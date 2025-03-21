Earth Hour 2025, torna la più grande mobilitazione del WWF: l’impegno di ognuno di noi per la salute del pianeta. Le iniziative in Puglia

L’Ora della Terra quest’anno si celebra sabato 22 marzo alle 20:30 con 60 minuti di mobilitazioni e spegnimenti in tutto il mondo. WWF Italia lancia una challenge online invitando tutti a regalare un’ora del proprio tempo al Pianeta e al nostro futuro

Nel 2024 innumerevoli sono stati gli eventi estremi che hanno provocato la perdita di vite umane, beni e natura in tutto il mondo. E il 2025 non è da meno, a cominciare dai molteplici roghi divampati a Los Angeles dove interi quartieri sono stati ridotti in cenere, fino alle recenti alluvioni che hanno ancora una volta flagellato diverse regioni d’Italia. Queste condizioni estreme si stanno verificando sempre più frequentemente in paesi dal clima analogo a quello californiano, come i Paesi mediterranei, aumentando così il rischio per la salute e la sicurezza delle persone in tutto il Pianeta.

Eppure paradossalmente stanno vengono negate sempre più le evidenze scientifiche e al tempo stesso sembrano restringersi gli spazi di partecipazione. Per questo è quanto mai importante rimanere uniti e agire per contrastare la crisi climatica e perdita di biodiversità, emergenze che hanno impatti negativi anche sulle vite degli esseri umani. Ha dunque ancora più forza il messaggio che parte sabato 22 marzo, dalle 20:30 ora locale, quando tornerà l’Ora della Terra, la più grande mobilitazione ambientalista al mondo organizzata dal WWF giunta alla sua 19esima edizione a sostegno e celebrazione del nostro Pianeta.

Una challenge per la natura

In ogni gesto che compiamo è essenziale la tutela della Natura perché da essa dipendono la nostra salute e la nostra sicurezza, oggi e nel futuro. Il WWF Italia per questo lancia una challenge per invitare le cittadine e i cittadini a regalare un’ora del proprio tempo alla natura e a sé stessi, scegliendo l’azione che più gli è congeniale: piccoli gesti che per il Pianeta possono però voler dire tanto.

La stessa challenge sarà proposta anche al mondo delle aziende, considerate come ‘agente di cambiamento’ fondamentale, quando si impegnano in pratiche socialmente e ambientalmente responsabili. In particolare, le aziende coinvolte proporranno delle azioni nell’ambito delle loro attività di coinvolgimento dei dipendenti, promuovendo comportamenti dedicati alla Natura e alla sostenibilità attraverso i propri canali di comunicazione interna. Leonardo Hotels, ad esempio, aderisce all’Earth Hour 2025 spegnendo le luci per un’ora in tutte le sue proprietà europee. In Italia poi, dalle 20:30 alle 21:30, le strutture firmate Leonardo Hotels spegneranno o ridurranno del 20% l’illuminazione delle aree comuni e, dove possibile, anche degli spazi esterni. Inoltre, verranno esposti materiali informativi per incentivare i viaggiatori a contribuire all’iniziativa con piccoli gesti eco-friendly e per invitare gli ospiti a condividere sui social la loro azione sostenibile.

Ora della terra, ma anche “Ora dell’Acqua”

Quest’anno, anche in occasione della Giornata mondiale dell’acqua che ricorre anch’essa il 22 marzo, il WWF concentrerà le azioni in particolare sul tema dell’acqua, il bene comune per eccellenza che rappresenta una risorsa preziosa ma limitata e sempre più a rischio a causa di fattori quali inquinamento, sfruttamento eccessivo, alterazioni fisiche degli habitat acquatici e cambiamento climatico. Si tenga, inoltre, conto della riduzione della disponibilità d’acqua che negli ultimi 30 anni in Italia si è ridotta del 19% (ISPRA 2022) rispetto al precedente periodo. Siccità ed eventi piovosi estremi stanno mettendo a dura prova vite ed economie: il valore economico annuale dell’acqua e degli ecosistemi d’acqua dolce è stimato in 58mila miliardi di dollari, pari al 60% del Prodotto interno lordo (PIL) globale. La crisi idrica minaccia non solo l’economia, ma anche la sicurezza alimentare e la sostenibilità. Fiumi, laghi e zone umide sani sono essenziali per la sicurezza idrica e alimentare, per l’adattamento al cambiamento climatico e per il sostegno della biodiversità, ma forniscono anche valori culturali e spirituali inestimabili che sono vitali per il benessere delle persone in tutto il mondo.

Gli spegnimenti e le ore donate al Pianeta

Fin dalla sua ideazione in Australia nel 2007, Earth Hour, l’Ora della Terra, si è caratterizzata per lo “spegnimento delle luci”, a cominciare da quelle di luoghi simbolici in tutto il mondo: tenere al buio per un’ora gli edifici più famosi del pianeta ha richiamato l’attenzione delle istituzioni mondiali sulla necessità di contrastare il cambiamento climatico. Ma l’Ora della Terra è più di un gesto simbolico; è un movimento che negli ultimi anni ha ispirato e mobilitato miliardi di persone a livello globale, ricordandoci la nostra responsabilità individuale e collettiva nel creare un futuro di speranza e capacità di resilienza per il nostro Pianeta.

E così anche quest’anno, mentre i monumenti, le piazze e le case di tutto il mondo si spegneranno, il WWF invita tutti a “Regalare un’ora per la Terra”, dedicando 60 minuti a fare qualcosa di utile e positivo per il nostro Pianeta. Nel 2024, oltre 410mila ore sono state “donate” al nostro Pianeta da sostenitori in ben 190 Paesi, rappresentativi del 90% del territorio mondiale, rendendo così “Earth Hour” l’ora più importante per la Terra: momenti di educazione ambientale, pulizia di spiagge e luoghi naturali, escursioni e attività in parchi e riserve, letture e cene a lume di candela… anche quest’anno sono tantissime le iniziative organizzate in tante parti d’Italia e in tutto il mondo.

Earth Hour in Italia, le città si mobilitano

In Italia il WWF ha attivato la sua rete di volontari che organizzeranno eventi e attività di sensibilizzazione per coinvolgere il pubblico e per sensibilizzarli sull’importanza di ogni gesto concreto per la difesa del Pianeta e quindi del nostro benessere. Inoltre, hanno invitato i Sindaci del loro territorio ad aderire a Earth Hour chiedendo lo spegnimento delle luci dei principali monumenti del loro comune. Al momento sono 32 gli eventi organizzati dalle realtà locali del WWF e hanno già aderito all’iniziativa 99 comuni, ma in queste ore molte altre realtà si stanno unendo a questa grande iniziativa per contrastare il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità.

L’appuntamento nazionale è a Roma al Colosseo, nell’area pedonale di Largo Gaetana Agnesi. Qui dalle ore 18:00 l’artista Greg Goya realizzerà una sua nuova opera di “Fast Art” dedicata all’Ora della Terra “TURN IT OFF” mentre alle ore 20:30 sarà invece possibile assistere allo spegnimento del Colosseo. Gli spegnimenti nella Capitale riguarderanno anche le luci delle facciate esterne e del cortile interno del Palazzo del Quirinale, delle facciate esterne e del cortile interno di Palazzo Madama, delle facciate esterne di Palazzo Montecitorio e della facciata principale di Palazzo Chigi.

Le luci si spegneranno anche a Piazza San Pietro, dove saranno al buio la Cupola, la facciata e il colonnato della Basilica. Nell’anno giubilare lo Stato del Vaticano e la Santa Sede hanno infatti aderito a Earth Hour. Lo spegnimento della Cupola rappresenterà non soltanto l’adesione dello Stato della Città del Vaticano, ma anche quella della Santa Sede, come riflesso universale dell’Autorità del Santo Padre. Un evento ancora più significativo considerando lo stato di salute del Santo Padre.

Al momento, oltre Roma, hanno aderito anche tanti capoluoghi di regione: Napoli, dove si spegneranno le luci del Palazzo San Giacomo, Firenze, dove lo spegnimento riguarderà il Palazzo Vecchio, Torre Arnolfo, Ponte vecchio, Statua del David a Piazzale Michelangelo, Torre e Porte storiche, Venezia con Piazza San Marco, Ancona dove verranno spente le luci del Monumento ai caduti del passato, la statua di Piazza Cavour e il Teatro delle Muse, Como con Villa Gallia e Villa Saporiti, Bari con lo spegnimento dei candelabri monumentali nel tratto di lungomare dalla spiaggia di Pane e pomodoro fino alla sede dell’Autorità portuale in piazzale Cristoforo Colombo. A Noci (Bari) verranno spente le luci dell’Anfiteatro e della Villa Comunale. A Lecce, luci spente in Piazza Italia (Porta San Biagio) e a Bologna resteranno al buoi la Fontana del Nettuno e Palazzo Re Enzo. Gli spegnimenti riguarderanno anche numerosi parchi e riserve, ad iniziare da quelli abruzzesi dove hanno aderito tutte le aree naturali protette nazionali: dallo storico Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise al Parco Nazionale della Maiella, dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga fino alla costa con l’Area Marina Protetta di Torre del Cerrano.

L’ora della Terra in Puglia

A Bari il WWF Levante Adriatico dà appuntamento a tutti alle 19,00 da Buo’ – Crudo, Cotto e Mangiato (via Mameli 4), con i suoi volontari che saranno a disposizione per fornire informazioni e consigli, raccogliere adesioni all’Associazione, dialogare con i Cittadini. Dalle 20,30 alle 21,30, in contemporanea con il resto del mondo, le luci del bistrò Buo’- Crudo, Cotto e Mangiato saranno spente e sostituite da candele. La serata sarà arricchita dalla presenza di numerose altre realtà e da alcune proiezioni, all’interno di “Le strade del Fuori BIF&st”.

A Toritto le luci si spegneranno simbolicamente per un’ora in Piazza Aldo Moro. Le altre aree interessate dallo spegnimento saranno: Palazzo Comunale (Via Municipio), Piazza Vittorio Emanuele II, Corso Umberto I, il Campanile della Chiesa Madre (Parrocchia San Nicola)

Le attività, a cura del WWF Alta Murgia Terre Peucete, partiranno però dalle 19,30 con un ricordo del presidente onorario Fulco Pratesi e andranno avanti per tutta la serata, con informazioni sull’attività del WWF, proiezioni video, dialogo con gli studenti delle scuole cittadine, per arrivare alle 20,29, quando si terrà il Conto alla rovescia per lo spegnimento delle luci e l’accensione del simbolo “60+” (rappresentativo dell’iniziativa). Durante l’ora di buio fino alle 21:30, si svolgeranno altre attività. I volontari WWF invitano ogni partecipante a portare con sé una torcia a pile per le attività durante l’ora di spegnimento. In caso di condizioni meteorologiche avverse, le attività saranno trasferite presso la Sala Consiliare del Comune di Toritto.

Il WWF Brindisi organizza una “Pedalata per il clima” nelle vie del centro con partenza alle ore 20,00 dalla casa di quartiere Minimus (via Bastioni San Giorgio, 64) per raggiungere i monumenti spenti: Colonne Romane, palazzo Nervegna e complesso monumentale Vasche limarie/porta Napoli/bastione Carlo V.

Anche i volontari del WWF Trulli e Gravine partecipano all’evento mondiale con due iniziative gratuite per vivere insieme il contatto con la natura e promuovere la consapevolezza ambientale. La prima proposta è una Passeggiata a Palagianello con ritrovo alle 18:00 presso il punto di incontro in Vico Conte, per addentrarsi tra i vicoli della città e arrivare in pineta al tramonto. Ci si sposterà poi al Castello Stella Caracciolo per assistere allo spegnimento delle sue luci alle 20,30, e avere un momento di riflessione sull’importanza del risparmio energetico e sul legame con la natura che ci accoglie e ospita ( Info: 3664686515)

La seconda iniziativa del WWF Trulli e Gravine è una Passeggiata a Noci, con partenza alle ore 17,00 e arrivo alle ore 20,00 all’Anfiteatro di Noci (Via J. Kennedy). Il cammino prevederà soste con momenti di riflessione sui due temi principali della giornata: Acqua e Terra, e si concluderà con una fiaccolata finale presso l’anfiteatro (Info: Info Point Noci: 3802655378; Noci My Destination: 3773222328)