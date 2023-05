Cozze sostenibili? le trovi in Veneto

Dalla Laguna veneta una nuova specialità certificata Friend of the Sea®: è la cozza di Mareblu

Sull’isola di Pellestrina, una lingua di terra nella Laguna veneta, tra il Lido e Chioggia, dal 2014 Andrea Vianello, insieme con altri due soci, porta avanti la società agricola Mareblu. La sua specialità? La cozza Mytilus galloprovincialis, e non solo perché si tratta della cozza tipica di Pellestrina, ma perché recentemente è anche stata certificata Friend of the Sea®.

Friend of the Sea®, per la sostenibilità degli abitanti del mare

Progetto della World Sustainability Organization e fondata nel 2008 da Paolo Bray, la certificazione internazionale Friend of the Sea® è oggi uno principali standard globali per i prodotti (alimentari e non) e i servizi che rispettano e proteggono l’oceano e le sue risorse. La certificazione Acquacoltura sostenibile di Friend of the Sea® viene conferita a quelle imprese come Mareblu che, superando un audit indipendente, dimostrano di impegnarsi per minimizzare gli effetti negativi dell’acquacoltura, come l’impatto su habitat critici, e di non fare uso di prodotti antivegetativi nocivi o ormoni della crescita.

Le due imbarcazioni di Mareblu, una adibita alla semina e una alla lavorazione finale della cozza, si muovono da quasi 10 anni tra i due allevamenti dell’azienda: in Mare Adriatico e nella laguna di Venezia. “Il nostro seme è un seme a Km zero perché nasce all’interno dell’impianto e sempre all’interno dell’allevamento viene portato a maturazione”, spiega Vianello.

Manualmente e con estrema cura, durante il periodo di raccolta per la vendita, le trecce di cozze vengono lavorate, sgranate e vagliate per selezionare i mitili migliori e più grandi che saranno poi confezionati in reti da 20 Kg ciascuna e distribuiti alle imprese ittiche del territorio di Chioggia.

Mitili utili all’ambiente

“L’attenzione di Mareblu alla sostenibilità prosegue anche in questa fase – aggiunge Vianello – per lo smaltimento dei rifiuti. Grazie alla collaborazione con uno dei nostri clienti che ci ha fornito di un cassonetto apposito, possiamo smaltire in modo efficiente le retine delle cozze non più utilizzabili”.

Una curiosità, che forse non tutti conoscono sugli allevamenti di cozze è che di per sé sono utili all’ambiente: “i mitili svolgono il ruolo di filtro inglobando anidride carbonica e sottraendola all’ambiente purificandolo con benefici anche per le altre specie – spiega Vianello”.