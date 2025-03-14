Dissesto idrogeologico, individuati 6 Comuni pugliesi

Nominati da Emiliano attuatori per le opere di contrasto sui loro territori

In qualità di commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha decretato la nomina di 6 Comuni pugliesi quali soggetti attuatori per la realizzazione di interventi sui territori di loro competenza, al fine di contrastare e prevenire il dissesto idrogeologico.

Con tali nomine verrà garantita un’accelerazione delle attività di messa in opera di 6 interventi, anche attraverso il coinvolgimento della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico della Regione Puglia, ma soprattutto viene riconosciuto ai sindaci, primi responsabili di protezione civile sul territorio, un ruolo attivo di coordinamento per cantieri fondamentali per mettere in sicurezza i centri abitati e i cittadini.

Nello specifico sono stati nominati soggetti attuatori il Comune di Avetrana per i “Lavori di realizzazione di un Canale d’imbrigliamento e raccolta acque” del valore di € 14.700.000,00, il Comune di Galatone per la “Sistemazione idraulica della Contrada Vasce” dell’importo di € 5.750.000,00, il Comune di Nardò per “Intervento per la mitigazione del rischio idraulico all’abitato di Nardò-II lotto” del valore di € 5.175.000,00 e il Comune di Lucera per le opere di “Risanamento versante collinare Castello lotto 2-stralcio II” dell’importo di € 3.464.000,00. I quattro interventi sono finanziati con risorse a valere sulla programmazione 2021-2027 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, come previsto nell’Accordo di Coesione sottoscritto lo scorso novembre con il Governo nazionale, e nonostante si sia in attesa dell’adozione della delibera CIPESS di assegnazione delle risorse, con queste nomine il presidente Emiliano ha voluto garantire un avanzamento tempestivo e coordinato delle attività.

Nominati soggetti attuatori anche il Comune di Rocchetta Sant’Antonio per l’“Intervento di completamento dei lavori di consolidamento dei dissesti idrogeologici del Centro Abitato. Zona Cittadella-Cantine Piccolo” del valore di € 6.000.000,00 e il Comune di Castro per le opere di “Messa in sicurezza costone roccioso strada di accesso nell’ambito portuale – via Scalo delle barche” dell’importo di € 1.450.000,00. I due interventi sono finanziati con i fondi di cui al comma 136 bis della Legge 145/2018, di cui i due Comuni sono stati individuati quali beneficiari dalla DGR n. 1866/2024.