Costa Ripagnola: accordo con un nuovo di disegno di legge?

Una riperimetrazione potrebbe mettere tutti, o quasi, d’accordo, ma i tempi tecnici potrebbero far saltare tutto

Cosa rimane della manifestazione di domenica scorsa a Costa Ripagnola? Sicuramente lo spirito e l’ardore di molti cittadini che vogliono tutelare l’ambiente e la storia di un luogo, divenuto simbolo, della manifestazione quotidiana della natura lungo la SS16.

Scostandoci dalla mera cronaca, abbiamo raccolto le posizioni di alcuni dei protagonisti principali di una vicenda che dopo 23 anni sta per concludersi.

I Pastori della Costa

Con Fabio Modesti, giornalista, esperto di politiche per la conservazione della natura e coordinatore del comitato Pastori della Costa, facciamo il punto della situazione.

«Ci troviamo di fronte ad un avvio del procedimento di annullamento in autotutela da parte del Comune riferito alla compatibilità paesaggistica dell’intervento SERIM – spiega Modesti – Ora, ci sono i tempi scanditi dalla legge 241 per arrivare alla conclusione di questo procedimento. Vedremo SERIM che cosa risponde e vedremo se il Comune porterà fino in fondo il procedimento. Dopodiché è evidente che non basta, perché il progetto SERIM ha un provvedimento autorizzativo Unico regionale. il provvedimento comunale, che riguarda il rilascio del permesso di costruire, è semplicemente un atto dovuto da parte del Comune, rispetto al provvedimento regionale. Quindi, per chiudere la partita c’è bisogno che la Regione annulli in autotutela il suo provvedimento che fino ad ora non ha neanche avviato».

Come mai?

«Perché probabilmente all’interno della Regione ci sono diverse anime dal punto di vista tecnico. C’è la Valenzano, il dirigente del dipartimento, che ha sollevato una serie di questioni rilevantissime sulla legittimità dell’autorizzazione data a SERIM e c’è evidentemente la dirigente che ha rilasciato l’autorizzazione unica, che è la responsabile del servizio VIA e autorizzazioni uniche della Regione, che probabilmente non è dello stesso avviso, o forse non è pienamente convinta».

E la questione delle audizioni?

«Sono previste dalla legge. Ora staremo a vedere cosa farà la Regione, perché dalle notizie che ho è che la Giunta Regionale si appresterebbe ad adottare un nuovo disegno di legge di Pisicchio, dopo aver raggiunto un accordo con il Comune, per una diversa zonazione di alcune aree che sono quelle aree interessate da piani di lottizzazione».

Sostanzialmente si sta cercando un accordo con i costruttori…

«Tutta questa cosa si poteva tranquillamente evitare. Si poteva approvare la legge in tempi rapidissimi se la Regione non avesse proposto un parco di quella estensione e con quelle soluzioni per quelle aree che si sapeva perfettamente che sarebbero state contestate. Bisognava raggiungere un onorevole compromesso».

L’amministrazione comunale di Polignano a mare

Abbiamo sentito per un commento il sindaco di Polignano a mare Domenico Vitto che, invece, ci ha messo in contatto con l’assessore all’Urbanistica Domenico Scagliusi.

«Il Comune – chiarisce Scagliusi – è sempre stato favorevole all’istituzione del parco, sin dall’inizio. Un parco naturale è un punto aggiuntivo a quello che è lo sviluppo turistico del Comune. Ci siamo sempre opposti alla perimetrazione che riteniamo errata nei presupposti. È un retino unico che non tiene conto né delle differenze emergenziali sul territorio né delle zone già pianificate dal piano regolatore con tutte le distanze necessarie previste dalla legge. Chiediamo solo che si rispetti la volontà espressa dal Comune di Polignano, ribadita in V Commissione. Attendiamo ora riscontro da parte della Regione».

Se la legge è di 23 anni fa, come mai nessuno ha fatto nulla?

«Il parco è già normato dal piano regolatore, buona parte della costa è normato come parco pubblico. Chi dice che con l’istituzione del parco non si potrà costruire sulla costa, dice una cosa non corretta. Non si poteva costruire e non si potrà costruire. Lo dice la Legge Galasso che entro i 300 metri dalla costa non si può costruire. Oltre a due piccole zone dove i proprietari vogliono costruire la casa ai figli, ci sono anche due zone turistico-alberghiere. Con dati alla mano, presentati al presidente Emiliano, le due aree turistiche-alberghiere sono necessarie per lo sviluppo e l’economia di Polignano».

La proposta di congiungere Costa Ripagnola con l’area dei Laghi di Conversano?

«È una proposta di Conversano. Se la Regione riterrà opportuno unire le due cose potrà farlo, pur essendo ecosistemi molto diversi tra loro. Ma possono comunque fare sistema».

Che tempi prevedete per l’istituzione del parco?

«I tempi per la conclusione di tutto l’iter ci sono, anche se sono un po’ stretti».

Possiamo dire che “quel quadro naturalistico che vediamo dalla SS16” rimarrà tale?

«Può anche rimanere tale, ma se non diamo la possibilità di recuperare l’area restaurando anche i trulli come previsto delle leggi, la bella cartolina dopo anni potremmo non più trasmetterla. Bisogna prendersi cura del territorio, senza essere radicalmente conservativo, ma anche trasformativo, per permettere a chi verrà dopo di noi di poterne godere. Se istituiamo oggi il parco con la perimentazione dalla Regione, finché non si farà un piano di gestione del parco, Polignano non potrà tingere neanche una ringhiera senza chiedere permessi e pareri».

Il WWF

Sulla vicenda interviene anche Nicolò Carnimeo, delegato per la Puglia del WWF Italia. «Un patrimonio di inestimabile valore che dobbiamo assolutamente preservare – dice Carnimeo – ho imparato ad amare quell’angolo di Puglia durante la mia adolescenza perché era una delle mete preferite del grande fotografo Angelo Saponara che accompagnavo in giro per la Puglia. Quel tratto è anche una preziosa testimonianza della nostra civiltà di pastori e contadini, non oltre che un impareggiabile respiro paesaggistico di cui abbiamo bisogno percorrendo la Statale 16. Un dono che dobbiamo lasciare ai nostri figli e trasmettergli l’importanza di salvaguardare la bellezza» .

La scoperta della barriera corallina può essere un incentivo a recuperare quelle aree?

«Il parco costiero non comprende il mare, ma domani con un’area marina protetta davanti, le cose dovrebbero cambiare. Dobbiamo parlare di tutela integrata di coste e mare. La presenza di formazioni corallifere deve prevedere una tutela integrale della fascia costiera».