Non solo pic-nic e tavole imbandite: Ecoweekend di Pasqua tra escursioni e visite guidate

L’incognita principale, come sempre, è il meteo. Ma con l’auspicio di una Pasquetta con clima favorevole, ecco il tradizionale appuntamento con l’Ecoweekend che propone una serie di eventi, iniziative e trekking. Non solo pic-nic e tavole imbandite, ma anche l’occasione per escursioni e visite guidate (con l’invito a contattare in anticipo gli organizzatori, perché alcuni eventi sono già sold out)

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com

I percorsi del sacro

Risuonano ancora una volta i canti di passione nella quiete senza tempo di Melpignano, scrigno d’arte e di storia nel cuore della Grecìa Salentina. Un richiamo antico, un’eco di devozione che attraversa i secoli e torna a vibrare nei vicoli silenziosi del borgo, tra la pietra leccese e le memorie di un tempo in cui il sacro era linfa vitale della comunità. Il 19 aprile, alla vigilia della Santa Pasqua, prende vita un nuovo capitolo de I Percorsi del Sacro, un viaggio emozionante tra arte, fede e folklore, per riscoprire il senso profondo della tradizione pasquale. Un’esperienza che trascina indietro nel tempo, tra riti e racconti, aprendo le porte di antiche cappelle che custodiscono storie di devozione e speranza.

Un cammino guidato da Paola Russo, con partenza alle ore 16 dall’Info Point di via Roma 16 (prenotazione obbligatoria al 3277128024), che si snoda tra la Cappella dell’Assunzione della Vergine (la cui facciata del 1678 occulta in parte l’originaria cinquecentesca); la Cappella di San Rocco del 1760 con all’interno una tela che raffigura San Rocco, San Sebastiano, San Michele Arcangelo e S. Andrea d’Avellino; la Cappella di San Michele Arcangelo, che risale al 1741 e ha un altare sormontato dalla statua del Santo che uccide il drago e la Cappella della Madonna di Costantinopoli del 1735 con altare in pietra leccese e sopra la tela della Vergine invocata a protezione dall’invasione dei Turchi. Piccoli scrigni di arte sacra che, per un giorno, si svelano agli occhi dei visitatori, illuminati dalla luce calda del pomeriggio salentino. Info: 3277128024 e melpignanoinfopoint@gmail.com

Primavera tutto l’anno

L’Associazione Turistica Pro Loco di Taranto Aps, per il sesto anno consecutivo, ha progettato un’attività che coniuga turismo-ambiente-ecologia in un unico contenitore. ’info-point di Taranto diventerà infatti un luogo dove verranno raccolte delle bottiglie di plastica che saranno trasformate in fiori, piccole tendine o porta penne e saranno poi regalate ai turisti, attraverso dei laboratori che si effettueranno successivamente. Questo progetto ha lo scopo di sensibilizzare e stimolare la raccolta della plastica e il suo riutilizzo. Quest’attività sarà effettuata dall’11 aprile al 31 maggio presso l’info-point di Taranto in Piazza Castello (Galleria Comunale). Info 3899935679

Mercatino dell’antiquariato e Artigianato

Un tuffo nel passato al mercatino dell’antiquariato e artigianato di Cisternino. Domenica 20 aprile il Mercatino dell’antiquariato riempie il parcheggio in via Clarizia di tantissimi espositori, che espongono mercanzie d’ogni genere per soddisfare i desideri e le richieste dei più attenti collezionisti e amanti dell’antiquariato. Per tutti gli appassionati di oggetti antichi, numismatica, dischi su vinile, design, collezionismo, fumetti. Info 3889332676.

Otranto Antiqua

Antiquariato, modernariato e vintage sul lungomare di Otranto. Davanti alla bellissima costa adriatica salentina si tiene domenica 20 aprile “Otranto Antiqua”, mostra-mercato di antiquariato, modernariato e vintage organizzata da Comune di Otranto e associazione “Girasole”. L’evento, tra lungomare Terra d’Otranto e via Cristoforo Colombo, sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 18. Info

3402921566.

Pasqua sul Gargano

Gargano Natour propone una serie di appuntamenti per Pasqua. Si parte il 19 aprile con un doppio evento: tour culturale tra i luoghi del silenzio: Monte Sant’Angelo tra grotte, eremi e abbazie ed escursione sul Sentiero dei Trabucchi del Gargano. Per domenica 20 aprile, doppia escursione: in Foresta Umbra e la suggestiva alba a Monte Saraceno. Il 21 aprile, invece, Pasquetta con Escursione delle orchidee a Monte Sacro. Info garganonatour.it

Pasqua a La’nchianata

Pasqua a La’Nchianata: la festa della primavera e della famiglia si tiene domenica 20 aprile a Torricella: tra gli appuntamenti, “Caccia alle uova” tra natura e sorprese, “Il Leprotto Pittore Di Pasqua” (laboratorio creativo per piccoli artisti), relax, musica e tanto verde per una giornata da ricordare. Info: 344.0466626

Gravina Archeologica

Sabato 19, alle 10 è in programma Gravina Archeologica: Sulle tracce dell’antica Silvium: un viaggio nel tempo alla scoperta di una delle città più importanti della Peucezia. Si lascerà il centro abitato per intraprendere un suggestivo percorso, immersi nella natura e nella storia. Poi in cammino lungo sentieri circondati da muretti a secco fino alla collina di Petramagna, dove si trovava l’acropoli della misteriosa Silbìon/Sidion, divenuta poi Silvium in epoca romana, citata da importanti fonti classiche. Si proseguirà infine verso la scenografica necropoli del Padre Eterno, incastonata tra le pareti rocciose della gravina di Botromagno, in un paesaggio che racconta millenni di civiltà. Info 3403394708

Murgia Enjoy

Per molti amanti delle attività all’aperto e dei pic-nic quello di Pasquetta è un appuntamento immancabile che quest’anno, almeno stando alle previsioni meteo, dovrebbe essere favorito da una giornata serena. L’associazione Murgia Enjoy propone un’attività escursionistico-culturale in un bosco in agro di Cassano delle Murge meno noto e affollato rispetto alla Foresta di Mercadante. Al termine dell’attività i partecipanti all’iniziativa potranno, quindi, consumare il proprio pic-nic in piena serenità. Info 3283130450.

Visite al Parco di Rudiae

Sabato 19 (ore 17:00) e lunedì 21 aprile (ore 11:00), con un’apertura straordinaria nel giorno di Pasquetta, proseguono le visite guidate (ingresso 8/6 euro) nel Parco archeologico di Rudiae a Lecce.

Quello della città prima messapica (VII sec. a.C.) e poi romana (III sec. a.C.), nota soprattutto per aver dato i natali al padre della letteratura latina Quinto Ennio (239-169 a.C.) è uno dei siti archeologici più importanti del Salento, oggi fruibile grazie a un accordo stipulato tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brindisi e Lecce e A.R.Va srl – spin off dell’Università del Salento. Gli scavi, avviati sin dalla seconda metà dell’ottocento, hanno riportato alla luce aree di necropoli, tombe ipogee scavate nella roccia, porzioni delle fortificazioni messapiche, oltre a tratti di strade basolate, luoghi di culto ed edifici pubblici di età romana. Al centro dell’insediamento si conserva l’Anfiteatro romano, costruito durante il regno dell’imperatore Traiano (98-117 d.C.). Info e prenotazioni 3491186667 – 3495907685 – parcoarcheologicorudiae.it.

I dolci regionali

A Pasqua 2025 si riscoprono i gusti dolci della tradizione locale in Puglia, dalle scarcelle ai taralli dolci, dalle uova dipinte all’agnello pasquale a base di ‘pasta reale’ di mandorle, fino ai biscotti quaresimali pugliesi. Ma è anche l’occasione per pensare ai meno fortunati con la spesa sospesa, dove i consumatori hanno la possibilità di fare una donazione libera a favore dei più bisognosi.

Ricca la carrellata delle specialità regionali che si potranno scoprire nella sfilata dei dolci di Pasqua domani sabato 19 aprile, a partire dalle ore 10,00, nei mercati dei contadini di Campagna Amica a Lecce in Via 95° Reggimento Fanteria 110, a Taranto in Via Umbria 147, a Brindisi in Viale Appia 226 e a Foggia in Via Lenotti 61, ma iniziative sono previste anche negli agriturismi pugliesi.

Pasquetta in archeologia

In occasione della Pasquetta l’associazione Amici dell’archeologia in collaborazione con la Fondazione archeologica canosina e con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Canosa di Puglia, organizza il tour “ A spasso nel tempo”, il 21 aprile, alle ore 10 e alle ore 16, comprensivo dei seguenti siti: Mausoleo di Boemondo d’Altavilla (XII sec.d.C.), contenente le spoglie del principe d’Antiochia; Ipogeo Scocchera B(IV-III sec.a.C.), dove è possibile ammirare una deductio ad inferos affrescata; Battistero di San Giovanni(VI sec.d.C.), edificato per opera del Santo vescovo Sabino; Domus romana(I sec.a.C-I sec.d.C.), tipica abitazione romana d’età augustea.

Inoltre, il Parco archeologico di San Leucio sarà aperto straordinariamente dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15 alle ore 19. Info 3338856300.

Pasquetta nature fest

Una giornata all’insegna della natura, dell’avventura e della scoperta a Torre Guaceto, uno dei luoghi più affascinanti e protetti della Puglia. Lunedì 21 aprilesi vivrà una giornata di immersione nella natura alla scoperta della straordinaria biodiversità che rende questo luogo così speciale, accompagnati da esperte guide ambientali escursionistiche di Thalassia.

>Con il mare cristallino da un lato e la natura più pura dall’altro, Torre Guaceto è il posto ideale per passare una Pasquetta all’aria aperta, riscoprendo il valore di una giornata in piena armonia con la natura. Info www.cooperativathalassia.it

Alla scoperta di Equilibrio e Natura

Quest’anno, in collaborazione con diverse associazioni, il WWF invita a vivere una giornata all’insegna del benessere e della connessione con la natura. Un’occasione speciale per ritrovare l’equilibrio tra corpo, mente e ambiente. L’appuntamento, lunedì 21 aprile, è nell’OAsi WWF Monte Sant’Elia a Martina Franca con lezione introduttiva di Tai Chi, una seduta di yoga nel pomeriggio e, durante tutta la giornata, escursioni guidate nell’Oasi. Lungo i sentieri si svelano i segreti della natura, facendo scoprire le meravigliose orchidee che popolano l’area protetta. Un’esperienza unica per apprezzare la bellezza naturale che ci circonda. Info trulliegravine@wwf.it

La pasquetta dei bambini

Lunedì 21 aprile, dalle ore 17, piazza della Repubblica a Trani si trasformerà in un incredibile parco giochi all’aperto, pieno di colori, magia e tanto divertimento per tutta la famiglia. Appuntamento con artisti di strada, spettacoli circensi, musica dal vivo, mascotte e tanti momenti di puro divertimento. Info 3805272776.

Pasquetta ai Trabucchi

Quest’anno, per Pasquetta, appuntamento lungo la splendida costa tra Vieste e Peschici, dove il mare dell’Adriatico incontra antichi sentieri e tradizioni senza tempo. Il 21 aprile con PugliaTrekking si esplora il Sentiero dei Trabucchi. Il cammino si snoda tra scogliere e profumi di macchia mediterranea con il mare sempre al fianco a riempire occhi e cuore.

>Passo dopo passo, si incontrano i Trabucchi garganici, straordinarie costruzioni in legno sospese tra cielo e mare, veri e propri monumenti della tradizione marinara e patrimonio storico culturale della nostra Terra. Info 3471152492.