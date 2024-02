Ecoweekend d’inverno al sapore d’estate: fine settimana tra sentieri, mare e bici

Va in archivio il Carnevale e le condizioni meteorologiche permettono, nonostante il pieno inverno, uscite fuoriporta ed escursioni all’aria aperta. Ecco il tradizionale appuntamento con una serie di eventi in programma nell’ Ecoweekend in Puglia, tra giri in bici, passeggiate sulla costa e scoperte del territorio.

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com

Destinazione Luna

Il Planetario di Bari apre per un appuntamento sabato 17 febbraio: dalle ore 18 alle 19 spettacolo di astronomia “Destinazione Luna” : si volerà tra i crateri lunari alla scoperta di tutte le caratteristiche del nostro satellite naturale e della sua storia, a partire dalla sua drammatica nascita sino alla straordinaria avventura della sua esplorazione. Si esploreranno altre incredibili lune orbitanti attorno a Giove e Saturno. Al termine dello spettacolo, ci si sposterà (condizioni meteo permettendo) sul prato esterno per osservare la luna e Giove al telescopio. Info 3934356956.

Innamorati in Grotta

Fino a domenica 18 febbraio alle Grotte di Castellana è in programma “Innamorati in grotta”, un tour emozionale e sensoriale che consentirà alle coppie, di qualsiasi tipo, di vivere un’esperienza immersa al buio e celebrare il loro amore. Il tour inizia con la discesa nella Grave da dove le coppie saranno guidate verso il luogo della celebrazione finale. Tra racconti di amore millenario, musica e l’emozionante percorso fatto al buio con il solo ausilio delle torce in dotazione, le coppie giungeranno singolarmente nella caverna della Fonte, dove il nostro “celebrante” effettuerà il rito d’amore in grotta: la lettura delle promesse, il cerimoniale, la consegna della pergamena “Innamorati in Grotta” e di un sigillo d’amore di calcite. Le coppie potranno scattare una foto in grotta per ricordare il momento. Da lì le coppie si sposteranno nuovamente nella caverna della Grave per un brindisi finale. Info: www.grottedicastellana.it

La costa di Monopoli

Una rigenerante passeggiata lungo la costa di Monopoli, tra grotte e falesie a strapiombo sul mare e lame che sfociano in pittoresche calette, ci farà apprezzare l’ambiente marino di questo tratto costiero meraviglioso.

Appuntamento domenica 18 febbraio per scoprire la genesi del litorale, numerosi fossili, gli adattamenti delle piante alla salsedine, gli organismi marini presenti lungo il berma di tempesta, fino ad arrivare alla suggestiva Abbazia di Santo Stefano. Info: info@pugliawalk.it

E-bike tour a Torre Guaceto

Domenica 18 febbraio si trascorre una mattina dedicata alla scoperta dei paesaggi unici e delle storie nascoste in questo speciale tratto di adriatico. Il percorso in E-Bike percorrerà l’uliveto secolare che si interseca con la macchia mediterranea, in un tripudio di fioriture invernali dai colori inaspettati.

Si raggiunge poi la Zona Umida di importanza Internazionale, luogo di sosta e rifugio dei migratori che percorrono le vie del cielo durante i loro lunghi viaggi, fino a incrociare lo sguardo sulle calette di riserva integrale, per conoscere da vicino la biologi marina e le azioni di tutela del mare e della Riserva stessa. Durante il percorso sarà possibile visitare l’allestimento archeologico all’interno della Torre di Guaceto ed il centro recupero tartarughe marine della Riserva (nel caso siano presenti esemplari). Info 3319277579.

Castel del Monte

Domenica 18 febbraio appuntamento con “Puglia ArcheoTrekking – Tra boschi e Jazzi di Castel del Monte”. Si percorrono i sentieri sotto l’ombra di Castel del Monte nel parco nazionale dell’Alta Murgia, alla scoperta di luoghi meravigliosi caratterizzati dall’autentica bellezza della Murgia ricca di Jazzi e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico. Camminando per lo più su sterrato si scopriranno le piante officinali della Murgia e si incontreranno i falchi, tanto amati da Federico II. Info 3403394708.

Il weekend di Gargano Natour

Doppio evento nel weekend a cura di Gargano Natour. Sabato 17 febbraio è in programma il trekking delle doline di Monte Calvo: appuntamento nell’altopiano carsico centrale del Gargano, a 800/900 metri di quota, tra Montenero e Monte Calvo, dove migliaia di doline carsiche disegnano un paesaggio inusuale ed a tratti “lunare”.

Domenica 18, invece, si alza l’asticella: per la prima volta viene proposto l’Hardcore trekking dei due conventi di Mattinata, dal centro abitato fino all’abbazia di Monte Sacro, passando per il convento sconosciuto di Santo Stefano della Sperlonga. Info garganonatour.it

Gens Nova

E’ in programma sabato 17 febbraio, alle ore 16.30, nella sala consiliare di Palazzo di Città, la cerimonia per il 20° compleanno dell’associazione Gens Nova odv, consolidata realtà del territorio che, sin dalla sua nascita, ha incarnato l’autentico spirito del volontariato grazie alla continua attività di sensibilizzazione e di prevenzione in favore delle fasce deboli e delle categorie più vulnerabili della comunità.

Durante l’incontro, al quale interverrà l’assessora al Welfare Francesca Bottalico, saranno illustrati in sintesi i numerosi risultati conseguiti dal sodalizio barese.

Vico del Gargano borgo artistico

Grazie al progetto “Vico del Gargano Borgo Artistico”, fino al 18 febbraio la Festa patronale dedicata a San Valentino nel ‘paese dell’amore’ sarà animata da una serie di eventi spettacolari tra musica, videomapping, teatro e poesia. A tutti gli appuntamenti in programma si potrà accedere in modo libero e gratuito.

Sabato 17 febbraio, dalle 18.30 e fino alla mezzanotte, Largo Fuoriporta si trasformerà con colori, proiezioni, arte e musica di “Baciami il cuore”, uno spettacolo che mette insieme videomapping e dj set. Le grafiche che coloreranno Largo Fuoriporta sono state curate da Luigi Ciuffreda. Colonna sonora Journey (Dfonq remix) di Antonio Pizzarelli e dj set a cura di Acido Domingo.

Dal basso verso l’alto e viceversa, in una corrispondenza di amorosi sensi, nel cuore del centro storico di Vico del Gargano si potrà assistere a uno spettacolo che mette insieme romanticismo, poesia e teatralità con “Balconi d’Amore”. Il cuore del borgo antico, in largo Castello, pulserà di sentimento con le serenate improvvisate e la musica dei ragazzi di IFun. Chi voglia dichiarare il proprio amore o vuole fare la proposta speciale può scrivere alla mail sanvalentino@balconidamore.it o inviare un messaggio al 349.4488085. L’iniziativa, prodotta da JR Studio Cinema, animerà il centro storico di Vico del Gargano con un grande classico dell’innamoramento: la serenata.

Alla scoperta di Sammichele

Domenica 18 febbraio si percorre un tratto della sorprendente Gravina di San Giorgio lungo 8 km, un delicato ecosistema che accoglie diverse varietà di piante e specie animali. Si parte attraversando il grazioso centro storico di Sammichele di Bari, tra chiese, i palazzi storici e il bellissimo castello Caracciolo. Fitti sentieri, lungo i quali si incontrano diverse cavità di origine carsica e un piccolo laghetto. E non mancheranno le occasioni per effettuare scatti fotografici a scorci panoramici. Info: 3394584437.

Trekking Porto Badisco

Una emozionante escursione alla scoperta di Porto Badisco, Santa Cesarea Terme sul Sentiero delle Ergate. Sabato 17 febbraio è in programma un trekking costiero per esplorare un tratto di costa tra i più belli del Parco Naturale Regionale Otranto – Leuca, in un ambiente unico caratterizzato da sentieri costieri mozzafiato, antiche “pajare” e grotte che si aprono lungo le alte falesie rocciose che caratterizzano questo tratto di costa incantata. Info www.naturalmentesalento.it.

Spiaggia dell’Orsetta

Un’escursione alla scoperta di Torre dell’Orso e Sant’Andrea lungo il sentiero dei Faraglioni. Appuntamento sabato 17 febbraio: l’escursione partirà da Torre dell’Orso, dove le falesie nascondono alcune cavità create dall’uomo in passato. L’itinerario si snoda lungo la costa adriatica tra boschi di conifere e sentieri rocciosi, mentre il mare e i faraglioni racconteranno l’evoluzione di questo paesaggio. Si giungerà a Sant’Andrea per scoprire i pesci fossili incastonati nell’arenaria e i profumi delle piante aromatiche. Info www.18meridianoescursioni.it

Passeggiata ecologica al Bosco delle Pianelle

Escursione e plogging lungo i sentieri del Bosco delle Pianelle (Martina Franca) in compagnia di una guida naturalistica della Cooperativa Serapia per scoprire la ricca biodiversità dell’area protetta e per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente con attività di pulizia dei sentieri dai rifiuti. L’appuntamento è in programma sabato 17 febbraio e rientra nell’ambito del progetto Sport, strada per la cittadinanza attiva di “La Palestra asd aps”. Info 3665999514

Sui sentieri dell’acquedotto

Dopo aver più volte garantito ai soci la visita del parco fluviale di Caposele e delle cascate presenti nei paesi vicini, Murgia Enjoy propone un percorso escursionistico su un interessante tratto dell’acquedotto a confine con i comuni di Santeramo, Acquaviva e Cassano delle Murge. Un “itinerario narrativo” unico nel suo genere che attraversa tre regioni del Sud (Campania, Basilicata e Puglia), mettendo in collegamento alcuni dei luoghi più affascinanti e ancora poco valorizzati della penisola: Alta Irpina, Vulture Melfese, Alta Murgia, Valle d’Itria, Arneo ed entroterra del Salento.

Il luogo d’incontro dei partecipanti sarà comunicato in risposta alla prenotazione. L’attività si svolgerà domenica 18 febbraio dalle ore 9 alle 13 circa.

Inoltre, domenica 18 febbraio dalle ore 19 alle ore 21 Murgia Enjoy, grazie alla disponibilità del socio Geol. Marco Tassielli, proporrà un incontro in videoconferenza per conoscere meglio il territorio murgiano e per presentare il programma annuale delle attività associative oltre che per valutare le proposte dei soci e dei followers. L’incontro online è aperto gratuitamente a tutti e per partecipare è sufficiente inviare una richiesta di partecipazione tramite messaggio WhatsApp al 3283130450. Info: www.murgiaenjoy.it

Le vie dei Murgesi

Puglia Trekking riprende la collaborazione con il progetto “Cicale di Puglia” che promuove e valorizza tanti imperdibili itinerari guidati da Marcello Carrozzo, che racconterà ancora una volta il territorio attraversato. Appuntamento domenica 18 febbraio con raduno in Contrada Vallenza, a Crispiano. Info 3485281598.

Lungo la Ferrovia

Una passeggiata dai diversi paesaggi che, seguendo i binari ferroviari, attraversa una pineta naturale e un ambiente di gariga su roccia interessati da vasche, tombe e grotte, resti di un antico villaggio rupestre. Si va “lungo la ferrovia” domenica 18 febbraio nell’escursione in programma a Grottaglie. Si prosegue poi costeggiando uliveti secolari e vigneti tra masserie storiche. Un percorso alla scoperta dei diversi habitat che si alternano nel territorio coi loro odori e colori

Un viaggio a ritroso nel tempo lungo cavità, naturali e artificiali, utilizzate in epoche diverse e attraverso ‘ l’antico legame dei nostri avi con la terra. Info 3480917377.