Eco weekend: gli eventi dal Gargano al Salento, tra mare e ulivi

Un eco weekend ricco di appuntamenti musicali legati dalla sostenibilità ambientale. E da qualche “battaglia”, come dimostra il concerto “per gli ulivi” di Vinicio Capossela in Salento.

Si suona e si balla dal Gargano al Salento nel weekend. Ma la colonna sonora comune è il rispetto dell’ambiente e l’ecosostenibilità. Ecco i principali appuntamenti green del fine settimana.

Eco weekend: La festa dei 30 anni alle Isole Tremiti

Il 14 luglio è una data importante per le Isole Tremiti che celebrano i trent’anni dell’Area Marina Protetta, istituita nel 1989 proprio per proteggere e preservare il suo incomparabile patrimonio floro-faunistico. A distanza di trent’anni, proprio in quella stessa data, il Parco Nazionale del Gargano (Ente gestore dal 1995), insieme a Comune delle Isole, Ministero dell’Ambiente e Regione Puglia, ha deciso di celebrare questo importante anniversario.

Lo farà con una intensa giornata che prenderà il via alle 10.30 al Centro Polifunzionale, con un incontro durante il quale verranno illustrati gli importanti progetti sulla biodiversità che coinvolgeranno le Isole Tremiti nei prossimi anni. Nell’occasione verranno presentati anche i risultati delle ultime ricerche scientifiche sulla foresta di Coralli Neri, utili a fornire indicazioni sui cambiamenti climatici in atto nella fauna e nella flora marina, e sulla Pinna nobilis, il mollusco che nel mare delle Tremiti continua a vivere a dispetto della mortalità ormai diffusa in tutto il Mediterraneo.

La giornata proseguirà alle 16.30 con un’escursione in barca durante la quale si terrà un’immersione con ragazzi non vedenti accompagnati dalle guide specializzate dell’AMP Isole Tremiti. Alle 18.30, sulla banchina del porto di San Domino, spazio all’arte con una performance dal vivo sul tema ‘mare e plastic-free’ a cura dell’illustratore e vignettista Fabio Magnasciutti, affiancato dall’illustratore satirico foggiano Umberto Romaniello.

L’evento del 14 luglio si chiuderà a San Domino con il concerto di Ron, che tornerà a suonare nel nome e nel ricordo di Lucio Dalla. Il concerto si terrà alle 21.30 nella piazza adiacente il Centro Polifunzionale. La giornata darà il via anche alla “Settimana della cultura del mare”, in programma dal 15 al 21 luglio.

Eco weekend: Capossela per gli ulivi

Dalla festa del Gargano alla battaglia ambientale in atto in Salento. E testimonial per una sera sarà Vinicio Capossela, impegnato a suonare per gli ulivi, tra gli ulivi.

L’associazione “Save the olives”, impegnata nell’educazione riguardo il problema Xylella fastidiosa, organizza un evento assolutamente unico al fine di raccogliere fondi per la Onlus, da destinare alle attività di sensibilizzazione sul tema “Xylella” e alla promozione di una campagna di innesti con varietà resistenti su ulivi monumentali.

In località Matine, a Tiggiano (Le), arriva Vinicio Capossela con Planctum per alberi uomini e bestie, concerto unico, site specific, creato con le canzoni di Ballate per uomini e bestie, ultimo album del cantautore salentino d’adozione, e con altre sorprese in scaletta. In più, brani dei vecchi album, molti dei quali concepiti proprio nei tanti periodi trascorsi da Capossela in Salento, tanto da ricevere, nel 2011, la cittadinanza onoraria di Patù, suggello del suo rapporto con il Salento e, in particolare, con il Capo di Leuca.

Al live (inizio ore 19) seguirà una cena informale, alle 21.30, nel luogo del concerto, per un gruppo limitato di persone. (Info: www.savetheolives.com)

Eco weekend: ad libitum

L’antico chiostro di Sant’Antonio a Polignano a Mare torna a rivivere come spazio culturale. E lo fa grazie alla fattiva collaborazione tra l’Asl di Bari, che nei secolari spazi monastici gestisce il Presidio sanitario distrettuale, e l’associazione Epos Teatro.

Musica e architettura sacra tornano nuovamente a unirsi in un coinvolgente mix, che per la programmazione estiva del festival organizzato da Maurizio Pellegrini vede come palcoscenico non solo l’area del chiostro – per la prima volta aperto per un evento pubblico dopo il recente restauro – ma anche uno dei più importanti contenitori culturali della perla turistica pugliese: la Fondazione Museo Pino Pascali.

Da giovedì 11 luglio a domenica 14 luglio sono in programma tre concerti che spaziano dalle melodie internazionali al recupero della tradizione partenopea.

Ci spostiamo di migliaia di chilometri da Napoli il 13 luglio, per un abbraccio strumentale tra due terre molto lontane: la terrazza della Fondazione Museo Pino Pascali ospita alle 20.30 i Patagonien quartett con il concerto Un saluto (latino americano) da Vienna. Un omaggio alla musica popolare del Sudamerica, reinterpretata attraverso la lente della tradizione classica europea. Il quartetto è composto da Christian Kausel (violino), Daygoro Serón (violoncello), Franco Hernàndez (contrabbasso) e Alejandro Lòpez (chitarra).

Un connubio inaspettato è anche alla base dell’ultimo concerto della rassegna estiva di Ad Libitum, in programma il 14 luglio negli spazi esterni della Fondazione Museo Pino Pascali. Con sullo sfondo l’azzurro del mare polignanese, si esibisce dalle 20.30 il Duo Perfetto in Da Bonaria a Buenos Aires. Con un repertorio che pesca a piene mani dalla tradizione argentina e sarda, Clorinda Perfetto (pianoforte) e Robert Witt (violoncello) reinterpretano con il loro inconfondibile stile i classici di Granados, Cassadò, Piazzolla, Bragato e Iturralde. (Info www.eposteatro.com).

Eco weekend: Parco Murgia festival

La XIX edizione di Parco Murgia festival è all’insegna del “Sì viaggiare”.

Venerdì 12 luglio alle ore 19 nel centro Visite Parco dei Monaci (SS 175 Matera – Montescaglioso) conversazione con Gianluca Masi, astrofisico. Il tema è “Van Gogh e l’esperienza del cielo: quando le stelle illuminano l’arte”. Van Gogh dipinge Notte Stellata sul Rodano. Straordinari dettagli e imprevisti si celano dietro questo capolavoro. Un viaggio tra scienza e arte, un dialogo tra due sponde che non hanno mai smesso di arginare il medesimo fiume: l’avventura dell’uomo, della scienza, della meraviglia

In programma anche la conversazione con Giuseppe Bianco su “Distanze astronomiche, un viaggio nel tempo e nello spazio”. Dirigente tecnologo dell’Agenzia spaziale Italiana, con l’incarico di Direttore del Centro di Geodesia Spaziale dell’Agenzia “Giuseppe Colombo” di Matera, Giuseppe Bianco propone una lezione sulle distanze astronomiche che trasforma il Parco della Murgia Materana in un punto di osservazione per un viaggio nello spazio

Sabato 13 Luglio alle 10.30 visita al Centro di Geodesia Spaziale. Alle 20.30 – Centro Visite Parco dei Monaci (SS 175 Matera – Montescaglioso, ingresso libero) “Piccolo Atlante delle costellazioni estinte”, conversazioni scientifico-musicali. In scena Patrizio Fariselli (musicista, pianista, compositore) e Gianluca Masi (scienziato, astrofisico).

Eco weekend: Mutazioni

A Ruvo di Puglia la rigenerazione urbana viene declinata nelle forme dell’arte e del design. Una mostra internazionale è protagonista della terza edizione del progetto nòve nòve nòve.

Il titolo, Mutazioni, la dice lunga sul tema di questa edizione: nòve nòve nòve, festival sulla rigenerazione urbana organizzato dall’associazione culturale La Capagrossa torna per il terzo anno a Ruvo di Puglia, dal 12 al 27 luglio.

La mostra collettiva internazionale, curata da Antilia Gallery, sarà inaugurata venerdì 12 luglio alle 18 nella Torre del Castello Melodia di Ruvo, spazio riaperto al pubblico per l’occasione, dopo essere stato a lungo inutilizzato: un’architettura del passato perfetta per indagare il futuro e l’adiacente possibile, un luogo di rilevanza strategica per la città in mutazione.

Mutazioni espone le visioni di artisti e creativi a partire dalla ricerca guidata da Leonardo Delmonte nel corso dei laboratori della scorsa edizione, attraverso modelli, installazioni e oggetti di design. Come negli anni passati, inoltre, tale ricerca ha assunto la forma di una pratica partecipata da diverse età, a cominciare dalla fantasia creativa dei più piccoli, coltivata attraverso un laboratorio svoltosi nel mese di giugno di quest’anno presso il coworking cittadino de La Capagrossa. Info: www.novenovenove.org

Bici sotto le stelle

Un evento per riscoprire il paesaggio e le campagne di Noci al tramonto e in notturna in sella alla propria bicicletta.

E’ “Bici sotto le stelle”, in programma sabato 13 luglio con partenza alle 19.30 da piazza Garibaldi a Noci. Su due ruote dal centro storico alle campagne di Noci giungendo nei pressi della masseria Monaci, per essere accolti dai soci del Circolo Ippico Monaci con i diversi cavalli murgesi. Proprio qui è in programma una piccola pausa gastronomica.

La quarta edizione di “Bici sotto le stelle” organizzata da Puglia Trek&Food e ASD Nocinbici mantiene inalterato l’intento di coniugare il divertimento, l’educazione ambientale, la promozione della ciclabilità, la cultura del viver sano. Info www.pugliatrekefood.it