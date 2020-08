Ecoweekend: eventi green nel fine settimana dedicato alla Luna

Nel fine settimana non ci saranno nuvole e pioggia a guastare i piani. E allora, nel weekend che segna il Jova Beach party a Barletta, ecco una carrellata di appuntamenti del weekend all’insegna della sostenibilità.

A cinquanta anni dal primo passo sulla Luna, il weekend è con il naso e lo sguardo rivolti all’insù. Diverse le iniziative in tutta la regione per celebrare il 50° anniversario di quello storico appuntamento.

Bosco Pianelle di notte

Tra queste, l’escursione notturna nel Bosco delle Pianelle (SS581 Martina Franca – Massafra). A piedi, lungo i sentieri del bosco, si raggiungerà il leccio più grande e inaspettati trulli, per poi avventurarsi lungo suggestive gallerie di carpini per conoscere lupi, cervi volanti, assioli e altri animali selvatici. Tre le chiome dei lecci scorgeremo la luna e le stelle, facendosi guidare fino al ritorno (Info: www.cooperativaserapia.it).

Accadia Blues Festival

È ispirato alla luna anche il tema dell’Accadia Blues Festival. Nel piccolo centro dei Monti Dauni è una rassegna accompagnata dal leitmotiv “Da qui puoi vedere le Stelle da vicino”. Un simpatico gioco di parole che coniuga il cartellone “stellare” della manifestazione con i cieli limpidi nel medievale borgo fantasma di Rione Fossi.

In scena venerdì 19 Stone Foundation, The Buttshakers. Sabato 20 tocca a Nik West e Chris Grey & Bluespand. Domenica 21 spazio a Filippo Graziani.

Oltre alla musica ci saranno numerose iniziative, tra cui la nona edizione della mostra collettiva “Artistico Blues 2019”, curata e coordinata da Antonio Paolucci che in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e i 50 anni dallo sbarco sulla Luna, è intitolata “Da Leonardo alla Luna”. Immancabile il tradizionale percorso enogastronomico con prodotti tipici, tutti di altissima qualità, provenienti dai Monti Dauni, che rappresenta un meraviglioso momento di aggregazione all’interno dell’antico Rione Fossi. Ingresso libero ai concerti.

Il Festival Nòve Nòve Nòve

La mostra internazionale Mutazioni ospita talk sui temi della sostenibilità ambientale. Nella Torre del Palazzo Melodia di Ruvo di Puglia venerdì 19 luglio, incontro sul tema “Fragilità ambientali e diritti dell’ambiente”, approfondito con Giuseppe Milano, assegnista di ricerca presso l’Università di Pavia e l’ISPRA Puglia – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Valeria Corriero, Dottoressa di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Ambiente presso l’Università Aldo Moro di Bari e Francesco Cocomile, Consigliere del T.A.R. Puglia.

A seguire, serata musicale organizzata da The Vinyl Breakfast Club nel Castello di Ruvo di Puglia per concludere il ciclo di incontri e laboratori protagonisti di questa terza edizione dal bilancio più che positivo: 12 partecipanti internazionali per una mostra che ha incuriosito più di 650 visitatori durante la prima settimana di apertura e che ha ridato vita a circa 240 metri quadri interni alla Torre del Castello di Ruvo, finora inutilizzati e messi, straordinariamente a disposizione dall’Architetto Vincenzo Stellacci; 15 aziende coinvolte sul tema del riuso dei materiali come punto di partenza per una rigenerazione urbana, economica e sociale; un workshop dedicato ai bambini sul tema del riuso e uno in cui gli adolescenti hanno potuto lavorare con l’artista bolognese Francesca Pasquali.

LEGGI ANCHE: Plastica biocompostabile, le spiagge pugliesi dicono sì

Attenzione è stata riservata, in particolare, al workshop dal titolo “Ruvo Circolare”, laboratorio di co-progettazione tenutosi presso il co-working La Capagrossacon l’obiettivo di indagare possibili strategie di economia circolare applicabili a città medio–piccole come Ruvo di Puglia, di riscoprire il fertile tessuto produttivo ruvese e immaginare nuovi modi per rendere lo scarto una risorsa. Tra i partecipanti, anche 16 tra architetti, creativi ed esperti in materia ambientale e gestione dei rifiuti rientrati da vari paesi dell’estero dopo esperienze lavorative nei diversi ambiti di pertinenza e riunitisi a Ruvo di Puglia per un confronto costruttivo sui temi di interesse cittadino.

PugliArte

Visite guidate anche nel fine settimana di PugliArte. Venerdì 19 alle 19.00 appuntamento con l’itinerario “Bari Araba”. Si va alla scoperta delle storie legate alla presenza araba nella città. . Sabato 20 ore 19 appuntamento speciale a Palazzo fizzarotti con aperitivo serale e apertura del terrazzo. Domenica 21 (ore 19), appuntamento con “La poesia di Bari: Di Arco in Arco. Info 3403394708

Alla scoperta di Canosium

Le Notti dell’Archeologia 2019” a Canosa di Puglia proseguono con un nuovo itinerario, il 20 luglio 2019. Si continua con “A spasso nel tempo”, che catapulterà i partecipanti secoli addietro, ripercorrendo la prospera storia di Canusium. Prendendo parte alla passeggiata archeologica si potranno ammirare le millenarie vestigia, portando con sé un ricordo indelebile delle antiche bellezze della “piccola Roma”. Info: www.canusium.it.

Montecorvino si racconta

“I racconti di Montecorvino. Resti, reperti, ricostruzioni, visioni”. E’ il titolo dell’incontro in programma sabato 20 luglio, dalle ore 16.30 alle 19.30, sul sito archeologico di Montecorvino (comune di Volturino, FG), dove volge a conclusione la tredicesima campagna di scavi condotta dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia e sostenuta dal Comune di Pietramontecorvino.

L’iniziativa intende fornire alle comunità dei Monti Dauni e ad un pubblico di appassionati e curiosi notizie delle ricerche scientifiche attualmente in corso in questa città medievale scomparsa; i resti materiali consentono di ricostruire storie, vicende, figure sociali, eventi dell’abitato e permettono dunque di ascoltare quello che Montecorvino ci racconta.

L’associazione di rievocazione storica Imperiales Friderici II allestirà scene e installazioni in costume e creerà ambientazioni che suggeriranno quadri di vita della città in età svevo-primoangioina. La start up AuralTech presenterà un progetto di realtà virtuale, ovvero un’esperienza tridimensionale visiva all’interno della cattedrale e un’immersione totale nel riverbero naturale della chiesa, attraverso suoni e musiche.

L’opera in Masseria

Sarà un’estate all’insegna del buon vino e della musica quella che ha in serbo la 45° edizione del Festival della Valle d’Itria per la sezione “L’opera in Masseria”, proposta insieme al Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria. Dal 21 luglio all’1° agosto, cinque masserie – fra i trulli delle province pugliesi di Bari, Brindisi e Taranto – saranno la cornice ideale per la messa in scena di due intermezzi buffi napoletani del Settecento: L’ammalato immaginario di Leonardo Vinci e La vedova ingegnosa di Giuseppe Sellitti, con la regia di Davide Gasparro e la direzione di Sabino Manzo. Il tutto potrà essere ascoltato bevendo un calice di Primitivo di Manduria, vino “ufficiale” del Festival.

Nel 2019, per la prima volta, il progetto sarà itinerante in cinque diverse masserie della zona: Del Duca di Crispiano TA (21 luglio), Belvedere di Mottola TA (23 luglio), Palesi di Martina Franca TA (25 luglio), Cassina Vitale di Ceglie Messapica BR (27 luglio) e San Michele (1 agosto) a Martina Franca TA. Per informazioni www.festivaldellavalleditria.it

La sagra te lu Ranu

E’ un weekend anche dedicato al cibo. Appuntamento, ad esempio, con la 27^ edizione della Sagra te lu Ranu di Merine, organizzata dal Comitato Festa patronale e Sagra te lu ranu, Parrocchia Santa Maria delle Grazie e Comune di Lizzanello, con il patrocinio della Provincia di Lecce.

L’ormai tradizionale appuntamento estivo, che celebra il re dei cereali, si svolgerà quest’anno per quattro giorni, dal 19 al 22 luglio, nel centro di Merine, frazione di Lizzanello. In programma la degustazione a prezzi popolari di prodotti tipici e musica dal vivo. Novità di questa edizione, la candidatura della Sagra al “Premio Italive 2019”, iniziativa promossa da Codacons, con la partecipazione di Autostrade per l’Italia e Coldiretti e il patrocinio di Ministero dei Beni e Attività Cultura e Turismo e del Ministero dell’Ambiente.

Gnam gnam festival

Da venerdì 19 luglio a lunedì 22 luglio si svolgerà per la prima volta a Polignano a Mare Gnam! Festival europeo del cibo di strada. La rassegna è in programma in largo Grotta Ardito. Alla sua prima edizione nel comune barese, Gnam! si propone con le sue golose isole gastronomiche, per permettere ai visitatori e ai turisti di gustare i migliori cibi di strada italiani e internazionali, preparati, cucinati e raccontati dal vivo.

L’eccellenza dello street food, con un’accurata selezione di tutti gli espositori, troverà spazio nelle giornate dal 19 al 22 luglio, in largo Grotta Ardito. In quattro giorni, i visitatori potranno seguire i percorsi del gusto e assaporare nuove scoperte tra gli stand, ricchi di tipicità culinarie. (Info www.gnamfest.com).