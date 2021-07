Contro i mozziconi di sigaretta per terra ci vuole un Supereroe

#SEIUNSUPEREROE: la nuova campagna di sensibilizzazione targata Assomozziconi: un videoclip leggero che lancia un messaggio di forte impatto

Basta poco per potersi sentire un supereroe e salvare le nostre città da chi abbandona mozziconi e rifiuti per strada. E il concept alla base di Supereroe, un brano e un videoclip davvero molto speciali, perché il supereroe in questione è un ragazzo che fa capire che quel gesto ormai tanto abituale da sembrare normale “proprio non si fa”.

Canzone e videoclip sono protagonisti della prima campagna di sensibilizzazione #SEIUNSUPEREROE curata da Assomozziconi associazione italiana nata nel 2017dall’impegno e sensibilità dei 2 soci fondatori: Assorecuperi, associazione nazionale delle imprese operanti nel settore del recupero e del riciclo di rifiuti, e F.I.T., Federazione Italiana Tabaccai, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica ai temi della tutela ambientale, con una particolare attenzione al problema dei mozziconi dispersi nell’ambiente.

Quella dei mozziconi gettati per strada è una delle abitudini più diffuse tra gli italiani, sia dei più incalliti che di quelli occasionali. E non è solo la strada, ogni posto diventa una potenziale pattumiera, come mostra Beach Litter, una delle ultime campagne di Legambiente Puglia, che in sole 5 spiagge-campione della regione ha raccolto lo scorso maggio un quantitativo di mozziconi pari al 5,3% dei 2306 rifiuti recuperati.

A nulla sembrano bastare campagne pensate per particolari categorie di fumatori come quelle dei comuni di Bari o di Otranto che qualche anno fa consegnarono a turisti e bagnanti un piccolo posacenere da spiaggia. Il danno è particolarmente grave se si pensa che in media ogni metro quadro di spiaggia contiene in media 2 mozziconi e che, per essere smaltito, un mozzicone impiega da 1 a 5 anni di tempo, anche quando viene gettato in acqua. Per questo si va alla ricerca di un linguaggio nuovo per comunicare il bisogno di formarsi una coscienza ambientalista, con l’intenzione di trasmettere il “messaggio sociale” in un modo diverso, più allegro, leggero e meno perentorio dai classici messaggi che trasmettono parole ed immagini impattanti e negative.

“Supereroe” è stato presentato lo scorso 5 giugno a Firenze, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, insieme a tutto il progetto #SEIUNSUPEREROE: lo scopo della campagna è quello di convincere le persone che fumano a modificare la cattiva abitudine di gettare i mozziconi a terra. Protagonisti del brano musicale e del relativo videoclip “Supereroe”; è un ragazzo comune abituato, inconsciamente, a fare un gesto purtroppo comune a tante persone ma che, grazie alla personificazione della propria coscienza, capirà l’errore, prodigandosi per trasmettere a quante più persone possibile la “corretta abitudine” e trasformandosi, a suo modo, in un Supereroe.

Il brano, girato a Bergamo, e interpretato dal rapper Siby, unisce le sonorità funky, caratteristiche degli anni ’80-’90, ad un testo e vocalità che strizzano l’occhio al Pop/Rap moderno, una fusione creata per unire le diverse generazioni e proiettarle verso un unico obiettivo. Il testo del brano non demonizza il gesto del gettare a terra il mozzicone, si limita a comunicare che il gesto “non va bene”, pone il focus sul giusto atteggiamento da tenere: – “non mi lasci qua” – riconoscendo un’immagine positiva di chi compie il gesto corretto, trasformandolo in “Supereroe”, come il protagonista del video.

Un cambio di rotta

Giovanni Risso, Presidente FIT e Assomoziconi: «Vogliamo essere gli artefici di un cambio di rotta rispetto ad abitudini sbagliate, gettare un mozzicone a terra è un gesto che nella maggior parte dei casi viene compiuto senza riflettere, un gesto automatico che, non per questo, può essere ignorato. Siamo convinti che per modificare le abitudini, soprattutto quelle sbagliate debbano essere forniti dei messaggi positivi. Noi con questa iniziativa vogliamo provare a dare un esempio di come basti poco per potersi sentire un supereroe e salvare le nostre città da chi abbandona mozziconi e rifiuti per strada».

Tiziano Brembilla, Presidente Assorecuperi e Vice-Presidente di Assomozziconi, in merito al messaggio della nuova campagna: «Le persone compiono dei gesti, come gettare una bottiglietta di plastica a lato della strada o un mozzicone a terra, ed ignorano le conseguenze che questi possono avere sull’ambiente; chi disperde un rifiuto nell’ambiente si sbarazza di un problema personale, creandone uno più grande per la comunità. Con questa nuova campagna vogliamo lanciare un messaggio diverso e, in un certo senso, nuovo: fino ad oggi gran parte delle campagne di questo genere si concentrava sulla raccolta dei mozziconi da terra, quando ormai il danno era fatto; il nostro obiettivo invece è quello di modificare le abitudini delle persone ed anticipare il problema, buttando i mozziconi nel modo corretto».