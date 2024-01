Economia circolare, recuperare metalli preziosi è un business

A Spino d’Adda, in Lombardia, un’azienda recupera metalli preziosi da scarti orafi e industriali per rimetterli nel ciclo produttivo

Anche il recupero dei metalli preziosi da scarti è diventato necessario nell’ottica della sostenibilità. C’è un’azienda, la Refimet, fondata nel 2022 a Spino d’Adda, in provincia di Cremona, che ha come obiettivo quello di affinare, per poi riutilizzare, i metalli preziosi presenti nei vari sottoprodotti, negli scarti e nei rifiuti orafi, odontoiatrici e industriali.

Siamo in Lombardia, in un Comune che conta quasi 7mila abitanti, a circa 19 chilometri da Milano, e che rientra nel Parco Regionale Adda Sud.

Il processo di recupero e purificazione – alla continua ricerca di lavorazioni ecologiche ed economicamente sostenibili – può durare da pochi giorni a qualche settimana in base alla tipologia di materiale e permette di recuperare e affinare tonnellate di metalli (oro, argento, palladio, platino, rodio, rutenio, iridio, rame, zinco), dagli scarti delle industrie elettroniche, fotografiche, galvaniche, farmaceutiche, chimiche, petrolchimiche, orafe e della moda.

I metalli puri ottenuti dagli scarti rientrano nel ciclo produttivo delle aziende in tutto il mondo. L’azienda realizza prodotti per il settore industriale, bancario e dell’investimento, dai lingotti di oro da investimento 99,99% e grani di Argento 99,90%, fino alla spugna di Rodio 99,95%. Ogni prodotto è accompagnato da un certificato di garanzia che ne attesta purezza e impurità.

La filiera dei metalli preziosi è tra le più inquinanti e pericolose: infatti, per penetrare nella roccia e scavare le miniere in profondità servono grandi macchine con motori molto potenti e molto inquinanti. Poi, essendo elementi molto rari, la ricerca e l’estrazione sono piuttosto costose: si trovano infatti solo in alcune zone del mondo e spesso in aree incontaminate e inaccessibili, dove l’economia è poco sviluppata e la manodopera costa poco, come le miniere di minerali preziosi in Africa. In queste zone, spesso non esiste in concetto di sicurezza sul lavoro e rispetto dell’ambiente. Quando sono individuate, le aree vengono letteralmente trasformate in cantieri industriali, con vie di accesso realizzate ad hoc, dove transitano veicoli pesanti e inquinanti che trasportano le rocce che devono essere lavorate per estrarre il metallo. In questo modo vengono distrutte foreste e montagne, mentre gli ecosistemi e i loro abitanti periscono e scompaiono per sempre.

Alla luce di tutto ciò, diventa necessario, anzi doveroso da parte nostra, imparare a recuperare e riciclare i metalli preziosi, perché solo in questo modo possono essere riutilizzati all’infinito e trasformati in altri oggetti utili all’uomo. E la Natura ringrazia. E si può rigenerare, anche per il nostro bene.