Ecoweekend dal sapore d’autunno tra olivi, uva e vino

Un Ecoweekend dai sapori autunnali: a prendersi la scena, nel fine settimana, saranno le camminate tra gli olivi e le sagre dell’uva, per accordarsi con la stagione. Ecco il tradizionale appuntamento con una selezione degli eventi green previsti in Puglia tra sabato e domenica

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com

Camminata tra gli olivi

“Salvare un oliveto salva la vita”: nella ricorrenza del 30° anniversario dalla sua fondazione, l’Associazione Città dell’Olio ha pensato di dedicare l’edizione 2024 della Camminata tra gli olivi al tema dell’abbandono dell’olivicoltura tradizionale e storica. Ecco una selezione dei vari appuntamenti, la lista completa è qui.

A Fasano, l’Assessorato alle Attività Produttive, in collaborazione con la Cooperativa Serapia, ha pensato di proporre una passeggiata che condurrà i partecipanti a conoscere una lama costellata dalla presenza di meravigliosi ulivi monumentali di Ogliarola Salentina, alcuni dei quali oggetto di reinnesto per cercare di salvaguardarli dal disseccamento causato in primis dalla Xilella fastidiosa. Info 0804394182

La città di Monopoli ha aderito all’iniziativa, organizzando una passeggiata tra i suoi magnifici ulivi secolari. Il percorso, che si snoda tra le campagne della contrada Chianchizza, avrà come punto di partenza l’Agriturismo Tenuta Chianchizza. Qui, alle 9:30, inizierà la camminata che si concluderà verso le 12:30, dopo aver attraversato una delle aree più suggestive del territorio. Durante il cammino, che si svolgerà lungo una strada sterrata facilmente percorribile da grandi e piccini, i partecipanti potranno godere della vista degli imponenti ulivi secolari e ascoltare le spiegazioni degli esperti del settore. Info 3487458434

La Camminata tra gli Olivi prevede il raduno alle ore 8:30 presso la Pineta delle Grotte di Castellana Grotte e la partenza alle ore 9:30 per una passeggiata immersiva tra gli oliveti della Zona Grotte. Durante il percorso della lunghezza di 5 km sono in programma incursioni teatrali. Alle ore 11:30 si terrà un laboratorio sensoriale e una conversazione su benessere corpo-mente. Seguirà l’attività di lettura animata per bambini – Applicazione Es. Info 3287033194

A Cassano delle Murge la Camminata prevede il raduno ore 8:30 presso l’Oleificio Sociale di Cassano, via Grumo 1 (zona parcheggio), e la partenza ore 9:00. Il percorso a piedi di tipo misto (asfalto –sterrato) è di circa 8-9 km circa e attraversa l’area a nord-ovest di Cassano verso Grumo – Bitetto. Il percorso in bici tipo misto (asfalto – sterrato) è di 15 km circa e passa da contrada Pezza della Stella – contrada Macchia laudati – contrada Petrosa – Oleificio Sociale. Sono previsti approfondimenti sulle cutivar presenti sul territorio a cura della guida oleoturistica Felice Lanzolla. Info 340555658

A Carpino la giornata inizierà con il contatto diretto con il processo di lavorazione vera e propria dell’oliva di Carpino, con una visita guidata presso il frantoio oleario Saccco Rocco e l’oleificio La Valle. Successivamente si passerà a trovare una giovane azienda di Carpino, che in poco tempo è riuscita a far parlare di sé in tutto il territorio nazionale, la Oilivis di Antonio Mitrione, che si occupa della lavorazione di olive da tavola. La camminata proposta si svolgerà nell’entroterra del territorio comunale, ove a cura della guida turistica, sarà possibile visitare i resti della Chiesetta rupestre Sant’ Anna e altri fabbricati rurali che si incontreranno lungo il percorso che caratterizzano la storia agricola di questo territorio, il tutto in un contesto circondato da ulivi secolari della varietà Ogliarola Garganica. Info 3389024989

Sagra del pomodoro giallorosso

Sabato 26 e domenica 27 ottobre, presso il borgo di San Simone, a Crispiano, due giorni per celebrare il pomodoro giallorosso, prodotto di eccellenza riconosciuto dal Presidio SlowFood. Musica popolare e artisti di strada accoglieranno all’interno di questo magico borgo dove poter assaporare i piatti più ricercati a base di pomodoro giallorosso. E ci sarà la possibilità di visitare i “mercati della terra” di Slow food. Ingresso libero.

Vini sotto le cummerse

“Vini sotto le cummerse” si accompagnerà alla “sagra dei gnumeredde suffuchete”, due prodotti tipici locali che hanno fatto la storia di questo paese. Organizzato dalla Pro Loco Locorotondo, l’evento offrirà la degustazione di quaranta cantine pugliesi che, con i sommelier dell’IISS Basile Caramia-Gigante, si potranno degustare. E poi show cooking di vino e frutta, spettacoli di burattini, musica, divertimento, gastronomia locale. Appuntamento da venerdì 25 a domenica 27 ottobre, nella villa comunale di Locorotondo. Info 3403680245

Legumi in festa

Cibo coltivato in modo sano, rispetto per l’ambiente e la salute, cittadini in grado di costruire comunità unite e capaci di autosostenersi e autodeterminarsi, recupero delle antiche tradizioni produttive locali. “Cibo è salute” è lo slogan, anzi il “credo” della quarta edizione di “Legumi in Festa” che si tiene in piazza Salandra a Nardò, sabato 26 e domenica 27 ottobre. Attraverso incontri, tavole rotonde e dialoghi rurali e spazi allestiti tra parco urbano e percorso botanico dall’architetto Gabriele Perrino, con esperti e docenti affronteremo tematiche ambientali e buone pratiche di recupero delle acque reflue per dare una risposta al complesso problema della siccità. Quest’anno a “Legumi in Festa” parteciperanno dal Lazio rappresentanti del “Biodistretto dei laghi di Bracciano e Martignano” e saranno nostri ospiti testimoni di progetti di comunità che “ce l’hanno fatta”, ascoltando la viva voce di chi ha scelto strade percorribili ottenendo buoni risultati. Ingresso libero.

Puglia wine festival

Tre serate interamente dedicate al nettare di Puglia, tre serate che coniugano l’amore per il vino con l’eccellenza enogastronomica del territorio e con il folklore, la musica e il divertimento: un perfetto mix di spettacoli itineranti, musica tradizionale, arte e cultura. Sono questi gli ingredienti della 5^ edizione del Puglia Wine Festival, organizzato e promosso dall’Associazione di promozione sociale SensAzioni del Sud, che torna a Rutigliano dal 25 al 27 ottobre, in Piazza XX Settembre e borgo antico. Ingresso libero.

Eco Tour d’autunno

Ritornano gli Eco tour d’autunno nei mesi di ottobre e novembre a Locorotondo, a cura di Info-Point Locorotondo ed Ecomuseo di Valle d’Itria. Attività dal centro alle contrade alla scoperta del territorio, tra storia, arte e natura. Ogni sabato c’è il Locorotondo Walking Tour e la domenica nel giardino di pietra (Masseria Ferragnano). Info 0804312788

Tra vini e vigneti

Domenica 27 ottobre un Percorso d’Autunno tra vini e vigneti, visitando luoghi caratteristici di Ginosa in compagnia della guida, con un percorso che si concluderà presso la Cantina Poggio Cignano per un un momento di teatro popolare e, a seguire, una degustazione di prodotti tipici locali. Info 3339440725

Fiera dell’Agricoltura

Tre giorni intensi dedicati alla valorizzazione del mondo agricolo e delle sue eccellenze. Oltre 200 espositori e tanti appuntamenti collaterali. Non mancheranno anche attività di intrattenimento per i più piccoli e per le famiglie. È la Fiera dell’Agricoltura, in programma dal 25 al 27 ottobre a Sammichele di Bari. Info 3423717730

Plogging e Clean-up day

Attività di pulizia dei sentieri del bosco selva e di alcuni tratturi limitrofi. Con la partecipazione della Monteco SpA che fornirà i kit di pulizia e la merenda finale, sabato 26 ottobre nel Bosco Selva ad Alberobello è in programma una giornata all’insegna del Plogging & Clean-up day.

I partecipanti delle varie associazioni si raggrupperanno per squadre e puliranno in contemporanea i vari punti definitivi in sede di briefing mattutino. I rifiuti verranno raccolti in vari punti di prelievo appositamente predisposti. Il *plogging* è un’attività che consiste nella raccolta dei rifiuti durante la corsa e deve il suo nome all’unione della parola inglese jogging con il termine svedese plocka upp, letteralmente “raccogliere”.

Gli Ipogei di Taranto

Taranto Grand Tour è un progetto di accoglienza turistica. Al fine di valorizzare gli ambienti sotterranei disseminati nella Città Vecchia di Taranto ha realizzato 4 diversi tour guidati, contraddistinti da un colore differente (Giallo, Rosso, Verde e Blu), che richiama alcune caratteristiche dei sotterranei del Centro Storico tarantino, come il giallo del carparo o il blu del mare su cui si affacciano. Domenica 27 ottobre è in programma il Tour rosso, che include tre affascinanti e suggestivi ambienti sotterranei: Sant’Agostino, Arco Paisiello e Palazzo Ulmo. Info 3887848371

Autunno in Accadia

Sabato 26 e domenica 27 torna l’Autunno in Accadia, nel borgo di Rione Fossi. Due giorni ricchi di iniziative. Si parte la mattina di sabato 26 ottobre con il laboratorio creativo a cura della Pro Loco, per poi proseguire nel pomeriggio con l’inaugurazione della mostra fotografica. Dalle ore 20 si svolgerà il concerto itinerante all’interno di Rione Fossi del gruppo “I virtuosi della tarantella”, mentre alle ore 21 con la pigiatura dell’uva l’apertura delle cantine (III edizione “Cantine aperte”) e la degustazione di vino e dei prodotti tipici. Alle ore 22 ospiti speciali della serata i Folkabbestia.

Il 27 ottobre, invece, si svolgerà una passeggiata naturalista organizzata dall’associazione “Verde mediterraneo” per ammirare la flora e la fauna locale e tutte le sfumature della natura. Inoltre sarà possibile visita il MOA (Museo delle origini Accadiesi), inaugurato pochi mesi fa e fiore all’occhiello dal punto di vista tecnologico.

Mesagne la città degli Orsini

Domenica 27 ore 10.30 appuntamento con un nuovo percorso “Mesagne la città degli Orsini”. La principale caratteristica della città messapica di Mesagne è la particolare forma del centro storico racchiuso in un naturale complesso architettonico a forma di cuore in cui sono racchiuse tracce di tutte le epoche storiche della città, dall’antico insediamento messapico fino ad alcuni esempi di modernismo otto-novecentesco. Domenica si viaggerà proprio all’interno del Castello, proseguendo per la piazza Orsini del Balzo, visitando l’area archeologica di Vico Quercia e la chiesa madre. si concluderà il percorso verso quella che era porta piccola con la chiesa di Maria in Bethlem (in esterno) e la porta nuova. Info 3403394708

Zucca day

Ad Halloween arriva lo Zucca Day per scoprire i segreti della regina dell’inverno, dalla padella all’intaglio ma anche per decorare le case. L’iniziativa è della Coldiretti Puglia che domani sabato 26 ottobre 2024, dalle ore 10,30, al mercato regionale dei contadini di Campagna Amica a Lecce in Piazza Mazzini, trasformato in un pumpkin patch, organizza degustazioni, esposizioni, lezioni dedicate all’ortaggio più grande del mondo, diventato il simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa. Spazio anche ai consigli dell’agrichef per cucinarle al meglio in padella e si potranno degustare ricette a base di zucca. Nell’occasione sarà divulgato anche il report su andamento e qualità della produzione regionale di uno dei frutti più versatili ma anche i segreti per realizzare una perfetta zucca di Halloween.

La stagione dei funghi

Con l’arrivo delle prime piogge e le temperature più fresche, ma non rigide, i boschi si trasformano in un vero e proprio tesoro per gli appassionati di micologia. Le condizioni climatiche favoriscono la loro crescita: l’umidità del terreno, la decomposizione delle foglie e il calo delle temperature creano l’habitat perfetto per questi affascinanti organismi. Raccogliere i funghi richiede esperienza e conoscenza: molte specie sono velenose e possono causare gravi intossicazioni.

Domenica 27 ottobre, nell’Oasi Lipu di Laterza è in programma l’appuntamento “I funghi… come riconoscerli”, evento dedicato proprio alla conoscenza delle specie locali, velenose e non, con particolare riferimento a quelle commestibili, vere e proprie prelibatezze che allietano i nostri palati. Il Dott. Michele Tria, micologo della ASL di Taranto, guiderà nel riconoscimento dei funghi presenti nel territorio delle gravine. Al termine della lezione si svolgerà una passeggiata illustrativa alla scoperta delle gravine e alla ricerca di qualche esemplare. Info 3476730441