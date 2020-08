Ecoweekend: escusioni e incontri tra olivi, folklore, bici e futuro

Camminate tra gli olivi, conversazioni sul futuro, escursioni, folklore e colori: è intenso il programma del weekend, tra visite all’aperto e incontri.

Camminata tra gli olivi

Camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi, che in ogni parte d’Italia vestono le nostre colline è l’esperienza inedita e unica della Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, una iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio domenica 27 ottobre in 125 città.

Ne saranno 10 in Puglia (Acquaviva delle Fonti, Andria, Caprarica di Lecce, Carpino, Castellana Grotte, Ruvo di Puglia, Sannicandro di Bari, Serracapriola, Trinitapoli e Vieste) e 4 in Basilicata (Ferrandina, Missanello, Rapolla e Rotondella).

L’Associazione Nazionale Città dell’Olio, con i suoi 329 soci tutti enti pubblici (Comuni, Provincie, CCIAA, Parchi e GAL) è da sempre impegnata nella tutela del territorio olivicolo e nella programmazione territoriale. Da tempo si batte per la valorizzazione dei paesaggi olivicoli e per l’inserimento di aree territoriali olivicole delle Città dell’Olio nel prestigioso Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici del Ministero delle Politiche Agricole.

Nelle regioni coinvolte, tanti itinerari in un’unica data per una passeggiata (dai 2 ai 5 chilometri) dedicata a famiglie e appassionati alla scoperta del patrimonio olivicolo italiano attraverso paesaggi legati alla storia ed alla cultura dell’oro verde. Ogni Comune ha selezionato un tragitto tra gli olivi con caratteristiche uniche dal punto di vista storico e ambientale che si conclude in un frantoio, un’azienda olivicola o un palazzo storico dove ai partecipanti sarà offerta una degustazione di pane, olio e prodotti tipici. Info dettagliate sul programma: camminatatragliolivi.it

Ecoweekend: Giornata del folklore

La Provincia di Lecce celebra la sua prima Giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari, indetta dal presidente del Consiglio dei ministri, con un convegno – dibattito sul tema. L’appuntamento è alle ore 10 di sabato, nell’ex Chiesa di San Francesco della Scarpa, in piazzetta Carducci, a Lecce.

“Sarà un primo incontro dedicato agli “operatori del settore” e alle istituzioni, un primo momento di confronto e di dibattito pubblico animato dall’obiettivo di costruire insieme nuovi percorsi virtuosi di crescita culturale ed economica del Salento, attraverso la riscoperta delle sue tradizioni ed eccellenze.

Saranno protagonisti anche i giovani, sollecitati a riappropriarsi del patrimonio culturale del passato. In particolare, nell’antisala di San Francesco della Scarpa, gli studenti dell’IISS “Presta Columella” di Lecce allestiranno un’esposizione di prodotti tipici della tradizione culinaria salentina, mentre i partecipanti all’incontro saranno accolti dalle note festose della banda giovanile Associazione Amici della musica di Aradeo.

Weekend in Puglia a km0

Aspettando un Halloween a Km 0. Una due giorni, venerdì 25 e sabato 26 ottobre, organizzata da Coldiretti Brindisi e Mercato Campagna Amica, per valorizzare, oltre che promuovere, il consumo di prodotti genuini di stagione e a chilometro zero, quelli che dalla terra arrivano direttamente sulle nostre tavole.

I consumatori sono sempre più orientati verso il consumo di cibo sano e di frutta e verdura a km 0 per le loro proprietà salutistiche. Una tendenza, questa, che nella provincia brindisina, come in gran parte della Puglia, sta cambiando anche i criteri di scelta degli acquisti: per i consumatori la freschezza è l’elemento principale nell’acquisto, seguito dalla stagionalità e dal prezzo conveniente.

Di qui, il successo del primo mercato coperto dei contadini di Campagna Amica in Puglia, inaugurato a dicembre dello scorso anno, a Brindisi in via Appia 226, un vero e proprio salone della biodiversità. Qui, nel primo food hub di Coldiretti e Campagna Amica a Brindisi, nel cuore economico della città, il cibo, quello agricolo a km 0, diventa strumento per la divulgazione culturale, per l’incontro sociale, ma anche per l’educazione alimentare sana e genuina, rivolta anche ai più piccoli. Nasce così l’iniziativa organizzata “Aspettando Halloween”, che mira proprio a coinvolgere i bambini: sabato, dalle ore 10, degustazione di sapori autunnali, con prodotti stagionali.

Conversazioni sul Futuro

Sabato 26 ottobre il festival Conversazioni sul Futuro propone un appuntamento “speciale” nella Foresta Urbana di Lecce (Via San Cesario), affidata al WWF Salento. Dopo la visita nella vecchia cava colma di misteri e di meraviglie (ore 15:30), il pomeriggio proseguirà infatti alle 17 con la presentazione del volume “Italia Selvatica” di Daniele Zovi, esperto forestale e narratore (Utet) che dialogherà con la giornalista Antonella Lippo. Ingresso gratuito.

E nell’ambito del festival, alle Officine Cantelmo, tre incontri di approfondimento su ambiente e cambiamenti climatici con ospiti internazionali e nazionali e alcuni approfondimenti locali.

Venerdì 25 alle 20 si parte con l’incontro, moderato da Marina Lalovic (Rai Radio 3), Green: l’Amazzonia in città. Innovazione verde per rispondere alla crisi climatica, con Carlos Bocuhy (presidente PROAM – Istituto brasiliano di protezione dell’ambiente / in collegamento), Paola Mairota (Ricercatrice Università di Bari), Cinzia Chiriacò e Margaretha Breil (Fondazione CMCC – Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), Marco Cataldo (Apphia srl), Friday For Future – Lecce.

Sabato 26 ottobre alle 17 si discuterà, coordinati da Mauro Buonocore (Fondazione CMCC), sul tema “Artico, sfida globale, soluzioni locali. scienza, geopolitica e rigenerazione urbana per raccontare il mare che sarà” con Dorotea Iovino (Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), Florence Colleoni (OGS Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale), Marzio Mian (giornalista, autore “Artico. La battaglia per il Grande Nord”, Neri Pozza), Ivan Federico (Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), Rita Miglietta (assessora Politiche urbanistiche, Rigenerazione urbana, Valorizzazione marine – Comune di Lecce).

Domenica 27 dalle 10:30 alle 12, infine, sempre alle Officine Cantelmo, “Goccia dopo goccia. Information design, ricerca scientifica e reportage giornalistico: l’atlante geopolitico dell’acqua” con Emanuele Bompan (giornalista ambientale e geografo), Marirosa Iannelli (presidente del Water Grabbing Observatory e ricercatrice), Federica Fragapane (visual designer), Riccardo Pravettoni (geografo e cartografo). Modera Mauro Buonocore (Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici).

Tra piante e colori

Nuovo appuntamento al Parco del Rauccio di Lecce. Sabato alle 16 si andrà alla scoperta di come ci si può divertire correndo alla ricerca delle piante presenti nell’area pre-parco e a scoprirne colori e profumi. È un’attività pensata per passare insieme qualche ora all’aria aperta con tutta la famiglia, fare un po’ di movimento e imparare a conoscere le principali piante coloranti.

E a seguire un laboratorio: è Color therapy, tutti i colori della natura, un laboratorio di manualità e creatività pensato per apprendere i principi delle tinture naturali e imparare a conoscere le principali piante coloranti. Come gli uomini della Preistoria, si va alla ricerca delle pietre da dipingere poi con i colori naturali. Info: www.vivereneiparchipuglia.it

PugliArte

Nell’ambito del Festival Anima Mea, PugliArte si occuperà della realizzazione delle visite guidate ai beni culturali che ospiteranno i concerti. Domenica 27 appuntamento ore 18.30 davanti alla chiesa di San Gaetano in strada San Gaetano. Info 3403394708

Scoprire la Murgia

Domenica 27 ottobre l’associazione ecologista Fare Verde Bitonto, organizza una passeggiata in una delle zone più suggestive della Murgia. Attraversando un’ area non eccessivamente ampia, si scopriranno tutti gli “ingredienti” della Murgia: pascoli, fitti rimboschimenti, seminativi, jazzi e strutture legate alla pastorizia transumante, cisterne, interminabili muretti a secco, vegetazione steppica e grandi spazi, lame e lievi dirupi, rocce bianche e cieli azzurri solcati dal volo dei rapaci, ampi panorami dal mar Adriatico a Castel del Monte. Il percorso a piedi sarà di circa 9,5 chilometri, con partenza e arrivo alla Masseria Berloco (La Mandria) alle ore 08.45 e terminerà verso le 12.30/13. Info: fareverdebitonto@gmail.com

La corte

Una visita originale. Alla scoperta di uno spazio della storia ricco di fascino. La corte del Complesso delle Scuole Pie di Brindisi si apre ai bambini (tra 7 e 10 anni) per una matinée all’insegna della meraviglia tra i racconti di antiche avventure e la presenza di personaggi che appartengono al passato. Domenica 27 ottobre, in due turni di visita (dalle 11 alle 12 e dalle 12 alle 13), la corte si popolerà di bambini, accompagnati da un genitore, che faranno un percorso nella storia accolti da figure legate all’epopea delle corti medievali e rinascimentali. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero dell’Infopoint del Comune di Brindisi, 0831 229 784 (oppure 342 1013 149).

Dateci strada

Domenica San Vito dei Normanni propone una cicloescursione a cura di Fiab DateciStrada, con la collaborazione del circolo ACLI Leone XIII e Masseria Marangiosa. Si percorrono con la dovuta lentezza, per godere del paesaggio rurale di inizio autunno, via vecchia Oria, attraversando e visitando i luoghi dell’antico casale abbandonato di S. Donato, fino a raggiungere Masseria “Marangiosa”.

Il percorso è di una lunghezza totale di circa 18 Km. Facile e in piano lungo tutto il tragitto su strade di campagna asfaltate e a basso traffico veicolare. Il raduno è fissato alle 8.00 presso Piazza Giovanni Paolo II (Chiesa Madre). Info 0831-984872 e www.datecistrada.org