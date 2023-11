Ecoweekend, anche in Puglia si brinda a San Martino

In alto i calici. Si brinda per celebrare San Martino e anche in Puglia sono numerosi gli eventi che miscelano vino e pietanze locali. Ma non solo: nel secondo Ecoweekend di novembre, c’è spazio anche per qualche escursione e trekking in giro tra le bellezze della regione. Ecco una carrellata di appuntamenti in programma nel fine settimana.

La Puglia nel bicchiere

La Puglia del vino nel bicchiere tra guerra, cambiamenti climatici, allarmi salutistici e innovazione tecnologica sarà al centro dell’incontro promosso dalla Coldiretti Puglia, sabato 11 novembre alle ore 10, al Monastero di San Benedetto a Conversano, in occasione della rassegna Novello sotto il Castello. Per l’occasione sarà allestito il ‘primo salone del Vigneto Puglia’, con ceppi e terreni rappresentativi delle varietà autoctone pugliesi alla presentazione dell’esclusivo report della Coldiretti sull’impatto della guerra in Ucraina con analisi e dati, le nuove tendenze e tutti i risvolti occupazionali e produttivi di uno dei settori più dinamici del Made in Italy con un focus sui consumi.

La Leggenda degli innamorati

Bari cela nella maglia dei suoi vicoli molte storie. E proprio per scoprire una Bari segreta, sabato 11 novembre è in programma una visita guidata attraverso un percorso diverso per una narrazione unica della città. Muovendosi di Arco in Arco, si ascolteranno le storie immaginate da Pasquale D’Attoma mentre Arturo Del Muscio, guida turistica ufficiale della regione Puglia, che narrerà la storia dei monumenti e della città di Bari. Info 3403394708.

Festa del cioccolato

Fino a domenica 12 novembre in piazza Umberto a Bari è in programma la “Festa del cioccolato”, la manifestazione promossa dall’associazione culturale Choco amore, che prevede laboratori didattici e dimostrazioni sulla produzione del cioccolato artigianale, autentica eccellenza gastronomica.

Baccano Rusticano

Sabato 11 e domenica 12 novembre, il centro storico di Manduria si anima con la festa di San Martino e propone ‘Baccano Rusticano’. Per i più piccoli, foto divertenti in abiti da contadini accanto a simpatici personaggi e particolari e curiosi utensili e per giovani Un onirico crazy luna park con la musica della band saltellante di Big Band Moka family. Per tutti, invece, il divertimento in musica, degustando pietanze locali e bevendo il vino proposto da varie cantine.

I frantoi di Tuglie

Domenica 12 novembre a Tuglie si visiteranno i frantoi ipogei, veri e propri tesori nascosti agli occhi dei passanti, luoghi dove il tempo sembra essersi fermato e l’archeologia industriale prende voce. Appuntamento dalle 9 presso il frantoio ex Marulli e dopo la visita, è in programma un laboratorio di archeologia per ragazzi. Info 3882555704

San Martino: Frittelle & Vino

A Molfetta nel Centro Antico sabato 11 novembre, alle 19 prende il via la prima edizione della Festa d’Autunno: “San Martino: Frittelle & Vino”. L’evento è organizzato dall’Associazione Hosts in Old Town – Molfetta, che si occupa di Marketing territoriale per la diffusione del turismo molfettese dove storia, cultura, costumi ed enogastronomia sviluppano un turismo alternativo e sostenibile. Questo evento sociale aperto al pubblico, parte proprio dalla scelta del luogo: lo splendido borgo medioevale, luogo dove l’associazione proponente svolge principalmente l’attività lavorativa.

Un evento enogastronomico itinerante, lungo le vie saranno allestiti i vari stand. Inoltre ad animare il borgo con la briosa atmosfera di festa si esibirà con canti e balli dal vivo un gruppo di musica folkloristica che coinvolgerà i visitatori. A incorniciare ed arricchire l’evento, un angolo Photobooth a tema autunnale ideato proprio per poter scattare una foto ricordo della serata. Info 3332968151.

Museo da bere

Domenica 12 novembre a partire dalle ore 16 si terrà a Latiano, presso il Museo in via Santa Margherita 91, Museo da Bere. Un viaggio nella tradizione popolare che identifica il giorno di San Martino come quello della prima spillatura del vino novello.

Il vino non sarà l’unico protagonista della serata, ma ad accompagnarlo ci saranno degustazioni di prodotti tipici, e tanta buona musica con Le Trois Lézards. La convivialità e la generosità a tavola celebrano le gesta di Martino di Tours, divenuto poi santo, che, in una notte gelida, donò metà del suo mantello a un mendicante. Durante la giornata, presso il museo sito in vis S. Margherita 91, non mancheranno le visite guidate e laboratori nei musei all’interno dell’ex convento. Ingresso libero.

San Severo Doc

Dopo il workshop del 16 ottobre scorso a Vieste, il secondo atto di San Severo Doc, il progetto che racconta il territorio attraverso il vino, è in programma sabato 11 e domenica 12 novembre a San Severo. Sono previste visite e degustazioni nelle cinque cantine aderenti al progetto. Le visite guidate, in programma sabato alle 15.30 e domenica alle 16, accompagneranno i partecipanti in un itinerario di circa due ore, tra chiese e palazzi signorili. Per “Le donne e il vino”, un convegno nel Foyer del Teatro Comunale Verdi analizzerà i dati del consumo di vino al femminile.

Giornata del gioco nelle biblioteche

Alla Biblioteca OgniBene di Lecce, nata su due assi portanti, la lettura e il gioco, si festeggia domenica 12 novembre, la Giornata internazionale del gioco nelle biblioteche, all’interno del mese internazionale dedicato al gioco.

Tante le attività previste per tutta la giornata, dalle 10 alle 18, organizzate dalla Biblioteca OgniBene e dal Comune con le associazioni Così come sei e DiVagare insieme ad altre realtà del territorio. Con il Club Tira il Dado, dalle 10 alle 13, letture ad alta voce con i Libri Games, mentre dalle 13 alle 15, party games. E ancora , dalle 15 alle 18, giochi da tavolo, di abilità, astratti e party games.

Ci sarà poi modo di conoscere un gioco di destrezza ed abilità, Klask, in cui si dovrà riuscire a mandare la pallina nella buca situata nel lato di campo dell’avversario, con la partecipazione del campione del mondo Luigi Raone, salentino dalla nascita. Si giocherà a “I Coloni di Catan”, il miglior esempio di gioco da tavolo in stile tedesco tradotto in oltre trenta lingue, rivisitato in chiave salentina, con La tana del folletto.

Con Salento in scatola e l’Acchiatura spazio ai più svariati giochi da tavola, mentre con l’associazione Lecce Scacchi chi si approccia per la prima volta al mondo degli scacchi avrà la possibilità di avere un’infarinatura di base. L’Acchiappasogni divulgherà la cultura del fantasy attraverso giochi di ruolo, di carte, da tavolo, mentre nella gara Cosplay, dalle 15 alle 17, con la presentatrice Laura Neglia e i giudici Renato Russo e Chiara Torsello, si potrà competere indossando il costume del proprio supereroe o personaggio preferito.

Per tutti i dettagli si può consultare il sito: www.bibliotecaognibene.it.

Speleotrekking in grotta

Proseguono gli eventi del WWF Alta Murgia Terre Peucete, giungendo così al terzo appuntamento. Domenica 12 novembre in programma l’escursione di speleo presso la Grotta di Curtomartino e il Trekking al bosco la Vecchiara. Si verrà accompagnati dalla guida speleologica Lorenzo di Liso che illustrerà le caratteristiche della Grotta. Info wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com

Trekking sui sentieri dell’Acquedotto

Domenica 12 novembre escursione si svolgerà nella contrada di Coreggia (Alberobello), per percorrere la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese fino a raggiungere il suo punto più elevato: il Ponte di Cecca. Cullati dagli ampi spazi del canale di Pirro e dai boschi delle secolari querce ci si perderà nella magia delle vie dell’acqua e della pietra percorrendo i più maestosi ponti-canale. Qui si avrà a disposizione la valle, il bosco sotto i piedi e l’elemento cardine, spesso sottovalutato per la sua apparente assenza nello scenario pugliese: l’acqua. Info: pugliatrekking.com.

Parco archeologico Rudiae

Proseguono le visite guidate nel Parco archeologico di Rudiae a Lecce. Ogni sabato alle 15 e domenica alle 11 (ingresso 8/6 euro) il pubblico potrà andare alla scoperta della città prima messapica (VII sec. a.C.) e poi romana (III sec. a.C.), nota soprattutto per aver dato i natali al padre della letteratura latina Quinto Ennio (239-169 a.C.). Gli scavi archeologici, avviati sin dalla seconda metà dell’ottocento grazie al Duca Sigismondo Castromediano con la direzione di Luigi De Simone, hanno riportato alla luce aree di necropoli, tombe ipogee scavate nella roccia, porzioni delle fortificazioni messapiche, oltre a tratti di strade basolate, luoghi di culto ed edifici pubblici di età romana. Al centro dell’insediamento si conserva l’Anfiteatro romano, costruito durante il regno dell’imperatore Traiano (98-117 d.C.) e riportato alla luce recentemente. Lecce può vantare, infatti, due anfiteatri romani a distanza di pochi chilometri: quello di Lupiae in Piazza Sant’Oronzo, nel cuore della città, e quello dell’antica Rudiae, nelle campagne alle porte del capoluogo salentino sulla via per San Pietro in Lama. Durante le visite sarà ricordata anche la figura di Otacilia Secundilla, una giovane donna romana vissuta duemila anni fa che, con la sua opera filantropica ha donato le economie proprio per la costruzione dell’Anfiteatro. Info e prenotazioni parcoarcheologicorudiae.it

Novello a San Martino – Trekking & wine

Il trekking d’autunno con i suoi colori caldi condurrà nella Murgia dei Trulli per esplorare le contrade di Noci, terre di tradizioni contadine tramandate per generazioni su cui aleggia un’atmosfera dai ritmi lenti della natura. L’11 novembre si attraversano tratturi dimenticati, avvolti dalla vegetazione e boschi di quercia, tra monasteri e jazzi, ancora cinti dalle vecchie mura, fino a giungere in un piccolo luogo di eremitaggio benedettino che cela nella sua vegetazione un’antica torre colombaia. E come la tradizione contadina vuole, “a San Martino ogni mosto diventa vino”. Info pugliatrekking.com

Festa di San Martino a Putignano

L’ 11 novembre presso Largo Porta Nuova a Putignano dei protagonisti d’eccezione: il buon vino primitivo, il baccalà fritto, caldarroste, crêpes, panini e altre specialità gastronomiche.

Dopo l’edizione dello scorso anno, che è riuscita ad accogliere numerose persone, anche quest’anno Casa dei Salumi e Formaggi insieme alle Cantine Colavecchio hanno deciso di rinnovare il connubio, regalando un significativo momento autunnale anche a Putignano.

Sul palco di Largo Porta Nuova saliranno Enzo Calabritta per l’animazione dalle 18 alle 20, seguito dai Casa Babylon, la Cover Band Putignanese di Manu Chao e, per concludere, a partire dalle 22, il grande ritorno a Putignano dei dj di Radio Norba. Sul palco Luigi Landi, Claudia Cesaroni ed Antonello Gentile per un Party People da non perdere. Ingresso libero.