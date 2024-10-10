Ecosistemi urbani da ripristinare: esce l’Atlante dei dati ambientali

Esce la nuova versione, digitale, dell’Atlante dei dati ambientali 2024 di ISPRA, presentato pochi giorni fa a Torino, durante la manifestazione “Terra Madre”: un’analisi approfondita, interessante e puntuale

Dal cartaceo direttamente al digitale. Il nuovo Atlante offre, a portata di un click, una panoramica e una selezione dei principali dati ambientali in Italia, fotografata attraverso l’analisi di una selezione dei dati raccolti dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) all’interno del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA).

Non è un classico atlante geografico, ma una versione dedicata all’ambiente che affronta i temi principali, unendo alla cartografia immagini, tabelle, schemi e infografiche. Tramite i QR Code inseriti in ogni scheda dell’Atlante è possibile collegarsi all’Eco Atlante, il portale interattivo sviluppato dall’ ISPRA dal quale si possono realizzare mappe nazionali e locali personalizzate e uniche nel loro genere, scaricare i dati del Sistema informativo nazionale ambientale e consultare i trend e le statistiche della “Banca dati degli indicatori ambientali” dell’Istituto.

L’Atlante in sintonia con il Nature Restoration Law

Conoscenza, tutela e gestione sostenibile sono le parole chiave del recente regolamento europeo sul ripristino della natura (Nature Restoration Law) del 24 giugno 2024. Secondo il regolamento, tutti gli stati membri dell’UE devono assicurare il ripristino di almeno il 20% delle aree terrestri e marine degradate entro il 2030 e di tutti gli ecosistemi entro il 2050. Inoltre, il regolamento richiede che non ci sia nessuna perdita netta di spazi verdi e di copertura arborea nelle aree urbane fino al 2030 e un costante aumento della loro superficie totale a partire dal 2031. Vedi anche: Nature Restoration Law, vittoria storica per la natura europea: approvata la legge

Questo quadro giuridico vincolante richiede agli Stati di adottare piani nazionali di ripristino che individuano le aree prioritarie di intervento, basandosi su dati e strumenti elaborati a livello europeo, come il programma Copernicus, e su dati nazionali accurati e aggiornati e in linea con i canoni della statistica ufficiale.

L’Atlante elaborato da ISPRA fornisce, quindi, anche un quadro aggiornato dei dati di supporto necessari per la redazione del piano di ripristino, con approfondimenti specifici per i diversi ambiti con l‘obiettivo di fornire informazioni territoriali accurate e aggiornate su temi quali il suolo, l’acqua, la biodiversità, l’aria, il clima, i rifiuti, l’energia e gli impatti ambientali delle attività umane e, allo stesso tempo, di aiutare a prendere coscienza delle sfide ambientali che ci attendono e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e di ripristino degli ecosistemi degradati. Con la speranza che vengano letti, recepiti e fatti propri, nonché utilizzati per ripristinare una situazione ambientale, quella italiana, che presenta molte situazioni non in regola con il Regolamento Europeo.

Come si articola l’Atlante online di ISPRA e quali sono i primi dati che emergono

Sei le sezioni tematiche: geosfera, idrosfera, biosfera, atmosfera, cambiamenti climatici e antroposfera. I dati presentati derivano da una continua attività di monitoraggio, supportata da tecnologie di analisi territoriale e di osservazione della Terra, come quelle fornite dal programma europeo Copernicus. Il satellite Copernicus monitorerà il mare e il clima

Superano il 28% i comuni italiani obbligati a ripristinare le proprie aree urbane a partire dal 2031 e si arriva a oltrepassare anche il 40% se, oltre ai centri e agli agglomerati urbani, si aggiungono anche i comuni periferici, pari all’11,6% del totale.

Le mappe individuano per la prima volta tutti gli ecosistemi urbani per i quali i Comuni dovranno assicurare il mantenimento dell’estensione complessiva (a partire dal 2024) e l’incremento, con azioni di ripristino (dal 2031), delle aree verdi e degli alberi, copertura arborea che solo per il 2,3% è collocata oggi in ambito urbano. La brutta notizia, che molti immaginavano, è che oltre agli ecosistemi urbani, dovranno essere fatti interventi di ripristino anche in altri ambiti, come quelli agricoli, forestali, costieri, marini e fluviali.

Allo stato attuale il 23,3% degli ecosistemi risente di una frammentazione elevata (cioè un ampliamento dei centri urbani a discapito delle superfici originarie (quello che Adriano Celentano cantava ne Il ragazzo della via Gluck negli ormai lontani anni ’60), mentre quasi un quinto (17,5%) è a frammentazione molto elevata. Nel 74% degli habitat mappati da Carta della Natura, i sistemi ambientali in cui le attività antropiche risultano predominanti, come le coltivazioni e le aree costruite, sono più della metà del territorio nazionale (52%), mentre tra gli ambienti a maggiore naturalità risultano maggioritari gli habitat forestali e prativi (44%). La restante parte del mosaico ambientale (4%) è costituita da ambienti costieri, aridi e rocciosi.

Non sono ambiente maltrattato e sfruttato, nell’Atlante spazio anche per cambiamenti climatici e inquinamento di coste e mari

Un’intera sezione viene dedicata ai cambiamenti climatici, dove le schede sullo stato del clima, sugli indicatori di impatto e sulle strategie di contrasto, offrono un quadro conoscitivo che consente la valutazione della situazione nazionale e locale (ad esempio, per il clima è possibile analizzare la temperatura media annua registrata nel 2023, compresa tra i -1.9°C della stazione di Valtournenche – Cime Bianche (Aosta, 3018 m s.l.m.) e i 20.9 °C della stazione di Lampedusa o rilevare che il 2023 è stato il secondo anno più caldo della serie dal 1961, superato solo dal 2022, e il decimo anno consecutivo con anomalia positiva rispetto alla norma).

L’Atlante indica anche che le precipitazioni cumulate annuali nel 2023 sono state complessivamente inferiori di circa il 4% rispetto al trentennio di riferimento 1991-2020, con riduzioni più marcate nelle aree occidentali del Nord e del Centro, in Sardegna, in Sicilia e nelle aree centro-meridionali di Puglia e Calabria, le aree del Paese che durante l’anno passato sono state soggette a persistenti condizioni di siccità. Vedi anche Crisi idrica, approvato piano di emergenza in Puglia

Inoltre, la carta della pericolosità idraulica, un’altra delle tavole presenti, evidenzia le aree più critiche del territorio nazionale. Su scala nazionale, si stima che ricadano in aree potenzialmente inondabili, per uno scenario medio di pericolosità , l’11,8% delle famiglie, il 13,4 % di imprese e il 16,5% di beni culturali, con conseguente impatto economico e sociale. E le inondazioni che da oltre un anno stanno sferzando il territorio della Romagna, ma anche quello della Toscana e Marche sono la testimonianza diretta di quello cui stiamo andando incontro.

La progressiva impermeabilizzazione del suolo e la riduzione delle superfici di espansione delle piene acuiscono le conseguenze dei fenomeni alluvionali, purtroppo un processo che ha origini negli anni ’70, dove era bello costruire liberamente ovunque e che, in questi anni, sta presentando un conto molto salato per tutti.

Consumo di suolo e agricoltura, una sfida per molti

Il consumo di suolo continua a crescere, con una progressiva diminuzione della superficie destinata all’uso agricolo, perdita di biodiversità e aumento del degrado del suolo, con conseguenze che devono essere affrontate attraverso incisive azioni di ripristino. Ci sono zone italiane dove il consumo è maggiore, come l’Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Campania e Puglia, altre dove è presente maggiormente vicino alle grandi città (come in Sardegna e nel Lazio ad esempio), mentre alcune, poche in verità, regioni come la Toscana, Calabria, Molise non sembrano ancora a livelli preoccupanti. Eccetto il fatto forse che non viene coltivato.

Come spiegato sul geoportale creato da Ispra in collaborazione con Arpa Piemonte, il suolo è lo strato più superficiale del terreno; offre cibo, biomassa, materie prime e raccoglie acqua, nutrienti e carbonio. Per formarsi richiede periodi molto lunghi: “Negli ambienti temperati si forma un centimetro di suolo ogni 200-400 anni” – dicono gli esperti.

Per queste ragioni il suolo è una risorsa limitata e non rinnovabile, una volta perso non lo potremo ritrovare, se non in una prossima era.

La rigenerazione di aree urbanizzate e cementificate è importante, ma se il suolo impiega così tanti anni a riformarsi, con tutte le caratteristiche sopracitate, la rigenerazione non riporterà lo strato più esterno del terreno alla sua condizione precedente prima di centinaia di anni.

Ma perché è un problema così grande?

Le conseguenze del consumo di suolo naturale sono molteplici e non riguardano soltanto la diminuzione di aree naturali, ma anche il surriscaldamento della terra (per esempio, in estate le aree urbane hanno temperature più calde) e il rischio idrogeologico, con maggiori possibilità di alluvioni e frane.

Basti pensare che nel 2022, in Italia, il consumo del suolo ha fatto sparire un’area di 77 km2, l’equivalente di 11mila campi da calcio (quasi la metà della superficie del Comune di Milano). Terreni non edificati sono scomparsi sotto coltri di cemento e asfalto per lasciare spazio a complessi residenziali, ipermercati, poli logistici, strade e ferrovie, impianti sportivi (come certe strutture delle olimpiadi invernali sulle Alpi) o anche impianti fotovoltaici a terra. Si tratta del 10 per cento in più rispetto quanto avvenuto nel 2021, sempre secondo il rapporto di ISPRA e di Snpa. Ora esce questo Atlante/ nuovo rapporto che non va in controtendenza rispetto agli scorsi.

E dire che l’Italia dovrebbe azzerare questa cresciuta entro sette anni, come prevede l’Agenda 2030 dell’Onu.