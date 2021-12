Ecco il nuovo Piano regionale dei rifiuti: “chi inquina, paga”

Introdotto il sistema della tariffazione puntuale, valorizzazione dei rifiuti e apertura verso le necessità dei territori. Soddisfazione della Maraschio

Nelle parole dell’assessore all’Ambiente Anna Grazia Maraschio, gli obiettivi da perseguire nei prossimi 10 anni previsti nel nuovo Piano regionale dei rifuti: «la proposta – spiega l’assessore all’Ambiente Anna Grazia Maraschio – si basa su tre direttrici di sviluppo principali, ovvero la riduzione della produzione pro-capite dei rifiuti e l’incremento delle percentuali di raccolta differenziata, il riciclo e il recupero di materia delle frazioni differenziate, la riduzione degli scarti da avviare a smaltimento in discarica. L’aggiornamento dello strumento di pianificazione e di gestione dei rifiuti, comprensivo del Piano di gestione dei rifiuti urbani, Piano dei siti contaminati e Piano fanghi, è stato sviluppato assumendo come assi portanti i princìpi ispiratori dell’economia circolare e le direttive comunitarie, il pacchetto rifiuti, recepiti nell’ordinamento normativo nel settembre del 2020. Nell’ordinamento normativo nazionale.

La nuova strategia di gestione dei rifiuti urbani punta, nel 2025, a una riduzione della produzione dei rifiuti del 20 % rispetto alla produzione del 2010, attraverso azioni finalizzate al riutilizzo e al riuso, attivando misure specifiche a monte della filiera del riciclo, sin dal segmento della produzione».

Il principio “chi inquina, paga”

Per la raccolta differenziata, l’obiettivo è «il 65% al 2022, il 70% al 2025 – spiega Maraschio – per raggiungere questi obiettivi, supporteremo i Comuni nel raggiungimento di questi obiettivi con formazione e informazione.

Per il raggiungimento di questi obiettivi abbiamo introdotto nel Piano il sistema della tariffazione puntuale. Sarà un sistema anche per introdurre e rendere concreto il principio che “chi inquina paga”, perché ciascuno sarà chiamato a pagare in relazione a quanti rifiuti produce.

L’aggiornamento degli standard tecnici dei servizi porta a porta da avviarsi nel 2022 con i Comuni, da un lato coglierà gli esiti delle esperienze del sistema porta a porta maturati in questi anni, dall’altro consentirà l’introduzione organica della tariffazione puntuale.

Dobbiamo mirare e raggiungere l’obiettivo di avere una raccolta differenziata di qualità, perché questo ci consentirà di arrivare ad utilizzare le discariche in maniera residuale.

Per tutte le frazioni da raccolta differenziata e frazione organica, il Piano introduce misure volte all’ammodernamento e allo sviluppo di impianti di trattamento finalizzati al recupero di materia, ovvero alla massimizzazione della produzione di materia prima-seconda. L’obiettivo è quello di promuovere sul territorio la realizzazione di impianti per lo sviluppo di un vero mercato dei prodotti riciclati, mercato che oggi in Puglia stenta a decollare.

Rafforzare gli impianti

La pianificazione regionale, pertanto, intende rafforzare gli impianti di secondo livello, all’interno dei quali i rifiuti vengono trasformati in “non rifiuto”, con potenzialità di commercializzazione e riutilizzo nei cicli produttivi.

Citiamo gli impianti di prossima realizzazione di Monte Sant’Angelo, per il recupero della plastica e successiva produzione di granulo, ovvero l’impianto di trattamento della carta di Ugento, ma anche impianti di recupero di frazioni minori, necessari alla chiusura del ciclo.

Il Piano programma il rafforzamento dell’impiantistica pubblica dedicata al recupero del vetro o alla produzione del cosiddetto “pronto forno”, destinato al recupero finale presso le vetrerie, già oggi operanti in Puglia.

La pianificazione propone un raggio di approfondimento che va oltre il riciclo, prevedendo soluzioni di supporto anche per il segmento del reimpiego della materia prima-seconda in uscita dagli impianti di trattamento e recupero menzionati. Ne è un esempio la previsione di misure specifiche nel ciclo della carta e cartone all’interno del territorio regionale, per la quale il Piano promuove la realizzazione di una cartiera. Non era mai stata prevista in precedenza. Una soluzione tecnica che potrebbe essere individuata attraverso il coinvolgimento dei soggetti direttamente coinvolti nella filiera della carta e cartone, quali AGER, CONAI, COMIECO, Regione e ANCI.

Il Piano intende rafforzare l’impiantistica pubblica, tuttavia, è necessario ricordare che il Piano non esclude la presenza di impianti privati, così come ci chiede l’Europa. Il Piano intende rafforzare l’impiantistica pubblica dedicata al trattamento e alla valorizzazione della frazione organica con produzione di compost. Si citano l’impianto nel Comune di Bari, la cui entrata in esercizio è programmata nel 2022; la realizzazione di nuovi impianti nelle province di Brindisi, di Foggia e nella provincia di Lecce; il potenziamento dell’impianto esistente a Taranto.

Con le prime misure da attuare nel breve termine, già dal 2022 sarà garantita l’autosufficienza regionale per il recupero della frazione organica prodotta dai Comuni pugliesi.

La definizione di un quadro di pianificazione chiaro e aggiornato consentirà all’AGER e ai Comuni di affrontare tempestivamente la programmazione degli interventi per la partecipazione ai bandi PNRR al ciclo dei rifiuti urbani pubblicati ad ottobre.

Per quanto concerne trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, saranno attuate politiche di dismissione degli impianti più obsoleti, in coerenza con la riduzione dei flussi prevista già nel breve e nel medio periodo. Recependo l’obiettivo comunitario, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità dei rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10% o a una percentuale inferiore del totale dei rifiuti urbani prodotti, il Piano non prevede la realizzazione di nuovi impianti di discariche pubbliche e fissa già al 2025 l’obiettivo intermedio del conferimento in discarica di un quantitativo massimo, pari al 20% del totale dei rifiuti urbani prodotti.

In linea con le strategie nazionali, che non prevedono investimenti per gli impianti di trattamento meccanico biologico, si procederà alla graduale dismissione di alcuni impianti a scadenza della relativa concessione, mantenendo in esercizio solo gli impianti TMB ubicati nei Comuni di Deliceto, Cerignola, Bari e Manduria, rispetto ai 9 attualmente in esercizio.

Il trattamento della frazione secca del rifiuto indifferenziato sarà invece garantito dagli impianti di produzione di combustibile solido secondario, ubicati nei Comuni di Manfredonia, Brindisi e Cavallino, al fine di massimizzare il successivo recupero di tale frazione presso gli impianti di coincenerimento, oggi esistenti e in esercizio nei Comuni di Manfredonia e Massafra.

Inoltre, al fine di incrementare il recupero di materia della filiale del rifiuto indifferenziato, è programmata la realizzazione di impianti ReMAT, in modo da massimizzare l’intercettazione delle frazioni riciclabili a monte degli impianti di TMB e degli impianti di produzione di CSS.

Il fabbisogno impiantistico stimato per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento dell’indifferenziato verrà dunque soddisfatto unicamente facendo ricorso alle volumetrie di discariche di proprietà pubblica oggi disponibili e autorizzate. Tale scelta consentirà anche la gestione operativa dei siti pubblici di discarica non esauriti, garantendo da un lato la riduzione delle tariffe di smaltimento, dall’altro la chiusura definitiva e la corretta post gestione dei siti.

La distribuzione dei siti nel territorio regionale è stata definita su scala provinciale, nel rispetto dei principi di economicità e prossimità dei Comuni conferitori.

Il caso Martucci e Corigliano

Per quanto riguarda le previsioni di Piano di due discariche, la discarica Martucci e la discarica di Corigliano, vogliamo dire una volta per tutte che nessuna delle scelte contenuta nel Piano, che non sono scelte chiuse, ma sono scelte che lasciano davvero aperte altre possibilità, anche di individuazione di soluzioni concrete diverse, non sono scelte che sono state operate sulla testa dei cittadini o senza tener conto delle risultanze oggettive, che sono state valutate tutte, compresa l’esistenza di contratti di concessione in essere, che, se ignorati, potrebbero avere anche ricadute significative da un punto di vista economico sulla testa dei cittadini.

Se ci fossero dati oggettivi che ci consentissero di accogliere la richiesta formulata di non considerare queste discariche o di non inserirle nel Piano, quindi non di considerarle in concreto, di non inserirle nel Piano, questo percorso sarebbe sicuramente seguito, fermo restando che comunque all’interno del Piano, tanto per quanto riguarda la discarica di Corigliano quanto quella di Martucci, c’è la possibilità concretamente di perseguire altre scelte, se dovessero i Sindaci, così come stanno richiedendo, voler ricercare altre soluzioni.

No termovalorizzatori

In linea con quanto già esposto sulle discariche, il Piano non prevede la realizzazione di termovalorizzatori, tecnologia che non concorre agli obiettivi di riciclaggio e che pertanto deve essere superata nello scenario di medio-lungo termine.

Il Piano non tratta le specifiche localizzazioni, ma fornisce gli strumenti per raggiungere quegli obiettivi che ci siamo posti, obiettivi ambiziosi ma assolutamente raggiungibili, in linea con le sfide dei prossimi anni e con le strategie ambientali chieste con forza dalle nuove generazioni.

La visione di questo Piano – conclude l’assessore all’Ambiente – è quella di andare a riduzione nella produzione dei rifiuti».

Un Piano complesso che richiederà sicuramente aggiustamenti in corso d’opera ma che dovrà scontrarsi con le necessità reali dei territori e il giudizio delle associazioni ambientaliste. È stato fatto per intercettare fondi pubblici, statali ed europei, e migliorare la differenziata, ma finché il cittadino non pagherà meno tasse, difficilmente potrà sposare qualunque progetto.