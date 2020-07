Coronavirus e fase 2. Fabiano Amati: “In Puglia priorità assoluta a edilizia e turismo”

Nostra intervista al consigliere regionale Fabiano Amati: “Per la fase 2 necessario coordinamento tra Governo e regioni per evitare il caos. Sto chiedendo da settimane la modifica dell’elenco di attività consentite”

Ambient&Ambienti continua ad affrontare i temi della ripresa economica in Italia. Questa volta puntiamo l’attenzione sulla Puglia con il consigliere regionale Fabiano Amati.

Fabiano Amati, avvocato, classe 1969, è da tempo una figura attiva nella vita politica regionale. Partito con la militanza nella DC, ha poi proseguito nel Partito Popolare, nella Margherita per approdare al Partito Democratico. Attualmente Consigliere regionale della Puglia e Presidente della Commissione bilancio, finanze e programmazione, è stato tra il 2009 e il 2010 assessore alle Opere Pubbliche della Regione Puglia. Con alle spalle una solida preparazione nel campo della tutela delle acque, è anche autore di saggi e articoli giornalistici su lavori pubblici, urbanistica, ambiente, risorse naturali. È stato tra i competitor di Michele Emiliano, insieme ad Elena Gentile e Leonardo Palmisano nelle ultime primarie del PD per la scelta del candidato presidente della regione Puglia.

A lui abbiamo chiesto di fare il punto della situazione in Puglia e delle prospettive di ripartenza nella regione.

L’intervista

Consigliere Amati, il nuovo DPCM del 10 aprile prolunga il lockdown al 3 maggio. Stentiamo a riaprire, nonostante alcune attività siano a minore rischio di assembramento di altre e possano ripartire prima. Secondo lei è giusto chiudere senza un’approfondita selezione delle attività? Pensa che ciò sia pericoloso per l’Italia e per la Puglia?

«Ci ritroviamo a vivere parecchi paradossi, pur se entro certi limiti comprensibili. Faccio un esempio: alcuni cantieri sono giustamente aperti (strade, ponti ecc.) e altri chiusi (ospedali, scuole ecc.). La selezione dovrebbe essere fatta prendendo in considerazione le attività a minore rischio di assembramento, tipo le fabbriche, e magari non in grado di ampliare il novero delle scuse, tipo le librerie. Insomma, non si tratta di una gara a eleggere le attività più necessarie, ma a individuare quelle con più carico di pericoli. E questo significa aiutare sulle esigenze di oggi pensando alle necessità di dopo».

L’Italia è diversa da Nord a Sud, non solo perché i settori trainanti dell’economia sono differenti, ma perché la crisi sanitaria ha manifestato effetti differenti tra nord e sud. Secondo lei dovremmo utilizzare anche misure differenti per riaprire pur in una cornice statale che tracci direttive importanti e ineludibili per tutti?

«Credo che il processo di ripartenza post emergenza Covid-19 dovrebbe avvenire sulla base dei numeri e perciò con provvedimenti probabilmente disomogenei, cioè con qualche diversità tra aree geografiche; l’approccio dovrebbe essere quello di interpellare la Scienza e gli esperti per poter via via progettare un allentamento degli obblighi di chiusura. La ripartenza lenta deve però prevedere un necessario coordinamento tra Governo e regioni per evitare il caos, soprattutto a chi dovrà tornare a lavorare e ha bisogno di essere tutelato. Sarà importante anche agire secondo una precisa programmazione e senza improvvisare, perché come ci ha insegnato questa pandemia “il teatro della vita” è imprevedibile ma va affrontato con la conoscenza e l’esperienza».

“Priorità all’edilizia: riprendere con le strutture ospedaliere”

La Regione Puglia vive una stagione di importanti opere pubbliche in molti settori associati ad attività a basso assembramento. Non pensa che quindi si possa ripartire? È vero che abbiamo bisogno di nuovi fondi, ma non pensa che già ne abbiamo tanti da spendere? Quante sono le risorse europee non ancora utilizzate?

«Il campo dell’edilizia, per esempio, dovrebbe ripartire quanto prima, proprio perché con le opportune tutele per la salute dei lavoratori e con tutti i dispositivi di prevenzione, si tratta di un settore a basso rischio assembramento e a più alta densità di posti di lavoro. Mi sto infatti battendo affinché si possa modificare il decreto, inserendo almeno il codice Ateco 41.2, limitatamente alla costruzione degli ospedali. Per questo, chiedo da settimane la modifica dell’elenco di attività consentite e spero che il mio appello venga accolto quanto prima, altrimenti si rischia di aggiungere ulteriori danni ai danni. Inoltre, nella situazione di evidente difficoltà della rete ospedaliera, peraltro sotto gli occhi di tutti, è assurdo imporre lucchetti alla realizzazione di strutture d’eccellenza quale appunto quella del nuovo ospedale Monopoli-Fasano, l’unica in costruzione in Puglia per sopperire a un’emergenza già esistente in un raggio di circa 130 km (da Bari a Brindisi). Sarebbe stato più opportuno, invece, disporre di attività h24, raddoppio di personale e incentivi agli operai e alle imprese, proprio per ottenere una vigorosa accelerazione dei lavori, e magari far decollare il procedimento per i nuovi ospedali di Taranto, Andria, Maglie-Melendugno e Bari nord».

“Turismo: non facciamoci cogliere impreparati”

La Puglia vive di turismo. Negli altri anni le grandi strutture aprivano già ad aprile con le attività di manutenzione. Perché non farle ripartire?

«Il turismo è tra i primi settori a cui pensare per far ripartire l’economia pugliese. È necessario che le attività di manutenzione e preparazione della stagione possano ripartire al più presto, magari per evitare ulteriori perdite ai gestori o ai proprietari delle strutture ricettive. Anche per questo insisto con l’apertura dei cantieri; non sarà facile recuperare ma è necessario non farsi cogliere impreparati quando si dovrà tornare alla normalità».