento sabato 3 e domenica 4 agosto a Supersano (Lecce), in piazza IV Novembre e nel centro storico, due giorni di festa per la puccia con le olive, il più tipico e gustoso dei pani salentini.

Anche quest’anno, la sagra ripropone al pubblico un’immersione nelle tradizioni culinarie, artistiche e musicali della terra salentina.

L’occasione è perfetta per la diffusione della cultura del territorio, che passa dalle tradizioni culinarie e arriva alla valorizzazione storica e artistica di Supersano, che mostrerà a turisti e avventori le sue bellezze: il MuBo – Museo del Bosco, il frantoio ipogeo del Comune, il Santuario della Coelimanna e i mosaici di Padre Marko Ivan Rupnik, artista gesuita di fama mondiale.

I giardini comunali ospiteranno la VI edizione dell’EXPO Supersano, una mostra mercato semplice, con artigianato e produzioni agroalimentari locali. E d’altronde, l’esposizione dal titolo “AlimentArti – Alimentiamo il futuro con l’arte e gli alimenti” sottolinea l’attenzione degli organizzatori per il territorio e per le sue genuine ricchezze.

Ecoweekend in Puglia con il mercatino del gusto

E’ partito anche il Mercatino del Gusto di Maglie, la rassegna cultural-gastronomica dell’estate pugliese che appassiona gastronauti, turisti e viaggiatori gourmet di ogni latitudine.

Il Mercatino quest’anno celebra la sua ventesima edizione con un tema più che mai appropriato: la “Reputazione”. E lo fa con un ricco programma fra laboratori, degustazioni, cooking show, le celebri Cene In villa e il famosissimo Chilometro del Gusto che propone, come da tradizione, un’accurata selezione dei migliori artigiani dell’enogastronomia pugliese.

Fino al 5 agosto, dunque, il centro storico di Maglie, con i suoi palazzi, i vicoli e le corti addobbati con le tradizionali luminarie salentine, si trasformerà nel quartier generale della cultura gastronomica della Puglia, regione ormai fra le più ambite e ricercate dai turisti di tutto il mondo, che al Mercatino si racconta attraverso i suoi “ambasciatori del gusto”: trenta cantine espressione degli areali pugliesi, i prodotti tipici, i cibi storici della tradizione recuperati dalle aziende artigiane e dalle comunità di produttori, dodici birrifici artigianali, le masserie didattiche e nove chef che interpretano le materie prime dei territori pugliesi.

Il tutto “condito” da concerti jazz (a cura di Salento Jazz) spettacoli e laboratori di pizzica e danze popolari del Sud Italia (a cura di Tarantarte) e la presentazione delle ultime novità in libreria con il “Caffè letterario” nel cortile di Palazzo Guido, dove le letture sono abbinate ai vini protagonisti della Piazza del Vino.

Tra le novità “Le vie dei Sapori di Minervino”. Per la prima volta un Comune, Minervino di Lecce appunto, sceglie il Mercatino quale vetrina d’eccezione per mettere in mostra il proprio patrimonio artigianale. Undici aziende in un’unica via per raccontare tutte insieme ai turisti la propria identità e la propria storia. Info mercatinodelgusto.it

Ecoweekend con Calici di stelle

Si brinda, invece, a Mattinata. Venerdì 2 agosto, la prima tappa dell’atteso evento “Calici di Stelle”. La ventunesima edizione parte da Masseria Giorgio, vera oasi di tranquillità immersa nel verde degli ulivi a poca distanza dal mare. A partire dalle 20.30 fino a poco dopo la mezzanotte, un ricco programma accompagnerà i partecipanti in una indimenticabile notte di vino, musica e stelle.

Protagoniste assolute della serata le 60 aziende socie del Movimento Turismo del Vino Puglia, che proporranno il meglio della loro produzione dai principali territori vitivinicoli della regione. In degustazione nelle isole d’assaggio i Top Wines del Consorzio: etichette pluripremiate, rinomate in tutto il mondo, e rarità di pregio accompagnate dal racconto dei sommelier della Fondazione Italiana Sommelier Puglia.

Per i più appassionati, il racconto continua nelle Degustazioni guidate, sempre a cura della FIS Puglia, quest’anno dedicate non solo ai vini ma anche agli extravergine d’oliva, con masterclass dedicate. Info: segreteria@mtvpuglia.it e 080 5233038

C’era una volta il pane

Torna il 2 agosto alle ore 20 nella storica dimora settecentesca Villa Lama Vetusta la manifestazione C’era una volta il pane… a Lama, giunta ormai alla sua undicesima edizione. L’evento, organizzato dalla Pro loco di Lama (Taranto) e le sue contrade, ospiterà nomi di spessore come Enza Tomaselli, nota ambasciatrice del nostro territorio e Maria Teresa Mascellaro, che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento FAO per il suo impegno contro lo spreco alimentare. Artisti e artigiani animeranno la serata mentre “Le Radici del Sud” con le loro danze e musiche popolari coinvolgeranno tutti i presenti. Naturalmente protagonista della serata sarà il pane di Lama accompagnato da olio e vino e dai cibi della tradizione locale.

Trekking all’alba

Dopo la scorpacciata di gusti e sapori, spazio anche a un po’ di attività fisica. Al Faro Palascìa (Otranto) iniziano i trekking all’alba. Ogni sabato fino a settembre. “Perché ogni luogo dà il meglio di se in un particolare momento della giornata… e la costa adriatica è incredibile esattamente al sorgere del sole”, spiegano i promotori dell’iniziativa. A guidare il gruppo è Roberto Aloisio: ritrovo alle 5.30 per Faro – Orte, percorso di 4 km. Il giorno dopo Faro Palascìa ospita l’appuntamento di Yoga tra cielo e mare. (info apuliastories@gmail.com, 328.8310000).

Con la testa tra le stelle

Un’escursione tra i sentieri di Monte Pizzuto, alla scoperta di un territorio dal panorama eccezionale, passando per il gusto del territorio. È l’appuntamento Con la testa tra le stelle – serata astronomica in programma a Cisternino venerdì 2 agosto alle 19.30

A seguire si andrà alla scoperta del cielo notturno e delle sue curiosità dall’astrofilo Cosimo Galasso, che con i suoi racconti permetterà di unire i punti luminosi del cielo e di scoprirne le storie e le curiosità. La serata sarà accompagnata da un aperitivo local, per gustare appieno i sapori della Valle D’Itria, a base di vino e formaggi locali. Info e prenotazioni 331.9277579.

Musei e teatro

Sabato 3 agosto alle ore 21.30 si andrà alla scoperta di “Federico II nel racconto” di e con Gianluigi Belsito. E’ la visita teatralizzata presso il Castello Normanno Svevo/Museo Nazionale Archeologico di Gioia del Colle.

Dall’unione di Enrico IV Hohenstaufen con Costanza d’Altavilla, dalla nascita alla scomparsa del Puer Apuliae, Federico II nel racconto è una visita teatralizzata itinerante che mostra il legame profondo con la nostra terra e svela figure diverse che sono state accanto al mitico Imperatore svevo: dal rapporto controverso con i Pontefici, alle curiosità chiarite da uomini di scienza, curiosando tra mogli, amate e amanti.

“Il teatro del Viaggio” va in scena in uno dei più bei castelli federiciani di Puglia, seguendo un percorso itinerante, superando la classica struttura palcoscenico-platea eliminando totalmente la barriera tra attore e spettatori. Spostandosi da una sala all’altra, il maniero funge così da naturale scenografia, come in un film in costume. Info. 0803491780

Bari social summer

Giochi della tradizione, laboratori ludici, creativi e artistici, attività di movimento. A Bari festa finale del Villaggio del Mare: appuntamento sabato 3 agosto, per l’intera giornata, nell’ambito del Bari social summer, sul waterfront di San Girolamo (nei pressi del civico 20).

La manifestazione, ispirata ai principi dell’inclusione sociale, della partecipazione, della solidarietà e della cittadinanza attiva ha offerto a minori, adulti e famiglie occasioni per vivere insieme un’estate allegra e condivisa con una particolare attenzione alle persone in condizioni di svantaggio sociale ed economico e con disabilità. Il Villaggio, dedicato al tema del mare, risorsa inestimabile del nostro territorio se pensata come metafora di accoglienza e di vita, luogo di incontro, viaggio e scoperta, è stato animato ogni giorno a partire dallo scorso 22 luglio da laboratori ed eventi (oltre 60) e ha visto la partecipazione di circa 700 persone, di cui più di 300 bambini e bambine, 100 adolescenti e circa 300 adulti.

FestambienteSud

Si chiude in musica l’edizione 2019 di FestambienteSud 2019. Il festival dedicato all’ambiente, dopo la tradizionale parentesi a Monte Sant’Angelo, va in trasferta. Appuntamento alla Marina piccola di Vieste con tre concerti a chiudere la rassegna: Goran Bregovic (2 agosto), Alborosie (3 Agosto), e Alessandro Quarta in duo con il pianista Giuseppe Magagnino. Info www.festambientesud.it.