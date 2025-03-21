Ecoweekend di Primavera: Giornate Fai, bici, laboratori e gravine

È arrivata la primavera e l’Ecoweekend si adegua subito. Nel fine settimana sono in programma le Giornate Fai, ma la bellezza inesplorata e ritrovata non è il solo appuntamento in programma. Ecco a tradizionale carrellata con una serie di eventi green previsti in Puglia

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com

Giornate Fai

Sabato 22 e domenica 23 marzo tornano per la 33ª edizione le Giornate FAI di Primavera, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS grazie all’impegno e all’entusiasmo di migliaia di volontari: 750 luoghi in 400 città saranno visitabili a contributo libero, grazie ai volontari di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni.

Un’edizione speciale, in occasione dei cinquanta anni dalla nascita del FAI – fondato nel 1975 da Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, con Alberto Predieri e Franco Russoli – che anche attraverso le Giornate FAI di Primavera ribadisce la missione culturale che la Fondazione svolge a fianco delle istituzioni, con i cittadini e per il Paese, e che si realizza nella cura e nella scoperta di tanti luoghi speciali – oltre 13 milioni visitatori, 16.290 luoghi aperti in oltre 7.000 città in 32 edizioni – con lo scopo di educare la collettività alla conoscenza, alla frequentazione e alla tutela del patrimonio di storia, arte e natura italiano.

Le Giornate FAI rappresentano un momento di crescita educativa e culturale e di condivisione, strumenti essenziali per affrontare un mondo libero. Un percorso di cittadinanza che coinvolge istituzioni, associazioni, enti pubblici e privati, che in numero sempre maggiore vi collaborano grazie a una vasta e capillare rete territoriale, con un unico obiettivo: riconoscere il valore del nostro patrimonio culturale e con esso la nostra identità di cittadini europei.

Elenco completo dei luoghi aperti in Puglia e modalità di partecipazione all’evento qui.

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Benvenuta Primavera

Ad Acquaviva delle Fonti la Pro Loco “Curtomartino”, in collaborazione con PugliaWalk, propone un trekking di 3km nella natura incontaminata nel bosco di Vallata. L’escursione in programma sabato 22 marzo si sviluppa in un paesaggio fitto e selvaggio, ricchissimo di maestose querce, roverelle e fragni, dove avvennero episodi cruciali legati al brigantaggio nella Terra di Bari. Info 3923369394

Sulle vie dell’Acquedotto Pugliese

Sabato 22 marzo, è in programma una escursione sulle vie dell’Acquedotto Pugliese, attraversando le contrade della Valle d’Itria. Qui, tra coltivi ordinati, vigneti e alberi da frutto, il paesaggio è un mosaico in cui l’uomo ha sempre dialogato con la terra, cercando l’equilibrio tra fatica e abbondanza. Si arriva fino a Pineta Ulmo, una distesa verde che si apre come una promessa di quiete, uno dei polmoni verdi di Ceglie Messapica, un rifugio di Pini d’Aleppo e macchia mediterranea, dove il profumo della resina si mescola all’aria fresca della Valle d’Itria. Tra i suoi sentieri ombreggiati, il respiro si fa più ampio e i passi trovano un ritmo diverso, più lento, più consapevole. Info 3471152492

Bari pedala

Torna sabato 22, e domenica 23 marzo Bari Pedala, la manifestazione dedicata alle due ruote e alla mobilità lenta e sostenibile, inserita nel programma dell’All in Festival, con il patrocinio del Comune di Bari, organizzata dalla cooperativa Zerobarriere e dalla scuola di ciclismo Franco Ballerini.

La nona edizione di Bari pedala presenta tante novità. Si parte sabato 22 marzo, alle ore 10, presso il bike park “Nessuno escluso” della scuola di ciclismo Franco Ballerini, al San Paolo, con la gara crono di persone non vedenti, un esperimento nato tre anni fa che li vede liberi girare su un circuito ovviamente accompagnato da una guida. Nel pomeriggio, dalle ore 16, via alla gara regionale di FISDIR- FCI per persone con disabilità cognitiva. Spazio anche all’intrattenimento con l’animazione, momenti di educazione stradale e il dj set del D. sabile J Leonardo Baccarella.

Domenica 23 marzo si partirà alle ore 9 da tre diversi punti di interesse della città: chiesa San Marco, a Japigia, Pratolagemma, a Carbonara, e fermata metropolitana Tesoro, al San Paolo. Le tre carovane di ciclisti confluiranno verso largo Giannella, dove i ciclisti saranno accolti dalla fanfara della scuola “Galilei-Massari”. Alle ore 10, quindi, le bici potranno circolare sul lungomare libero dalle automobili. Sempre su largo Giannella sarà allestito un piccolo villaggio all’interno del quale l’associazione Amichi di Michele Visaggi sarà impegnata in momenti formativi sull’educazione stradale.

Alle ore 12, sarà la volta di un evento del programma Fuori Bif&st, con la presentazione del documentario di Luciano Toriello “Il sangue mai lavato”. Infine, a seguire, il consueto premio intitolato al comandante Nicola Marzulli, attraverso il quale sarà regalata da Mannarini una bicicletta con un kit per la sicurezza su strada. Prevista anche una sorpresa targata Bici & Swing, con Feliciano Lorusso e i ballerini di Lindy Hop.

Appia InsideOut

Continuano gli appuntamenti legati alla Via Appia con Appia InsideOut. Questa settimana s va alla scoperta di Mesagne, antico insediamento messapico segnato dal passaggio della Regina Viarum e dai commerci che questa favoriva. Appuntamento sabato 2 marzo, info 3518708428

Laboratorio en plein air

Sabato 22 marzo a Palagianello è in programma un laboratorio artistico di pittura en plein air sullo spalto della gravina. Si parte con una passeggiata lungo Via Antico Santuario, la via più antica del borgo e lungo il cammino si farà tappa al Santuario della Madonna delle Grazie, un luogo suggestivo che custodisce arte e spiritualità. Attraversato il ponte, si raggiunge un punto panoramico straordinario, dove dedicarsi alla pittura en plein air, trasformando colori ed emozioni in opere d’arte. Un’esperienza unica per lasciarsi ispirare dalla natura e dalla storia. Info 3278664281

Ego Pizza Festival

A Taranto arriva Ego pizza festival, il più divertente Festival della Pizza pugliese con stand enogastronomici, spettacoli musicali e talk. Quaranta pizzaioli pugliesi si confronteranno su Pizza Margherita, Pizza Bianca, Focaccia pugliese, Pizza con mortadella e Pizza contemporanea pugliese. A giudicarli una giuria costituita da 10 giudici selezionati tra giornalisti nazionali. Info: www.egofestival.it

Earth hour

Torna anche per il 2025 l’evento Earth Hour, manifestazione organizzata da WWF dedicata alla lotta al cambiamento climatico. Anche quest’anno alternando momenti di riflessione sull’ambiente e momenti giocosi si mira a sensibilizzare ragazzi e genitori sull’importanza di vivere responsabilmente il nostro pianeta.

A Bari, accogliendo l’appello del WWF Levante Adriatico, anche quest’anno la città conferma la propria adesione all’evento spegnendo per l’occasione, dalle ore 20.30 alle 21.30, le lampade dei candelabri ornamentali situati sul lungomare cittadino, dalla spiaggia di Pane e pomodoro fino alla sede dell’Autorità portuale in piazzale Cristoforo Colombo.

A Toritto sabato 22 marzo proiezioni, dialoghi, spegnimento delle luci con accensione del simbolo “60+” (rappresentativo dell’iniziativa) e, tra le 20.30 e le 21.30 attività durante l’ora di buio con giochi educativi a cura degli attivisti WWF Alta Murgia Terre Peucete e l’niziativa “Lascia un messaggio per il pianeta” per tutti i cittadini presenti.

La Fontana racconta

Presso il convento dei frati francescani di Veglie è allestita la mostra fotografica “La Fontana racconta”, un omaggio alla storica colonnina in ghisa presente nei centri pugliesi fin dall’inizio del secolo scorso.. La mostra, disponibile fino al 30 marzo, sarà visitabile ogni giorno dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Questa esposizione intende ribadire il valore dell’acqua pubblica, diffondere la conoscenza dell’Acquedotto Pugliese e sottolineare la sicurezza dell’acqua distribuita. Le fontanine, uno dei simboli dell’Acquedotto Pugliese, iniziarono a diffondersi nei primi del ‘900, portando acqua salubre ai Comuni pugliesi. Il regolamento del 1904 stabiliva una fontanina ogni 2500 abitanti nei centri più grandi, ogni 1500 nei Comuni di media grandezza e ogni 1000 nei centri più piccoli, con un’erogazione minima di 25 metri cubi d’acqua al giorno.

Andria sotterranea e Dante

Una giornata insieme tra visite guidate, enogastronomia e teatralità quella organizzata dal Touring Club Italiano Club di Territorio di Bari e Bat domenica 23 marzo. Con inizio alle 9.30 e sino al pomeriggio, e un momento conviviale presso un ristorante tipico, l’evento ha inizio in Largo Grotte, nel centro storico di Andria, poi proseguire con una visita guidata alla “casamuseo” Borgo Murgia, dove la vita e la dimensione abitativa di un palazzotto, le sue stratificazioni, le differenti classi sociali che lo frequentano, si fanno racconto comune, espressione della storia di una intera comunità e delle sue tradizioni. Info 3470095976

Trekking alla ricerca dei tartufi

L’associazione Murgia Enjoy, impegnata nella promozione del territorio murgiano e dei suoi buoni “frutti”, propone a Cassano delle Murge un’attività escursionistico-culturale durante la quale, fra tratturi e boschi, sarà possibile scoprire e apprezzare i tartufi che crescono sulla Murgia.

L’attività si svolgerà grazie alla presenza dei trifolai dell’azienda agricola “De Leo Leonardo” che seleziona e vende tartufi e dei loro fedelissimi cani permettendo ai partecipanti di assistere al lavoro di cani opportunamente addestrati. L’associazione, con queste attività, svolte nel rispetto di tutte le leggi, le norme e le direttive, ha interesse a far conoscere l’attività dei cercatori di tartufi perché la loro presenza è di indubbia utilità per i boschi: i trifolai si impegnano, infatti, alla salvaguardia delle aree boschive con opere di pulizia e di selezione delle piante e spesso si prendono cura di intere zone boschive incolte o a riposo per renderle produttive. L’attività si svolgerà domenica 23 marzo dalle ore 9:00 alle ore 13:00 circa con il patrocinio di “Mordi La Puglia”. Info www.murgiaenjoy.it

Festa della Primavera sull’Ofanto

Una domenica per festeggiare l’arrivo della nuova stagione all’agriturismo Moschella, a Cerignola. Il 23 marzo, insieme all’associazione Canoaufidus e con Gargano Bike Hub, è in programma una giornata per tutti: per le famiglie, per vivere la natura in campagna, per gli sportivi, per i musicisti e per tutti coloro che amano festeggiare nella natura, quando si mostra nella sua veste più variopinta. Appuntamento con orienteering, e-bike tour e canoa sul fiume Ofanto. Info 3293157647

La gravina di Ginosa

A Ginosa, domenica 23 marzo appuntamento per esplorare la gravina omonima e il villaggio rupestre di Rivolta, tra chiese, case grotta, forni, cisterne per la raccolta dell’acqua piovana, scale e passatoi. Un villaggio medievale scavato nella roccia che coniuga il saper fare e l’adattamento delle attività umane alla natura. Il percorso, ad anello, attraverserà il paese per raggiungere pascoli a pseudo-steppa e macchia mediterranea e ritornerà in paese passando per la rinascimentale chiesa matrice dedicata alla Vergine del Rosario. Un affascinante viaggio da non perdere nella natura e nella storia di Ginosa. Info 3665999514

Santa Marina

A grande richiesta, si ripropone il 23 marzo un Open day che consentirà una passeggiata lungo il villaggio rupestre di Santa Marina a Massafra per tornare ad ammirare i luoghi più rappresentativi del sito. Info 3385659601

Muro Tenente

Un viaggio emozionante per apprezzare la storia della civiltà messapica e romana. Domenica 23 marzo si va alla scoperta del Parco Archeologico di Muro Tenente e la sua storia in una visita guidata. Info 3458723113

L’occhio della Sibilla

Nel Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio avventuroso trekking tra meraviglie naturali, panorami vertiginosi e antichi luoghi ricchi di storia e mistero. Un trekking mozzafiato – in programma domenica 23 marzo – che dalle alte falesie a picco sul mare di torre Uluzzo, attraverso grotte e insenature guiderà fino all’Occhio della Sibilla, finestra di roccia sul mare, sguardo misterioso sulla storia. E dalla baia di roccia bianca e acqua cristallina attraverso la macchia mediterranea dell’immensa pineta di Porto Selvaggio si salgono gradini di pietra fino alla Grotta di Capelvenere e a un’altra delle torri guardiane della costa, Torre dell’Alto. Info 3471152492