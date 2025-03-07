Contrasto alla pesca di frodo, sequestrati 200 Kg di novellame

Nel corso dell’operazione della Guardia Costiera di Taranto lungo la foce e le sponde del fiume Agri, sono stati impiegati 2 gommoni, 15 militari e 3 automezzi

Al termine di una complessa e articolata operazione di Polizia Marittima, i militari della Guardia Costiera di Taranto hanno scoperto e sequestrato più di 200 Kg di novellame di sarda (o “faloppa” come comunemente denominata nel tarantino) a pescatori di frodo, provenienti dal tarantino, che stavano operando nella fascia costiera ionica della Basilicata.

Le articolate indagini dei militari hanno permesso di inquadrare il modus operandi dei pescatori di frodo. Queste persone, già note, pescavano in prossimità di uno dei tanti fiumi presenti lungo il tratto di costa lucano con barchini leggerissimi, in modo tale da rifugiarsi tra le anse dei corsi d’acqua non appena avvistata un’eventuale motovedetta in avvicinamento.

Anche questa volta, i numerosi barchini, rigorosamente illegali, rinvenuti innanzi la foce del fiume Agri, alla vista dei mezzi nautici della Guardia Costiera, hanno subito diretto la loro prora verso le bassissime acque del torrente, ma lì hanno trovato 10 militari da terra pronti a prenderli. Da tempo i militari monitorano l’attività illecita di queste persone che senza alcun titolo svolgono l’attività di pesca, analizzano i loro movimenti e mappano e studiano la costa e le zone interne.

Per sfuggire ai marinai, i pescatori avevano abbandonato le ceste, con all’interno il novellame, lungo le sponde del fiume, così da risultare “puliti” al controllo. Ma i militari, a bordo di un gommone, hanno comunque trovato le casse del pescato, in un luogo riparato, che è stato recuperato e rigettato in mare.

Il novellame sequestrato avrebbe fruttato un illecito guadagno di circa 3.000,00 Euro. In questo modo la Guardia Costiera ha evitato ancora una volta il commercio illegale di novellame, che in alcune zone è considerato una prelibatezza. Molti, però, non vogliono ricordare che il novellame è composto dai piccoli dei pesci, non ancora sviluppati ne tantomeno pronti alla riproduzione. Quindi, pescare e consumare il novellame vuol dire distruggere generazioni di pesci che non potranno riprodursi per aumentare gli stock ittici. In questo modo, è evidente, gli ecosistemi marini vengono distrutti e intere specie si estinguono. La loro estinzione, ovviamente lo spieghiamo a chi non lo ha ancora compreso, vuol dire niente pesce a tavola.

Nel corso della settimana, la Guardia Costiera ha contestato anche 3 sanzioni amministrative ai pescherecci per pesca in zona vietate e in tempi vietati, ovvero nell’area portuale tarantina nel fine settimana, per un totale di 6.000,00 euro. Sono stati anche confiscati gli attrezzi da pesca e le reti a strascico.