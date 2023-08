Crisi mitilicoltura a Taranto, l’appello delle voci politiche: in fumo settemila tonnellate di cozze

Persa quasi la metà della produzione di quest’anno (e milioni di euro)

Il caldo torrido di queste ultime settimane si è abbattuto come un ciclone sugli allevamenti di cozze di Taranto. Settemila tonnellate di mitili sono andati distrutte, quasi la metà della produzione di quest’anno. E con loro, sono andati in fumo anche cinque milioni di euro. Tutta colpa delle acque del Mar Ionio che hanno raggiunto i 30 gradi, un clima invivibile per le cozze che sono destinate a morire oltre i 28. Una situazione, questa, che rischia di gettare nella crisi più profonda gli allevatori, che altro non possono fare che lanciare un grido d’allarme alle istituzioni, già alle prese in questi giorni con un altro, annoso problema: la decarbonizzazione dell’ex Ilva (e i fondi Pnrr a lei destinati dirottati altrove).

Massimiliano Stellato, consigliere regionale e comunale di Italia viva, raccogliendo l’appello lanciato da sindacati e categorie ha chiesto un’audizione urgente al presidente della quarta commissione consiliare (Ambiente – Territorio – Energia). “L’appello dei mitilicoltori non può rimanere inascoltato, ne va della sopravvivenza di tantissime famiglie e di un prodotto, la cozza tarantina, simbolo della città”, ha scritto il consigliere in una nota. Nel corso dell’audizione saranno ascoltati, oltre all’assessore regionale all’agricoltura, l’assessore comunale alle attività produttive del comune di Taranto e poi Agci Agrital, Confcooperative, Legacoop agroalimentare di Taranto, Unci agroalimentare, Fai Cisl, Flai CGIL, Uila pesca. L’obiettivo, scrive, è quello di individuare, a seguito di un confronto tra le parti, un percorso di reale sostegno che aiuti la categoria ad affrontare questa ennesima difficoltà.

Anche il consigliere regionale di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia, ha depositato una richiesta di audizione in Commissione Agricoltura “per capire – fa sapere in una nota – con un confronto con l’assessore Pentassuglia e i sindacati, in che modo e con quali risorse la Regione possa sostenere le nostre imprese”.

“Si tratta – continua – di un’assoluta priorità: i danni economici sono ingentissimi e colpiscono un settore strategico per l’economia ionica da molto tempo in grave difficoltà. Oltre alla produzione concentrata nel mar Piccolo, la cui irreversibile perdita è certificata dalla ASL, ora è a rischio anche il seme impiantato che dovrebbe garantire la produzione del prossimo anno. Dunque, una situazione davvero emergenziale che merita una risposta immediata”.

“I mitilicoltori di Taranto non vanno lasciati soli”

È intervenuto con una dichiarazione anche il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD): “I mitilicoltori di Taranto non vanno lasciati soli. È necessario aprire urgentemente un tavolo di confronto con Amministrazione comunale di Taranto, associazioni di categoria, Regione Puglia, commissario per le bonifiche, per individuare gli strumenti più adeguati per affrontare l’emergenza e per programmare il rilancio di questo antico mestiere. Dobbiamo – continua – creare le condizioni ambientali e di contesto favorevoli allo sviluppo di queste attività che costituiscono un pezzo importante della filiera del mare e della blue economy”.

“Nel processo di costruzione del nuovo sviluppo di Taranto, non possiamo lasciare indietro o dimenticare la mitilicoltura Si tratta di un’attività rilevante dal punto di vista economico, un tratto identitario forte della nostra città, un importante termometro della salubrità dell’ecosistema marino. Alcuni operatori – scrive ancora Di Gregorio – stanno applicando con successo metodi di produzione ecosostenibili con l’utilizzo di fibre naturali e biodegradabili”.

“Un percorso – conclude – che ha portato la cozza nera di Taranto allevata con queste modalità al riconoscimento di Presidio Slow Food. Affrontare le questioni legate alla mitilicoltura significa anche riprendere il grande tema, purtroppo incompiuto, della bonifica del primo seno del Mar Piccolo. Insomma, i nostri mitilicoltori hanno bisogno delle istituzioni, non possiamo e non dobbiamo ricordarci di questa categoria solo quando dà lustro al nostro territorio”.

“Condivido e rilancio la convocazione urgente del Tavolo della Mitilicoltura che veda coinvolti non solo le Istituzioni (Comune di Taranto e Regione Puglia), ma soprattutto i produttori e le associazioni di categoria”, scrive invece il consigliere regionale di FdI Renato Perrini. “Un tavolo che oggi più di un anno fa, da quando non è stato più convocato, è necessario per cercare soluzioni […] Prevedere indennizzi è solo il primo passo utile per dare sollievo alla categoria, si parla addirittura di danni economici che potrebbero superare i due milioni di euro, ma i cambiamenti climatici impongono che si adottino provvedimenti a lungo termine in modo da prevedere una produzione che resista a temperature alte, che non saranno solo un fenomeno sporadico”.

E chiude con un appello all’assessore all’Agricoltura, Pentassuglia, affinché “convochi immediatamente il tavolo” che veda tutti “coinvolti, senza divisioni politiche e partitiche”: “La cozza chiosa – non è solo la più grande ‘azienda’ di Taranto, ma anche il simbolo di quella città che punta sul turismo e sulla gastronomia per girare pagina”