Covid, a che punto sono le vaccinazioni in Puglia?

La Campagna vaccinale procede a rilento anche a causa dell’allentamento delle misure restrittive. Le ASL invitano a vaccinarsi. Date e orari degli hub attivi

In Puglia, domenica 24 aprile nessun decesso ma lieve incremento dei contagi, proprio in corrispondenza delle festività pasquali.

Parallelamente la campagna vaccinale vive una fase interlocutoria, in cui è necessario ribadire non solo la fondamentale protezione della salute garantita dalla vaccinazione ma anche l’importanza del completamento della scheda vaccinale, che è costituita da tre dosi per chi ha dai 12 anni in poi e da 2 per l’età pediatrica, da 5 a 11 anni, oltre al “secondo booster” – a distanza di quattro mesi dalla terza dose – previsto per i soggetti immunocompromessi, i 60-79enni in condizione di fragilità, gli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali e gli ultraottantenni.

La popolazione interessata è quindi invitata ad aderire recandosi negli hub dove è possibile vaccinarsi senza prenotazione, oppure nelle farmacie abilitate. L’obiettivo è rinforzare le coperture in modo da mettere in sicurezza la quota più ampia possibile di popolazione.

Quarta dose, spingere sui richiami

Le ASL si comportano diversamente a proposito della somministrazione della quarta dose di vaccino anti-covid, rivolta agli ultraottantenni e ai pazienti immunodepressi ultrasessantenni. Ricordiamo che la somministrazione deve avvenire dopo almeno 120 giorni dalla dose di richiamo (booster). Non è prevista per le persone che dopo il richiamo abbiano contratto l’infezione da SARS-CoV-2.

Nella Asl Bari si può andare senza prenotazione negli hub vaccinali e nelle farmacie convenzionate. Anche nella Asl Lecce si accede senza prenotazione nei Punti vaccinali della provincia.

Nella Asl Bt è invece attiva la prenotazione della quarta dose di vaccino per le persone dagli 80 anni in su. Il vaccino previsto è a mRNA, nei dosaggi autorizzati per la dose booster. E’ possibile prenotare la vaccinazione tramite il Call Center numero verde 800.550.177 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, tramite i Cup e le farmacie.

Debole la partecipazione nell’Asl Foggia. Il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla rinnova l’invito alle persone di età superiore ad 80 anni e alle persone estremamente fragili ad effettuare la quarta dose.

Hub aperti, date e orari

ASL BAT – Di seguito il calendario, in vigore da martedì 26 aprile, con orari e giorni settimanali di apertura degli hub e centri vaccinali presenti nelle dieci città della provincia BAT.

Si precisa che nei comuni di Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trani il prosieguo delle attività vaccinali, previste per la campagna anticovid, si svolgerà solo ed esclusivamente negli ambulatori vaccinali dei SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica).

ANDRIA

SISP aperto martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17:30 per over 80 – quarta dose con prenotazione; hub aperto venerdì dalle ore 9 alle ore 12 per prima, seconda o terza dose.

BARLETTA

Hub aperto martedì dalle ore 9 alle ore 12:30 per over 80 – quarta dose con prenotazione; hub aperto giovedì dalle ore 9 alle ore 12 per prima, seconda o terza dose.

TRANI

SISP aperto martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17:30 per over 80 – quarta dose con prenotazione e per prima, seconda o terza dose.

BISCEGLIE

SISP aperto martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17:30 per over 80 – quarta dose con prenotazione e per prima, seconda o terza dose.

CANOSA DI PUGLIA

SISP aperto martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17:30 per over 80 – quarta dose con prenotazione e per prima, seconda o terza dose.

MARGHERITA DI SAVOIA

SISP aperto lunedì dalle ore 9 alle ore 12:30 per over 80 – quarta dose con prenotazione; SISP aperto giovedì dalle ore 15 alle ore 17:30 per prima, seconda o terza dose.

MINERVINO MURGE

SISP aperto martedì dalle ore 15 alle ore 17:30 per over 80 – quarta dose con prenotazione e per prima, seconda o terza dose.

SAN FERDINANDO DI PUGLIA

SISP aperto giovedì dalle ore 15 alle ore 17:30 per over 80 – quarta dose con prenotazione e per prima, seconda o terza dose.

SPINAZZOLA

SISP aperto giovedì dalle ore 15 alle ore 17:30 per over 80 – quarta dose con prenotazione e per prima, seconda o terza dose.

TRINITAPOLI

Auditorium dell’Assunta aperto giovedì dalle ore 15 alle ore 17:30 per over 80 – quarta dose con prenotazione e per prima, seconda o terza dose.

Si ricorda, infine, che chi ha già effettuato una prenotazione nelle giornate di chiusura degli Hub/SISP sarà richiamato e ricollocato nelle giornate di apertura oppure, in caso di difficoltà a spostare la data di prenotazione, i cittadini potranno recarsi liberamente agli hub/SISP nelle giornate di apertura indicate.

ASL LECCE – L’accesso alla vaccinazione degli over 12 continua ad essere libero anche per prima, seconda e terza dose.

Accesso libero anche per gli over 80 nei Punti vaccinali della provincia, il Pvp Museo Castromediano di Lecce con orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30; sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e il PVP di Gagliano del Capo nel Presidio territoriale di assistenza, ex Dialisi I piano, Via San Vincenzo, 5 (ex Ospedale), con orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30; sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30.

Le persone in condizioni di estrema vulnerabilità per marcata compromissione della risposta immunitaria vengono contattati direttamente dai centri/reparti di cura.

I pazienti che non dovessero ricevere chiamata attiva – e hanno patologie per le quali risultano beneficiari della quarta dose – possono rivolgersi, con accesso diretto, ai Punti vaccinali di popolazione.

È stata avviata da parte del Sisp del Dipartimento di prevenzione la vaccinazione degli ospiti dei presidi residenziali per anziani.

ASL TARANTO – Per quel che riguarda il calendario di aperture della prossima settimana, gli hub saranno chiusi lunedì 25 aprile.

L’hub di Martina sarà aperto eccezionalmente di martedì, dalle 9 alle 13, gli altri rispetteranno i consueti orari, ovvero l’hub di Ginosa, al Centro vaccinale Asl in Via Palatrasio 30, e quello di Grottaglie saranno aperti mercoledì 27 aprile dalle 9 alle 13; a Manduria, hub operativo giovedì 28 aprile dalle 9 alle 16; il centro vaccinale di Massafra, presso il Centro polivalente anziani in via Livatino venerdì 29 aprile dalle 9 alle 13. A Taranto, l’hub presso il PalaRicciardi sarà operativo mercoledì 27 aprile e venerdì 29 aprile dalle 9 alle 13, mentre martedì 26 e giovedì 28 aprile sarà aperto dalle 9 alle 16 e, in questi due giorni, sarà possibile anche accedere alla vaccinazione con Novavax (Nuvaxovid).