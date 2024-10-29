Ecosistema Urbano 2024: Reggio Emilia guida la classifica, Bari 89esima

Nel 31mo Rapporto sulle performance ambientali delle città italiane, Reggio Emilia si posiziona al primo posto come città più green, seguita da Trento e Parma. Male le città del Sud che risollevano la testa solo per la qualità dell’aria.

L’edizione 2024 di Ecosistema Urbano esce in una edizione rinnovata e con novità rispetto a quelle precedenti. Tra gli indici è stata introdotta la Variazione nell’uso efficiente del suolo, elaborato da Legambiente su dati ISTAT per stimolare una riflessione anche in ottica di trend sullo sfruttamento delle risorse territoriali, è stato scelto di premiare i comuni che hanno fornito il numero esatto di alberi di proprietà comunale, è stato rivalutato il peso di alcuni indici come la diminuzione del peso della percentuale di Raccolta differenziata dei rifiuti e l’aumento del peso della dispersione della rete idrica e dell’estensione delle isole pedonali.

Nonostante però sia la prima di una nuova stagione, emergono, nonostante alcuni cambiamenti positivi, già molte criticità che proseguono dalle precedenti edizioni: le città con le migliori performance ambientali si concentrano al nord, mentre sud e centro della Penisola faticano a tenere il passo. Le grandi città sono in affanno e le emergenze urbane sono sostanzialmente sempre le stesse, cinque capoluoghi non raggiungono il 35% del punteggio totale (erano tre lo scorso anno).

“Questi dati sono segnali inequivocabili della persistente cronicità delle emergenze urbane e dei cambiamenti nel nostro report, evidenziando che la contrazione delle performance complessive continua a progredire, come già sottolineato nella scorsa edizione, con una tendenza generale verso il basso”, spiega Legambiente.

20 parametri per 100 punti

Il rapporto Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia viene realizzato secondo valutazioni basate su dati comunali relativi all’anno 2023 e, quest’anno, sono 20 i parametri presi in considerazione per l’assegnazione fino a 100 punti. I dati raccolti fotografano le performance ambientali di 106 città capoluogo in 5 macroaree: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente.

La media del punteggio dei capoluoghi scende nuovamente, attestandosi al 55,80%, rispetto al 56,41% della scorsa edizione (due edizioni fa era al 53,41% e 53,05% tre anni fa). Nessuna città raggiunge quota 100, e a differenza dell’anno precedente, quando tre città superarono l’80%, quest’anno solo Reggio Emilia riesce a farlo, con un punteggio di 80,66%.

La Regina green della vivibilità ambientale urbana è Reggio Emilia, seguita da Trento e Parma. L’Emilia Romagna è la regione con più capoluoghi green nella top ten, tra questi c’è anche Bologna, new entry e unica grande città nelle prime dieci posizioni (lo scorso anno era 24esima). Le altre metropoli arrancano: Milano si piazza al 56esimo posto in classifica, ma eccelle nel trasporto pubblico, mentre Napoli arriva quasi in fondo alla graduatoria, è 103esima, lo scorso anno era 98esima. Roma sale in graduatoria al 65esimo posto(nel 2023 era 89esima).

Il centro Italia se la cava, con Macerata (23esima), Siena (26) e Livorno (29) tra i capoluoghi che si piazzano meglio in classifica.



Male, invece, il Sud Italia con otto capoluoghi tra le ultime 10 della graduatoria: Caserta (98esima), Catanzaro (99), Vibo Valentia (101), Palermo (102), Napoli(103), Crotone (104), Reggio Calabria (105), Catania (106) che lo scorso anno era penultima. Da segnalare, invece, la virtuosa Cosenza in tredicesima posizione, pur peggiorando leggermente è l’unica città del Sud nelle prime 15 posizioni, seguita al 24esimo posto da Cagliari. Le due più grandi città del Sud, Napoli e Palermo, sono rispettivamente quartultima e quintultima mentre la maglia nera va a Catania.

Andando a scavare nei 20 parametri, la migliore qualità dell’aria spetta al Mezzogiorno, con la sola L’Aquila (prima, tra l’altro, per minore incidenza di PM10) a poter vantare in materia una situazione “ottima”. Sulla base dei dati è giudicata “buona” l’aria di Ragusa e in altre 30 città il livello è “sufficiente” ma oltre due terzi dei capoluoghi hanno una votazione “insufficiente” o addirittura “scarsa”. Per quanto riguarda la dispersione della rete idrica, da quest’anno considerata il peso massimo degli indicatori insieme con la raccolta differenziata, a livello nazionale si verifica un piccolo miglioramento (dal 36,6 al 36,3 per cento). Mentre, dopo gli anni del Covid, il servizio di trasporto pubblico conferma il trend positivo, trascinato sempre da Milano.

Come si posizionano le città pugliesi?

Non molto bene.

Il quadro presenta situazioni critiche e pochi casi positivi: Taranto, che si era piazzata discretamente nel 2023 perde, quest’anno, ben 12 posizione, scendendo al 79° posto, preceduta, per la Puglia, da Brindisi, al 72° posto, e da Lecce, 58° che però di posti ne perde ben 18, passando così nella metà inferiore della classifica.

Peggio di Taranto stanno Foggia, 84a ma in risalita di 9 posizioni, e Bari 89a e stazionaria (+1).

Lecce emerge per la sua efficienza nella gestione della rete idrica, con una dispersione inferiore al 15%, al pari di città come Milano e Pavia. Questo dato dimostra l’impegno leccese nel contenere le perdite idriche, uno degli indicatori di sostenibilità urbana su cui si può fare affidamento. Al contrario, altri capoluoghi pugliesi mostrano serie carenze, specialmente nelle aree di trasporto pubblico e produzione energetica.

Foggia presenta uno dei risultati peggiori in Italia per quanto riguarda il trasporto pubblico, con una media di appena 10 passeggeri per abitante; un numero che indica una limitata fruizione e un’offerta insufficiente di servizi di trasporto. La città è inoltre all’ultimo posto, insieme a Palermo, per la raccolta differenziata, con un tasso inferiore al 20%, e in grave ritardo nella produzione di energia rinnovabile, praticamente ferma.

Nel quadro generale pugliese, anche Brindisi si distingue in negativo per l’uso del suolo, dimostrandosi tra le città meno efficienti nella gestione dello spazio urbano. Questo dato sottolinea una gestione territoriale che necessiterebbe di una pianificazione più oculata per ridurre l’impatto ambientale dell’espansione edilizia.

Un dato positivo emerge per la qualità dell’aria: nessuna delle città pugliesi analizzate supera i limiti normativi di PM10. Si tratta di un risultato importante in una regione che comunque soffre per i problemi relativi all’efficienza delle infrastrutture e dei servizi pubblici, poiché garantisce una qualità dell’aria relativamente buona per i suoi abitanti.

“La classifica di Ecosistema urbano – dichiara Daniela Salzedo, presidente di Legambiente Puglia – anche quest’anno vede le città pugliesi oltre metà classifica. I 20 indicatori utilizzati indicano in maniera inequivocabile che bisogna invertire le strategie urbane con cui vengono governate le nostre città. Le 6 componenti ambientali su cui si basa l’indagine (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia) sono state analizzate sulla base dei dati scientifici relativi a ciascuna voce. A fronte anche degli eventi climatici che stanno interessando le città italiane, ciò che preoccupa maggiormente è che non viene garantita la sicurezza dei cittadini. Non solo bisogna investire nelle politiche di sviluppo urbano compatibili con l’ambiente senza ricorrere a soluzioni improvvisate o emergenziali, ma bisogna agire in tempi rapidi. Quello che deve necessariamente cambiare è l’approccio al sistema Ambiente. Purtroppo nelle città pugliesi si fatica ancora ed infatti, negli ultimi anni, i dati raccolti non sono assolutamente entusiasmanti”.

Cosa insegna questo nuovo rapporto di Legambiente?

Nelle città è in atto una rivoluzione ecologica ma è troppo lenta e non si riuscirà a tenere il passo con altre città europee. Per città più sostenibili, resilienti e sicure servono politiche coraggiose e risorse economiche all’altezza della sfida, politiche che non vengono messe in atto, almeno a livello nazionale, da molti anni.

Qualche cosa sta cambiando, soprattutto nei Comuni, ma manca una visione d’insieme, una strategia nazionale urbana che non lasci soli i Comuni nell’affrontare i temi legati a sicurezza e vivibilità che sono tantissimi: l’adattamento alla crisi climatica, che causa sempre più danni e perdite di vite umane, la rigenerazione urbana e messa in sicurezza degli edifici, la presenza di amianto e il rischio terremoti, la lotta allo smog, che causa quasi 50 mila morti premature solo per il PM2,5.

“Dai dati di questa edizione del rapporto emerge con evidenza come l’unica via sostenibile per rilanciare davvero il Paese, cominciando dalle città, sia ripensare le realtà urbane del futuro con meno auto e più mezzi meno inquinanti, su ferro ed elettrici, più mobilità sostenibile ed economia circolare, più infrastrutture intelligenti” – commenta Legambiente.

Meno cemento e più alberi, meno auto e più biciclette e pedoni, maggiore attenzione ai rifiuti e agli sprechi di risorse: a guardarci oggi sembra quasi impossibile ma dobbiamo continuare a crederci.