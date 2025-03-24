Crollo palazzina di via De Amicis, macerie da rimuovere entro 7 giorni a carico dei proprietari

Firmata ordinanza sindacale per la rimozione e lo smaltimento delle macerie entro 7 giorni a tutela della salute pubblica

I proprietari delle abitazioni facenti parte della palazzina crollata lo scorso 5 marzo in via De Amicis devono provvedere entro 7 giorni, a partire da oggi, alla rimozione e allo smaltimento delle macerie da demolizione presenti nell’area di cantiere. Lo stabilisce l’ordinanza sindacale pubblicata oggi, a tutela della salute pubblica e dell’ambiente circostante.

L’ordinanza specifica anche che, in caso di presenza di materiali contenenti amianto, sarà necessario, attraverso l’intervento di un operatore economico autorizzato specializzato nel settore, provvedere alla loro rimozione, trasporto e smaltimento a norma di legge, ossia secondo il Piano di Lavoro redatto. Durante le operazioni di rimozione delle macerie, inoltre, dovrà essere assicurata una costante nebulizzazione al fine di prevenire eventuali dispersioni di particelle nell’aria. Essendo presente in loco una quantità rilevante di rifiuti derivanti dal crollo e dalla successiva demolizione controllata, si ritiene fondamentale, quindi, evitare qualsiasi rischio per la salute pubblica e per l’ambiente.

L’operazione di rimozione delle macerie è definita improcrastinabile e urgente, in osservanza alle norme della Protezione civile, e dovrà essere eseguita, non senza aver messo in sicurezza l’immobile limitrofo all’edificio crollato, in via Pinto 16, come già disposto da una precedente ordinanza sindacale. In caso d’inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dall’ordinanza, l’amministrazione comunale procederà in via sostitutiva e in danno dei soggetti obbligati.

Come noto, infatti, a seguito del crollo della palazzina in via De Amicis – via Pinto il 5 marzo scorso, è stato disposto il sequestro giudiziario dell’immobile, per cui il Comune di Bari ha poi ottenuto l’autorizzazione a procedere per la demolizione controllata del residuo dell’edificio, terminata lo scorso 20 marzo.

Confermata l’assenza di amianto ma…

Contestualmente è stato effettuato un monitoraggio continuo durante tutte le fasi di demolizione e verifica al fine di rilevare l’eventuale presenza di elementi in fibrocemento amianto attraverso un appalto dedicato e l’intervento di ARPA Puglia. I monitoraggi dell’aria eseguiti da ARPA Puglia nel corso della demolizione non hanno evidenziato presenza di amianto aerodisperso (risultato confermato dall’appaltatore del Comune con gli ultimi risultati favorevoli ottenuti il 19 e 20 marzo).

Tuttavia sono stati rinvenuti nell’area del crollo alcuni frammenti di materiale contenente amianto, derivanti probabilmente dalla rottura di una tubazione in materiale cementizio – come da analisi condotte da ARPA Puglia e relazione tramessa con nota acquisita al prot. n.95597 del 14/03/2025 -, per cui sono state adottate tutte le misure di prevenzione atte ad evitare potenziali rischi di esposizione a polveri aerodisperse per la popolazione.