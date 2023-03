Ecoweekend di quasi primavera tra sentieri segreti, canyon e gravine

La primavera è sempre più vicina e la voglia di trascorrere il fine settimana all’aperto è sempre più forte. Ecco il tradizionale appuntamento con gli eventi in programma in giro per la Puglia, per un Ecoweekend a stretto contatto con la natura

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com.

Long trekking

Sentieri segreti del Gargano è la serie di escursioni inedite di Gargano Natour che attraversano sentieri, mulattiere, strade sconosciute ai più e di cui non troverete alcuna traccia sulle mappe, alla scoperta del Gargano lontano dai luoghi turistici.

Domenica 12 marzo si debutta con i long trekking 2023 andando a camminare in una delle zone meno battute del Gargano dagli escursionisti (anzi dagli uomini in generale!), tra Valle Pozzillo, Coppa Fusillo e Sgarrazza.

Si va a est della Foresta Umbra e si percorre uno spettacolare itinerario ad anello di 18km che attraverserà fasce vegetazionali e paesaggi totalmente diversi tra loro, dalle zone umide e fresche dove prevalgono aceri, carpini e faggi, fino a zone a prevalenza di arbusti di macchia mediterranea come lentisco e olivastro. Info garganonatour.it

Natura a Cocolicchio

Le giornate si allungano e il sole d’inverno ci accompagna: è l’occasione per godersi una passeggiata naturalistica per riconnettersi con la natura più intima dei nostri luoghi di origine. Sabato 11 appuntamento alla scoperta delle contrade antichissime, le mulattiere e i sentieri quasi accennati, che possono condurre in scorci addormentati nell’immobilità dell’inverno, momento ugualmente magico per la natura. In quest’escursione dai toni caldi si riscopre la parte più nascosta della contrada Cocolicchio (Fasano), dove i trulli e i boschi sono incorniciati dai colori invernali. Info 3471152492.

Sostenibilità e rinnovabili

L’agenda del futuro e i percorsi di sostenibilità. Nell’ambito di Pessima, la storica fiera di Manduria, rappresentanti delle istituzioni, associazioni ambientaliste e imprese discutono di nuove pratiche per la sostenibilità e di energie rinnovabili.

Nel corso dell’incontro, in programma sabato 11 marzo nell’area mercatale e fieristica di Manduria, al Comune sarà consegnata la targa di appartenenza alla Rete dei Comuni Sostenibili.

Spazio anche per l’iniziativa Tutti in campo!, campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata promossa dal Comune di Manduria, in collaborazione con Legambiente (consegna degli attestati di partecipazione agli alunni degli istituti comprensivi di Manduria). Info. 0999677345.

Borgo sotto le stelle

Appuntamento con Vivarch aps e il Gruppo Astrofili del Salento per vivere una serata magica, immersi nella cornice rinascimentale del borgo di Roca Nuova (Melendugno).

Sabato 11 marzo, sotto un cielo stellato, sapientemente guidati dagli esperti, si potranno osservare tante suggestive costellazioni, ascoltando anche miti, leggende e storie legate ai loro nomi. Luogo di incontro e orario: Borgo rinascimentale di Roca Nuova. ore 19. Info 3882555704.

Mercati della terra di Slow Food

Consueto appuntamento con i mercati della Terra della comunità slow food di Martina Franca e Crispiano. Domenica 12 marzo tanti produttori sono pronti a rendere colorate le tavole con le loro produzioni rigorosamente stagionali e locali. Edizione dedicata al nostro oro patrimonio indiscusso della nostra terra: l’olio Evo. Info: www.fondazioneslowfood.com

Secret Gravina

Gravina perla millenaria della Puglia, famosa per le sue voragini, la sua storia, la sua roccia scavata, vissuta, invocata da millenni, racchiude ancora segreti, storie mai narrate. Dove la luce incontra la pietra millenaria e inamovibile, dove il buio trattiene una storia ancora da scrivere, potrai percorrere i grandi spazi e “volare” sulle sue maestose pendici seguendo passo dopo passo la storia dell’uomo che si lega a doppio filo con quello della pietra.

E’ un trekking suggestivo quello in programma domenica 12 marzo a Gravina: durante il percorso, accanto al Bastione Belvedere, è inclusa la visita di un vero complesso ipogeo, una casa rupestre su tre livelli le “Cantine di Cavato San Marco”, un museo rupestre della civiltà contadina, un vero viaggio nella storia. Info pugliatrekking.com

Casale Medievale di Balsignano

Sabato e domenica visite guidate al casale di Balsignano. A 2 km da Modugno, è un sito museale in cui è possibile scoprire la traccia del villaggio medievale omonimo. Le antiche mura cingono ancora lo spazio del villaggio, circa un ettaro e mezzo, oggi occupato da un uliveto secolare. Il percorso di visita include il castello e la corte interna dove sorge la chiesa di Santa Maria con un ciclo di affreschi attestati al XIV e XV secolo, la chiesa di San Felice già monumento nazionale dal 1909. Info 080586576.

Escursione con viaggio nell’anima

L’associazione Murgia Enjoy propone una nuova attività escursionistica sui tanti sentieri della Murgia, arricchita con cenni di Ida Andriola sul “viaggio nell’anima”. Il raduno dei partecipanti è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 9:00 di domenica 12 marzo. Info Info murgiaenjoy.it

L’ anello tra le cave di bauxite

Domenica 12 marzo il bosco di Acquatetta, situato nel Parco Nazionale Alta Murgia, offrirà i suoi sentieri e la sua energia. Durante il percorso ad anello si avvisteranno diverse cave di bauxite ormai dismesse, resti di antiche masserie, alcune grotte e un inghiottitoio carsico profondo 90 metri, la Voragine del Cavone. Ci si recherà inoltre in un punto dove il panorama sulla Fossa Bradanica lascerà senza fiato, con lo sguardo che si spingerà lontano fino ai monti dell’Appennino Lucano. Info 3394584437.

Bari floreale

“Bari Floreale: passeggiata tra le architetture fiorite, ghirlande e maschere”. Domenica 12 marzo un percorso nella Bari più elegante, che si contraddistingue per leggerezza, decoro, giochi floreali e utilizzo di materiali più svariati. Biglietto da visita è il portone di palazzi sorti agli inizi del ‘900 che vi racconteranno la storia di una classe sociale emergente che strizzava l’occhio alla nobiltà. Punto d’incontro: ingresso Teatro Margherita. Info 3403394708.

Natura a tavola

Domenica 12 marzo, in una giornata di promozione del territorio, organizzata dai ragazzi della Cooperativa di Comunità Aria, si andrà alla ricerca di erbe spontanee per poi cucinarle e degustarle tutti insieme con i prodotti del territorio. La passeggiata, lungo il letto del fiume Fortore alla ricerca di queste erbe spontanee, sarà guidata dall’esperto agronomo Lorenzo Bianco. La partenza, dal Municipio (Piazza Sant’Antonio), è prevista per le ore 8:30. Info e prenotazioni: cooperativaroseto@gmail.com

“Il Cammino del Canyon”

Proiettati verso la primavera, nuova extra tappa del Cammino del Canyon.

Una Family experience, in programma domenica 12 marzo, in cui non mancherà la maestosa vista della Gravina di Laterza. Info 3208882073.

Tra culto e grotte

Archeo – trekking tra culto e grotte. Domenica 12 marzo si esplora uno degli angoli più selvaggi del territorio di Ostuni, dove la vista spazia sulla piana degli oliveti monumentali fino al mare. Il percorso prenderà avvio dal Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano, straordinario luogo ricco di fascino e suggestione, un vero e proprio libro del passato. Info 3403394708.

Il Trekking di Santa Lucia ai monti

Trekking naturalistico sugli antichi tratturi del SIC “Murgia dei trulli”. Il cammino prenderà avvio da contrada Santa Lucia, una delle contrade più belle dell’agro monopolitano dove si respira ancora la quotidianità di un tempo.

Domenica 12 marzo, tra roverelle e fragni monumentali, oliveti e frutteti ci si muove lungo sentieri delimitati da antichi muretti a secco e una campagna punteggiata da trulli e lamie. Si godrà di un panorama mozzafiato sul patchwork agrario del Canale di Pirro fino a raggiungerne il fondo, alla scoperta delle molteplici sfaccettature di questo territorio tra i vasti pascoli e le antiche specchie.

Di là, dopo aver risalito la collina attraverso un antico tratturo, oggi sentiero del SIC “Murgia dei trulli”, delimitato da un fitto bosco a leccio, si farà ritorno al punto di partenza intercettando qualche isolato trullo-palmento e suggestive stradine di campagna tutte da fotografare. Info 3470081412.

Wine – trekking

Un suggestivo wine-trekking alla scoperta di Supersano, tra boschi secolari e antichi vigneti, misteriosi menhir e cripte bizantine. Un emozionante viaggio alla scoperta di Cantine Supersanum e della fantastica storia naturale ed enologica di questi luoghi con una isita in vigneto e cantina seguita da una degustazione guidata di vini naturali. Domenica 12 marzo è in programma un viaggio alla scoperta della storia naturale e delle peculiarità ambientali di questo territorio. Info www.naturalmentesalento.it

Lago Capacciotti

Un cammino di 13 km per raccontare la ricchezza e la varietà di un pezzo di Puglia: lago Capacciotti. Domenica 12 marzo si procede in un percorso di straordinaria bellezza tra mandorli in fiore, distese di grano e antiche masserie. Info 3388142827.