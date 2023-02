E’ green il primo weekend di febbraio tra erbe, olio, mostre ed escursioni

E’ il primo Ecoweekend di febbraio. E se anche la Puglia si attende la stretta e la morsa del gelo, il fine settimana può essere il momento ideale per dedicarsi (ben coperti) a un’uscita fuoriporta alla ricerca della bellezza dei nostri territori. Ecco i principali appuntamenti in Puglia a tema green

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com.

La corona di pietra della Murgia

Un cammino suggestivo tra paesaggio, storia, natura e tradizione per scoprire una Terra molto cara e sempre fedele all’imperatore svevo che rese grande la Puglia. Un trekking ricco di storia e cultura che farà immergere nello spirito di Federico II rivisitando questa terra, come vista dai suoi occhi, attraversando mulattiere e sentieri sconosciuti, boschi di querce e infinite distese di pascolo roccioso in un paesaggio di rara bellezza nel cuore della Puglia imperiale. Appuntamento domenica 5 febbraio a Castel del Monte aalla scoperta della Corona di pietra di Federico II, il più bello dei Castelli ancora intatto della rete castellare strategicamente posta sui fianchi dell’antica Via Appia. Info 3471152492

Trekking per single

Per scoprire le bellezze del territorio e conoscersi tra persone che condividono le stesse passioni. Nel mese degli innamorati, Gargano Natour lancia una nuova iniziativa: il trek dating per single. L’appuntamento è per domenica 5 febbraio, un percorso semplice, ad anello, di 10km a Bosco Quarto che permetterà di conoscere i suoi punti più suggestivi e le tracce della antica decauville, la ferrovia costruita nel bosco per spostare il tronchi e legname fino alle segherie.

Tra gli altri appuntamenti del weekend, domenica Gargano Natour propone anche il Trekking delle orchidee sul sentiero panoramico dal mare a Monte Saraceno (Mattinata). A partire dal livello del mare, si sale su Monte Saraceno per raggiungerne la parte più alta. Lungo il cammino, affacciato sul mare, si incontreranno le prime orchidee selvatiche in fiore del 2023. Una volta giunti sulla cima di Monte Saraceno visita alla necropoli, testimone della presenza dei dauni, un popolo che circa 3000 anni fa si spostò dall’altra sponda adriatica verso il Gargano per poi assimilarsi con le popolazioni locali. Pranzo a sacco a fine trekking, in spiaggia se le condizioni meteo lo permetteranno. Info garganonatour.it

Trekking tra le cripte rupestri

La Gravina di Petruscio può essere definita uno di quei tesori inestimabili che la nostra terra custodisce gelosamente. Un archivio storico eccezionale, un diario fatto di memorie di acqua e roccia che sono state la culla delle più incredibili civiltà. Questa gigantesca spaccatura lunga quasi 4 chilometri e profonda più di 100, sembra voler celare a chi le esplora, le vie d’accesso per uno dei più spettacolari sistemi di villaggio trogloditico fatto di abitazioni e luoghi di culto. Non c’è sentiero che ci possa condurre facilmente alla scoperta di questo luogo, solo tenacia, silenzio e spirito d’avventura. Sabato 4 febbraio è l’occasione ideale per scoprirla: appuntamento a Mottola per Canyon raiders, trekking tra le cripte rupestri. Info 3471152492 (clicca per ingrandire)

Egnazia e il mare

Una visita speciale che farà conoscere Egnazia sotto il profilo storico e naturalistico. Domenica 5 febbraio si parte infatti con una passeggiata tra gli orti e la piana degli olivi monumentali dalle forme scultoree e stravaganti, millenari, contorti e piegati dalla forza del vento. A far da cornice saranno le mura messapiche, l’acropoli e l’antico porto della città romana e da qui sarà possibile spaziare con lo sguardo dal bellissimo skyline di Monopoli a quello di Torre Canne con il suo faro, ottima posizione per scattare foto naturalistiche.

Si giunge in seguito al Museo Archeologico Nazionale di Egnazia, recentemente ristrutturato, per conoscere la storia di Egnazia, i miti e la sua evoluzione dall’età del bronzo al medioevo. E infine, ci si “immerge” letteralmente nella nuova sezione museale dedicata al mare di Egnazia. Un allestimento emozionale che ruota intorno alla ricostruzione di un paesaggio sottomarino che si snoda tra oggetti sopravvissuti ad antichi naufragi, video multimediali e proiezioni interattive, il tutto dedicato all’archeologia subacquea. Info 3470081412.

Caccia al tesoro

Il 5 febbraio sarà una domenica diversa e all’insegna del divertimento. Mappa alla mano, ci saranno luoghi da scoprire, indizi da trovare ed enigmi da risolvere. E’ la caccia al tesoro nel centro storico di Martina Franca. L’attività è rivolta agli adulti e ai bambini accompagnati. Tutti i partecipanti verranno suddivisi in squadre di 8 persone fino ad un massimo di 5 squadre. Info 3485109524.

Impariamo a riconoscere le erbe spontanee edibili

Domenica 5 febbraio, meteo permettendo, la ODV Mottola Attiva sarà ospite dell’azienda agricola “Il Carrubo” di Mottola, dove con l’aiuto della prof.ssa Porsia Caragnano si trascorrerà una mattinata ad apprendere come riconoscere le numerose erbe spontanee edibili, presenti sul nostro territorio. La prof.ssa Caragnano, inoltre, informerà su come conservare alcune erbe e sulle proprietà benefiche che hanno sul nostro organismo. Per chi vorrà partecipare il punto di ritrovo è davanti l’ingresso della Villa Comunale di Mottola alle ore 9.30, info 3209679354.

“Da l’oleastro alla raccolta delle olive”

Inaugurata venerdì 3 febbraio, al Museo Civico di Bari fino al 28 febbraio è visitabile la mostra “Da l’oleastro alla raccolta delle olive”, una personale del pittore pugliese Tony Prayer che ben si inserisce nel percorso di valorizzazione degli artisti del territorio che il museo e l’amministrazione comunale stanno portando avanti.

La mostra, allestita nelle due sale temporanee del museo, consta di oltre 30 opere, olio su tela, acrilico e tecnica mista. Grandi dipinti e bozzetti che comunicano sensazioni ed emozioni tanto silenti quanto eloquenti, capaci di rivelare l’essenza più vera e profonda dell’animo dell’artista. Di un caldo colore oro antico, gli ulivi vivono sui terreni più aspri con i loro imponenti tronchi dolorosamente contorti e feriti dal gelo e dell’arsura. Vasti campi di ulivi pugliesi, ognuno con la sua particolare identità, che portano sulle spalle secoli di miti, di simboli e di storia.

La mostra, realizzata anche grazie ai suggerimenti di Paola Bibbò, già direttrice del museo, sarà aperta al pubblico secondo gli orari del museo, dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30; domenica dalle 9.30 alla 13.30. Il biglietto d’ingresso al museo (intero 5 €, ridotto 3 €) comprende la visita alla mostra.Info: 080 5772362, info@museocivicobari.it e www.museocivicobari.it.

Alla scoperta di Taranto Vecchia

Sabato 4 febbraio alle 17.30 appuntamento con “Alla scoperta di Taranto Vecchia”. Si passeggia tra i palazzi nobiliari e gli antichi monumenti della parte alta del centro storico, come la Cattedrale di San Cataldo e la chiesa di San Domenico. Si entra poi nel cuore pulsante di Taranto vecchia, tra vicoletti nascosti, scorci e preziose testimonianze del quartiere bizantino illuminati dalla luce suggestiva dei lampioni a forma di lampara! Venite con noi e scoprirete la storia millenaria di Taras. Info 3403394708.

In bici a Monopoli

In bici per il centro storico di Monopoli con la sezione di Bari della Fiab. Domenica 5 febbraio, guidati dal presidente del CTG di Monopoli prof. Cosimo Lamanna, ci si immerge nei vicoli e nelle stradine del centro storico alla scoperta (su due ruote) delle tante bellezze di Monopoli. Dopo la visita, una sosta e poi si raggiungere la stazione per il ritorno in treno. Info 338-3118834.

Amor fati – camminata filosofica

Una camminata filosofica. E’ questo il senso di Amor fati, in programma domenica 5 febbraio a Bosco Quarto (con raduno nello spiazzo di fronte all’entrata laterale del cimitero di San Giovanni Rotondo).

La camminata filosofica è una escursione in cui oltre a godere della bellezza dei luoghi attraversati, si esercita il pensiero. Infatti durante il percorso sono previste frequenti pause in cui offrirò delle riflessioni sul tema della finitudine favorendo un dialogo profondo tra i partecipanti. È una camminata che si fa in un clima di silenzio per ascoltare la nostra interiorità. Info: www.pratichefilosofiche.it

Frammenti di Murgia

Un trekking speciale per parlare della vera leggenda dello Jazzo del Demonio così come riportata sul libro Frammenti di Murgia, scritto dalle venti guide ufficiali del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Domenica 5 febbraio si parte da Masseria Carlucci, una splendida masseria fortificata del 1770 per raggiungere prima il bosco di Lamapagliara con il suo splendido Jazzo e poi, seguendo il Regio Tratturello Canosa Ruvo, si giunge allo Jazzo del Demonio e all’omonima grotta dalla quale la leggenda narra sia uscito il maligno in persona. Info e prenotazioni 3405488636.

Le antiche mura di Castro e l’insenatura dell’Acquaviva

Abitata fin dalla preistoria e conosciuta dai Romani come Castrum Minervae, Castro è una città posta sulla costa adriatica che conserva le tracce archeologiche dei popoli del Mediterraneo. Sabato 4 febbraio si andrà alla scoperta di questa realtà, attraverso un itinerario che si snoda tra le vie che costeggiano le antiche mura e il Castello Aragonese. Attraversando tratturi e sentieri, dove querce e carrubi arricchiscono il paesaggio, giungeremo nell’insenatura dell’ Acquaviva nota per le sue numerose sorgenti rinfrescanti. Info www.18meridianoescursioni.it/eventi/

Escursione lungo la Via di San Benedetto

A Noci domenica 5 febbraio appuntamento per conoscere il primo tratto della “Via di San Benedetto” (Itinerario 01 della NociGreenWay) tracciata su antiche vie, in agro di Noci con partenza dall’Abbazia Benedettina della Madonna della Scala: il tutto si svolgerà tra le più antiche architetture a secco nocesi, boschi, masserie e tanto altro ancora. Info 345 5077161

Erano Li Foggi…

Una passeggiata ecologica per promuovere la conoscenza e il ripristino di un’importante area umida bonificata negli anni ’30 del secolo scorso e oggi inclusa nel Parco regionale Litorale di Punta Pizzo e Isola di S. Andrea. Domenica 5 febbraio appuntamento con “Erano Li Foggia”, con ritrovo e partenza alla foce del Canale dei Samari alle ore 9 e rientro intorno alle 12.

Il Sentiero dei cento scalini

Un’escursione a Santa Cesarea Terme, tra un trekking lungo i Sentieri e i tratturi del Parco Naturale Costa d’Otranto-S.Maria di Leuca , esplorando l’incantevole Baia di Porto Miggiano con la sua meravigliosa spiaggia dei cento scalini. Domenica 5 febbraio si vive un’emozionante avventura all’insegna della natura e della consapevolezza ambientale, riscoprendo tesori unici della nostra costa salentina. Info www.naturalmentesalento.it

Trekking Bosco di Rauccio e la foce dell’Idume

Un trekking facile per esplorare un parco poco conosciuto ma dalle grandi potenzialità, il Parco naturale regionale bosco e paludi di Rauccio. Domenica 5 febbraio si parte dal suo centro visite, una maestosa masseria fortificata di epoca cinquecentesca per poi immergersi in una splendida lecceta, raro esempio di come si presentava in passato gran parte del territorio salentino. Si costeggiano tratti di palude e poi ci si sposta anche sulla costa per una sosta in spiaggia e una camminata a fianco alle dune di Torre Chianca. Prima di riprendere la via del ritorno, ci sarà la possibilità di ammirare le acque cristalline della foce dell’Idume, un incantevole specchio d’acqua sorgiva che ospita molti uccelli migratori. Info: 351 5358225

La Riserva naturale “Bosco delle Pianelle”

Si va alla scoperta della Riserva Naturale Regionale Orientata “Bosco delle Pianelle”, un’area naturale protetta situata nel comune di Martina Franca, in provincia di Taranto e che occupa 590 ettari. Domenica 5 febbraio appuntamento con la visita all’interno di quello che rappresenta un polmone verde di notevole importanza naturalistica la cui flora è caratterizzata principalmente da roverelle, fragni e lecci ma anche carpini neri, olmi, e corbezzoli. Info www.18meridianoescursioni.it/eventi/

Alla scoperta di Grottaglie

Grottaglie – Appia InsideOut: la città delle ceramiche sarà protagonista di questa nuova visita guidata alla scoperta dei luoghi della via Appia e dei suoi ancestrali paesaggi. Il raduno è in programma domenica 5 febbraio alle ore 10:30 presso il parcheggio in via Leone XIII, 3. Info 3458723113

La Cattedrale di Barletta. La storia e le epigrafi

Torna la visita alla Cattedrale di Barletta con la descrizione della sua storia e delle epigrafi contenute. Domenica 5 febbraio la visita sarà effettuata da Luisa Filannino, guida turistica, e dal prof. Michelangelo Filannino che leggerà i testi delle epigrafi più interessanti che si incontreranno nella visita. Info e prenotazioni: 3206972887.

Le Quite – Santeramo in colle

Domenica 5 febbraio escursione al tramonto attraverso l’area delle Quite di Santeramo in colle. Si percorre un tracciato ad anello di circa 6 km durante il quale si avrà la possibilità di ammirare trulli, casedde e muretti a secco sotto una luce nuova, quella della luna piena. L’escursione avrà una durata di circa 4 ore soste comprese e avremo la possibilità di parlare della storia di questa’ area di murgia, di astronomia, di bioacustica e ovviamente della regina della serata, la luna. Info 3279860133.