Ecoturismo a Matera 2019: in bicicletta oppure a piedi

L’ecoturismo a Matera 2019 è ambientale e culturale.

L’ecoturismo a Matera 2019 è sostenibile ed affascinante in bicicletta oppure a piedi e permette di apprezzare il territorio lucano nei saliscendi, tortuosità, panorami e prospettive. Matera è la città dei sassi, patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’Unesco dal ’93 ma il territorio lucano offre altri luoghi da conoscere. L’habitat naturalistico di Matera è grande pregio ed offre una grande varietà di piante, tra cui specie endemiche e molto rare, e la presenza di esemplari di fauna protetta, come il capovaccaio e il falco grillaio, simbolo del Parco Murgia Materana. Le possibilità di ecoturismo a Matera 2019, capitale europea della cultura, quindi, sono diverse. Ci sono itinerari in bicicletta suggeriti dal Touring Club Italiano, a cui si aggiungono i percorsi a piedi suggeriti da Ambient&Ambienti per apprezzare la capitale europea della cultura 2019. Ogni itinerario è una destinazione conquistata con l’impegno fisico e mentale appagati dalle sensazioni di aver fatto un’esperienza davvero unica. A questo punto non resta che mettersi in sella o indossare gli scarponcini.

Ecoturismo a Matera 2019, un itinerario permette di conoscere la capitale europea della cultura.

Il più classico itinerario di ecoturismo a Matera 2019 si sviluppa fra la parte storica e quella più moderna. Il percorso parte da piazza Vittorio Veneto che collega i Sassi con la città nuova per andare verso i rioni progettati dai migliori urbanisti italiani negli anni ’50 e ‘60. Si tratta della zona dove furono trasferiti gli abitanti dei Sassi subito dopo il 1953 con un’operazione che permise la conservazione, ristrutturazione e fruibilità dei Sassi stessi. Durante il percorso ci si può rinfrancare con il pane di Matera, un prodotto che ha ottenuto l’Indicazione Geografica Protetta (IGP). Quest’itinerario ha una lunghezza di 20 chilometri, una durata di 3 ore ed una difficoltà moderata.

Ecoturismo a Matera 2019, l’itinerario fra la Gravina e le chiese rupestri.

Il secondo itinerario di ecoturismo a Matera 2019 permette di proseguire ed approfondire la storia del territorio della capitale europea della cultura. Si parte sempre dal capoluogo lucano, si raggiunge la Via Appia che costeggia la zona delle cave settecentesche. Si arriva nella zona del Parco della Murgia Materana, chiamata Murgia Timone. La visita al Villaggio Neolitico diventa occasione per apprezzare trincee di 7 mila anni a.C. e tombe dell’età del bronzo (2 mila anni a.C.). Si può, quindi, raggiungere la zona del Belvedere per godere di una vista unica sul canyon della Gravina e dei Sassi. Ci si può inoltrare, a questo punto, in un sentiero che permette di visitare grotte e chiese rupestri che si affacciano sulla Gravina. L’esperienza riserva ancora sorprese se si rientra a Matera attraverso la zona di Murgecchia. Si possono apprezzare, infatti, altre grotte, chiese rupestri e panorami. Quest’itinerario ha una lunghezza di 30 chilometri, una durata di 3 ore ed una difficoltà moderata.

Ecoturismo a Matera 2019, l’itinerario della Valle del Bradano.

Il terzo itinerario consente di “uscire” da Matera 2019 per andare in direzione sud ovest per raggiungere la Valle del Bradano. L’itinerario “ad anello” prevede un’andata con una lunga discesa verso il lago di San Giuliano, l’oasi faunistica, nei cui dintorni si può anche visitare la Cripta del Peccato Originale, la più antica delle chiese rupestri del territorio materano. Il rientro, invece, prevede una crescente salita. In questo caso, quindi, il percorso è di 40 chilometri e si può realizzare in 4-6 ore. La difficoltà resta moderata.

Ecoturismo a Matera 2019, il programma tedesco “Da will ich hin”.

Matera 2019, insomma, è un territorio che affascina tutti. Così è accaduto che il programma tedesco “Da will ich hin” abbia dedicato una puntata alla Basilicata con un percorso alla capitale europea della cultura presentato da Michael Friemel con la regia di Sven Rich. «Matera è città antichissima e ricchissima con un territorio naturale e selvaggio molto esteso», spiega Teresa Lupo, artista ed ottima conoscitrice del territorio, che ha guidato la troupe televisiva. Iniziano così gli itinerari per conoscere ed apprezzare Matera 2019 a piedi.

Ecoturismo a Matera 2019, l’itinerario a piedi fra chiese rupestri e siti archeologici.

La prima caratteristica dell’ecoturismo a Matera 2019 sono le chiese rupestri. Gli impianti rupestri sono luoghi di culto ma soprattutto opifici ed insediamenti abitativi in rupe. Il percorso con la guida inizia da Via Muro, l’antica cinta muraria che circondava la Civita, uno dei primissimi nuclei abitati di Matera. La vista della Murgia non può che invitare a partire per un’escursione, che richiede qualche difficoltà. Un primo esempio è la chiesa rupestre di Sant’Eustachio a Selva Venusio, destinazione molto ambita. Altri esempi sono la chiesa rupestre di Madonna dell’Idris e San Giovanni in Monterrone. La chiesa rupestre, denominata Madonna della Vaglia o della Valle, è fra quelle scavate nella roccia più grande e meglio conservate del territorio. La seconda caratteristica dell’ecoturismo a Matera 2019 sono i siti archeologici. L’itinerario inizia dal villaggio neolitico di Murgia Timone e la grotta dei pipistrelli in contrada dell’Ofra per finire alle presenze archeologiche sul colle Timmari, tra cui le più importanti sono quelle magno-greche di San Salvatore.

Ecoturismo a Matera 2019, l’itinerario a piedi a Matera sotterranea.

La terza caratteristica dell’ecoturismo a Matera 2019 è “Matera sotterranea”, un progetto che Teresa Lupo ed Enzo Viti stanno realizzando per restituire alla fruizione gli spazi ipogei. Un primo luogo sotterraneo già visitabile è “Materasum” in prossimità di Piazza Vittorio Veneto. La mostra “Ars Excavandi”, ideata dall’architetto Pietro Laureano, si sviluppa nel Museo Ridola e continua nell’ipogeo, che si trova sotto Palazzo Lanfranchi ed al cui interno è stato esposto un plastico architettonico su Matera nel XV secolo nell’epoca in cui la città era cinta da mura ed aveva le porte di accesso.