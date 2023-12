Cop 28, almeno sulla carta il passo in avanti c’è

“Un accordo è buono quanto la sua attuazione. Questo consenso storico è solo l’inizio del cammino”.

Così Sultan Ahmed Al Jaber, il presidente della Cop28 presentando il documento finale che da più parti si definisce “storico”.

I 198 delegati alla Cop28, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, hanno approvato il ‘Global Stocktake’ che comprende le azioni per ridurre le emissioni di gas serra e, rispetto all’ultima, molto contestata bozza, è scomparsa la dicitura “phase-out”, cioè eliminazione graduale del fossile che più di 100 paesi avevano invocato, e si è chiesto di “transitare fuori” accelerando l’azione di dismissione dei combustibili fossili in modo giusto, ordinato ed equo, accelerando l’azione in questo decennio comunque definito “critico”.

L’obiettivo va raggiunto entro il 2050, prevedendo che il mondo raggiunga il picco massimo di emissioni di carbonio entro il 2025, ma si lascia un margine di manovra a singoli paesi come la Cina per raggiungere il picco più tardi. L’accordo è stato raggiunto dopo due settimane di intensi negoziati in cui quasi 200 nazioni e più di 80.000 delegati hanno discusso su come affrontare la crisi climatica.

Leggi Cop 28, tanto fumo (da combustibili fossili) e poco arrosto

“Abbiamo presentato un solido piano d’azione per mantenere l’1,5°C a portata di mano. È un piano equilibrato – ha detto nelle dichiarazioni finali Al Jaber – che affronta le emissioni ed è costruito su un terreno comune. Si tratta di un pacchetto storico per accelerare l’azione sul clima. Molti dicevano che ciò non poteva essere fatto. Per la prima volta, per ridurre il metano e le emissioni, nel nostro accordo finale è presente un testo sui combustibili fossili. Siamo ciò che facciamo, non ciò che diciamo. Dobbiamo trasformare questo accordo in un’azione tangibile. Se ci uniamo, possiamo avere un profondo effetto su tutto il nostro futuro. L’inclusione ci ha fatto andare avanti nei giorni difficili. Tutti sono stati ascoltati, dai popoli indigeni ai giovani fino al Sud del mondo. Abbiamo riformulato il dibattito sui finanziamenti per il clima. Abbiamo integrato l’economia reale nella sfida climatica”.

Leggi Cop28, tra assenti di lusso, presenti di peso e una incognita sul futuro

La prima cosa da fare: triplicare il rinnovabile

La prima azione è quella di “triplicare la capacità di energia rinnovabile” e “raddoppiare l’efficienza energetica media” da qui al 2030 per poi “accelerare gli sforzi per eliminare gradualmente il carbone senza misure di riduzione”, l’uso di “carburanti a zero o basse emissioni” e “la transizione dai combustibili fossili in modo giusto, ordinato ed equo”. Ciò deve essere accelerato “in questo decennio cruciale per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050”.

L’obiettivo è il 2050, ma non è chiaro se entro quella data, i Paesi dovranno aver abbandonato completamente la loro dipendenza dall’energia fossile. Eppure è una questione fondamentale secondo il calendario della battaglia sul clima.

Nel testo si afferma che la comunità internazionale “riconosce la necessità di riduzioni profonde, rapide e durature dei gas serra” e a tal fine “chiede alle parti di contribuire” con un elenco di azioni per il clima, “secondo le rispettive circostanze nazionali”.

Leggi COP28, vince la giustizia climatica

Wwf: pianeta in ginocchio ma non tutto è perduto

La conclusione della Cop28 di Dubai rappresenta un momento significativo per l’azione globale per il clima: i Paesi presenti al vertice delle Nazioni Unite sul clima hanno concordato di “transitare fuori dai combustibili fossili”, ma non si sono impegnati per la completa eliminazione di carbone, gas e petrolio.

Così commenta la firma sul documento finale Manuel Pulgar-Vidal, responsabile globale del clima e dell’energia del WWF, aggiungendo: “La Terra come la conosciamo è in ginocchio ma non è spacciata, dato che i Paesi alla COP28 hanno concordato di transitare fuori dai combustibili fossili. La decisione di abbandonare i combustibili fossili rappresenta un momento significativo. Dopo tre decenni di negoziati sul clima delle Nazioni Unite, i Paesi hanno finalmente spostato l’attenzione sui combustibili fossili inquinanti, che causano la crisi climatica. Questo risultato deve segnare l’inizio della fine dell’era dei combustibili fossili”.

Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed Energia del WWF Italia ha affermato: “Il testo finale rappresenta un miglioramento rispetto all’ultima versione, che era inaccettabile, anche se è ancora molto permeato e influenzato dalle lobby fossili e da quelle delle false soluzioni (nucleare, cattura e stoccaggio del carbonio). Pessima la menzione dei combustibili per la transizione, una transizione che gli interessi del gas tendono a rendere infinita ed enormemente più dispendiosa, proprio perché consistenti fondi tengono in piedi il sistema fossile. Controproducente anche l’inclusione di nucleare e cattura e stoccaggio del carbonio, elencati come tecnologie a zero e a basse emissioni.

Il testo finale – ha detto Midulla – invita tutti i Paesi a seguire la scienza del clima dell’IPCC e afferma l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, ma le indicazioni della decisione non sono in linea con questo obiettivo. Per un pianeta vivibile abbiamo bisogno della completa eliminazione di tutti i combustibili fossili e della transizione verso un futuro di energia rinnovabile nonché a un sistema votato a risparmiare energia e risorse e a usarle nel modo più efficiente possibile.

Nel testo – prosegue la delegata Wwf – sentiamo ancora gli interessi non solo dei Paesi produttori di idrocarburi, ma soprattutto delle potenti compagnie occidentali, incluse le nostre, che i combustibili fossili li estraggono, gestiscono e vendono, insomma di coloro che cercheranno di farci comprare, a caro prezzo, sino all’ultima goccia di petrolio e molecola di gas naturale. La vera riflessione da fare, al più presto, è capire come rendere molto più influenti coloro che tutelano gli interessi collettivi e di chi non ha voce, dai poveri alla natura. ‘Uscire dai combustibili fossili è inevitabile’, dice Guterres: perché sia un percorso veloce, come la comunità scientifica indica per affrontare la crisi climatica, e porti nuove opportunità, la transizione va accompagnata da governi davvero indipendenti e custodi dell’interesse generale. Il nostro lavoro è appena iniziato e continua in Italia”.

Leggi Il nodo delle fonti fossili scuote Cop28, tra annunci e ipocrisie

Legambiente: un passo in avanti, ma tre nei