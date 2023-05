Ecoweekend tra aperture straordinarie, escursioni, famiglie in bici e raccolta rifiuti

Aperture straordinarie dei luoghi della cultura, impegnative e suggestive escursioni, famiglie in bicicletta e iniziative per la raccolta dei rifiuti e sensibilizzare sulle tematiche ambientali. Ce n’è per tutti i gusti nel secondo Ecoweekend di maggio. Ecco il tradizionale appuntamento con una selezione degli eventi in programma nella regione.

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com.

Plogging e M.A.R.E.

Sorgenia approda a Bari e Manfredonia con il plogging e sostiene il progetto M.A.R.E. (Marine Adventure for Research & Education)

In collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Bari, Sorgenia organizza per sabato 13 maggio alle 11 un grande evento di plogging, l’attività di corsa e raccolta di rifiuti che si svolgerà presso la spiaggia Pane e Pomodoro. I cittadini e tutti coloro che desiderano partecipare trascorreranno due ore impegnati nella pulizia del lido, coinvolti in un’azione pensata per prendersi cura attivamente dell’ambiente in cui si vive.

L’iniziativa si svolge in concomitanza con l’arrivo in porto del catamarano One, che effettuerà analisi e monitoraggi delle acque tra Ionio e Adriatico lungo un percorso di 1.400 miglia circumnavigando tutto il bacino adriatico. L’attività è realizzata in collaborazione con la cooperativa Erica e Amiu Puglia.

Martedì 16 maggio alle ore 11 la seconda tappa a Manfredonia organizzata con il patrocinio del Comune presso la spiaggia Castello. Anche qui i cittadini potranno prende parte all’iniziativa di sostenibilità ambientale.

Aperture al chiaro di luna

Nuova opportunità per contemplare, alla luce del tramonto, capolavori pugliesi di incomparabile bellezza. Sabato 13 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, mentre il cielo si colorerà di arancione sfumando via via verso il blu notte, Castelli, Musei e Parchi Archeologici apriranno eccezionalmente le porte al pubblico.

Oltre, quindi, al consueto orario di apertura, i luoghi d’arte afferenti alla Direzione Regionale Musei Puglia, saranno veicolo privilegiato di cultura anche dopo il calar del sole, al costo simbolico di 1 Euro.

Proposte culturali per tutta la famiglia renderanno speciale l’evento giunto quest’anno alla 19esima edizione. La serata sarà, in particolare, occasione per visitare la mostra “Antichi Popoli di Puglia. L’archeologia racconta” allestita al Castello svevo di Bari, per ammirare l’esposizione temporanea “Atlante” parte integrante del “Grottone” di Palazzo “Jatta” a Ruvo, dallo scorso 10 maggio, o ancora l’allestimento dei dipinti della collezione di Margherita di Savoia al Castello Svevo di Trani, ma anche semplicemente per apprezzare, in un orario insolito, Castelli, Musei e Parchi archeologici. Info musei.puglia.beniculturali.it

Fuori i rifiuti dal Parco

Nel Parco Naturale Regionale di Lama Balice al via ‘Fuori i rifiuti dal Parco’ la giornata di pulizie straordinarie quest’anno lancia l’idea della vigilanza attiva dei volontari nel Parco. Per l’evento di domenica 14 maggio 2023 preannunciati numerosi partecipanti con la grande mobilitazione del territorio.

La manifestazione promossa dai Circoli di Legambiente di Bari, Bitonto, Modugno e Cassano delle Murge e coordinata dal Parco Naturale Regionale Lama Balice, rappresenta una giornata di pulizia in occasione della nota campagna nazionale di Legambiente Spiagge e Fondali Puliti ed il Parco Naturale ha risposto alla chiamata di partecipazione anche con il suo patrocinio gratuito. Si preannuncia una grande partecipazione, con invito alle scuole e alle altre associazioni del territorio con inizio delle attività alle ore 9.30, con l’obiettivo di bonificare e ripulire dai rifiuti numerose aree degradate dell’area protetta e di lanciare a chi deturpa un forte messaggio di attenzione per la tutela e il decoro del territorio.

L’appuntamento è lungo la vecchia strada Palese-Modugno nelle vicinanze del Ponte antico di Lama Balice ed è organizzato in sinergia con il Parco, Enti, Amministrazioni Comunali e Associazioni.

Legno di Ulivo: paesaggio, Rinascita e Resilienza

Sabato 13 maggio al cinema Tartaro di Galatina, l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Laporta/Falcone-Borsellino di Galatina e il Club per l’Unesco di Galatina e della Grecìa Salentina – nell’ambito del progetto “Legnodi Ulivo” – organizzano un convegno dal titolo “Legno di ulivo – Paesaggio, rinascita e resilienza”.

Finalità del convegno è occuparsi della ricostituzione del paesaggio degli ulivi nel Salento dopo gli anni di crisi legati al marasma “xylella”, attraverso l’arte vista come strumento per ispirare e propiziare il ritorno a verdeggiare, fiorire e produrre dell’agroforesta degli ulivi salentini. Info 0836/568653.

Canyon explorer

Un trekking verso il fondo della gravina. Spostandosi verso l’arco ionico, si incontra quella che viene definita “la terra delle Gravine” dove antichi fiumi fossili sono la mastodontica traccia del passaggio dell’acqua verso il mare. La cittadina di Castellaneta sorge su una delle più belle gravine che si possono ammirare in Puglia, un fiume verdeggiante di specie arboree, di ecosistemi quasi intatti e pareti rocciose sul vuoto. È questo il contesto di un tipo di trekking denominato “raid” – in programma sabato 13 a Castellaneta – con il quale ci si pone l’obiettivo di una vetta o di un punto di interesse percorrendo pochi chilometri in favore di un importante dislivello. Info: 3471152492.

Passeggiata naturalistica

Sabato 13 maggio a Cassano delle Murge alle 9 è in programma una passeggiata naturalistica di 5 Km (a cura di Giuseppe Carlucci) con unto di partenza Contrada Perrotta. Nel pomeriggio, alle 18 Virtual Tour della Grotta Santa Maria degli Angeli (a cura del Club UNESCO di Cassano delle Murge), alle 20 spettacolo di “Magica scienza” (a cura di Associazione Multiversi) presso il Convento di Cassano delle Murge e alle 21 Osservazioni astronomiche (a cura di Associazione Culturale Andromeda) presso il Convento di Cassano delle Murge. info 392.3369394 e infopoint.acquaviva@gmail.com

La cena col grembiule

E’ in programma domenica 14 maggio, alle ore 20.30, sulla piazzetta della parrocchia di Sant’Antonio, “La Cena col grembiule” – edizione 2023, finalizzata a promuovere la cultura dell’accoglienza e della solidarietà.

L’evento, che gode del patrocinio del Municipio I, è organizzato dalla comunità del Santuario di Sant’Antonio in collaborazione con l’associazione Famiglia per tutti odv, che da 21 anni è al servizio dei minori e delle famiglie in condizioni di disagio promuovendo l’affido familiare come forma privilegiata di aiuto per sostenere il diritto dei minori a crescere in famiglia.

Tutti i partecipanti indosseranno un grembiule come simbolo del servizio e della solidarietà tra famiglie, tra generazioni, tra persone. L’evento è aperto a chiunque lo voglia: per parteciparvi è necessario portare con sé tutto l’occorrente per la cena: tavolo, sedie, posate piatti e bicchieri (no plastica) e tutta la bontà della cucina di casa per una cena da gustare in compagnia.

Na | Ma | Sté a Canosa

Domenica 14 maggio proseguono le iniziative del calendario Camin | Va | Ten, con giornate dedicate al wellness e all’outdoor tra la Murgia e l’Ofanto. Protagonista, stavolta, il territorio di Canosa di Puglia (BT), importante centro archeologico pugliese.

Si visiteranno, accompagnati da guide turistiche esperte e qualificate, gli ipogei della Necropoli di Pietra Caduta, risalenti all’età classica ed ellenistica, cavati nella calcarenite, la tipica roccia sedimentaria localmente chiamata “tufo”, in un paesaggio naturale colorato da vegetazione spontanea e coltivazioni, plasmato nei secoli dall’uomo attraverso numerose cave a cielo aperto e in sotterranea, queste ultime vere e proprie monumentali gallerie dalla configurazione labirintica, per la coltivazione del “tufo”, materiale strettamente connesso alla storia e all’archeologia canosina. Info 3804358827.

Bari floreale

Domenica 14 ore 17.30 appuntamento con la “Bari Floreale: passeggiata tra le architetture fiorite, ghirlande e maschere”. La passeggiata nella Bari più elegante si contraddistingue per leggerezza, decoro, giochi floreali e utilizzo di materiali più svariati. Biglietto da visita è il portone di palazzi sorti agli inizi del ‘900 che vi racconteranno la storia di una classe sociale emergente che strizzava l’occhio alla nobiltà. Info 3403394708.

Alla scoperta di Taranto vecchia

Proseguono con un nutrito numero di partecipanti i tour in Città Vecchia per gli amici dell’Aps Nobilissima Taranto e Tarantoindiretta.

Domenica 14 maggio, il professor Nello De Gregorio dell’Associazione Nobilissima Taranto e Angelo Galasso di Tarantoindiretta organizzano una passeggiata speciale per ammirare le straordinarie stratificazioni di una delle città più uniche al mondo attraverso preesistenze di strutture templari, postierle, resti di mura antiche, ipogei, edicole votive e ambienti rupestri.

Nella passeggiata di domenica 14 maggio, inconsueta visita al rinnovato e sempre più ricco di opere d’arte MUDI, Museo Diocesano di Arte Sacra. Info 340.5538931

BimBimBici

Tutti insieme per una allegra pedalata e per promuovere una mobilità attiva e l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi. A Brindisi è in programma BimbimBici: il percorso si svolgerà sul lungomare Regina Margherita, si transiterà all’interno della Stazione Navale per arrivare al Parco del Cillarese. Ad attendere al Parco ci saranno i volontari delle associazioni aderenti e le società che animeranno la festa con giochi, letture e attività. Info: info@fiabrindisi.it

Tutta l’amourgia che c’è: il canto degli alberi

Una passeggiata esperienziale sulla Murgia per farsi svelare il canto degli alberi. Appuntamento domenica 14 maggio a Toritto: dalle 10 si percorrono 4 km per inoltrarsi in un bosco di Quasano e ascoltare la musica prodotta da diversi alberi, arbusti e fiori della Murgia.

Le tradizioni ancestrali non avevano dubbi circa le capacità delle Piante di comunicare tra loro; nell’Antica Grecia si sosteneva che le piante potessero cantare precise melodie che l’uomo poteva ascoltare solo se disposto in un particolare stato emotivo. Oggi numerosi studi scientifici hanno rivelato come effettivamente gli alberi si scambino informazioni, messaggi di allarme e notizie sull’ambiente che li circonda. Info 3204481666.

Canne della Battaglia

Dopo il grande successo del tour delle masserie abbandonate, il FWT Barletta torna con un’escursione tra natura e storia antica, alla scoperta uno dei siti archeologici di maggior interesse di tutta la regione: Canne della Battaglia. Immersi tra gli ulivi e le fioriture primaverili, ci si inoltra lungo percorsi inediti e facilmente percorribili anche dai più principianti. Nell’escursione di domenica 14 maggio si visitano alcuni luoghi “accessori” alla sito archeologico, lungo un percorso ad anello: il Menhir, le antiche masserie, la fonte di San Ruggero, la stazione ferroviaria e il sito archeologico di San Mercurio.

Al termine del trekking si entra nel sito archeologico vero e proprio, visitando la cittadella medievale e l’antiquarium. Info qui.

Trekking dalla scogliera alle cave

Il richiamo del mare è più forte che mai, con lo sciabordio delle sue onde che si infrangono con forza, o con la calma piatta, che si tratti di uno scoglio in mezzo a un infinità di blu o un piccolo e colorato porticciolo di gozzi. Conoscerlo ed esplorarlo lo si può fare benissimo dalla costa, poiché la dura bancata rocciosa della scogliera è la materia calcarea su cui l’artista blu ha spaziato con il suo scalpello millenario. Grotte suggestive, immensi terrazzamenti, profonde cave di pietra che hanno dato vita alle cattedrali più belle di Puglia, specie costiere di vegetazione pioniera sono solo alcuni degli elementi che ci trasporteranno in una vera e propria dimensione parallela, su un tratto di costa che rientra nei più bei geositi costieri, tra storia dell’uomo e storia della terra. Sono questi gli ingredienti del Sea – trek, il trekking dalla scogliera alle cave proposto a Polignano a mare domenica 14 maggio da pugliatrekking.com.

Trekking all’Abbazia di Monte Sacro

Il 14 maggio si trascorre la giornata nel territorio di Mattinata, nel Parco Nazionale del Gargano. Si cammina nella lecceta salendo fino a 850 metri di quota e raggiungendo uno dei luoghi più suggestivi del Gargano: le rovine dell’abbazia medievale di Monte Sacro. Ci si immerge nei colori e negli odori che sono anche parte del pascolo di mucche, capre e pecore, protagoniste della tradizione casearia mattinatese. Dopo aver scoperto ed esplorato le rovine dell’Abbazia, guidati da Matteo Granatiero, esperto di prodotti del territorio, degusteremo diverse tipologie di formaggio approfondendo caratteristiche sensoriali e tecniche di lavorazione. Info garganonatour.it