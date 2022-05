Ecoweekend alla scoperta dei “Tesori nascosti” della Puglia

E’ l’ultimo Ecoweekend del mese di maggio. In Puglia è un fine settimana ricco di appuntamenti, soprattutto alla scoperta dei “Tesori nascosti” nella regione. E non mancano gli eventi di trekking e visite guidate, tra grotte e mare. Un’occasione speciale per far conoscere ai turisti e alle comunità locali alcune bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche spesso poco accessibili o poco conosciute. E’ l’appuntamento con “Tesori Nascosti”, 14 aperture straordinarie con visite guidate in ogni area territoriale della Regione Puglia, fruibili gratuitamente sabato 28 e domenica 29 maggio. Quattordici incontri che puntano a far conoscere le bellezze celate, a chi visita le città pugliesi, i territori rurali, i centri storici, chiese e palazzi. Un’azione che andrà a incrementare l’azione di valorizzazione dei territori a cura delle Pro Loco, che dopo il successo della prima edizione svoltasi nel 2021,si ripropone per consolidare le attività di promozione grazie alla sinergia della rete Pro Loco UNPLI.

Ecco tutti gli eventi: a Ischitella si va in visita al Monte Civita (info 3492367952), ad Andria appuntamento alla Chiesa Rupestre di Santa Croce (info 0883592283), a Martina Franca si va Alla scoperta delle Confraternite (info 3661266045), a Novoli è in programma una Passeggiata in centro (info 3206070040), a Scorrano si apre La casa dei preti (info 3284768308), a Serracapriola appuntamento nella Marina (info 3881833438), a Noicattaro si scopre La Chiesa dei Cappuccini (info 3347245529), a Lama si va Tra natura e storia (info 360375420), a Nardò visita alla Chiesa dell’Incoronata e convento degli Agostiniani Scalzi (info 083383831), ad Acquarica appuntamento a Le Tajate (info 3497326112), a Bovino si scoprono le Cantine Cerrato (info 3338391890), a Santeramo in colle appuntamento nella Chiesa del Carmine (info 3356735335), a Latiano alla scoperta del Santuario S.M. di Cotrino (info 3479367437) e a Cannole il Museo dell’Arte Olearia e della civiltà contadina (info 3337240440).

Escursioni con E-Bike-Ami-Twizy

In occasione della Giornata europea dei parchi, è in programma un appuntamento nella Riserva statale e Area Marina Protetta di Torre Guaceto e il Parco Naturale Regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo. Territori con caratteristiche e peculiarità diverse, ma che nella loro unione rappresentano non solo i diversi habitat che ci sono stati regalati, ma anche le tradizioni e le culture che nel tempo l’uomo ha saputo sviluppare in esse.

L’innovazione della mobilità elettrica rende accessibile a tutti la fruizione sostenibile delle Aree Protette sia all’interno delle Aree, sia nelle connessioni con le città limitrofe. E così, utilizzando esclusivamente veicoli elettrici (quadricicli ed E-bike), si va alla scoperta dei Parchi. A realizzare le attività saranno Cooperativa Thalassia e ForPlay srl, realtà consolidate del territorio che organizzano e realizzano attività turistiche sempre nell’ottica della sostenibilità ambientale e della valorizzazione dei luoghi.

Sabato 28 maggio, Parco delle Dune Costiere, ore 16 -19: itinerario alla scoperta degli attrattori naturalistici e storico-culturali del Parco. Domenica (ore 10.00-16.30, con pausa pranzo) una giornata nella Riserva e nelle aree rurali dell’Alto Salento. Info: info@cooperativathalassia.it

Museo del Fischietto in Terracotta

È in programma sabato 28 maggio alle ore 19.30, nel Museo Civico del Fischietto in Terracotta «Domenico Divella», a Palazzo San Domenico, la cerimonia di inaugurazione della mostra del 33° Concorso Nazionale del Fischietto in Terracotta «Città di Rutigliano». L’evento sarà animato dal Gruppo Folk «U’Sciaraball» di Vito Guerra. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 10 giugno.

Il tema dell’edizione 2022 è «Il mio fischio libero». In gara opere realizzate da 33 artisti provenienti dalle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto Info: www.museodelfischietto.it

Biodiversità dei paesaggi

Una passeggiata di circa 5 km, alla scoperta della biodiversità dei paesaggi del Comune di Sammichele di Bari. Con partenza in Via Armando Diaz, il percorso prevedere 9 step e si concluderà al Meta con una piccola degustazione. Un’escursione all’insegna della biodiversità dei paesaggi è la proposta per sabato 28 maggio (dalle 17 alle 19), guidati dalla naturalista Tania Aurora Cascella. Info 3293434909.

PugliArte

Tra gli appuntamenti di PugliArte, domenica 29 alle 18.00 “Puglia Archeotrekking – La costa dei pastori – Costa Ripagnola”, percorrendo i sentieri lungo la costa di Polignano. Si va alla scoperta di luoghi meravigliosi caratterizzati dall’autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico.

Sempre domenica (ore 18.15) appuntamento con un nuovo itinerario “Bari in Libertà”. Si passeggia tra palazzi, industrie e chiese storiche del quartiere costruito agli inizi del ‘900 per far fronte alla crescita demografica che riguardava la città. Il nome Libertà è stato scelto in quanto i primi palazzi costruiti presentavano caratteristiche in stile Liberty, tra cui le ringhiere in ferro battuto con decorazioni floreali. Info: 3403394708

Roca Vecchia sotto le stelle

Una serata sotto il cielo stellato dell’area archeologica di Roca Vecchia. Sabato 28 telescopio per tutti per osservare insieme stelle, costellazioni, pianeti e galassie guidati dagli esperti del GAS – Gruppo Astrofili Salento. Roca Vecchia sotto le stelle, a cura di Vivarch APS, rientra nel programma di valorizzazione e fruizione dei Beni Culturali e Naturalistici del Comune di Melendugno. Info 3882555704.

Famiglie al Museo!

La Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto” inaugura il percorso di Didattica Museale a cura dell’associazione culturale Mamamma e domenica 29 maggio (ore 10:30), nelle proprie sale organizza la prima visita animata e un laboratorio per bambini. Un percorso museale che indaga il tema della scultura per raccontare l’evoluzione della stessa nella storia dell’Arte. I bambini potranno apprendere il passaggio dalla scultura romanica pugliese alle opere contemporanee dell’artista pugliese Pino Pascali che invade lo spazio con le sue “finte sculture”.

La Città Metropolitana di Bari ha promosso Famiglie al Museo! con l’obiettivo di promuovere l’educazione museale e incentivare esperienze creative all’interno dei contenitori culturali. Il programma prevede diversi incontri sino a dicembre, con l’obiettivo di promuove la scoperta e la conoscenza della produzione artistica custodita ed esposta in Pinacoteca. Info www.pinacotecabari.it

Cantine Aperte a Copertino

Compie trent’anni Cantine Aperte, dedicato alla conoscenza del vino, che ogni anno porta nelle cantine di tutta Italia decine di migliaia di visitatori. Un’edizione importante che verrà celebrata anche a Copertino, con visite in cantina e degustazioni per gli enoappassionati alla scoperta delle prestigiose etichette, incontrando direttamente i luoghi e le persone che sono protagonisti della produzione della storica Cantina di Copertino. Visita ai vigneti in bici con pedalata assistita (prenotazione obbligatoria).

L’accesso alle cantine è gratuito. Per partecipare alle degustazioni, sarà necessario acquistare il calice di questa edizione, che dà diritto ad una degustazione di benvenuto alla Cupertinum e poi in tutte le aziende che partecipano all’evento. Appuntamento domenica alla Cupertinum Cantina Sociale dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Info cupertinum.it

Sound Walk – Passeggiata sonora

Con 38 Paesi coinvolti in tutta Europa, 2.941 città e oltre 3 milioni di partecipanti, il Move week è il più grande evento per la promozione del movimento e dei suoi benefici in termini di salute in Europa.

Anche quest’anno l’a.s.d. La Tana del Folletto, Move agent ufficiale, nella settimana di mobilitazione dedicata alla promozione dello sport per tutti e di stili di vita attivi, organizza un evento a Manduria. L’evento si svolgerà domenica 29 maggio dalle 6.00 del mattino e prevede un percorso didattico alla scoperta del paesaggio sonoro della Riserva Naturale intorno la Masseria Marina per assaporare la lentezza del territorio tra i colori e le voci della terra del Primitivo.

E’ una passeggiata per tutti senza distinzione di età per imparare a conoscere il connubio tra paesaggio sonoro e paesaggio rurale attraverso i suoni che lo animano. Info 389.2626070.

Trekking rupestre a Matera

Per gli amanti della verticalità, degli orizzonti incontaminati e la natura selvaggia dei canyons, si riparte alla scoperta di un luogo antico e meraviglioso. Sabato 28 è in programma un trekking rupestre a Matera: un universo di pietra, sacralità e natura in cui la linea dell’orizzonte si spezza e segue l’andamento dell’antico fiume Gravina. Un luogo unico in cui ogni roccia ha incastonato in se stessa il racconto della civiltà rupestre e della bellezza della natura. Seguiremo i sentieri aggettanti sulla rupe per visitare i santuari e gli insediamenti rupestri di Matera, fino a discendere le sue pendici attraverso il ponte tibetano. Info 3471152492.

Family trekking

Il family-trekking di Gargano Natour al tramonto di sabato 28 è un’occasione speciale dedicata alle famiglie con bambini che vogliono passare un sabato pomeriggio tra natura e archeologia, alla calda luce del tramonto.

. I bambini conosceranno, con curiosità e divertimento, l’arte antica della scheggiatura di questo materiale un tempo prezioso. Info Dopo il breve trekking sul sentiero, facile e adatto a tutti, si visita la necropoli dei dauni di Monte Saraceno (Mattinata), nella quale poi ci si dedica al laboratorio di scheggiatura di selceun tempo prezioso. Info garganonatour.it

Escursionismo e cinofilia

Territorio e animali sono sempre stati al centro dell’attenzione dei soci Murgia Enjoy tanto che l’associazione si è impegnata a creare e proporre ai futuri amministratori di Cassano delle Murge una “consulta” di soci offrendo in maniera volontaria competenze e pareri su alcune problematiche. L’associazione, inoltre, ha registrato una colonia felina e, grazie anche alla disponibilità dell’attività “Dalla A alla Zampa” e della cittadina Milena Caiati, oltre che di alcuni soci, cura da anni i gatti che trovano nella colonia cibo, acqua e rifugio.

Al fine di trattare importanti argomenti quali la corretta cura del cane, l’importanza del cane sul territorio, la microchippatura, le campagne di sterilizzazione e altri temi che suscitano interesse anche negli amanti del territorio, Murgia Enjoy propone per domenica 29 maggio nel convento di Cassano l’evento escursionistico-culturale “Escursionismo e cinofilia”. L’appuntamento – spiegano o promotori – si svolgerà grazie alla disponibilità e alle conclamate competenze di Margherita Pentasuglia, già Presidente dell’Associazione che gestisce il canile municipale di Cassano delle Murge e della socia Murgia Enjoy Tiziana De Angelis. Info www.murgiaenjoy.it.

Orto e ben… essere

Sabato 28 maggio, alle ore 9, presso OrtoDomingo, l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano interverrà alla “Festa campestre”, l’evento conclusivo del progetto “Orto e ben…essere” nel corso del quale gli studenti del 17° C.D. Poggiofranco e gli utenti della cooperativa sociale Dalla Luna, impegnata nel sostegno alle persone con disturbi dello spettro autistico, hanno realizzato un orto didattico.