Ecoweekend con la magia della Notte di San Lorenzo

È il weekend di San Lorenzo e delle stelle cadenti.

Ma in Puglia il fine settimana si trascorre sia con lo sguardo rivolto verso il cielo che con i piedi fissi a terra, per gustarsi gite e concerti in giro per la regione.

Ecco una serie di appuntamenti all’aria aperta, tra sostenibilità, ambiente e divertimento.

Weekend in Puglia: i Mercati della Terra e del Mare

Settima edizione dei Mercati della Terra e del Mare di Torre Guaceto. L’evento realizzato dal Consorzio di Gestione della Riserva Naturale dello Stato e Area Marina Protetta di Torre Guaceto in collaborazione con Slow Food è dedicato al vasto e sfaccettato mondo del cibo sostenibile.

Dal 9 all’11 agosto, il giardino del centro visite della riserva, Al Gawsit, presso la borgata di Serranova, ospiterà produttori locali, ristoratori, incontri dedicati all’approfondimento e alla musica.

Quest’anno il tema della manifestazione è “Change Your Food” che rimanda in modo chiaro e diretto al dramma dei cambiamenti climatici, con il proposito di chiarire quanto le scelte alimentari quotidiane di ciascun consumatore influiscano pesantemente sulla tenuta dell’ecosistema terra-mare.

Nell’ambito della manifestazione saranno allestiti spazi dedicati alla cucina di strada e bancarelle che ospiteranno i produttori virtuosi del territorio. Come da tradizione, l’apertura dell’evento, venerdì 9, sarà festeggiata con un concerto. La serata successiva si passerà all’approfondimento del tema cibo/ambiente. L’ultimo incontro sarà quello con il laboratorio del gusto. Ma non solo. Ci sarà uno spazio dedicato ai bambini con percorsi educativi incentrati sul gioco. Info www.riservaditorreguaceto.it

Weekend in Puglia: Folk food & music

La valorizzazione di tutto ciò che appartiene al folklore del territorio murgiano, dalla musica, alla danza, all’enogastronomia. È questo l’obiettivo di “Folk food & music festival”, in programma il 10 agosto nella Masseria Cimadomo a Corato. Dalle 20 Giochi antichi con racconti e aneddoti per grandi e piccini a cura della Pro Loco Quadratum. Dalle ore 21 spettacolo dal vivo con il gruppo musicale e danzante “Fabulanova folk ensemble“. A seguire osservazione delle stelle con telescopi e puntatori a cura del gruppo astronomi associazione “Andromeda”. Info 392.6948919.

Fine settimana in Pugkia: Terre del Negroamaro

Undicesima edizione del Premio “Terre del Negroamaro” nel centro storico di Guagnano, vera e propria roccaforte del vitigno principe del Salento con ben otto cantine a produrlo e diffonderlo nelle sue varie espressioni.

Appuntamento il 9 agosto in piazza Madonna del Rosario con la serata clou del riconoscimento, organizzato dal Comune di Guagnano, dal Comitato tecnico organizzativo del Premio presieduto da Viviana D’Amico e da Vinoway Italia. L’obiettivo è celebrare e valorizzare il vitigno autoctono del Salento per antonomasia e i produttori salentini impegnati in un percorso virtuoso che ha reso celebre il Negroamaro in tutto il mondo.

Una valorizzazione che si esprime già nella scelta di premiare ogni anno personalità internazionali del mondo enologico. Quest’anno il Premio alla Cultura del Vino andrà infatti a Luca Gardini, “Miglior Sommelier del Mondo 2010”, autore della guida “I 100 migliori vini e vignaioli italiani”, ideatore del TWS_Best Italian Wine Award, e Marco Sabellico, curatore della Guida “Vini d’Italia” del Gambero Rosso: entrambi ritireranno il premio durante la serata del 9 agosto, quando alle 21 si accenderanno finalmente le luci sul grande palco allestito in piazza Madonna del Rosario.

Prevista, durante la serata, anche l’esibizione di Tony Esposito e dell’Ensemble Terre del Negroamaro. Info: www.terredelnegroamaro.it

Calici di stelle

Dopo il successo delle prime due serate, il tour di Calici di Stelle si prepara a sbarcare nel cuore del Salento, a Supersano, per il gran finale di sabato 10 agosto. A far da scenario, nella notte di San Lorenzo, alla terza e ultima tappa una location d’eccezione: Masseria Le Stanzie. A partire dalle 20.30 fino a poco dopo la mezzanotte, un ricco programma accompagnerà i partecipanti in una indimenticabile notte di vino, musica e stelle.

Ad attendere turisti ed enoappassionati oltre 60 aziende socie del Movimento Turismo del Vino Puglia, protagoniste assolute della serata, che proporranno il meglio della loro produzione dai principali territori vitivinicoli della regione. In degustazione nelle isole d’assaggio soltanto Top Wines del Consorzio: etichette pluripremiate, rinomate in tutto il mondo, e rarità di pregio accompagnate dal racconto dei sommelier della Fondazione Italiana Sommelier Puglia. Info mtvpuglia.it

Appuntamenti in Puglia: il Medioevo a Trani

Fino all’11 agosto Trani torna indietro nel tempo, con la quattordicesima edizione della “Settimana medioevale”. L’appuntamento con la storia è in programma nel borgo antico, grazie alla rodata organizzazione dell’associazione culturale “Trani tradizioni”. Saranno trecento i figuranti protagonisti degli spettacoli serali (con ingresso gratuito) nelle quattro giornate che si svilupperanno nel centro storico di Trani.

Saranno le fontane danzanti la sorprendente novità di quest’anno, in sostituzione dell’incendio al Castello. Si tratta di fontane maestose che raggiungono i 26 metri di altezza e che si illuminano e muovono a ritmo di musica.

Il Palio di Oria

Raggiunge quota 53, invece, il Palio di Oria. Un’iniziativa che comprende tre momenti tutti particolarmente significativi all’insegna del Medioevo. Si comincia venerdì alle 21, nella chiesa di San Domenico con la cerimonia di benedizione del Palio, realizzato dall’artista Romina De Virgilis.

Sabato 10 agosto, intorno alle 18, dall’istituto dei padri rogazionisti, via al Corteo Storico di Federico II che attraverserà tutte le principali vie della città, addobbate con i vessilli colorati dei quattro rioni. Circa 800 figuranti in costumi – tra nobili e dame, cavalieri e uomini di corte, armigeri e crociati, sbandieratori e compagnie d’arme – daranno vita alle coreografie tipiche dei cortei medievali. Torna, quest’anno, il carro trainato dai buoi che traporterà armi e attrezzature militari medievali. Tra gli animali esotici che accompagnavano la corte fridericiana anche cammelli e dromedari, oltre a falchi, cani da caccia e serpenti di ogni tipo. Il corteo si concluderà poco dopo il tramonto in piazza Lorch dove – al cospetto dell’imperatore Federico II (interpretato quest’anno dall’attore Simone Montedoro (protagonista, tra le altre cose, della fortunata serie tv “Don Matteo”) – sarà presentato il palio.

Domenica 11 agosto, con inizio alle 17 e 30, nel campo dei padri rogazionisti – allestito come fosse un campo di combattimenti medievale – si svolgerà il Torneo dei Rioni, ossia la sfida tra le quattro contrade oritane con combattimenti a cavallo curati dai cascatori acrobati di Cinecittà e le cinque prove di stampo medievale valide per l’assegnazione del palio. Prima ancora, coreografie straordinarie ed esibizioni di sbandieratori, danzatori e compagnie d’arme.

La notte dei poeti

Venerdì 9 agosto (ore 21 – ingresso libero) nella Riserva naturale dello Stato Oasi WWF Le Cesine di Vernole e domenica 11 agosto nel Parco Archeologico di Rudiae (ore 19 – ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria – 0832306194) con La notte dei poeti prosegue la programmazione del progetto Taotor di Astragali Teatro.

La sesta edizione dell’iniziativa della compagnia salentina dedicata alla poesia è uno spazio per dare voce a molteplici esperienze di scritture poetiche, presenti sul territorio.

Nel primo appuntamento, venerdì 9 agosto alle Cesine, l’attore, regista e direttore artistico di Astragali Fabio Tolledi leggerà, con musiche eseguite al piano da Mauro Tre, testi poetici di Rilke, Dylan Thomas, Gozzano, Pasolini, Zanzotto, Yeates, Mandel’Stam.

Domenica 11, invece, nel Parco Archeologico di Rudiae si alterneranno poeti, musicisti, attori, cantanti per dare voce e suono alla poesia. Tra gli ospiti Claudia di Palma, Simone Franco, Simone Giorgino, Lucio Giannone, Gianluca Milanese, Roberta Quarta, Fabio Tolledi, Mauro Tre, Marco Vetrugno e Anna Cinzia Villani. Info: www.astragali.it

Weekend in Puglia: Concerto all’alba

Bisceglie, il suo anfiteatro, un’orchestra di oltre 50 elementi, le stelle della notte di san Lorenzo che lasciano il posto al nuovo giorno, il sole che si erge dal mare, la colazione consumata insieme a suon di musica.

Questi gli ingredienti salienti del concerto ‘Sol dell’Alba’ che avrà luogo sabato 10 agosto, a partire dalle primissime luci del mattino (4.30 circa) presso l’Anfiteatro Mediterraneo di Bisceglie e mira a divenire evento di punta dell’estate biscegliese.

L’evento si rifà allo spettacolo di Ravello, il famoso ‘Concerto all’Alba’ che è giunto alla 67esima edizione, ma per il territorio pugliese si tratta di una novità assoluta, al punto che gli organizzatori l’hanno definito un ‘esperimento di magia e suggestione’. Info www.i-ticket.it

Il raduno delle bande

Saranno oltre 150 i musicisti per le strade di Orsara di Puglia, sabato 10 agosto 2019, per la terza edizione del Raduno Bandistico. Vie e piazze del paese saranno attraversate dai complessi bandistici di Roseto Valfortore, Troia, Gambatesa, dall’Orchestra di fiati “Note a Sud” di Foggia e dal Complesso Bandistico Santa Cecilia Città di Orsara di Puglia. Dopo il successo degli scorsi anni, il 10 agosto tornerà per la sua terza edizione il “Raduno delle bande”.

L’evento prenderà il via alle ore 11, a Palazzo De Gregorio, con la conferenza sulla tradizione bandistica in Puglia a cura di Domenico Zizzi, docente e ricercatore del Conservatorio Tito Schipa di Lecce. Alle ore 17.30, dopo essersi ritrovate in via Croce, le bande giunte da ogni parte della Capitanata cominceranno a sfilare per le vie del paese. Il momento più spettacolare è previsto alle ore 19, quando in Corso della Vittoria avrà inizio la parata finale che metterà insieme, una dopo l’altra, le bande partecipanti al raduno che si concluderà dopo le ore 20.30, quando saranno consegnate le targhe di partecipazione.

La Notte delle stelle in musica

Un San Lorenzo all’insegna della buona musica dal vivo, gratuita, in uno scenario naturalistico unico e con una vista privilegiata per osservare le stelle. Tornano i Concerti Lungo il Mare e questa volta fanno tappa in viale del Tramonto, zona San Vito a Taranto.

Sul litorale, sabato 10 agosto a partire dalle ore 20:00 si potrà scegliere il proprio genere preferito, come al solito con ben sette opzioni a disposizione. Oltre agli spazi dedicati all’acustico e ai brani più famosi della tradizione italiana, si inseriscono la musica elettronica e il rock sperimentale. Questo il cast: Battipiano, KoMa, Moonquakes, Rien Ne Va Plus (Dante Roberto & Grazia Maremonti), Amber Teaser, Musiche dal Sud (Antonio Oliveti & Gianni Sciambarruto), Le3corde.

La Fiera di San Lorenzo

Concerti, Planetario, Mostra Fotografica, Osservazione della Luna e dei Pianeti. E laboratori artistici per bambini per i 50 anni dell’Uomo sulla Luna. A Rutigliano, in occasione della 477^ Fiera di San Lorenzo, tra le più antiche fiere di Puglia, verrà celebrato il 50° anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla Luna, con diversi eventi gratuiti.

Oltre a trecento espositori e i laboratori artistici per bambini, dalle 20 in Piazza XX Settembre sarà allestito un punto di osservazione astronomico con telescopi, una gigantesca Luna e un Planetario (prenotazioni: prenotaplanetario@gmail.com) e la Mostra Fotografica «Apollo 50».

Le stelle dal castello

In occasione delle aperture straordinarie serali indette dal MiBAC in tutti i luoghi della cultura statali, sabato 10 agosto 2019 dalle ore 20.15 presso il Parco Archeologico di Monte Sannace avrà luogo la manifestazione “Il parco sotto le stelle”, in collaborazione con Nova Apulia e con la Società Astronomica Pugliese. Durante la serata sarà possibile osservare le Perseidi, ovvero le cd. lacrime di S. Lorenzo: originato dai frammenti di una cometa, lo sciame meteorico più famoso dell’anno prende il nome dalla costellazione del Perseo.

Sarà possibile osservare con il binocolo astronomico la Luna e con il telescopio i pianeti Giove e Saturno. Info: castello.gioiadelcolle@novaapulia.it

Memoria e confronto

Non solo feste nel weekend. Il 9 agosto, a due anni dalla strage che uccise Luigi e Aurelio Luciani, a San Marco in Lamis, Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie organizza una giornata di memoria e di confronto. In mattinata momento di riflessione e commemorazione presso la stele innalzata nella vecchia stazione di San Marco in Lamis, luogo in cui è avvenuta la strage, con interventi delle Istituzioni, dei familiari e le conclusioni di don Luigi Ciotti, presidente di Libera.

Nel pomeriggio celebrazione eucaristica in ricordo dei fratelli Luciani. A seguire, dalle ore 20, in Piazza Madonna delle Grazie, all’interno della rassegna “Pagine d’Autore” curata dall’associazione cuoriAperti, si terrà la presentazione del libro “Ti mangio il cuore” alla presenza dell’autore Giuliano Foschini, con un momento conclusivo a cura del presidio di Libera di San Marco in Lamis.