Covid, immunità di popolazione in Puglia entro l’11 settembre

Amati: “dobbiamo adoperarci per vaccinare i ragazzi, per trovarci pronti all’inizio delle scuole”

Consegnate in Puglia quasi 3 milioni di dosi di vaccini mentre ne sono state somministrate oltre 2,6 milioni. Con una popolazione rilevata dall’ultimo censimento dell’ISTAT, aggiornato al 1° gennaio 2021, di 3.953.305 abitanti, la Puglia sta rispondendo bene alla campagna vaccinale. È la quinta regione in Italia. Da quanto emerge dai dati aggiornati del consigliere regionale Fabiano Amati ricavati dal portale https://www.fabianoamati.it/covidreport, la nostra regione corre veloce: sono circa 1,8 milioni, il 45,5%, i pugliesi che hanno avuto la prima dose, mentre circa 800mila, il 20,51%, la seconda dose. In giacenza ci sono 225mila dosi.

Dunque, con questo ritmo, la Puglia sta recuperando terreno sulle somministrazioni. Se non ci saranno ulteriori rallentamenti sulla fornitura di vaccini e la media giornaliera di vaccinazioni salirà ancora, i pugliesi potrebbero chiudere la campagna vaccinale anche entro l’estate.

Dal report del consigliere Amati, la prima dose è stata somministrata al 14,56% dei pugliesi, rispetto alla popolazione, nella fascia tra 20-29 anni, al 20,27% nella fascia 30-39 anni, al 34,05% nella fascia 40-49 anni, al 62,55% nella fascia 50-59 anni, all’85,12% nella fascia 60-69 anni, al 91,7% nella fascia 70-79 anni, al 95,96% nella fascia 80-89 anni, al 103,24% nella fascia oltre i 90 anni. Seguendo le stesse fasce d’età, la seconda dose, invece, è stata ricevuta dal 7,96%, dall11,7%, dal 14,78%, dal 19,72%, dal 26,35%, dal 38,68%, dall’86,32% e dal 90,07%. Questi sono i dati relativi agli ultimi 30 giorni.

Per quanto riguarda la situazione attuale dei contagi, aggiornata alle ore 17 di oggi, sono 56 i positivi su 3.454 tamponi effettuati. Sono 4 i morti. In totale 18.539 sono attualmente i positivi, 226.354 i guariti mentre il numero dei deceduti è 6.545. I ricoverati sono 399 ma in terapia intensiva sono solo 32.

«Continuando così – ha commentato il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati – raggiungeremo l’immunità di popolazione l’11 settembre; abbiamo dunque recuperato 5 giorni rispetto a ieri. Sarebbe il caso di adoperarsi al più presto per la vaccinazione dei ragazzi, così da trovarci pronti per l’apertura delle scuole».

Intanto, alle 14.00 sono state aperte le prenotazioni per le classi 1992-1996. Mercoledì toccherà invece alle classi 1997-2001, venerdì 11 alle classi 2002-2005 e domenica 13 potranno prenotare dalle ore 14 le classi 2006-2009.

Nel frattempo, la campagna vaccinale esclusiva per i maturandi ha dato ottimi risultati. In pochi giorni, sono stati vaccinati quasi tutti in vista degli esami. Un risultato importante per la popolazione, che ha dimostrato anche come uno dei focolai più contestati e più temuti, le scuole, in realtà ha saputo dare una risposta concreta e decisa a chi temeva una débâcle.