Ecoweekend della Befana: eventi green per chiudere le festività natalizie

Un lungo Ecoweekend per chiudere le festività natalizie. E, come da tradizione, è la Befana a segnare l’ultimo atto di una lunga serie di appuntamenti legati alla festa più attesa e amata dell’anno. L’Epifania, però, stavolta capita di venerdì e pertanto, ci saranno poi altri due giorni da dedicare ad appuntamenti ed eventi legati alla natura, prima di rituffarsi nella routine

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com.

A Natale illuminiamo la sostenibilità

Attività e laboratori per vivere un coinvolgente Natale Green. A Modugno, sabato 7 gennaio l’ultima delle iniziative ecosostenibili per adulti e bambini promosse da Tersan Puglia. Appuntamento alle 18,30 in corso Umberto per insegnare ai bambini a coltivare un orto in modo rigenerativo. Un laboratorio di orticoltura per bambini, con giochi per capire il compostaggio e la realizzazione del compost, un fertilizzante naturale che si può fare anche nelle proprie case a partire dai rifiuti organici della cucina. E’ l’ultimo degli eventi di animazione del Natale Modugnese promosso da Tersan Puglia con il Comune di Modugno, per dare una nuova energia alla città, con l’albero ecosostenibile e le tre giornate dedicate all’energia, all’ambiente e all’agricoltura rigenerativa. I bambini potranno divertirsi con giochi e premi e nel frattempo imparare come si conserva la nostra preziosa terra.

Visite guidate nel Parco Archeologico di Rudiae

Da venerdì 6 a domenica 8 gennaio con un doppio turno giornaliero alle 11 e alle 15 proseguono le visite guidate nel Parco Archeologico di Rudiae a Lecce. Dal 2018 sono, infatti, fruibili sia gli scavi archeologici (“Fondo Acchiatura”) della città fondata dai Messapi sia l’Anfiteatro romano, costruito nei primi anni del II sec. d.C., durante il regno di Traiano, e riportato alla luce recentemente. Lecce può vantare, infatti, due anfiteatri romani a distanza di pochi chilometri: quello di Lupiae in Piazza Sant’Oronzo, nel cuore della città, e quello dell’antica Rudiae, nelle campagne alle porte del capoluogo salentino sulla via per San Pietro in Lama. Durante le visite sarà ricordata anche la figura di Otacilia Secundilla, una giovane donna romana vissuta duemila anni fa che, con la sua opera filantropica ha donato le economie per la costruzione dell’Anfiteatro nella patria del poeta Quinto Ennio (239 a.C. – 169 a.C.). Info e biglietti www.parcoarcheologicorudiae.it

Gargano Natour

Non potevano mancare le tradizionali escursioni firmate Gargano Natour. Tra le proposte del weekend, il 6 gennaio è in programma il Trekking urbano alla scoperta della storia millenaria di Monte Sant’Angelo con la sua Grotta di San Michele UNESCO e l’Abbazia di Pulsano con i suoi spettacolari eremi.

Si va “tra i luoghi del silenzio”: dal Castello si raggiunge il Santuario UNESCO dedicato all’Arcangelo Michele dove si verrà accolti da un’atmosfera mistica e di energia intensa. Si percorrono, immersi nel bianco delle case, le stradine del Rione Junno. Infine una piacevole sorpresa culinaria legata a storie e leggende di questo luogo. Subito dopo ci si sposta in auto all’Abbazia di Pulsano, aggrappata alla roccia, come i suoi eremi, su un paesaggio mozzafiato. Qui si conoscerà la storia di un luogo millenario, custodito da eremiti e monaci alla ricerca di Dio attraverso la preghiera e la natura.

Domenica 8 gennaio è invece in programma l’escursione a cavallo all’Abbazia di Santa Maria di Pulsano. Una divertente esperienza a cavallo, provando l’emozione grazie agli esperti addestratori di Posta Ruggiano e ai mansueti cavalli murgesi, particolarmente indicati per i neofiti alla prima esperienza. Si impareranno le basi del rapporto con questo splendido animale, da sempre fedele compagno dell’uomo, raggiungendo un luogo mistico e magico come l’Abbazia di Pulsano, aggrappata alla roccia su un paesaggio mozzafiato. Info garganonatour.it

Hell in the cave

Lo spettacolo che mette in scena nelle Grotte di Castellana l’Inferno dantesco replicherà venerdì 6 gennaio alle ore 19. Hell in the cave unisce danza, voci, suoni e luci, capace di abbracciare l’intero ambiente naturale della caverna della Grave come spazio scenico e nasce da una suggestione e da un grande amore per la lingua e l’opera di Dante, con la regia di Enrico Romita e la drammaturgia di Giusy Frallonardo. In scena attori, performer e ballerini regalano al pubblico un’interpretazione emozionante, mentre la potenza evocativa dei versi di Dante si mescola ad uno scenario naturale unico. Info www.grottedicastellana.it.

Passeggiata culturale

Alla scoperta dei luoghi e delle architetture più belle e suggestive, e anche misteriose, di una delle perle della Valle d’Itria. Venerdì 6 gennaio alle ore 18.15, a cura dell’associazione culturale Il Pensatoio è in programma un’escursione guidata nel centro storico di Martina Franca. Info 3492151152

Presepe vivente

Tra gli appuntamenti con i presepi viventi, venerdì 6 gennaio al Palazzo San Domenico (ex Municipio) di Mola di Bari, c’è la quindicesima edizione di “E venne ad abitare in mezzo a noi”. La rievocazione vede le figure dei tre re Magi incamminarsi per alcune strade del centro di Mola alla ricerca del ricovero della sacra famiglia. Come dal racconto del vangelo, portano con sé doni che offriranno al loro arrivo al nuovo nato. Di contorno saranno allestite le postazioni animate dai personaggi del presepe settecentesco, con attività di animazione principalmente rivolte ai bambini. Ingresso libero.

La discesa della Befana

Un’acrobatica discesa dal tetto dello storico palazzo di piazza Colamussi per la ‘regina dell’Epifania’ chiude il 6 gennaio (ore 10.30) Rutigliano is magic, rassegna di appuntamenti natalizi che dall’11 dicembre ha visto un mese di appuntamenti organizzati tra i vicoli e le case del caratteristico borgo pugliese. La vecchietta più dolce e amata da tutti si presenterà in un modo insolito ma vero: calandosi dal tetto dell’antico palazzo risalente al 1700 tra gli occhi incuriositi dei piccoli spettatori. Una volta arrivata a terra, ad accoglierla ci sarà il suo dolce trono posizionato nella sua casetta allestita per l’occasione.

La casa della Befana sarà allestita con bastoncini di zucchero, abeti, lanterne e l’immancabile calza piena di dolci prelibatezze, anche questa rigorosamente gonfiabile come quella di Babbo Natale. Tocco imprescindibile è il presepe completo di Magi, i veri protagonisti della festa dell’Epifania. I piccoli visitatori e le famiglie potranno visitarla liberamente per scattare una foto assieme alla Befana e portare a casa un ricordo indelebile di queste festività. Ingresso libero

C’era una volta il Natale

La DiscoverArt srls propone il 7 gennaio, alle ore 18, una suggestiva visita guidata al “Meraviglioso” centro storico di Polignano a mare. Il percorso partirà dall’Arco Marchesale, dove s’incontreranno luci soffuse dai lampioni, candele, lumini e lanterne alle finestre degli appartamenti e dei palazzi che popolano il centro storico, sugli usci dei negozi, sui tavolini dei bar, fiaccole sparse per le strade, per ricreare un’atmosfera antica, e allo stesso tempo quasi “magica” da cui lasciarsi avvolgere e coinvolgere. Il tour prosegue con una passeggiata guidata nei vicoli tra luoghi storici e scorci mozzafiato creati dalle alle numerose terrazze a picco sul mare. Raduno in piazza Verdi, info

3279531594.

Viaggio nel passato sulla Murgia

Ospite dell’attività escursionistico-culturale che l’associazione Murgia Enjoy propone per domenica 8 gennaio 2023 dalle 9 alle 14 circa sarà Gaetano Pappalepore, icona della Murgia Altamurana e coautore del testo “Altamura e la Murgia – ambiente cultura colore” che i partecipanti potranno acquistare ad un prezzo scontato. Grande conoscitore del territorio murgiano, seppur non giovanissimo, continua a percorrerne, in ogni periodo dell’anno, tratturi e mulattiere alcuni dei quali saranno proposti ai partecipanti all’iniziativa offrendo l’opportunità di visitare, tempo permettendo e con il consenso dei proprietari dei vari territori, due masserie, un votano e un “laghetto”. Info: www.murgiaenjoy.it

Casale Medievale

Il casale di Balsignano (Modugno) apre con visite guidate gratuite nel weekend dell’epifania. Da venerdì 6 a domenica 8 ci sarà l’occasione di scoprire questo villaggio medievale, con l’area del casale occupata da un uliveto e ancora oggi cinta da mura difensive databili al XIV secolo. All’interno di questa ampia cortina è individuabile la corte interna, rinforzata da un secondo giro di mura, che custodisce la chiesa di Santa Maria di Balsignano con evidenze di cicli pittorici del XIV e XV secolo. da qui è anche possibile accedere agli spazi del castello con la sua torre colombaia.

La visita guidata gratuita è inclusa nel biglietto di accesso e non necessita di prenotazione, i gruppi si formeranno naturalmente e partiranno senza bisogno di raggiungere un minimo di partecipanti Per maggiori info potete inviare un messaggio via Facebook a questa pagina.

Presepe storico

In corso Vittorio Emanuele II a Terlizzi, il 6 gennaio (ore 18) è in programma la rievocazione storica del primo presepe vivente della storia messo in atto da San Francesco nel 1223. Performance teatrali, antichi mestieri, spettacoli di giullari, equilibristi, acrobati e botteghe enogastronomiche attendono per vivere uno dei momenti più belli dell’anno.

Un viaggio fatato

Una visita guidata teatralizzata tra le “nchiòscie” e le “chiazze” del Centro Storico di Grottaglie alla scoperta di storie, arte e tradizioni. E’ un viaggio fatato quello proposto nel giorno dell’Epèifania dall’Info point Grottaglie. Appuntamento in Largo Maria Immacolata, info 3279531594.

Roca Vecchia

L’Area archeologica di Roca Vecchia torna a raccontarsi lungo i percorsi che dall’età del Bronzo conducono al Medioevo. Domenica 8 gennaio c’è la possibilità di scoprire la straordinaria cinta di fortificazione dell’Età del Bronzo e la cittadella medievale con le sue abitazioni e gli edifici sacri. Info 3882555704.

4zampe che Passione

Nuovo anno, nuova avventura firmata 4zampechepassione, Domenica 8 gennaio in programma una meravigliosa passeggiata in natura in compagnia degli amici a 4zampe, a Cassano delle Murge. Gli animali godranno della possibilità di stare in un contesto di gruppo, affinando e migliorando la comunicazione fra soggetti diversi. Avranno anche la possibilità di giocare tra di loro o dedicarsi a ciò che più amano, come seguire le piste olfattive per esempio. Il tutto sempre sotto la guida dell’educatore cinofilo che ne vaglierà le reazioni e ne misurerà gli atteggiamenti, in modo che ogni cane non diventi un problema per l’altro o per le persone che si potranno incontrare durante le passeggiate.

Durante le passeggiate i proprietari avranno la possibilità di scoprire e conoscere luoghi interessanti, incontrare persone nuove, ritrovare e rafforzare il legame con l’ambiente e con il proprio compagno a quattro zampe. Info 3492634715.

La Befana in carcere

Venerdì 6 gennaio, alle ore 9.30, il sindaco Antonio Decaro interverrà all’iniziativa promossa dalla UISP Bari “Porte aperte: auguri dallo sport”, rivolta agli ospiti dell’istituto penale minorile Fornelli, nel corso della quale saranno consegnate ai ragazzi calze della Befana e 30 tute sportive donate dal Comune di Bari.

L’appuntamento, ormai tradizionale, rappresenta un momento di condivisione che la Uisp Bari offre a questi ragazzi, in coerenza con il progetto educativo ultratrentennale che l’associazione porta avanti all’interno dell’istituto.

La Befana a Bari

Anche nel giorno dell’Epifania, l’assessorato comunale al Welfare del Comune di Bari, in collaborazione con la rete cittadina, promuove appuntamenti dedicati all’incontro e al dono per i bambini e gli adolescenti della citta che, mai come in questo momento, richiedono occasioni di ascolto e socializzazione e opportunità di accesso alla conoscenza e alla fruizione culturale Per questo, in continuità con quanto realizzato nel periodo natalizio, nei presidi territoriali del Welfare saranno distribuite calze piene di libri per ragazzi, mentre i minori coinvolti nelle attività di educativa di strada e quelli che frequentano i centri sociali cittadini riceveranno biglietti gratuiti per assistere alla replica di “Shrek – il Musical” in programma la mattina di domenica 8 gennaio all’AncheCinema.

Naturalmente Salento

Vari appuntamenti con ‘Naturalmente Salento’. Tra questi, il 6 gennaio si visita il borgo di Alessano con le sue chiese e i palazzi signorili, Montesardo con il suo castello e me mura medievali . Faremo un Trekking mozzafiato sulle Murge di Santa Barbara immersi in un contesto rurale di grande valore paesaggistico ed esploreremo il meraviglioso Villaggio Rupestre di Macurano con i magnifici trappeti e i frantoi ipogei.

Domenica, invece, si esplora Leuca e Il Sentiero Finibus Terre, lungo il lembo di terra che incontra il mare nel punto più a sud della Puglia. Si passa lungo il Canale delle Menghe, visitando Santa Maria di Leuca e le sue ville stile liberty, Palazzo Ramirez e la Villa della Meridiana, passeggiando sul lungomare per scoprire anche le antiche e caratteristiche “Bagnarole”. Si prosegue visitando la Torre Aragonese “dell’Omo Morto” che racconta di leggende di pescatori e pirati per passare poi alla baia dello “Scalo” antichissimo approdo marinaro ed incredibile santuario di biodiversità marina. Il trekking prosegue poi sino a raggiungere Punta Ristola e qui con un fantastico Speleotrekking si esplora la famosa Grotta del Diavolo. Info www.naturalmentesalento.it

Trekking dal mare al villaggio rupestre

Si parte dal mare, attraversando una delle più belle lame del territorio di Monopoli. Domenica 8 gennaio appuntamento con il trekking “Il trappeto”, tra ulivi e carrubi secolari, per giungere in un antico villaggio rupestre dove il tempo sembra essersi fermato. L’insediamento rupestre di Sant’Andrea e San Procopio, scavato lungo le tenere pareti rocciose della lama, fu utilizzato da pellegrini, mercanti e militari come area di sosta nei pressi di una delle principali vie di comunicazione del tempo, la via Traiana.

Uno scenario naturale, unico e suggestivo riporterà indietro nel tempo in un villaggio di pietra che racconta ancora oggi la vita domestica e lavorativa di un antica civiltà tra i vecchi frantoi ipogei, i mulini, e i palmenti, con il suo profondo culto religioso racchiuso negli affreschi secolari della cripta dei Santi Andrea e Procopio. Un trekking esplorativo in una lama ricca di storia segreti e scoperte. Info 3471152492.

MusicaLucis

Grande festa di inizio anno, che fonde la musica alla street art, con MusicaLucis.

Il 6 gennaio, a Fasano, la musica di Dj Gruff e l’arte di Alice Pasquini saranno protagoniste dell’Epifania in Largo Seggio dalle 22. Quello tra Dj Gruff e Alice Pasquini è un sodalizio artistico che fonde la musica alla fotografia. Uno spettacolo unico che racchiude più discipline artistiche.

Alice Pasquini è un’artista contemporanea poliedrica. Le sue opere sono esposte sulle superfici urbane, nelle gallerie e nei musei di centinaia di città in tutto il mondo. Sandro Orrù, noto come DJ Gruff, è un dj italiano conosciuto per la sua originalità nell’interpretare le tecniche dello scratch e del rap.

Uno spettacolo attesissimo che promette di fare divertire residenti e forestieri. Oltre alla musica, Fasano ospita, ai Portici delle Teresiane, “Madre Terra”, installazione luminosa omaggio al nostro pianeta, di Hermes Mangialardo, cartoonist, videomaker, visual artist salentino, e la mostra fotografica di Charlie Davoli, “ Nuovo Antropocene”, ispirata all’interrogativo: “E se un giorno la natura tornasse protagonista del pianeta terra sarebbe davvero possibile una pacifica convivenza con l’uomo?”. Ingresso libero.

Wonder Christmas Land

Venerdì 6 gennaio la Befana e il suo dispettoso aiutante Cenere protagonisti degli ultimi appuntamenti del Wonder Christmas Land di Gallipoli. L’ottava edizione della maestosa produzione artistica a tema natalizio firmata da Poieofolà – CostruzioniTeatrali con “Ragazzi di Via Malinconico” è di scena nella grande galleria sul mare posta ai piedi del castello angioino, nel centro storico della cittadina ionica. Si trasforma nella dimora magica degli elfi e di Santa Claus e, adesso, della Befana. Babbo Natale ha terminato la sua missione per quest’anno e lascia la sua dimora alla tenera e simpatica nonnina porta-doni pronta ad accogliere i bambini che vorranno incontrarla. Tra i personaggi più attesi, in queste ultime date, il “fuligginoso” aiutante della nonnina, Cenere, che tanto successo ogni anno riscuote tra i bambini, per le sue simpatiche provocazioni. Info: www.wonderchristmasland.it

PugliArte

Tra gli appuntamenti del weekend targati PugliArte, sabato 7 alle 10 è in programma l’appuntamento con Puglia Archeo Trekking – Lama San Giorgio (Rutigliano). Il percorso, facile e adatto a tutti, si snoda in uno dei tratti più caratteristici e suggestivi di Lama San Giorgio, nelle campagne a sud di Rutigliano. Domenica mattina, invece, appuntamento con “Puglia ArcheoTrekking – Tra Querce ed Eremi”, un percorso volto a ri-scoprire luoghi nascosti, che raccontano di radici, di riti antichi, di un passato che è stato e che non può essere dimenticato, luoghi di straordinario impatto emotivo per i partecipanti, guidati sapientemente da PugliArte in un viaggio a ritroso nel tempo. Info 3403394708 e info@pugliarte.it.

Trullolandia

Si chiude il 6 gennaio ‘La Befana a Trullolandia’, nella sede di Casa Alberobello, con i laboratori di disegno realizzati dagli animatori di Trulli Tales, e di cucina che richiameranno le tradizioni natalizie della Puglia. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Alberobello in collaborazione con Pugliapromozione, l’agenzia regionale del turismo, e rientra nel ricco calendario di eventi che hanno animato la Città durante le festività natalizie.