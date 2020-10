Covid, trasporto pubblico: Emiliano sente le scuole

Convocata una riunione per conoscere quali sono le linee e gli orari più affollati dagli studenti

«Abbiamo bisogno che la scuola secondaria, alla luce delle novità introdotte dall’ultimo DPCM, ci dica quali sono le linee di trasporto più affollate dagli studenti».

Con queste parole il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano chiarisce come adempiere al nuovo Decreto del 18 ottobre 2020, cercando di adeguare e scaglionare l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte degli studenti, confrontandosi con le scuole.

«È importante acquisire queste informazioni sentendo sindaci, personale scolastico, studenti e le loro famiglie. Si partirà da questa ricognizione per consentire da un lato all’Ufficio scolastico regionale di scaglionare gli orari delle lezioni nelle scuole secondarie e dall’altro ai Comuni e alla Regione di riorganizzare le corse dei mezzi. La riunione è riconvocata per domani alle ore 16».

Emiliano ha convocato una riunione in videoconferenza per esaminare la questione del trasporto pubblico in relazione agli orari scolastici. Hanno partecipato gli assessori alla Scuola Sebastiano Leo e ai Trasporti Gianni Giannini, il prof. Pier Luigi Lopalco, il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro, la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale Anna Maria Cammalleri, il presidente Anci Puglia Domenico Vitto, il dirigente della protezione civile regionale Mario Lerario, il capo di Gabinetto Claudio Stefanazzi e il capo dell’Avvocatura regionale Rossana Lanza.

Il Dpcm pubblicato ieri in particolare dispone che “per contrastare la diffusione del contagio (…) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00.”.