Crisi idrica, Capitanata a secco

Se ne è discusso nelle Commissioni regionali V e Speciale

L’agricoltura foggiana è senza acqua. Ad affermarlo il presidente del Consorzio di bonifica di Capitanata Giuseppe De Filippo nell’audizione richiesta dai consiglieri Antonio Tutolo (Per la Puglia) e Rosa Barone (M5s), nella seduta congiunta delle Commissioni V e Speciale per la Crisi idrica, presiedute rispettivamente da Michele Mazzarano e Fabio Romito.

“Una situazione drammatica – ha detto Antonio Tutolo – che mette in crisi il sistema agricolo della provincia e che avrà un impatto negativo sul suo Pil di almeno un miliardo e 400milioni (senza considerare l’indotto) su un totale di circa 7 miliardi di euro”.

È evidente quindi che il Consorzio non potrà fornire l’acqua per irrigazione, ma la Regione Puglia, contestualmente, perderà importanti introiti economici che dovrà compensare in bilancio. La legge 4 del 2012 stabilisce che “la Regione, negli anni caratterizzati da scarsità di risorsa idrica disponibile che determini la riduzione della quantità di acqua distribuita o addirittura un mancato esercizio della stagione irrigua, interviene, con legge di bilancio, per il ripiano del deficit della gestione dell’irrigazione”. Tanto più che il ventilato accordo con in Molise potrebbe saltare perché manca la copertura finanziaria, ma questo accordo, se attuato, permetterebbe di incamerare le eccedenze di acqua del Molise da destinare interamente all’agricoltura.

Si prospettano invece tempi lunghi per la progettazione della diga di Palazzo d’Ascoli, nel Basso Tavoliere, per la quale ci sono 8 milioni di investimento.

“Bisogna pensare a una gestione pluriennale degli invasi – conferma il direttore dell’area Ingegneria del Consorzio Raffaele Fattibene – noi gestiamo quattro dighe che possono accumulare 300milioni di metri cubi negli anni in cui piove. In genere cadono circa tre miliardi di metri cubi di acqua, noi quindi riusciamo ad invasarne soltanto il 10%. Dei 300milioni di metri cubi diamo 60 milioni ad Aqp e con gli altri 240 milioni copriamo i 140mila ettari irrigati. La risorsa disponibile non permette l’allargamento dei comprensori irrigui. Con l’ampliamento degli invasi non solo potremmo affrontare la gestione pluriennale necessaria ad assorbire e bilanciare le crisi periodiche ma potremmo anche ampliare i comprensori”.

“Alle soglie della primavera in Puglia persiste la crisi idrica che ormai perdura da oltre 1 anno – Giovanna Amedei, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia – In linea generale, il pluviometrico annuo italiano, a fine 2024, ha raggiunto i 1660 millimetri caduti, con un surplus di circa 700 millimetri rispetto all’ultimo decennio, rendendo quest’anno uno dei più piovosi di sempre. Ma non è stato così in Puglia dove il clima è stato caratterizzato da temperature alte e scarse precipitazioni ad eccezione di eventi estremi; nello specifico, secondo il rapporto Città Clima 2024 di Legambiente, la Puglia ha registrato 13 episodi estremi quali: 3 mareggiate, 4 danni da vento, 3 danni da grandine e 2 allagamenti da piogge intense, 1 danno da siccità prolungata. Così si aspettavano le piogge autunno invernali che, invece, sono state scarse. Il risultato? Secondo i recenti dati, tutte le fonti di approvvigionamento per l’acqua in Puglia sono in sensibile riduzione. Un esempio la riserva d’acqua della Diga di Occhito che alla data del 28 febbraio presenta una Disponibilità idrica di 52.936.840 mc ed un livello (m/slm) di 176,88 contro i 126.739.560 mc è Livello (m/slm) di 184,96 del 28 febbraio 2024. E la situazione non cambia neanche se parliamo di falda, incapace di ricaricarsi per la carenza di pioggia. Falda non ricarica e spesso più sfruttata anche, purtroppo, con la realizzazione di pozzi ‘abusivi’ che continuano ad essere realizzati a discapito non solo della falda stessa ma anche di altri pozzi. Lo scorso anno si parlava di circa 200.000 pozzi abusivi ma il numero è decisamente sottostimato – continua Amedei – Da mesi ormai si dicono le stesse cose, che serve applicare un’economia circolare dell’acqua che è già disponibile e che può essere riutilizzata. Ma alle soglie di una nuova stagione che si preannuncia caldissima – ha concluso Amedei – con escursioni termiche di tipo africano, serve una concertazione degli interventi e delle norme da approvare.”.