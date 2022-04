Corruzione e turbativa d’asta: ai domiciliari sindaco e vice di Polignano

Sono in tutto 24 gli indagati dalla Guardia di Finanza. Coinvolti pubblici ufficiali, funzionari e imprenditori locali. Avrebbero modificato le gare per far vincere gli amici

Reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica sono stati contestati a 24 indagati dalla Guardia di Finanza di Monopoli che ha eseguito un’ordinanza di custodia personale nei confronti di 10 persone, Sindaco, Vice Sindaco e dirigenti e funzionari comunali del Comune di Polignano a Mare, e di 14 imprenditori locali, accusati a vario titolo dei reati che vanno dalla turbata libertà degli incanti in forma aggravata, alla turbativa del procedimento di scelta del contraente nei pubblici appalti, da plurimi falsi ideologici in atti pubblici, a fatti di peculato, di rivelazione del segreto d’ufficio, di omissione atti d’ufficio e di sub-appalto illecito.

Secondo l’accusa, sulla base dei dati raccolti nel corso delle complesse indagini, sarebbero state accertate “plurime e sistematiche condotte collusive e perturbatrici dei pubblici appalti banditi negli ultimi anni dal Comune”, da parte dei pubblici ufficiali comunali in accordo con “imprenditori e professionisti economici interessati all’aggiudicazione di appalti e affidamenti diretti, “sotto soglia comunitaria”, in un quadro di evidenti legami funzionali al sostegno elettorale nelle elezioni amministrative.”.

Nello specifico sono 9 le gare attenzionate, relative al periodo 2020/2021. Nel comunicato della Procura si legge che “sono emerse tecniche collusive collaudate, con adattamento e taratura dei bandi di gara, prima ancora della loro pubblicazione, sugli operatori economici collegati agli indagati o soggetti loro vicini.”. in alcuni casi, è stato persino alterato il sorteggio pubblico previsto dalla gara, che in realtà non è stato mai eseguito, per escludere operatori economici provenienti da altre località del territorio nazionale.

Questa indagine ha sicuramente messo in subbuglio e in forte imbarazzo la classe politica locale e regionale, oltre a ledere e incrinare l’immagine dell’istituzione amministrativa pubblica, alla luce dei ruoli ricoperti dagli indagati, in quanto il sindaco di Polignano ricopre anche l’incarico di presidente dell’Anci Puglia.

A commentare la vicenda è proprio l’Anci Puglia, che attraverso una nota ufficiale dichiara: “I vicepresidenti ANCI Puglia Ettore Caroppo, Massimo Colia e Francesco Zaccaria esprimono vicinanza umana al presidente Domenico Vitto, certi che saprà dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati. Anci Puglia ripone massima fiducia nell’operato della Magistratura affinché possa fare chiarezza in tempi brevi sui fatti.”.

Una posizione “politica” legittima che dimostra la difficoltà della classe politica e amministrativa a metabolizzare quanto sia accaduto e quanto sia stato scoperto dalla Guardia di Finanza.

Duro, invece, il commento della parlamentare pugliese di Europa Verde, l’On. Rosa Menga, e del co-portavoce di Europa Verde Puglia Mimmo Lomelo: “La vicenda dell’arresto del sindaco di Polignano a Mare (e presidente ANCI Puglia), Domenico Vitto, del vice sindaco Salvatore Colella e dei funzionari comunali in merito all’inchiesta ‘Amici miei’ della guardia di finanza, coordinata dal pm Michele Ruggiero che indaga sui presunti appalti truccati è esemplificativa di una politica tutta incentrata in se stessa. Se le indagini fossero confermate, si tratta di amministratori che ben lungi dal pensare agli interessi dei cittadini che dovrebbe rappresentare, si sono impegnati a perpetrare reati che vanno dalla corruzione al concorso in peculato, dal falso ideologico fino alla turbativa d’asta.

Finché noi, come Europa Verde – Verdi, eravamo presenti nel consiglio comunale, abbiamo sempre agito anche come controllori della legalità e della correttezza istituzionale, denunciando prontamente ogni azione illegittima per garantire i diritti di tutti i cittadini.

Ora auspichiamo che la magistratura faccia piena luce sulla questione e ci impegneremo perché a Polignano a mare torni, anche grazie al nostro impegno, la politica al servizio dei cittadini e delle cittadine, e non degli ‘amici degli amici’. Intanto Vitto farebbe bene a rassegnare le sue dimissioni da presidente ANCI Puglia”, concludono Rosa Menga e Mimmo Lomelo.

Una brutta storia che porterà sicuramente serie conseguenze alla macchina amministrativa, a più livelli.