COVID, Vaccinazioni, arrivano i volontari. Anticorpi monoclonali, il Di Venere fa scuola

La Protezione Civile dà il via al reclutamento di nuovi volontari per la campagna vaccinale. L’invito dall’ospedale Di Venere: ai primi sintomi contattare medico di base o USCA

Con un forte appello al senso di responsabilità e di solidarietà dei cittadini, parte la nuova campagna della Protezione civile della Regione Puglia per il reclutamento di medici, infermieri, assistenti sanitari e altro personale, disponibili a contribuire in via volontaria alla attuazione del piano vaccinale anti Covid-19.

A.A.A. volontari per vaccinazioni cercasi

I volontari presteranno servizio su tutto il territorio regionale, con l’obiettivo di ampliare la platea di vaccinatori e aumentare le capacità di somministrazione di vaccini. Ai nuovi volontari sarà garantita la copertura assicurativa. «La Protezione civile della Regione Puglia – spiega il dirigente Mario Lerario – continua ad essere impegnata senza interruzione nella campagna vaccinale, al fianco dei sindaci pugliesi, di tutte istituzioni e del personale medico-sanitario».

Si può aderire alla campagna di reclutamento dei nuovi volontari compilando il modulo sul sito della Protezione civile Puglia (https://bit.ly/3doYVij)

Per chi gli anticorpi monoclonali

Presso l’Ospedale Di Venere è possibile accedere alla somministrazione di anticorpi monoclonali per soggetti con positività documentata al Covid19, con sintomatologia lieve insorta da meno di 10 giorni, non in ossigenoterapia, e in presenza di determinati fattori di rischio (diabete, immunodepressione, ed altri) per evoluzione aggressiva della patologia.

Il medico di base, l’USCA o il pediatra di libera scelta deve compilare l’apposita scheda di segnalazione ed inviarla alla mail po-divenere.monoclonali@asl.bari.it il più precocemente possibile dall’insorgenza dei sintomi, ed in ogni caso non oltre i 10 giorni dall’esordio, in quanto si tratta di una terapia inefficace dopo tale limite temporale. Il paziente viene ricontattato in brevissimo tempo per accertarsi della sua candidabilità al trattamento e per ricevere tutte le informazioni del caso