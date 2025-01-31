Ecoweekend di inizio febbraio tra zone umide, pecore e storia

Il primo Ecoweekend di febbraio coincide con la Giornata mondiale delle zone umide: l’occasione è ideale per accrescere la cultura sul valore di questi ambienti naturali. Ma nel fine settimana, si prendono la scena anche l’olio e trekking molto originali. Ecco il tradizionale appuntamento con una vetrina di eventi green previsti in Puglia

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com

Passeggiata lungo Marisabella

La Giornata Mondiale delle Zone Umide, il 2 febbraio di ogni anno, celebra la Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, e lo slogan del 2025 è “Proteggere le zone umide per il nostro futuro comune – Valorizzare, Proteggere, Ispirare”. La Convenzione di Ramsar è lo strumento che fornisce ai 170 Paesi firmatari le Linee Guida per la conservazione e l’uso razionale di tali aree e delle loro risorse, ed è l’unico trattato internazionale che si occupa di questi ecosistemi che svolgono anche una importante funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici.

In occasione della ricorrenza, il Circolo Legambiente Eudaimonia Bari APS organizza una passeggiata lungo il canale di “Marisabella Uno” con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza riguardo al valore di questi ambienti naturali. Inoltre, il Circolo ha presentato un’idea di progetto per rivalutare l’area a scopo naturalistico all’interno di un territorio di competenza dell’Autorità Portuale di Bari. Nella mattina di domenica 2 febbraio, dalle ore 10:00 alle 11:30, si terrà una passeggiata lungo il canale, guidata da un esperto naturalistico e da un tecnico dell’Acquedotto Pugliese. Durante l’evento, verranno illustrate le caratteristiche naturali e tecniche del luogo. La camminata percorrerà un tratto del sentiero n. 2 del progetto ‘MacchéO percorsi inclusivi’ usufruendo del marciapiede lungo il Corso Vittorio Veneto. L’evento è aperto a tutti con partecipazione gratuita tramite iscrizione a questo link.

Oasi Laguna del Re Giornata Mondiale delle Zone Umide con una facile escursione in due siti di notevole importanza ecologica: l’ Oasi Laguna del Re e le zone umide di Margherita di Savoia. Si celebra lacon una facile escursione in due siti di notevole importanza ecologica: l’ Oasi Laguna del Re e le zone umide di Margherita di Savoia. Insieme alle guide ambientali escursionistiche dell’ Associazione Fare Natura di Margherita di Savoia, al Centro studi naturalistici, al WWF, alla Pronatura, alla Proloco di Margherita di Savoia si conoscerà l’origine delle zone umide della Capitanata, la biodiversità che li caratterizza e si aprirà un focus sul birdwatching e quali specie di uccelli lo popolano, oltre che su geologia, storia e vegetazione di questo bellissimo angolo della nostra Puglia. Info 3489189817

Trekking con il gregge di pecore altamurane

Le attività proposte da oltre dieci anni dai soci dell’associazione Murgia, principalmente finalizzate alla promozione, alla valorizzazione e alla tutela del nostro territorio, rappresentano anche momenti di socializzazione e di conoscenza fra gli amanti dell’ambiente e alcune persone, incontrate sul territorio, che si impegnano concretamente con la coltivazione o con gli allevamenti e la conseguente produzione di prodotti di eccellenza.

Durante una recente attività di raccolta di funghi, infatti, i partecipanti hanno potuto conoscere il Dottor Giacinto Forte, già Sindaco di Altamura e attualmente impegnato, insieme al figlio Antonio titolare dell’azienda, nel salvaguardare le sue 280 pecore altamurane sulle 400 presenti sull’intero territorio nazionale. Il suo è l’unico gregge di pecore altamurane in purezza in Italia, una razza ormai definita pecora “reliquia” perché la razza si estinguerebbe se non continuasse con il suo lodevole impegno nel mantenerla pura. Domenica 2 febbraio è in programma proprio un Trekking con il gregge di pecore altamurane e oggetto di visita durante l’attività, sarà anche un’antica costruzione, più precisamente una interessante masseria storica che per secoli ha offerto alloggio ad allevatori e coltivatori. Info www.murgiaenjoy.it

Un luogo selvaggio

Sabato 1 febbraio si va alla scoperta di un tratto fra i più selvaggi del Salento: Porto Selvaggio. Luogo dalle molteplici energie, permetterà di spaziare dal verde degli alberi al blu del meraviglioso mare. Durante il cammino, verranno condivisi in cerchio, alcuni canti medicina. Info 3515215132

Porto Badisco e la grotta degli Innamorati

Sabato 1 febbraio appuntamento alla scoperta di Porto Badisco e il sentiero della grotta degli Innamorati. L’itinerario si svolgerà a sud di Porto Badisco, un piccolo porticciolo della costa Adriatica, lungo il sentiero dell’ergate fino a giungere a Torre Minervino. Risalendo i tratturi del Monte Ferrari, tra le antiche masserie e i bassi rilievi rocciosi si visiteranno le piccole cavità naturali. Info www.18meridianoescursioni.it/eventi/

Evolio expo

Si chiude l’1 febbraio EVOLIO Expo, la fiera internazionale B2B dell’olio EVO di Nuova Fiera del Levante, organizzata da Senaf e sostenuta dal Dipartimento di Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, da Pugliapromozione (Agenzia Regionale del Turismo) e dall’Associazione Nazionale Città dell’OIio. Le 161 aziende espositrici, i 22 buyer internazionali provenienti da paesi come USA, Australia, Tunisia e Germania, e le 20 associazioni e istituzioni stanno dato vita a una manifestazione che mira a consolidare il ruolo dell’olio extravergine d’oliva italiano nel panorama globale. Dopo un avvio ricco di incontri istituzionali, momenti di business e riflessioni sul futuro del settore, la manifestazione prosegue con un programma che abbraccia salute, sostenibilità e innovazione, consolidando la sua vocazione di piattaforma internazionale per produttori, buyer e appassionati.

Puglia Archeo Trekking

Sabato 1 febbraio appuntamento con Puglia Archeo Trekking – Lama San Giorgio (Rutigliano). Il percorso, facile e adatto a tutti, si snoda in uno dei tratti più caratteristici e suggestivi di Lama San Giorgio, nelle campagne a sud di Rutigliano. Si parte dalla chiesa dell’Annunziata, per poi scendere nell’alveolo dove attraversando una ampia zona aperta si incontreranno sporadici alberi di mandorlo, olivastro, pero mandorlino, querce, oltre che arbusti di biancospino e prugnolo. Dopo circa 400 mt si entrerà nel bosco che caratterizza questa parte di lama, conosciuta come “Lamone”, un bosco che sarà sempre più fitto con affascinanti passaggi sotto gallerie verdi. Il percorso ad anello riporterà verso la chiesa dell’Annunziata. Info 3403394708

La rotta dei due mari

Sabato 1 febbraio si va lungo “La rotta dei due mari”: un cammino unico che collega Polignano a Mare a Taranto, tra turismo sostenibile e bellezza autentica. Presso la Torre dell’Orologio – Museo dal Mare di Taranto, si scoprirà questa straordinaria realtà con Elio Roma e Francesco Consoli, fondatori del cammino. La Torre diventa il check-point finale della Rotta, dove i partecipanti riceveranno il diploma di completamento. Un evento dedicato a tutti gli amanti dei cammini, della sostenibilità e del territorio. Info qui

Cave di Fantiano

Un’escursione nelle antiche cave di tufo monumentali, restituite alla natura nel territorio di Grottaglie. Domenica 2 febbraio si va nelle Cave di Fantiano, per vivere un’esperienza unica, immersi nella natura e storia di questo spettacolo geologico. La gravina di Fantiano, lunga circa un chilometro, presenta distinte zone: cave di tufo, pineta d’Aleppo, antichi insediamenti rupestri e un rigoglioso fondo valle. Caratteristica del luogo è lo sfruttamento della roccia tufacea con le “tagghiate”, antiche cave che, ormai abbandonate, ci hanno lasciato a testimonianza del duro lavoro degli zuccaturi, imponenti monoliti che si ergono solitari con le facciate di roccia segnate dagli zuecchi (antico attrezzo rudimentale simile ad uno scalpello). Info 3480917377

Aspettando il Carnevale

Un viaggio tra gusto e tradizione a Mattinata, aspettando il Carnevale. Domenica 2 febbraio si percorrono le vie cittadine nel racconto delle tradizioni mattinatesi apprezzando gli scorci sul mare del piccolo paese adagiato su due colline. Seguendo il filo conduttore della storia e dell’archeologia del territorio, si visita la collezione etnografica all’interno della storica Farmacia Sansone per poi spostarsi alla volta della collezione archeologica Matteo Sansone nel Museo Nazionale del paese. Sarà l’occasione per osservare da vicino le tracce del passato che anima il Gargano, terra dei Dauni.

Oltre alla mente, però, si nutre anche il corpo con un’anticipazione del Carnevale. Nel corso della passeggiata, infatti, faranno compagnia gli odori e i sapori di alcuni prodotti tipici delle colorate settimane che ci aspettano. Info www.garganonatour.it

Gravina di Laterza

Domenica 2 febbraio si va lungo il ciglio della gravina di Laterza, il canyon più grande d’Europa. Si parte dal centro storico di Laterza con la chiesa madre dedicata a San Lorenzo e l’affaccio sulla gravina. E da qui ci si sposta a piedi verso il Centro Visite Oasi LIPU Gravina di Laterza per proseguire lungo il sentiero che si sviluppa lungo il ciglio dell’imponente canyon, tra voli di corvi imperiali e di poiane, canti di scriccioli e di passeri solitari e le prime fioriture primaverili. Info 3665999514

Appia InsideOut

Si esplora l’antichità lungo la Via Appia con una visita guidata a Muro Tenente, il Parco dei Messapi. Appuntamento il 2 febbraio a Mesagne. L’evento permetterà di scoprire gli antichi resti della civiltà messapica e l’eredità lasciata da Roma sul territorio grazie alla più importante strada del mondo antico: la via Appia Antica. Info 3458723113

Antiquariato e collezionismo

Torna domenica 2 febbraio, nel Borgo antico di Rutigliano, il Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo, a cura dell’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Rutigliano. Istituito nel 1992, è uno degli appuntamenti più longevi del settore in Puglia, imperdibile per gli appassionati di arte, antiquariato e collezionismo che ogni mese giungono a Rutigliano anche da altre regioni del Sud Italia. Ingresso libero.