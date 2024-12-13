Ecoweekend di metà dicembre tra presepi, villaggi e frantoi

Si avvicina il Natale ed entrano nel vivo gli appuntamenti festivi, tra Mercatini, presepi e rappresentazioni della Natività. In questo Ecoweekend di metà dicembre c’è però spazio per qualche escursione fuoriporta, trekking scavando nel passato e appuntamenti nelle oasi. Ecco la tradizionale carrellata di eventi in programma in Puglia nel fine settimana

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com

Circo bestiale

Si accendono i riflettori su Circo Bestiale, l’emozionante opera teatrale di strada, di e con Deiarina Dragone, che trasforma Largo Martellotta, la via principale di Alberobello che costeggia il suggestivo Rione Monti, in un ‘palcoscenico’ da sogno. L’iniziativa patrocinata dal Comune di Alberobello rientra nel palinsesto natalizio di We Are in Trulli 2024. L’imperdibile appuntamento, per gli appassionati dell’arte di strada di tutte le età, è in programma per sabato 14 dicembre 2024, nella suggestiva ‘Città dei Trulli’, per un’immersione totale nell’atmosfera magica e retrò del circo di una volta.

Basta immaginare di fare un salto nel passato, quando all’ingresso del circo si invitavano i passanti al richiamo di… “Venghino signori, venghino!”

E così, da un immaginario tendone, si aprono varchi che immergono gli spettatori nel mondo del circo degli animali, dove tigri e giraffe, scimmie e uccelli rari diventano i protagonisti in un’esplosione di numeri mozzafiato, acrobazie sensazionali e comicità travolgente. Una proposta unica, che riporta alla magia dei circhi d’antan, senza però fare uso di animali veri: infatti, gli uomini diventano animali in uno spettacolo che riprende le atmosfere dei tempi d’oro di questa antica forma d’arte.

Studenti meritevoli

Anche quest’anno l’associazione Murgia Enjoy, come da consuetudine, termina un anno ricco di attività con un evento culturale che prevede la premiazione di alcuni studenti meritevoli e un impegno nel sociale. L’evento si terrà il 14 dicembre nel Palazzo “De Mari” – Sala “Colafemmina” di Acquaviva delle Fonti dalle ore 18 alle ore 21:30. Durante la serata, inoltre, verrà esposta la mostra per il calendario associativo, un consolidato appuntamento che ha visto l’associazione impegnata in diversi luoghi e la partecipazione di tanti fotografi, fotoamatori e modelle. Info: www.murgiaenjoy.it

Trenta ore per la vita

Un weekend di festa per Agebeo e Amici di Vincenzo onlus, che aprirà le porte del Villaggio dell’Accoglienza – prima traversa di via Camillo Rosalba a Bari- per trascorrere qualche ora di svago assieme agli amici e ai sostenitori dell’associazione. L’iniziativa “Villaggio di Natale Agebeo” prevede due giornate intense organizzate nella struttura confiscata alle mafie dove oggi sorgono otto moduli abitativi per l’ospitalità dei genitori di bambini oncologici.

Si comincia sabato 14 dicembre, alle ore 17, con l’accensione dell’albero di Natale: per l’occasione i bambini potranno mettersi in posa con Babbo Natale per una foto ricordo natalizia per poi partecipare alle attività ricreative e di intrattenimento in programma. Interverrà l’assessore alla Legalità e all’Antimafia sociale Nicola Grasso. Domenica 15 settembre, invece, a partire dalle ore 9.30, ci sarà l’apertura del mercatino con la vendita di beni e prodotti del GAS – Gruppo di Acquisto Solidale “Giordano Bruno”, il cui ricavato sarà utilizzato per finanziare le attività dell’associazione.

Mentre alle ore 11 si terrà la sfilata di auto Volkswagen d’epoca alla presenza di un Babbo Natale barese. Nel corso della mattinata sono previsti anche giochi, attività ludiche e di animazione per i più piccoli.

Ritratti della bellezza a Barletta

Un’intera giornata fra visite guidate, musei, teatralità e gastronomia è quella organizzata, domenica 15 dicembre a Barletta, dal Touring Club Italiano, sintetizzata nel titolo I Ritratti della Bellezza. Fulcro dell’iniziativa curata da Luciana Doronzo, coordinatrice regionale del Touring, è la Pinacoteca De Nittis ospitata a Palazzo della Marra, il cui percorso prevede un momento teatrale diretto da Gianluigi Belsito con gli attori della compagnia Teatro del Viaggio. Prendendo spunto dal prezioso patrimonio espositivo del museo barlettano, il testo opportunamente scelto, interpretato da Marco Jacopo Montaruli con la partecipazione di Giusy Laluce, è Il Ritratto di Dorian Gray, sordida storia di un libertino che insegue l’eterna giovinezza barattando la sua anima con l’immagine di se stesso raffigurata in un quadro. Prenotazione obbligatoria al 3470095976

Il racconto di un territorio

Il 14 dicembre, dalle 17 alle 20, si realizza a Scorrano l’evento “Il racconto di un territorio, percorsi enogastronomici nel borgo antico”. La storia del territorio viene raccontata attraverso i suoi beni artistici e la sua cultura enogastronomica. La visita guidata nel borgo antico diventa un’esperienza alla scoperta dei prodotti agroalimentari locali, i vini, il pane, i piatti della cucina contadina, le conserve, i formaggi, i dolci della tradizione. Tra vicoli, affreschi, chiese, case a corte e antiche cantine, Anna Presicce, guida turistica abilitata, insieme agli imprenditori delle aziende coinvolte, vi condurranno a conoscere “il borgo che non ti aspetti”. Info 3284768308

VinArte

A Bitetto torna la magia di VinArte. In programma un percorso di degustazione e racconti di vini, esposizioni artistiche, creazioni gastronomiche, artigianato, musica, coreografie e laboratori diffusi. Appuntamento dalle 19 nel centro storico, info 3487815525

Una giornata in Oasi WWF

Domenica 15 dicembre è in programma una giornata all’insegna dello stare bene con un unico denominatore comune: il Cammino. Grazie all’ospitalità del WWF Trulli e Gravine è stata scelta l’Oasi WWF Monte Sant’Elia a Massafra. Nella prima parte della mattinata sarà trasmesso il film diretto e interpretato da Emilio Estevez che ormai è diventato un must nel mondo dei Cammini: “Il Cammino per Santiago (The Way)”. Nella seconda metà della giornata avverrà un confronto con i presenti che offrirà spunti di riflessione sulla tematica dei Cammini. Nel pomeriggio – se il meteo lo consentirà – ci sarà una breve passeggiata meditativa nel bosco. Info 3384071530

Perdersi per ritrovarsi

Geografo, esploratore, scrittore. È Franco Michieli, protagonista di una tre giorni in programma da sabato 14 a lunedì 16 dicembre, per la prima volta in Puglia. Si parte sabato 14 dicembre, a Monte Sant’Angelo, dalle ore 9 alle ore 17: corso di alta formazione “L’orientamento naturale – Come orientarsi e muoversi sul terreno interpretando i riferimenti ambientali, senza bisogno di tecnologie”. In serata, ore 18, presso la Green Cave (Via G. Garibaldi, 27) presentazione del libro “Le Vie Invisibili – Senza traccia nell’immensità del Nord” (Ed. Ponte alle Grazie, Premio Dolomiti Unesco 2024). L’indomani, domenica 15 dicembre, l’ospite sarà a Troia alle ore 18 presso la fondazione Nuova Specie (Esterna San Paolo, zona PIP, Troia). Titolo dell’incontro: “Per ritrovarti devi prima perderti”. Infine, lunedì 16 dicembre, Michieli approda a Foggia, alle ore 19, nella sede del CAI (c/o Istituto Da Vinci, ingresso Via Sbano): “Huascaran 1993. Verso l’alto, verso l’altro”, in collaborazione con Operazione Mato Grosso (per informazioni: 3496729345 – . È, protagonista di una tre giorni in programma, per la prima volta in Puglia. Si parte sabato 14 dicembre, a Monte Sant’Angelo, dalle ore 9 alle ore 17: corso di alta formazione “L’orientamento naturale – Come orientarsi e muoversi sul terreno interpretando i riferimenti ambientali, senza bisogno di tecnologie”. In serata, ore 18, presso la Green Cave (Via G. Garibaldi, 27) presentazione del libro “Le Vie Invisibili – Senza traccia nell’immensità del Nord” (Ed. Ponte alle Grazie, Premio Dolomiti Unesco 2024). L’indomani, domenica 15 dicembre, l’ospite sarà a Troia alle ore 18 presso la fondazione Nuova Specie (Esterna San Paolo, zona PIP, Troia). Titolo dell’incontro: “Per ritrovarti devi prima perderti”. Infine, lunedì 16 dicembre, Michieli approda a Foggia, alle ore 19, nella sede del CAI (c/o Istituto Da Vinci, ingresso Via Sbano): “Huascaran 1993. Verso l’alto, verso l’altro”, in collaborazione con Operazione Mato Grosso (per informazioni: tuscanjourneys@gmail.com ).

“Antiche tracce”

Un percorso attraverso oliveti, muretti a secco e un panorama che abbraccia la Valle d’Itria, vivendo un’esperienza autentica tra storia, cultura e natura incontaminata. È il trekking “Antioche traccce”, in programma il 15 dicembre a Ostuni. In particolare si scoprirà Lamacornola, un importante sito di interesse storico – archeologico e naturalistico incastonato nel parco naturale regionale delle Dune costiere. Il cammino porterà nel solco della Lama, tra la rigogliosa vegetazione mediterranea che ha in parte ripreso parte del suo spazio. Durante il percorso si osserveranno le tracce dell’uomo, quelle più antiche con numerosi e famosi villaggi rupestri di Lamacornola e un frantoio ipogeo e quelle più recenti, con le cave di tufo ormai dismesse. Info 3760358327

Forni e frantoi

Nel fine settimana Forni e Frantoi aprirà il programma 2024 dell’iniziativa Evo Incanto. Sabato e domenica viaggio alla scoperta dei luoghi, della cultura e della gastronomia dell’olio extravergine di oliva. Si rinnova così l’appuntamento con Evo Incanto, format con il quale il Comune di Bitonto valorizza l’olio extravergine di oliva, protagonista di un fitto programma di eventi di vario genere, che da novembre a gennaio promuove la conoscenza e l’apprezzamento delle qualità dell’olio novello proprio nel pieno della campagna olearia. Appuntamento nel centro storico di Bitonto sabato e domenica, info 3479047471

Mercatini e Villaggio di Babbo Natale

A Massafra, da venerdì 13 dicembre l’Accademia Mediterranea organizza la III edizione dei “Mercatini di Natale” con stand enogastronomici e prodotti a tema natalizio, Villaggio, Casa di Babbo Natale, paesaggio di ghiaccio, cinema di Babbo Natale per regalare a grandi e piccini un Natale ricco di esperienze ed emozioni con attrazioni, musica dal vivo e artisti di strada. Inoltre, in questa edizione si faranno conoscere ai bambini l’antica tradizione del Natale vittoriano con l’apertura della caramella gigante e un’esposizione storica delle tradizioni del Natale all’interno dell’Accademia. Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, ci saranno anche gli elfi del Villaggio e mascotte per regalare ai bambini un dono natalizio. Appuntamento in via del Santuario, info 3927354911

“Natale in Cantina”

Sabato 14 dicembre a Tuglie è in programma Natale in Cantina, la rassegna di musica, gastronomia, artigianato, solidarietà, giochi e tradizioni nell’antica Cantina Peparussu del piccolo comune salentino. In programma Lu Presepe te na fiata – Mercatino di pupi tradizionali (e altro) con incursioni musicali della ‘Gnu Band’. Appuntamento in via Nicola Tramacere 85.

Tu scendi dalle stelle

Anche quest’anno presso la Grotta di Curtomartino ad Acquaviva delle Fonti torna in scena il “Presepe Vivente – Tu scendi dalle stelle” coordinato dalla libera aggregazione “gli amici di Curtomartino” e organizzato a cura dell’Associazione Teatrale Fili d’Argento sotto la direzione artistica di Maria Antonietta Favia. L’inaugurazione è prevista per domenica 15 dicembre alle 10:30, mentre dalle 11:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 20:30 sarà possibile visitare il Presepe Vivente. Info 3387739851

La città dei trulli

Domenica 15 dicembre visita teatralizzata della città dei Trulli. “Alberobello – Storia di un sito Unesco” non è solo una visita guidata: nasce dalla ricerca delle tradizioni e dalla passione di una guida turistica e un attore professionista. La visita ad Alberobello è progettata come un’esplorazione dei luoghi meno noti della capitale dei trulli. Durante il tour si ascolteranno storie inedite scritte da Pasquale D’Attoma durante il lavoro come regista e direttore artistico della rievocazione storia Alboris Belli, con la guida turistica Arturo Del Muscio. Si esplora il rione Aia Piccola, area non ancora occupata da strutture commerciali e che mostra integro l’aspetto storico della città. Arriveremo al santuario dei Santi Medici seguendo il progetto di Antonio Curri, uno tra i più grandi architetti dell’ottocento di Italia, alberobellese ma artista nazionale. Grazie alle storie scritte per la rievocazione storica di Alberobello organizzata da 12 anni da Arteca, Pasquale D’Attoma racconta il mito del popolo della Silva Arborelli, la trasformazione da città di trulli immersa nel bosco a città moderna. Le storie sono pensate per scoprire frammenti della storia unica che ha reso, grazie ai trulli, la città di Alberobello patrimonio mondiale dell’umanità nel 1996. Info 3403394708

Trekking e colazione nel Parco Dune Costiere

Una domenica all’aria aperta: zaino in spalla, scarpe da trekking allacciate e via alla scoperta del Parco Nazionale delle Dune Costiere. Appuntamento il 15 dicembre a Fasano con “Trekking e colazione”: una guida certificata nonché geologo accompagnerà nella passeggiata in quest’oasi naturale alla scoperta di grotte, fossili e dune costiere che ammireremo in riva al mare. Durante il trekking, nel totale rispetto dell’ambiente, si farà un break colazione che darà le energie per portare a termine il percorso ad anello di bassa difficoltà e lungo 7km circa. Info 3770929821 .

Il Natale dei bambini

Il Natale di Carlantino, iniziato con l’accensione dell’albero e la consegna delle letterine a Santa Claus da parte dei più piccoli, avrà proprio i bambini come protagonisti. Sabato 14 dicembre, saranno proprio loro a cimentarsi nella realizzazione di oggetti in ceramica. Domenica 15 dicembre, invece, i bambini impareranno a realizzare addobbi per il Natale utilizzando materiale di riciclo e tanta fantasia. Le iniziative del cartellone natalizio nel paese del lago di Occhito sono organizzate in sinergia e collaborazione dalla Pro Loco Carlantino e dall’Amministrazione comunale.

Mystery Tour

Organizzato da Mario Contino e il prof. Cosimo Lamanna, domenica 15 dicembre è in programma un affascinante tour in cui, oltre alla storia della misteriosa città di Monopoli, saranno affrontati miti e leggende della magica Puglia, tra castelli infestati, stregoneria e folletti dispettosi. È “Mystery tour, tra storia e leggenda”. Info 3291948173

Festa della Vite

Si terrà domenica 15 dicembre a Novoli la Festa della Vite, l’ormai tradizionale appuntamento che avvia, ufficialmente, i “motori” della complessa macchina organizzativa in vista della festa patronale in onore di Sant’Antonio Abate e la realizzazione della Fòcara, un imponente monumento di arte contadina sapientemente costruito da mani esperte con l’apporto di decine di volontari e l’impiego di migliaia di fascine di tralci di vite recuperati dalla rimonda dei vigneti. Anche quest’anno si preannuncia un evento ricco di appuntamenti sin dalle prime ore del mattino. Appuntamento dalle 8 in piazza Aldo Moro, ingresso libero.

Presepi di terracotta

Da domenica 15 dicembre a San Giorgio Jonico è in programma la Mostra presepi in terracotta del maestro Lino Agnini, donati all’associazione che ne porta il suo stesso nome. La città custodisce questo patrimonio culturale e artistico e che in queste festività di Natale vuole mettere a disposizione di tutti coloro che vogliono godere di queste opere di grande pregio. Ingresso libero.

Il Villaggio di Natale

Sarà imbiancata da neve artificiale Piazza Belvedere, a Deliceto, per la grande festa che sabato 14 e domenica 15 dicembre, a partire dalle 17.30, saluterà l’apertura de “Il Villaggio di Natale”. Il concerto di Angela Piaf e lo spettacolo “La magia del Natale” regaleranno melodie e sorprese nel luogo più panoramico del borgo, dove per l’occasione riapriranno i mercatini. Accanto alle installazioni luminose a tema natalizio, inoltre, aprirà i battenti anche la casetta di Babbo Natale. Ci saranno anche gli elfi che distribuiranno zucchero filato. Grandi e piccini, poi, potranno incontrare Olaf che arriverà in piazza direttamente dalla favola di Frozen. Per i bambini, inoltre, ci saranno dei gadget e lo spettacolo delle bolle di sapone fumanti. Entrano nel vivo, dunque, gli appuntamenti con “Deliceto, il Natale è nato qui”, il cartellone di eventi dedicato ai 280 anni di “Tu scendi dalle stelle”, la canzone natalizia più antica e dolce del mondo che fu composta nel 1744 da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori durante il suo soggiorno a Deliceto.