Dossier acqua: per Cittadinanzattiva c’è ancora molto da fare

Il dossier sul consumo idrico redatto da Cittadinanzattiva mette in luce forti disparità nell’erogazione dell’acqua tra nord e sud. Il cittadino non conosce ancora le garanzie e le tutele che gli spettano

E’ una fotografia con tante luci e ombre quella scattata dall’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva nel suo dossier sul servizio idrico in Italia. Una fotografia che soprattutto evidenzia il netto distacco tra il nord e il sud, e nel sud, tra le regioni continentali e le isole, e nelle isole, tra una città e l’altra. Servizi, tariffe, agevolazioni, non c’è una voce che metta d’accordo lo Stivale.

Da dove nasce il dossier

Il progetto “Consapevolmente consumatore, ugualmente cittadino”, finanziato dal Ministero dello sviluppo economico è alla base del rapporto pubblicato da Cittadinanzattiva. Questo lavoro, come gli altri già pubblicati nell’ambito dello stesso progetto, vuole non solo fare luce sullo stato dei servizi pubblici locali, ma anche garantire al cittadino/consumatore la possibilità di accedere alle informazioni che riguardano la sua tutela in campi come la tutela della privacy, del benessere e della sicurezza alimentare.

Un primo dato: L’Italia ha ancora molto cammino da fare per realizzare l’obiettivo 10 dell’Agenda 2030 dell’ONU “ridurre le diseguaglianze”, e il modo di rapportarsi al bene-acqua è indice di uno sviluppo ancora di là da venire.

Certo molti passi avanti sono stati fatti a proposito del servizio idrico; a oltre 5 anni dal decreto Sblocca Italia, tutte le Regioni hanno definito gli ATO (gli ambiti territoriali su cui sono organizzati servizi pubblici integrati, ad esempio quello idrico o quello dei rifiuti) e istituito gli Enti di Governo degli stessi. Tuttavia in regioni come Calabria, Molise, Campania e Sicilia, gli Enti di Governo degli Ambiti non sono pienamente operativi e la gestione del servizio idrico in numerosi Comuni non è conforme alla normativa nazionale: il risultato è che i cittadini di quelle regioni non possono fruire di un servizio idrico qualitativamente accettabile. Il divario è complicato dalla differenza tra le imprese del settore idrico a controllo pubblico (72%, prevalentemente al nord) e a controllo privato (28%, prevalentemente al sud e nelle Isole) e monoservizio (79%), ovvero operanti solo nel servizio idrico integrato o in singole fasi di esso, e imprese multiservizi (21%), attive ad esempio anche nei servizi di igiene urbana o nella distribuzione di gas e di elettricità.

Cosa dicono le famiglie italiane

Secondo l’Istat l’87% circa dei 25 milioni di famiglie italiane allacciate alla rete idrica si dichiara molto o abbastanza soddisfatto del servizio idrico ma la percentuale si riduce nelle aree del Sud e delle Isole, specialmente in Calabria, Sardegna e Sicilia, dove le famiglie poco o per niente soddisfatte variano dal 36 al 29%. Qui sono ancora all’ordine del giorno interruzioni e razionamenti del servizio, problemi legati alle caratteristiche organolettiche dell’acqua potabile e anche fatti più tecnici, come la periodicità della fatturazione e la comprensibilità delle bollette.

Non c’è da stupirsi considerando il forte ritardo del Sud a proposito di infrastrutture (il 60% delle risale a oltre 30 anni fa; il 25% di queste supera i 50 anni) la difficolta che molti comuni hanno nell’assicurare un servizio efficiente causa mancanza di fondi, col risultato che l’acqua va sprecata perché le tubature sono rotte e mancano i soldi per ripararle: le perdite di rete sono superiori al 42%.

Alla vetustà delle reti si aggiunge anche la questione della depurazione delle acque reflue: circa l’11% dei cittadini, infatti, non è ancora raggiunto dal servizio di depurazione. La maggior parte di questi agglomerati sono concentrati nel Mezzogiorno e nelle isole. La conseguenza – oltre ai danni ambientali – è nelle sanzioni europee comminate all’Italia, colpevole di ritardi nell’applicazione delle regole sul trattamento delle acque reflue.

Quanto costa l’acqua

Anche sul versante tariffe il rapporto di Cittadinanzattiva registra forti differenze tra le regioni e all’interno delle stesse.

Calcolando un consumo medio di 192 metri cubi annui in una famiglia tipo di 3 persone, nel 2019 la spesa media è stata di € 434, con un aumento del 2% rispetto al 2018. Nel caso in cui invece la nostra famiglia abbia consumato meno acqua, attestandosi sui 150 metri cubi annui, la spesa per il 2019 sarebbe stata di € 319 (sempre +2% rispetto al 2018), ma con un risparmio rispetto alla prima famiglia di € 115. Anche qui c’è una forte disparità tra regioni e all’interno delle regioni stesse.

Nelle regioni centrali l’acqua costa di più (la spesa media annua è di 595 euro). Rispetto al 2018 ci sono stati maggiori aumenti nell’area meridionale (+3,1%), seguita dall’area centrale (+2,7) e quindi da quella settentrionale (+0,6%). L’acqua costa meno che altrove (e senza aumenti tra 2018 e 2019) in Molise (€ 163). In Toscana l’acqua costa più che altrove (€ 688) ed è aumentata di prezzo più che altrove (2,3%).

Oltre che tra le regioni, evidenti differenze di spesa continuano ad esistere anche all’interno delle stesse regioni. Ad esempio, in Sicilia, tra Enna e Catania passa una differenza di 524 euro. Altri esempi si possono riscontrare in Lazio, Toscana, Lombardia, Liguria e Calabria. Ben otto dei dieci capoluoghi che si posizionano come più costosi si trovano in Toscana, uno in Lazio e uno in Sicilia. Tutti quindi nelle aree geografiche centrali e meridionali. I capoluoghi che invece si posizionano tra i 10 più economici sono localizzati per metà nelle aree settentrionali e per l’altra metà in quelle meridionali.

Cosa significano nel concreto questi dati? Che si può risparmiare denaro se si usa il bene acqua con oculatezza, considerato che gli italiani sono quelli che in Europa consumano più acqua (la media europea è di 120 litri per persona al giorno e quella italiana è di 237) e che le tariffe per l’erogazione del servizio idrico sono destinate inevitabilmente ad aumentare anche perchè i soldi delle bollette serviranno per l’ammodernamento della rete, soprattutto nelle aree ancora in ritardo.

In quest’ottica diventa indispensabile introdurre e rafforzare gli strumenti volti a supportare le fasce più deboli della popolazione, come il Bonus Sociale Idrico e i Bonus integrativi previsti a livello locale ma fino ad ora introdotti solo in alcuni territori, prevalentemente del Centro e del Nord Italia.

Bonus sociale idrico, il grande sconosciuto

Il Bonus sociale idrico è una misura introdotta a partire dal 2018 per ridurre la spesa per il servizio di acquedotto delle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale. Consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona per anno, fissato in 50 litri al giorno a persona, corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni essenziali. Il valore del bonus idrico non è uguale per tutti gli utenti (perché la tariffe idriche non sono uniche a livello nazionale) e lo sconto sulla bolletta è diverso a seconda del territorio in cui si trova la fornitura.

Per individuare il valore del bonus e, quindi, lo sconto applicato in bolletta, gli utenti possono consultare il sito del proprio gestore e verificare quale sia la tariffa agevolata del servizio di acquedotto, quali siano le tariffe di fognatura e depurazione applicate e calcolare l’importo del bonus acqua, e presentare la domanda in forma di autocertificazione, presso il proprio Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli pubblicati sul sito www.arera.it, sul sito www.sgate.anci.it e resi disponibili sui siti internet dei Gestori e degli Enti di Governo dell’Ambito.

Al bonus sociale idrico si affianca a livello locale il Bonus integrativo, un’agevolazione migliorativa rispetto al bonus sociale idrico, ad esempio un bonus acqua maggiore rispetto a quanto previsto a livello nazionale

Cittadini consapevoli con la Carta della qualità del servizio

Per valutare la qualità del servizio idrico offerto, esiste uno strumento che potrebbe essere una formidabile arma i tutela civica, se solo fosse conosciuto adeguatamente. Si tratta della Carta della qualità dei servizi, il documento con il quale il gestore si assume una serie di impegni nei confronti dei cittadini circa i servizi, le modalità di erogazione, gli standard di qualità degli stessi, i meccanismi di partecipazione e le modalità di tutela previste per il cittadino.

La Carta dei Servizi come strumento di tutela per i cittadini è stata introdotta nel 1994. Tra i principi disposti, il principio dell’uguaglianza, per cui tutti gli utenti hanno gli stessi diritti; la parità di trattamento sia fra le diverse aree geografiche, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti; l’erogazione dei servizi in maniera continua e regolare, e ove sia consentito dalla legislazione, il diritto di scegliere l’ente erogatore; la garanzia del diritto alla partecipazione del cittadino; la garanzia dell’efficienza e dell’efficacia dell’ente erogatore.

Il rapporto di Cittadinanzattiva ha messo in luce che non sempre le informazioni vengono diffuse e/o pubblicizzate per comprendere le caratteristiche minime del servizio, i livelli di qualità cui ha diritto e gli strumenti a disposizione per tutelare tale diritto. Certo la carta della qualità del servizio idrico integrato risulta essere esistente nel 97% dei casi esaminati ed è sempre reperibile sul sito web del gestore. Mancano però alcune informazioni essenziali, come l’informazione sul Bonus Sociale Idrico (63%), sulla qualità dell’acqua potabile erogata (33%), la possibilità di adire la conciliazione per la risoluzione alternativa delle controversie (57%). Nel 49% dei casi si fa riferimento a forme di coinvolgimento delle Associazioni di Consumatori nella redazione della Carta. Tuttavia, i contatti delle Associazioni di Consumatori appaiono solo sul 7,5% delle Carte esaminate.

Le tutele

L’utente che subisce un disservizio può presentare un reclamo, secondo le modalità previste dal gestore, personalmente oppure tramite un rappresentante o una Associazione di consumatori. Nel caso in cui l’utente non riceva risposta entro il tempo massimo previsto o ritenga insoddisfacente la risposta del gestore,ha a disposizione parecchie soluzioni:

può attivare il Servizio Conciliazione dell’Autorità. Il gestore sarà tenuto a partecipare alla procedura conciliativa se è presente nell’elenco consultabile sul sito di ARERA (L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente);

(L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente); se il gestore non è presente nell’elenco sopra indicato, l’utente può scegliere se attivare il Servizio Conciliazione dell’Autorità (e il gestore valuta di volta in volta se partecipare o meno alla procedura) o, in alternativa, inviare un reclamo scritto allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente;

(e il gestore valuta di volta in volta se partecipare o meno alla procedura) o, in alternativa, inviare un reclamo scritto allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente; può attivare le ulteriori procedure conciliative, alternative al Servizio Conciliazione dell’Autorità, eventualmente indicate dal proprio gestore, incluse le procedure di conciliazione paritetica basate su accordi stipulati tra gestori e Associazioni di consumatori, o indicate dall’Ente di governo dell’Ambito competente per territorio, nonché le procedure presso gli Organismi ADR oppure la mediazione (ad esempio presso le Camere di Commercio).

Ad oggi però, diversamente da quanto succede per i settori energetici, per il settore idrico il tentativo di conciliazione è una scelta volontaria dell’utente e non una tappa necessaria per agire in giudizio.

Come informarsi

Il rapporto dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva è disponibile a questo link.

Inoltre tutte le informazioni sono disponibili, con indicazione precisa delle fonti (documenti disponibili al download) su INFORMAP, la cartina navigabile che rende fruibili, per ogni capoluogo di provincia, informazioni e approfondimenti su tariffe e agevolazioni, qualità, tutele e altri riferimenti utili.

Per maggiori informazioni, assistenza e consulenza sul tema, Cittadinanzattiva ha attivato un numero dedicato ai cittadini: 06 36718040 (lunedì dalle 14:30 alle 17:30; mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00