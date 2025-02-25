Crisi idrica, si discute in Commissione

Seduta congiunta delle Commissioni V e Speciale della Regione Puglia

Prima riunione congiunta tra la nuova Commissione sulle politiche regionali in materia di captazione, adduzione, tutela e gestione delle risorse idriche e dei reflui in Puglia e la V Commissione alla Regione Puglia, per discutere della crisi idrica che ormai da tempo sta mettendo la Puglia in difficoltà. La carenza delle piogge e gli invasi praticamente in costante emergenza, sta spingendo il governo regionale ad attivarsi per trovare non soltanto soluzioni tampone ma interventi che possano stabilizzare la situazione.

Tra gli invitati all’audizione, c’era il direttore generale di Aqp Francesca Portincasa che ha confermato che “tutte le fonti di approvvigionamento sono in sensibile riduzione, le sorgenti, rispetto ai valori medi del periodo di 4,663 l/s si attestano a fine gennaio sui 3.360 l/s. Per gli invasi si registrano 123 Mmc al Sinni, contro i 208 Mmc della media del periodo, e 50 Mmc al Fortore contro i 166 Mmc media del periodo.”.

È evidente che se non dovessero cambiare le cose, l’emergenza proseguirà per tutto il 2025, gravando ulteriormente su una situazione ambientale, agricola e sociale già fortemente compromessi.

Per cercare di allentare lo stato di crisi, Aqp sta già attuando una serie di misure mirate a ridurre il consumo dell’acqua: “si va dalla applicazione delle restrizioni sulla pressione notturna, necessaria anche a ridurre le perdite, all’utilizzo sempre più accurato delle tecnologie di controllo, rilevamento perdite, modelli previsionali avanzati studiati con enti di ricerca e università. Su un piano sistemico, Aqp è riuscito, negli anni, a ridurre il prelievo di acqua dall’ambiente. Dal 2009 al 2024 Aqp ha risparmiato un volume di 100 milioni di metri cubi di acqua e il budget idrico per il 2025 prevede un’ulteriore riduzione del prelievo di 10 milioni di metri cubi d’acqua dall’ambiente”, ha riferito il direttore generale. “Parallelamente si è ampliato il riuso in agricoltura, migliorato il servizio tramite riduzione perdite, distrettualizzazione e gestione pressione reti, si sono resi più interconnessi gli schemi idrici e diversificate le fonti, con accordi sia con le regioni nostre fornitrici sia sondando interconnessioni transfrontaliere con l’Albania.”.

Intanto, un altro passaggio strategico è quello dei dissalatori: 3 sono già previsti, uno a Taranto, uno alle Isole Tremiti e uno a Brindisi; un quarto potrebbe essere costruito a Manfredonia.

Per evitare, infine, gli sprechi soprattutto in agricoltura, l’Autorità idrica pugliese ha chiesto ai consorzi i fabbisogni minimi per le colture, in modo da poter pianificare l’uso dell’acqua, mentre ha confermato quest’anno un investimento di circa 740 milioni per tutto il settore idrico.