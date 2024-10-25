Dissesto idrogeologico, corso di formazione del Soccorso Alpino e Speleologico a Campi Salentina

Nel fine settimana sanitari, tecnici e volontari si incontreranno per un aggiornamento sulle modalità di interventi in caso di rischio idrogeologico

Nei giorni 26 e 27 ottobre 2024, a Campi Salentina, in provincia di Lecce, il Servizio Regionale Puglia del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), in accordo con il Dipartimento Protezione Civile e Gestione delle Emergenze della Regione, ha organizzato una formazione tesa all’aggiornamento e addestramento dei volontari impegnati in scenari caratterizzati da rischio idrogeologico e idraulico.

Come gli eventi catastrofici di queste ultime ore stanno drammaticamente dimostrando, diventa sempre più urgente informare il volontariato di Protezione Civile sui rischi legati all’ambiente acquatico, anche in scenari emergenziali di ricerca e soccorso, spesso a seguito di eventi alluvionali.

Il corso è rivolto a sanitari e tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico attrezzati per intervento su rischio idrogeologico e alle associazioni di volontariato di Protezione Civile della Puglia per la parte di informazione. Esso intende fornire le competenze minime necessarie ad un approccio in sicurezza alle sponde ed alle aree allagate, anche in corrente, somministrando:

le conoscenze necessarie ad una valutazione dei rischi in ambito fluviale/alluvionale, per con-

sentire una corretta valutazione dei rischi ed evitare azioni pericolose per la sicurezza del volontariato di Protezione Civile;

un addestramento con prove pratiche finalizzato ad una scelta consapevole degli strumenti e

delle azioni al fine di una movimentazione in sicurezza (guadi, percorribilità delle sponde, ecc.)