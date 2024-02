Concerti e spettacoli in spiaggia si, ma nel pieno rispetto del fratino

Il Comune di Rimini sceglie maggiore tutela per la specie protetta del fratino. Le parole dell’assessora all’ambiente e dei responsabili Lipu dell’Emilia Romagna

Tornano anche per l’estate 2024 i concerti e gli spettacoli sulla spiaggia libera davanti alla Colonia Bolognese di Rimini.

Dopo il cartellone internazionale di concerti che la scorsa estate ha attirato migliaia di persone con ricadute turistiche positive per la zona di Rimini Sud e non solo, l’amministrazione comunale ha assegnato anche per l’estate 2024 l’utilizzo dell’area, valutando positivamente l’unica offerta pervenuta – da parte della società Hi Riviera – in risposta all’avviso pubblico di manifestazione di interesse, pubblicato nel mese di novembre scorso. Ancora non si conoscono i nomi degli artisti che si esibiranno sul palco che sarà allestito in spiaggia dal 20 luglio al 18 agosto ma, come sempre, la stagione estiva riminese si prospetta accattivante.

Il comune di Rimini, nel concedere la spiaggia libera, ha cercato anche di fare tesoro dei consigli che l’Associazione ornitologi dell’Emilia Romagna che, da alcuni anni, collabora e si attiva per salvaguardare la specie volatile del fratino, un piccolo trampoliere delle spiagge italiane.

Il piccolo amico fratino

Bari, “non disturbare il fratino”

Il fratino è’ un piccolo limicolo che vive principalmente in ambienti umidi caratterizzati da acqua bassa e che si nutre di diverse specie di invertebrati che si trovano nel limo. Per questo non è difficile incontrarlo sul bagnasciuga di molte spiagge italiane.

Riconoscerlo è abbastanza facile anche se si è birdwatchers alle prime armi: corpo piccolo, testolina rotonda con un becco sottile e la caratteristica “mascherina” nera. Insomma, un uccellino simpatico che si vede spesso aggirarsi e saltellare tra le dune sabbiose, dove nidifica appunto.

Da alcuni anni la spiaggia libera davanti alla Colonia Bolognese a Rimini Sud è stata individuata come luogo estivo dove consentire la realizzazione di un cartellone di eventi musicali e pubblico spettacolo che nella sua programmazione ha ospitato artisti provenienti da tutto il mondo ed ha accolto un numeroso pubblico di giovani.

Questo ha generato, specie durante l’ultima estate, ricadute turistiche positive soprattutto a Miramare e Rimini Sud ma anche qualche dissenso da parte delle associazioni naturalistiche, per il fatto che le spiagge sono popolate da fratini che vivono e nidificano in quei luoghi. Eventi di questo tipo li disturbano, mettendo a rischio le covate e, di conseguenza, la salvaguardia della loro specie.

E’ per questo motivo che il comune di Rimini, alla luce delle esperienze pregresse, nella persona dell’assessora all’ambiente Anna Montina, ha scelto di mettere in campo nuove prescrizioni per meglio tutelare il Fratino, cercando di non rinunciare al programma di eventi che si andranno a realizzare nel periodo che va dal 20 luglio al 18 agosto 2024, che verrà gestito dalla società Hi Riviera.

Quali prescrizioni dal Comune di Rimini per salvaguardare il fratino? Le dichiarazioni dell’assessora alla Transizione Ecologica Anna Montini

“Preso atto che il tratto di arenile in questione è interessato da qualche tempo dalla nidificazione del “Fratino” specie tutelata dalla Direttiva comunitaria sulla “Conservazione degli uccelli selvatici”, si è ritenuto necessario tutelare la specie protetta prevedendo limitazioni nell’uso della spiaggia libera ove avviene la loro nidificazione e imponendo prescrizioni agli organizzatori di eventi” si legge nel comunicato stampa pubblicato dal Comune di Rimini, che continua “Per ogni attività di montaggio e smontaggio di attrezzature, palchi o altro e per ogni evento dovrà essere infatti approntato un servizio di vigilanza, preferibilmente in collaborazione con le associazioni preposte alla tutela della fauna ornitologica, che da anni seguono la nidificazione e la popolazione del “Fratino”. Per quanto riguarda le emissioni sonore, si dovranno rispettare i limiti massimi previsti dal Regolamento Comunale in materia e comunque le manifestazioni musicali non potranno protrarsi oltre le ore 01:00, ad eccezione di eventuali manifestazioni espressamente autorizzate da ARPAE.

Tutte le attività di pulizia e sistemazione dell’arenile interessato dall’occupazione dovranno essere svolte manualmente o con mezzi a lenta movimentazione e sempre con servizio di vigilanza dedicato.

Dovrà inoltre essere mantenuta idonea area appositamente recintata come quella attualmente presente nella spiaggia libera della Colonia Bolognese nei pressi del confine con il Rio Asse, al fine di mantenere uno spazio ove si possano rifugiare i “Fratini”.

Al termine di ogni manifestazione l’arenile dovrà essere pulito e ripristinato per la libera fruizione da parte della collettività, ad eccezione della porzione occupata dagli allestimenti e dovranno essere inoltre rimosse eventuali transenne o altri allestimenti atti a limitare l’accesso all’area”.

Chiediamo all’Assessora alla transizione ecologica Anna Montini del Comune di Rimini quali saranno esattamente le tutele che verranno introdotte verso i fratini:

“Negli ultimi anni sono state fatte diverse attività per ridurre il più possibile l’uso delle spiagge nella zona sud di Rimini, dove più frequentemente vi sono nidificazioni di fratini” spiega l’assessora, “E’ stata ridotto notevolmente l’accumulo di sabbia da vagliare durante i mesi invernali, attivando un nuovo punto di vaglio a Bellaria-Igea Marina, ed è stato spostato in un tratto di spiaggia diverso il punto dove si prelevano sabbie durante i mesi estivi per ripristini post eventi meteorici. Questo ha creato una superficie di spiaggia che non viene mai toccata durante tutto l’anno e in cui cresce vegetazione spontanea, che offre ombra e riparo a i fratini, molto ampia e ben più grande di quanto non accadesse fino a 3-4 anni fa.

Per la prossima estate, il montaggio delle strutture temporanee per eventi e concerti in spiaggia è stato posticipato e non potrà iniziare prima del 20 luglio; questo affinché’ i fratini (che in generale fanno due nidificazioni, una verso marzo-aprile e una in maggio) possano far crescere i pulli sino all’involo.

Ci tengo a sottolineare, inoltre, che nelle norme tecniche del nuovo piano dell’arenile assunto dal comune di Rimini da alcune settimane e ora in fase di consultazione, per la spiaggia libera antistante l’ex Colonia Bolognese (SLS9) all’art.11.3 è stata inserita la seguente disposizione: “la spiaggia libera SLS9 che dovrà essere interessata da interventi di riqualificazione anche a tutela della specie protetta Fratino e ricostituzione del cordone dunale con tecniche di ingegneria naturalistica.”.

Ma verranno ugualmente installate attrezzature sulla spiaggia che potrebbero disturbare i nidi dei fratini?

“Quest’anno il montaggio delle strutture non potrà iniziare prima del 20 luglio, questo perché i pulli dei fratini (che fanno due nidificazioni verso marzo aprile e verso maggio) dovrebbero essere già maturi, a quel tempo, per volare. Ci aspettiamo che l’associazione degli ornitologi dell’Emilia Romagna continuerà a segnalare le nidificazioni come è avvenuto negli anni precedenti; il Comune di Rimini intensificherà i controlli nelle spiagge anche tramite le guardie ecologiche volontarie, per evitare che le persone vi accedano con i cani che, soprattutto se non tenuti al guinzaglio, possono danneggiare i pulli“.

Il parere della Lipu

“Una formica che tenta di fermare un carro armato”, commenta a caldo il responsabile della Lipu sezione di Reggio Emilia, Luca Artoni . “E’ un argomento sempre molto caldo per noi della Lipu, sin da quando c’è stato il Jova Beach Party. Jovanotti aveva voluto fare i concerti in posti più selvaggi, peccato però che, in quei luoghi, nidifica il fratino. La Lipu era intervenuta a riguardo per segnalarlo”, dice il responsabile, spiegando poi il suo punto di vista: “C’è un ecosistema molto importante sulle spiagge e il fratino, così come altri animali che le abitano, ha bisogno di dune e un ambiente abbastanza sano dove poter vivere e riprodursi. I problemi li crea l’uomo, come spesso accade, sia quando passano con macchinari per la pulizia delle spiagge o quando tolgono i legni, i bagnanti che piantano gli ombrelloni o i cani lasciati liberi in spiaggia. Abbiamo l’abitudine di pulire le spiagge ma, così facendo, andiamo a modificare un eco sistema che danneggia gli animali che si trovano su quella spiaggia o nidificano. Togliere i rifiuti abbandonati è un atto assolutamente responsabile, ma modificare un sistema creato dalla natura non produce conseguenze positive. Per questo il fratino è molto minacciato e si trova in una situazione difficile, a rischio di sopravvivenza della specie”.

Come si comporta la femmina di fratino nel momento di deporre le uova? Come possiamo riconoscerle in modo da evitare di pestarle?

“Nella stagione primaverile la femmina fa un nido di solito sulla sabbia, che sembra un piccolo buco, una conca e dentro vi depone da 1 a 3 uova circa, che cova per un mese.

Nidifica anche su terreni fangosi o fango-sabbiosi e lungo basse coste rocciose, sulla terra nuda o ricoperta da sassolini e conchiglie. Una volta nati i piccoli hanno l’abitudine “nidifuga” di allontanarsi dal nido poco dopo la nascita, diventando attaccabili da molti predatori.

Da adulto il fratino è lungo dai 15 ai 17 centimetri, appena nato è molto piccolo e per il colore del piumaggio, si potrebbe mimetizzare con la spiaggia.

In Italia è sia svernante che migratore ma, purtroppo, è una specie in declino perché noi umani ci dimentichiamo che le spiagge sono degli eco sistemi e come tali, devono essere preservati, con i loro equilibri.

Il fratino in questo caso se ha il suo ambiente distrutto dall’uomo non può nidificare come potrebbe o avrebbe il diritto”.

Anche Marco Gustin, responsabile specie e ricerca della Lipu – Birdlife Italia traccia un quadro della presenza del fratino a livello nazionale:

“La popolazione nazionale del fratino è incentrata principalmente in alcune regioni come Sardegna, Sicilia, Veneto, dove compongono più della metà della popolazione nazionale, anche se lo troviamo in tutte le regioni italiane dove sono presenti luoghi dunali (Puglia, Romagna, Toscana, ecc…).

Il numero di coppie presenti in Italia ammonta a non più di 500-600, circa un terzo rispetto alla stima di 15 anni fa. E’ una specie definita a rischio di estinzione in Italia, già nel 2021, inserita nella recente lista rossa nazionale e nella categoria “Endangered” (in pericolo).



Dal momento che il fratino si riproduce sulle spiagge e sulle aree dunali dalla fine del mese di marzo fino ad agosto (con le covate tardive), in questi mesi questi ambienti vengono presi d’assalto da migliaia di bagnanti che mettono in forte difficoltà la possibilità di avere un successo riproduttivo adeguato, a causa del forte disturbo operato dagli uomini.

La LIPU (ma non solo) considera inaccettabile utilizzare, a fini musicali, gli ambienti costieri e dunali perché i concerti dovrebbero essere fatti negli stadi e non negli ambienti naturali già fortemente modificati dall’uomo.

Nel caso dei concerti di Rimini, riteniamo che, prima di intraprendere qualsiasi attività di questo tipo, si dovrebbe operare nella verifica reale della presenza della specie ancora in fase riproduttiva, anche nel mese di luglio e agosto. Se la presenza venisse confermata, il concerto dovrebbe essere realizzato in aree dove la specie risulta assente”.

