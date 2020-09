Coronavirus. Dalle vacanze gratis ai messaggi d’affetto, la solidarietà non va in quarantena

Vacanze gratis per gli infermieri, messaggi d’affetto per gli operatori ecologici, pasti per i senza fissa dimora. E ancora, raccolte fondi e spesa a domicilio. La quarantena forzata e l’incubo Covid-19 stanno però facendo emergere la parte più bella e solidale della popolazione italiana

Dopo aver visto progetti di crowdfunding e iniziative sociali in Puglia, tra solidarietà di vicinato e consegne a domicilio, ecco un’altra carrellata di “buone prassi” nella nostra regione. All’insegna di quello che è ormai l’hashtag predominante: #andràtuttobene.

In vacanza gratis per dire grazie

“Non dimenticheremo mai quello che voi infermieri avete fatto in questo periodo per noi. Siete stati chiamati a fare molto di più di quello che normalmente è il vostro lavoro: turni strazianti, nervi sempre tesi, pericolo in prima linea di essere contagiati, vi siete privati del calore della vostra famiglia per non mettere in pericolo anche loro e come se non bastasse ferie cancellate”. Con questo messaggio una struttura ricettiva di Rodi Garganico, l’albergo – ristorante “Il giardino”, ha annunciato la volontà di offrire una vacanza gratis al personale sanitario impegnato in questi giorni contro il Coronavirus.

Queste le condizioni: “Il soggiorno che regaliamo è della durata di 5 notti, l’alloggio che mettiamo a disposizione ha la capienza di 2 persone e se siete una famiglia di più persone potrete lo stesso usufruirne in un alloggio più grande con un piccolo contributo”. Per info e dettagli: info@albergoilgiardino.com con oggetto ‘Grazie infermieri’.

La sorpresa: “Grazie, operatori ecologici”

Non solo gli eroici infermieri e medici. Gli atti di gratitudine e rispetto si moltiplicano per chi è impegnato a lavorare. Un grazie, scritto su un foglio di carta con i colori dell’arcobaleno, è stato il gesto che ha emozionato Giuseppe Loporcaro, 24 anni, operatore ecologico della Teknoservice, gestore del servizio di igiene urbana nella di città di Santeramo in Colle. “Questa mattina ero nella mia zona per la raccolta dell’organico e, in via Giorgio Amendola, ho trovato il messaggio. Di sicuro, scritto da ragazzi componenti di un nucleo famigliare. All’improvviso mi sono commosso, i miei occhi sono diventati lucidi e il mio cuore ha cominciato a battere forte. E’ stato bello, mi ha reso felice”.

L’aiuto agli over 70

E un grazie va anche alla rete di volontari costruita negli ultimi giorni a Bari e a diversi donatori, che permettono la prosecuzione della raccolta e distribuzione di beni alimentari e di prima necessità per il sostegno alle fasce più vulnerabili della cittadinanza.

Com’è noto, l’assessorato al Welfare ha avviato una serie di azioni finalizzate a supportare le persone sole e over 70 in isolamento domiciliare, soggetti fragili asintomatici e i cittadini non autosufficienti e con disabilità, coerentemente con le misure intraprese sul territorio comunale in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Un programma straordinario reso possibile grazie alla collaborazione di oltre 200 volontari cui sono stati assegnati, con la partecipazione del Segretariato sociale comunale, i cittadini che in queste ore stanno richiedendo un sostegno per ricevere a domicilio beni e prodotti.

Allo stato attuale sono circa 600 i beneficiari del programma straordinario coordinato dall’assessorato al Welfare. Allo stesso tempo, sono tanti i cittadini e le realtà associative e imprenditoriali che hanno deciso di donare prodotti alimentari e beni di prima necessità da distribuire a quanti sono in condizioni di difficoltà. È stato, inoltre, attivato un ulteriore servizio, in rete con Federfarma, per sostenere le farmacie attive in città nelle consegne dei farmaci a domicilio attraverso la disponibilità dei volontari.

Leggi anche: Coronavirus: a Bari, Comune e volontari lanciano la rete della solidarietà

Il supporto psicologico

A Bari nelle ultime ore è stata avviata una collaborazione tra l’assessorato al Welfare e l’ordine regionale degli Psicologi al fine di coordinare le segnalazioni di casi per cui è richiesto un ascolto psicologico continuativo.

E anche l’Istituto Gestalt di Bari, Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia per laureati in medicina e psicologia, riconosciuto dal MIUR, offre al personale sanitario coinvolto nell’emergenza COVID-19 nelle Regioni Puglia e Basilicata un sostegno psicologico gratuito da parte dei suoi professionisti specializzati in psicoterapia, sostegno psicologico e psicologia dell’emergenza. Tutti i professionisti sono in grado di fare colloqui attraverso video chiamate (Skype, Whatsapp, FaceTime ecc.) laddove la situazione non permetta di organizzare colloqui personali.

Gli interessati possono avere informazioni e prenotare un colloquio di sostegno chiamando la segreteria dell’Istituto Gestalt di Puglia allo 0832-323862, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00, o inviare una mail a: igp@apuliagestalt.it

#Restoacasaconserapia

Fotografare la natura rimanendo a casa si può fare. Ne sono convinti dalla cooperativa Serapia: in questi giorni difficili per tutti, la natura continua il suo ciclo, non si ferma e lo si può osservare dalle finestre delle nostre case. “È da qui che, con l’assoluta certezza che #adrátuttobene, abbiamo pensato di rimanere connessi con voi, invitandovi a partecipare (rimanendo a casa) ad un contest fotografico che ha come tema la natura in casa vostra”.

Perché a volte siamo così presi dalla nostra vita frenetica che non facciamo caso a quanta biodiversità è presente sul nostro balcone, nel nostro giardino o a quello scorcio naturale che non abbiamo mai il tempo di osservare dalla nostra finestra.

Lo staff di Serapia giudicherà le foto sia per i “like” che riceverà, sia per la bellezza dello scatto e regalerà al vincitore un buono per una escursione omaggio di mezza giornata per 2 persone tra quelle proposte da Cooperativa Serapia dopo l’emergenza Coronavirus.

Senza fissa dimora

In tempi di Coronavirus il pensiero va, ovviamente, anche ai senza fissa dimora. A Lecce è stato completato l’allestimento a Masseria Ghermi di casette prefabbricate che consentiranno di garantire l’ospitalità in piena sicurezza igienico sanitaria, nel rispetto delle prescrizioni del Dpcm 11 marzo, delle persone senza fissa dimora presenti in città.

L’intervento è stato realizzato in sinergia tra la Croce Rossa regionale e il Comune di Lecce. A causa dell’applicazione delle misure di contenimento, i posti letto immediatamente disponibili in città per i senza fissa dimora si sono ridotti drammaticamente – sia nella struttura comunale che in quelle di enti di carità – nei giorni scorsi. Questo intervento permette di ristabilire una sufficiente dotazione di posti, utile a garantire ospitalità e servizi.

La Protezione Civile, attiva nella gestione dell’emergenza sanitaria nell’ambito del Centro Operativo Comunale, è inoltre pronta ad allestire in tempi brevissimi ulteriori posti letto di emergenza per i senza fissa dimora, se si dovessero rendere necessari nei prossimi giorni.

Leggi anche. Non solo Covid-19: anche la solidarietà è un virus che contagia

Coronavirus, l’impegno di Acquedotto Pugliese

L’emergenza è anche legata all’aspetto economico. Ma arrivano le prime risposte. Rateizzazione, posticipo dei pagamenti e blocco delle sospensioni per morosità, tra le azioni messe in campo in favore dei clienti. Sono queste le iniziative previste da Acquedotto Pugliese, di concerto con la Regione Puglia e in applicazione delle misure straordinarie, che ha disposto una serie di agevolazioni per venire incontro alle esigenze delle famiglie e delle imprese in questo momento di particolare difficoltà. Alcune di queste già operative, altre in via di definizione.

In particolare, fino al 30 aprile prossimo, non verrà applicata la mora per le fatture emesse nel 2020, non pagate alla data della scadenza. Inoltre, sarà possibile richiedere piani rateali in 12 mesi e massima disponibilità alla concessione di dilazioni a condizioni migliorative, nei casi di bisogno.

È stato disposto altresì il blocco della sospensione della fornitura idrica, a seguito di morosità, e concessa una proroga di un mese per i piani di dilazione non onorati. Info www.aqpfacile.it

Assistenza speciale ai consumatori

L’associazione Codici ha attivato un servizio speciale di assistenza ai consumatori per problematiche legate all’emergenza Coronavirus: dalle frodi agli abusi, dagli aumenti delle bollette alle cancellazioni dei viaggi. È possibile chiedere aiuto scrivendo a segreteria.sportello@codici.org.

“Sono tanti – dichiara l’avvocato Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – i campi d’azione che abbiamo individuato e su cui i nostri esperti sono al lavoro per offrire chiarimenti e supporto ai consumatori. Il primo, grande tema riguarda il caos viaggi causato dall’emergenza. Cancellazione dei voli, modifica degli itinerari delle crociere, gite scolastiche annullate: tutto senza un’assistenza adeguata e, soprattutto, ponendo ostacoli al rimborso, spesso ignorato per applicare penali ingiuste e care. A questo si aggiungono le spese extra per far fronte ai disagi, come voli o treni alternativi per sopperire alla cancellazione di una partenza o il pernottamento in hotel, solo per citare alcuni esempi”

La raccolta fondi di Argos Hippium

Infine, le raccolte fondi. Il Premio Argos Hippium, da ventisette anni in prima linea per la sua amata terra, lancia una raccolta fondi per sostenere i reparti di Terapia intensiva e Rianimazione degli Ospedali Riuniti di Foggia, alle prese con l’emergenza Coronavirus.

La campagna di raccolta è stata organizzata sulla piattaforma GOFUNDME che sta già raccogliendo donazioni. Ecco il link per donare. Fabrizio Gifuni, Pino Campagna, Piernicola Silvis, Ainé e Antonio Pompa Baldi tra i sostenitori dell’iniziativa.