L’Ecoweekend di Pasqua e Pasquetta

E’ un lungo Ecoweekend quello che ci attende. Si resta in famiglia ma si ha voglia di evadere all’aria aperta nel fine settimana di Pasqua, con la ‘coda’ del Lunedì dell’Angelo. Ecco una serie di iniziative green per trascorrere i giorni di festa immersi nella natura, con l’auspicio, però, che pioggia e vento non intendano guastare i piani.

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com.

Cimitero monumentale di Lecce

Un percorso tra i viali e i sentieri dove il tempo sembra essersi fermato, un luogo silenzioso e sacro pieno di armonia e bellezza. Sabato 8 aprile a Lecce, con le guide di Vivarch Aps, si partirà dall’ingresso monumentale del Cimitero di Lecce, percorrendo il lungo viale dei cipressi sino ad arrivare nella suggestiva Chiesa dei SS. Niccolò e Cataldo. Si racconterà di Tancredi d’Altavilla, ammirando i numerosi affreschi che raccontano secoli di storie, passando nel meraviglioso chiostro del Convento degli Olivetani. Un luogo in cui gli occhi si riempiono di decori e ricami incisi nella pietra.

Si proseguirà con una passeggiata tra i viali del cimitero monumentale, raccontando e ammirando le tante cappelle in stile gotico, i tempietti greci e l’architettura che rievoca lo stile egiziano. Info 388 2555704 /3208160278

Le proposte di Gargano Natour

Ecco 4 proposte di trekking originali per vivere la Pasqua 2023 in cammino nel Parco Nazionale del Gargano, proposti da Gargano Natour. Sabato Trekking dei Trabucchi con pesca (Vieste), domenica Trekking di Pasqua sul sentiero panoramico del Lago di Varano e lunedì doppio appuntamento: Sentieri segreti del Gargano: Sui tratturi di Cravutto (Manfredonia) e Archeo-trekking fra odori e sapori con lab sensoriale sull’olio evo (Mattinata). Info garganonatour.it

Trekking rupestre Massafra

Più che un trekking, quella che viene proposta per sabato 8 aprile a Massafra è una vera esplorazione per conoscere da vicino una della molteplici gravine dell’arco ionico. Un territorio immerso in una fitta vegetazione, invisibile agli occhi, si estende tra una costa all’altra della terra di Puglia proprio sotto i nostri piedi nelle ampie voragini della roccia calcarea…qui, agli albori della civiltà, sono sorte delle vere e proprie cittadelle costruite nella roccia aggettante delle rupi di Massafra. Qui sono nati culti e leggende oggi dimenticate. Si scopriranno i segreti che la natura cela, dove antichi passaggi condurranno in antichi insediamenti rupestri. Un trekking studiato cronologicamente per trasportarti passo dopo passo indietro nel tempo iniziando dalla superficie dove sorge il santuario della Madonna della Scala fino a giungere nella sua zona più adrenalinica provando le emozioni di una vera esplorazione. Info 3471152492.

Alla scoperta dell’Acropoli di Taranto

Alla scoperta dell’Acropoli di Taranto: un viaggio tra archeologia e tradizioni. Sabato 8 aprile, immersi nella cornice dei riti della settimana santa tarantina si attraversa via Duomo, nella città vecchia di Taranto, conoscendo i suoi principali palazzi storici legati ai riti pasquali tarantini. Il tour si concluderà con Palazzo Stola dove ammirare i dipinti del pittore Carella e il suggestivo ipogeo. Info 3474918826.

Gli appuntamenti di Pasqua/ Domenica 9 aprile

Spring tour a Locorotondo

Con la primavera ritornano le visite guidate a partenza fissa del centro storico di Locorotondo, a cura dell’Info-Point Locorotondo e dell’Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria APS ETS, rientranti nel ricco programma della “Primavera Ecomuseale”. La prima data è fissata per domenica 9 aprile, info 0804312788 e infopointlocorotondo@gmail.com

Musei aperti

In occasione di Pasqua, domenica 9 aprile e del lunedì dell’Angelo, Musei, Castelli e Parchi Archeologici afferenti alla Direzione Regionale Musei Puglia saranno aperti al pubblico secondo il consueto piano tariffario. I siti che abitualmente il lunedì osservano la giornata di chiusura, a Pasquetta saranno regolarmente fruibili, rinunciando alla chiusura settimanale o, in pochissimi casi, posticipandola. Per i dettagli, consultare il sito della Direzione Regionale Musei Puglia musei.puglia.beniculturali.it

Millenari di Puglia

Un itinerario di Millenari di Puglia per camminare tra i paesaggi più belli nel cuore della Valle d’Itria. Questa domenica di Pasqua si va esattamente nel centro tra i comuni di Cisternino, Martina e Locorotondo, percorrendo suggestivi bianchi sentieri, vecchi tratturi e strade di campagna. Solo in parte sarà lungo il sentiero dell’acquedotto pugliese e durante il cammino si raggiunge un bosco caratteristico dalla forma curiosa e di interesse archeologico. Il trekking di 9 km di domenica avrà inizio alle 10.00 in punto e il luogo di incontro, in agro di Cisternino, verrà comunicato ai prenotati con coordinate e link google maps. Info 373.5293970.

Alla scoperta di Castro

Una escursione di Speleo-Trekking per scoprire Castro, domenica mattina, esplorando la meravigliosa Grotta Zinzulusa e facendo Trekking lungo i sentieri panoramici costieri del Parco Naturale Regionale Otranto-Leuca. Info 338 7799477

Gli appuntamenti di Pasquetta/ Lunedì 11 aprile

Pasquetta 2023 a Canosa

Il 10 aprile l’associazione Amici dell’Archeologia organizza il tour “A spasso nel tempo”, comprensivo dei seguenti siti: Mausoleo di Boemondo d’Altavilla (XII sec.d.C.), contenente le spoglie del principe d’Antiochia; Ipogeo Scocchera B(IV-III sec.a.C.), dove è possibile ammirare una deductio ad inferos affrescata; Battistero di San Giovanni(VI sec.d.C.), edificato per opera del Santo vescovo Sabino Domus romana(I sec.a.C-I sec.d.C.), tipica abitazione romana d’età augustea. Inoltre, il Parco archeologico di San Leucio sarà aperto straordinariamente dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Info 333.8856300

Pasquetta in gravina a Grottaglie

Pasquetta in gravina a Grottaglie. Lunedì 10 aprile appuntamento in compagnia delle guide ambientali escursionistiche AIGAE dell’associazione Aps Grott’Art (Maria e Annalisa), in un viaggio esperienziale nelle gravine, alla scoperta di ceramica, piante, fiori, piccoli animali, grotte, sentieri, storia e tradizione di Grottaglie. In programma due escursioni in tre differenti gravine: Gravina San Giorgio (quartiere delle ceramiche), Gravina “Penzieri” e Gravina del “Fullonese”. Info grottart@gmail.com

Marina di Ginosa lago&torre

BioNaTour experience propone un assaggio in natura misto, tra lago e torre, veduta mare. Per Pasquetta è in programma un’escursione naturalistica a Marina di Ginosa, alla scoperta di flora e fauna del terrotorio, sulle tracce degli animaletti selvatici che abitano il nostro territorio, il tutto decorato da uno scenario singolare e il profumo della terra. Info 3394659640.

Pasquetta in bici

Pasquetta in bici. Lunedì è infatti in programma una ciclo passeggiata lungo la via Francigena del Sud tra gli ulivi monumentali del Parco Regionale delle Dune Costiere Punto di partenza della cicloescursione è l’Albergabici, Casa Cantoniera ANAS e Centro Visite del Parco Dune Costiere, con servizio di ospitalità, noleggio biciclette e ciclofficina.

Da qui si inizia a pedalare nella campagna tra Ostuni e Fasano lungo il tracciato dell’antica Via Traiana – strada romana che collegava Roma a Brindisi – tornando indietro nel tempo, sino alla preistoria, con la visita al Dolmen di Montalbano, mentre maestosi ulivi secolari ci guideranno fino alla Masseria Li Santuri. Qui si scende nel sottosuolo tufaceo per visitare un antico frantoio ipogeo, splendida testimonianza di un passato di lavoro legato all’oro di questa terra: l’olio di oliva. Info 3470081412.

Pasquetta… a stare

Pasquetta non può che essere dedicata al relax in natura. E una delle proposte di Pugliatrekking è una giornata “a stare” nel verde abbraccio dei coltivi di Noci, nella loro splendida livrea primaverile, con l’immancabile trekking sui sentieri dell’ Ippovia della Murgia dei Trulli avvolti dalla vegetazione, boschi di quercia e antichi iazzi, un vero e proprio scrigno di natura tutto da scoprire. Una vera e propria experience tutta dedicata a sua maestà l’asparago, una delle piante spontanee più amate di sempre e dalle grandi proprietà nutritive. Info 3471152492.

Pasquetta in Foresta Umbra

Sarà una Pasquetta all’insegna della natura e dello sport. Un percorso mozzafiato alla scoperta della Foresta Umbra, il cuore verde di Puglia, sito UNESCO. L’itinerario è una “passeggiata” livello semplice di circa 15/20 km. Si svolge in cima alla Foresta Umbra con minimi saliscendi e strade forestali chiuse al traffico. Si visitano tutti i luoghi più importanti della Foresta Umbra come Falascone, Murgia, il Cutino d’Otri, la Riserva dei Daini. È possibile, noleggiare le Ebike e le Mtb anche senza guida. Info 3289559567.

Naturalmente Pasquetta

A Pasquetta con un’affascinante escursione naturalistica per esplorare La Riserva Naturale Palude del Conte e Duna Costiera, Torre Colimena e la Salina dei Monaci, sul Sentiero dei Fenicotteri. Trekking costiero, camminando lungo sentieri naturalistici di imparagonabile bellezza, esplorando baie e calette meravigliose, facendo sosta relax e pic-nic di Pasquetta su una delle spiagge più belle del Salento. Una giornata all’insegna dell’escursionismo, delle attività all’area aperta, dell’educazione ambientale e del divertimento. Info www.naturalmentesalento.it

Hub Alta Murgia

Una Pasquetta diversa per brindare in compagnia: ci si incontra a Masseria Vito Caponio per un trekking tra Lama Viola e il Graviglione lungo il Cammino Materano. Un trekking facile adatto a tutti e dopo l’escursione si rientra in masseria per gustare insieme alcuni prodotti tipici del territorio. Info 3405488636.

Pasquetta I like Alimini

Una giornata all’insegna del divertimento all’aria aperta e di una grigliata di carne in perfetto stile I Like!. Dalle 9 alle 18 due attività principali alle quali ognuno può decidere di prenotarsi: il trekking intorno al lago Alimini grande della durata di 3 ore circa e la pedalata sull’acqua con le Water bike, le biciclette che camminando a sfioro sull’acqua permetteranno di non bagnarsi e ammirare il lago Alimini da un’altra prospettiva mai vista finora. Info 3292908555

Pasquetta a Sammichele

Lunedì 10 aprile ritorna con grandi novità Pasquetta e Zampina, l’evento annuale ad ingresso libero che trasforma il centro cittadino di Sammichele di Bari in un mega barbecue a cielo aperto, l’ideale per trascorrere una briosa e confortevole esperienza fuori porta tutta da vivere all’insegna del buon cibo e della spensieratezza.

Grazie ai confortanti riscontri delle edizioni passate, quella del 2023 sarà decisamente arricchita non solo dalla presenza del noto artista Cristiano Malgioglio, che incornicerà la giornata con la sua esibizione in piazza Vittorio Veneto, ma anche dall’apertura ai visitatori del giardino del Castello Caracciolo che per l’occasione diventerà un’area picnic dove spaparanzarsi al sole ascoltando buona musica e magari cimentarsi in qualche attività ludica.

Visite guidate, escursioni, attività sportive, esposizioni artistiche, collezionismo, laboratori ludico didattici, giochi, green aree attrezzate, concerti, dj set, gonfiabili, luna park e spettacoli, animeranno il lunedì dell’Angelo. Ingresso libero.

Gli eventi di PugliArte

Tra gli appuntamenti di PugliArte, lunedì 10 è in programma “Puglia Trekking – Alberona uno dei borghi più belli d’Italia”. Si va sui Monti Dauni, non solo storia, ma soprattutto natura: si attraversano i monti Stilo e Pagliarone tra cascate e sorgenti naturali di grande valore naturalistico. Per informazioni: info@pugliarte.it